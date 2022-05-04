오류, 버그, 질문 - 페이지 908 1...901902903904905906907908909910911912913914915...3184 새 코멘트 Aleksey Rodionov 2012.12.23 07:10 #9071 tol64 : 아주 자연스러운 질문입니다. 무엇 때문에? )) 예를 들어 신호를 보내면 이 프로필이 부끄럽습니다 =) 그 프로필에서 시작하면 모두가 닉네임으로 누군지 알겠지만 =)) Anatoli Kazharski 2012.12.23 07:39 #9072 Zeleniy : 예를 들어 신호를 보내면 이 프로필이 부끄럽습니다 =) 그 프로필에서 시작하면 모두가 닉네임으로 누군지 알겠지만 =)) 합당한 결과를 보여 부끄러움의 흔적이 없을 것입니다. 자부심이 있을 것입니다. )) Gennadiy Stanilevych 2012.12.24 09:50 #9073 기본적으로 그래프 이미지를 png 대신 gif 또는 jpg 형식으로 저장하는 방법은 무엇입니까? Dmitriy Parfenovich 2012.12.25 10:56 #9074 #include <Controls\Label.mqh> //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { CLabel Label1, Label2; Label1.Create( 0 , "Label1" , 0 , 10 , 10 , 0 , 0 ); Label1.Text( "Text" ); Label2.Create( 0 , "Label2" , 0 , 10 , 30 , 0 , 0 ); Label2.Color( clrBlack ); Label2.Text( "Label1.Width()=" + IntegerToString (Label1.Width())); Sleep ( 100000 ); } //+------------------------------------------------------------------+ 객체 자체는 너비(27px)를 갖지만 프로그래밍 방식으로 다른 값(-10px)이 있습니다. -10px 값은 어디에서 왔습니까? 두 번째 x 좌표가 설정되지 않았지만 너비가 어떻게 음수가 될 수 있습니까? 이것은 버그입니까, 아니면 기능입니까? Andrey Sharov 2012.12.25 11:10 #9075 테스터에서 메시지를 유발할 수 있는 원인 EURUSD에서 1 통과 "글로벌 초기화 기능 의 치명적인 런타임 오류(오류 520, 모듈 0, 파일 65535, 줄 3, 열 0)"(1233ms) 일부 에이전트에 의해 반환? 테스터 빌드 743(발표되지 않음) Дмитрий 2012.12.25 13:10 #9076 dimonsky : 표시기를 테스트할 때 ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) 함수가 30개 이상의 보이는 막대가 있는 동안 왜 0을 반환하는지 이해하지 못합니다. (ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) 함수로 확인 일반 차트에서 - 모든 것이 정상이고 하나가 다른 것과 1만큼 다르지만 테스트 할 때 그러한 넌센스 ... 그것을 극복하는 방법? 안녕 모두. 옵션이 있습니까? Slava 2012.12.25 14:24 #9077 Ashes : 테스터에서 메시지를 유발할 수 있는 원인 EURUSD에서 1 통과 "글로벌 초기화 기능의 치명적인 런타임 오류(오류 520, 모듈 0, 파일 65535, 줄 3, 열 0)"(1233ms) 일부 에이전트에 의해 반환? 테스터 빌드 743(발표되지 않음) ex5 파일을 제대로 불러오지 못했습니다. 이러한 에이전트는 나중에 통계를 수집한 후 처리할 것입니다. Test Account 2012.12.25 14:55 #9078 dimonsky : 안녕 모두. 옵션이 있습니까? 비주얼 모드에서 테스트 중이신가요? 코드 예제가 있습니까? Dmitriy Parfenovich 2012.12.25 15:09 #9079 내 질문 에 대한 해결책이 있습니까? Slava 2012.12.26 07:55 #9080 fyords : 내 질문 에 대한 해결책이 있습니까? 서비스 데스크에 편지를 썼습니까? 여기에서 많은 토론 페이지에서 길을 잃을 수 있습니다. 1...901902903904905906907908909910911912913914915...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아주 자연스러운 질문입니다. 무엇 때문에? ))
예를 들어 신호를 보내면 이 프로필이 부끄럽습니다 =) 그 프로필에서 시작하면 모두가 닉네임으로 누군지 알겠지만 =))
객체 자체는 너비(27px)를 갖지만 프로그래밍 방식으로 다른 값(-10px)이 있습니다. -10px 값은 어디에서 왔습니까? 두 번째 x 좌표가 설정되지 않았지만 너비가 어떻게 음수가 될 수 있습니까?
이것은 버그입니까, 아니면 기능입니까?
표시기를 테스트할 때 ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) 함수가 30개 이상의 보이는 막대가 있는 동안 왜 0을 반환하는지 이해하지 못합니다.
(ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) 함수로 확인
일반 차트에서 - 모든 것이 정상이고 하나가 다른 것과 1만큼 다르지만 테스트 할 때 그러한 넌센스 ...
그것을 극복하는 방법?
ex5 파일을 제대로 불러오지 못했습니다.
이러한 에이전트는 나중에 통계를 수집한 후 처리할 것입니다.
안녕 모두. 옵션이 있습니까?
비주얼 모드에서 테스트 중이신가요? 코드 예제가 있습니까?
내 질문 에 대한 해결책이 있습니까?