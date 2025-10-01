- Büyüme
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
12 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (33.33%)
En iyi işlem:
49.50 USD
En kötü işlem:
-30.50 USD
Brüt kâr:
166.03 USD (67 869 pips)
Brüt zarar:
-100.87 USD (60 375 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (28.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.90 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
33.74%
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
26 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
1.61
Alış işlemleri:
12 (66.67%)
Satış işlemleri:
6 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
3.62 USD
Ortalama kâr:
13.84 USD
Ortalama zarar:
-16.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-40.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-40.57 USD (2)
Aylık büyüme:
3.26%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
12.53 USD
Maksimum:
40.57 USD (2.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.00% (40.57 USD)
Varlığa göre:
0.44% (9.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|65
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.50 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +28.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -40.57 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
TitanFX-Demo01
|0.00 × 13
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
Exness-Real24
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
FBS-Real-5
|0.00 × 2
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
Pepperstone-01
|0.00 × 1
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
More stable one order at a time, with stop loss. The loss doubles.
