СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold win2025
Zheng Zhang

Gold win2025

Zheng Zhang
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 66%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
408
Прибыльных трейдов:
273 (66.91%)
Убыточных трейдов:
135 (33.09%)
Лучший трейд:
445.50 USD
Худший трейд:
-273.03 USD
Общая прибыль:
4 830.04 USD (1 482 223 pips)
Общий убыток:
-2 999.41 USD (1 320 761 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (88.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
445.50 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
15.57%
Макс. загрузка депозита:
45.40%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
4.51
Длинных трейдов:
201 (49.26%)
Коротких трейдов:
207 (50.74%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
4.49 USD
Средняя прибыль:
17.69 USD
Средний убыток:
-22.22 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-406.23 USD)
Макс. убыток в серии:
-406.23 USD (4)
Прирост в месяц:
9.41%
Годовой прогноз:
114.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
12.53 USD
Максимальная:
406.23 USD (14.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.39% (295.26 USD)
По эквити:
8.58% (342.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 408
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 161K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +445.50 USD
Худший трейд: -273 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +88.86 USD
Макс. убыток в серии: -406.23 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
еще 53...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Рекомендуется инвестировать более 2000 долларов США. Это шоковая стратегия и не открывает ордера в одностороннем порядке.
Нет отзывов
2025.12.08 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 19:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.24 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 00:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.22 20:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 07:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.06 13:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.01 15:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.01 15:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold win2025
30 USD в месяц
66%
0
0
USD
3.5K
USD
14
100%
408
66%
16%
1.61
4.49
USD
17%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.