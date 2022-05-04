오류, 버그, 질문 - 페이지 908

tol64 :
아주 자연스러운 질문입니다. 무엇 때문에? ))
예를 들어 신호를 보내면 이 프로필이 부끄럽습니다 =) 그 프로필에서 시작하면 모두가 닉네임으로 누군지 알겠지만 =))
 
Zeleniy :

합당한 결과를 보여 부끄러움의 흔적이 없을 것입니다. 자부심이 있을 것입니다. ))
 
기본적으로 그래프 이미지를 png 대신 gif 또는 jpg 형식으로 저장하는 방법은 무엇입니까?
  
#include <Controls\Label.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
{
   CLabel Label1, Label2;

   Label1.Create( 0 , "Label1" , 0 , 10 , 10 , 0 , 0 );
   Label1.Text( "Text" );
   
   Label2.Create( 0 , "Label2" , 0 , 10 , 30 , 0 , 0 );
   Label2.Color( clrBlack );
   Label2.Text( "Label1.Width()=" + IntegerToString (Label1.Width()));
   
   Sleep ( 100000 );
}
//+------------------------------------------------------------------+

객체 자체는 너비(27px)를 갖지만 프로그래밍 방식으로 다른 값(-10px)이 있습니다. -10px 값은 어디에서 왔습니까? 두 번째 x 좌표가 설정되지 않았지만 너비가 어떻게 음수가 될 수 있습니까?

이것은 버그입니까, 아니면 기능입니까?


 

테스터에서 메시지를 유발할 수 있는 원인

EURUSD에서 1 통과 "글로벌 초기화 기능 의 치명적인 런타임 오류(오류 520, 모듈 0, 파일 65535, 줄 3, 열 0)"(1233ms)

일부 에이전트에 의해 반환?

테스터 빌드 743(발표되지 않음)

 
dimonsky :

표시기를 테스트할 때 ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) 함수가 30개 이상의 보이는 막대가 있는 동안 왜 0을 반환하는지 이해하지 못합니다.

(ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) 함수로 확인

일반 차트에서 - 모든 것이 정상이고 하나가 다른 것과 1만큼 다르지만 테스트 할 때 그러한 넌센스 ...

그것을 극복하는 방법?

안녕 모두. 옵션이 있습니까?
 
Ashes :

테스터에서 메시지를 유발할 수 있는 원인

ex5 파일을 제대로 불러오지 못했습니다.

이러한 에이전트는 나중에 통계를 수집한 후 처리할 것입니다.

 
dimonsky :
비주얼 모드에서 테스트 중이신가요? 코드 예제가 있습니까?

 
내 질문 에 대한 해결책이 있습니까?
 
fyords :
서비스 데스크에 편지를 썼습니까? 여기에서 많은 토론 페이지에서 길을 잃을 수 있습니다.
