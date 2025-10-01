SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold win2025
Zheng Zhang

Gold win2025

Zheng Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
14 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 66%
Exness-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
408
Transacciones Rentables:
273 (66.91%)
Transacciones Irrentables:
135 (33.09%)
Mejor transacción:
445.50 USD
Peor transacción:
-273.03 USD
Beneficio Bruto:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (88.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
445.50 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
15.57%
Carga máxima del depósito:
45.40%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
4.51
Transacciones Largas:
201 (49.26%)
Transacciones Cortas:
207 (50.74%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
4.49 USD
Beneficio medio:
17.69 USD
Pérdidas medias:
-22.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-406.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-406.23 USD (4)
Crecimiento al mes:
9.41%
Pronóstico anual:
114.16%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
12.53 USD
Máxima:
406.23 USD (14.44%)
Reducción relativa:
De balance:
17.39% (295.26 USD)
De fondos:
8.58% (342.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 408
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 161K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +445.50 USD
Peor transacción: -273 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +88.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -406.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
otros 53...
止损让您可以更可靠地下订单。损失成倍增加。我们建议至少投资 2,000 美元。我们不会发起具有影响力的策略的单边订单。
No hay comentarios
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
