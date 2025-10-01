- Прирост
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
273 (66.91%)
Убыточных трейдов:
135 (33.09%)
Лучший трейд:
445.50 USD
Худший трейд:
-273.03 USD
Общая прибыль:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Общий убыток:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (88.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.50 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
15.57%
Макс. загрузка депозита:
45.40%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
201 (49.26%)
Коротких трейдов:
207 (50.74%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
4.49 USD
Средняя прибыль:
17.69 USD
Средний убыток:
-22.22 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-406.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-406.23 USD (4)
Прирост в месяц:
9.41%
Годовой прогноз:
114.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.53 USD
Максимальная:
406.23 USD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.39% (295.26 USD)
По эквити:
8.58% (342.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|161K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +445.50 USD
Худший трейд: -273 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +88.86 USD
Макс. убыток в серии: -406.23 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Рекомендуется инвестировать более 2000 долларов США. Это шоковая стратегия и не открывает ордера в одностороннем порядке.
Нет отзывов
