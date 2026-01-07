영국은행 통화 정책 인상 투표는 금리 결정과 함께 발표된 회의록의 일부입니다.

금통위는 1년에 8번 회의를 열어 국가통화정책을 결정하고 금리를 정합니다. 각 회의는 3일 이상 계속됩니다. 첫째 날에는 위원회 위원들이 현재의 경제 기질(금융 및 경제 상황에 영향을 미치는 주요 사건인 내부 의제와 세계 경제의 상태 모두)을 연구합니다. 둘째 날, 회원들은 현재의 국가 통화 정책에 대한 자신들의 견해를 토론합니다. 셋째 날, 회원들은 통화 정책 조치와 금리에 대한 투표를 합니다.

BoE는 인플레이션이 목표 수준으로 상승하도록 돕기 위해 금리를 인하할 수 있습니다. 반대로 인플레이션이 목표 수준을 초과할 경우 BoE는 파운드 스털링을 더 비싸게 만들려고 할 것이며, 이에 따라 (다른 조치의 복합적인 추가) 이자율이 인상됩니다.

BoE의 금리인상 찬성표는 현재 물가상승률을 충분하거나 과도하다고 여기는 위원들이 얼마나 많은지 보여주고 통화정책 긴축방안을 제시하고 있습니다. 지표 자체만으로는 파운드화 스털링의 변동성을 유발하지 않습니다. 다만 단기적인 금리 변동이 예상될 경우 관련 의결권 증대가 단기적으로 시세변경을 할 수 있습니다.

마지막 값: