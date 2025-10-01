- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
408
Transacciones Rentables:
273 (66.91%)
Transacciones Irrentables:
135 (33.09%)
Mejor transacción:
445.50 USD
Peor transacción:
-273.03 USD
Beneficio Bruto:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (88.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
445.50 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
15.57%
Carga máxima del depósito:
45.40%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
201 (49.26%)
Transacciones Cortas:
207 (50.74%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
4.49 USD
Beneficio medio:
17.69 USD
Pérdidas medias:
-22.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-406.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-406.23 USD (4)
Crecimiento al mes:
9.41%
Pronóstico anual:
114.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.53 USD
Máxima:
406.23 USD (14.44%)
Reducción relativa:
De balance:
17.39% (295.26 USD)
De fondos:
8.58% (342.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|161K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +445.50 USD
Peor transacción: -273 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +88.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -406.23 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
otros 53...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
止损让您可以更可靠地下订单。损失成倍增加。我们建议至少投资 2,000 美元。我们不会发起具有影响力的策略的单边订单。
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
66%
0
0
USD
USD
3.5K
USD
USD
14
100%
408
66%
16%
1.61
4.49
USD
USD
17%
1:200