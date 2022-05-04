오류, 버그, 질문 - 페이지 909 1...902903904905906907908909910911912913914915916...3184 새 코멘트 Dmitriy Parfenovich 2012.12.26 09:29 #9081 stringo : 서비스 데스크에 편지를 썼습니까? 여기에서 많은 토론 페이지에서 길을 잃을 수 있습니다. 이해했습니다. 구독 취소 #619056. 고맙습니다. Andrej Nikitin 2012.12.27 13:47 #9082 안녕하세요, 개발자 여러분. ChartIndicatorAdd() 함수에 의해 차트에 추가된 지표의 이름이 지표 목록에 없습니다. 그래야만 합니까? Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartIndicatorAdd www.mql5.com Операции с графиками / ChartIndicatorAdd - Документация по MQL5 kon12 2012.12.27 16:22 #9083 Uv.adminy, 그런 질문입니다. MT4에서 MT5로 바꾸려고 합니다. 그러나 MT4의 내 표시기는 곡선을 그리고 그 위아래에 숫자를 넣습니다. 창 테두리에서 그래프의 아래쪽 및 위쪽 지점까지의 들여쓰기는 각각 13픽셀이며 숫자가 맞습니다. 그러나 MT5에서 들여쓰기는 위쪽에서 6픽셀, 아래쪽에서 52픽셀입니다. 왜 동일한 들여쓰기를 각각 15-20픽셀로 하지 않습니까? ... 그건 그렇고, 별도의 창에 있는 칠면조에서는 동일한 잼에서 상단만 하단보다 더 들여쓰기됩니다. Test Account 2012.12.28 08:53 #9084 dupter : 안녕하세요, 개발자 여러분. ChartIndicatorAdd() 함수에 의해 차트에 추가된 지표의 이름이 지표 목록에 없습니다. 그래야만 합니까? 세부 정보가 필요합니다. 아마도 소스. 서비스 데스크에 요청서를 작성해 주십시오. Lev Ilyukov 2013.01.02 09:23 #9085 1. MetaQuotes-Demo 서버는 언제부터 작동합니까? 2. 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 항상 GMT + 1에서 작동했습니까? 3. MetaQuotes-Demo 서버가 등장하기 전 인용문의 더 깊은 역사에 해당하는 GMT는 무엇입니까? Renat Fatkhullin 2013.01.03 12:53 #9086 MetaTrader 5 데모 서버는 비일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1 시간대에서 작동합니다. 기본 기록도 GMT+1입니다. Lev Ilyukov 2013.01.03 13:00 #9087 Renat : MetaTrader 5 데모 서버는 비일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1 시간대에서 작동합니다. 기본 기록도 GMT+1입니다. 러시아에서 화살표 번역 취소를 고려하여 서버 운영에 변경 사항이 있습니까? Renat Fatkhullin 2013.01.03 13:03 #9088 lordlev : 러시아에서 화살표 번역 취소를 고려하여 서버 운영에 변경 사항이 있습니까? 아니요. kon12 2013.01.04 11:12 #9089 kon12 : Uv.adminy, 그런 질문입니다. MT4에서 MT5로 바꾸려고 합니다. 그러나 MT4의 내 표시기는 곡선을 그리고 그 위아래에 숫자를 넣습니다. 창 테두리에서 그래프의 아래쪽 및 위쪽 지점까지의 들여쓰기는 각각 13픽셀이며 숫자가 맞습니다. 그러나 MT5에서 들여쓰기는 위쪽에서 6픽셀, 아래쪽에서 52픽셀입니다. 왜 같은 들여쓰기를 각각 15-20픽셀로 하지 않습니까? ... 그건 그렇고, 별도의 창에 있는 칠면조에서는 같은 잼에서 위쪽만 아래쪽보다 들여쓰기가 더 큽니다. 내 질문에 답이 없나요? Lev Ilyukov 2013.01.04 19:50 #9090 12월 29일에 판매자를 신청했습니다. 응용 프로그램을 확인하는 중재자는 언제 작동하기 시작합니까? '토론'에서도 29일부터 침묵이 흘렀다. 1...902903904905906907908909910911912913914915916...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1. MetaQuotes-Demo 서버는 언제부터 작동합니까?
2. 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 항상 GMT + 1에서 작동했습니까?
3. MetaQuotes-Demo 서버가 등장하기 전 인용문의 더 깊은 역사에 해당하는 GMT는 무엇입니까?
MetaTrader 5 데모 서버는 비일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1 시간대에서 작동합니다.
기본 기록도 GMT+1입니다.
러시아에서 화살표 번역 취소를 고려하여 서버 운영에 변경 사항이 있습니까?
Uv.adminy, 그런 질문입니다. MT4에서 MT5로 바꾸려고 합니다. 그러나 MT4의 내 표시기는 곡선을 그리고 그 위아래에 숫자를 넣습니다. 창 테두리에서 그래프의 아래쪽 및 위쪽 지점까지의 들여쓰기는 각각 13픽셀이며 숫자가 맞습니다. 그러나 MT5에서 들여쓰기는 위쪽에서 6픽셀, 아래쪽에서 52픽셀입니다. 왜 같은 들여쓰기를 각각 15-20픽셀로 하지 않습니까? ... 그건 그렇고, 별도의 창에 있는 칠면조에서는 같은 잼에서 위쪽만 아래쪽보다 들여쓰기가 더 큽니다.