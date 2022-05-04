오류, 버그, 질문 - 페이지 909

stringo :
서비스 데스크에 편지를 썼습니까? 여기에서 많은 토론 페이지에서 길을 잃을 수 있습니다.

이해했습니다. 구독 취소 #619056.

고맙습니다.

 
안녕하세요, 개발자 여러분.
ChartIndicatorAdd() 함수에 의해 차트에 추가된 지표의 이름이 지표 목록에 없습니다.

그래야만 합니까?

차트 표시기 추가

Uv.adminy, 그런 질문입니다. MT4에서 MT5로 바꾸려고 합니다. 그러나 MT4의 내 표시기는 곡선을 그리고 그 위아래에 숫자를 넣습니다. 창 테두리에서 그래프의 아래쪽 및 위쪽 지점까지의 들여쓰기는 각각 13픽셀이며 숫자가 맞습니다. 그러나 MT5에서 들여쓰기는 위쪽에서 6픽셀, 아래쪽에서 52픽셀입니다. 왜 동일한 들여쓰기를 각각 15-20픽셀로 하지 않습니까? ... 그건 그렇고, 별도의 창에 있는 칠면조에서는 동일한 잼에서 상단만 하단보다 더 들여쓰기됩니다.
 
dupter :
안녕하세요, 개발자 여러분.
ChartIndicatorAdd() 함수에 의해 차트에 추가된 지표의 이름이 지표 목록에 없습니다.

그래야만 합니까?

세부 정보가 필요합니다. 아마도 소스.

서비스 데스크에 요청서를 작성해 주십시오.

 

1. MetaQuotes-Demo 서버는 언제부터 작동합니까?

2. 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 항상 GMT + 1에서 작동했습니까?

3. MetaQuotes-Demo 서버가 등장하기 전 인용문의 더 깊은 역사에 해당하는 GMT는 무엇입니까?

 

MetaTrader 5 데모 서버는 비일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1 시간대에서 작동합니다.

기본 기록도 GMT+1입니다.

 
Renat :

MetaTrader 5 데모 서버는 비일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1 시간대에서 작동합니다.

기본 기록도 GMT+1입니다.

러시아에서 화살표 번역 취소를 고려하여 서버 운영에 변경 사항이 있습니까?
 
lordlev :
러시아에서 화살표 번역 취소를 고려하여 서버 운영에 변경 사항이 있습니까?
아니요.
 
kon12 :
Uv.adminy, 그런 질문입니다. MT4에서 MT5로 바꾸려고 합니다. 그러나 MT4의 내 표시기는 곡선을 그리고 그 위아래에 숫자를 넣습니다. 창 테두리에서 그래프의 아래쪽 및 위쪽 지점까지의 들여쓰기는 각각 13픽셀이며 숫자가 맞습니다. 그러나 MT5에서 들여쓰기는 위쪽에서 6픽셀, 아래쪽에서 52픽셀입니다. 왜 같은 들여쓰기를 각각 15-20픽셀로 하지 않습니까? ... 그건 그렇고, 별도의 창에 있는 칠면조에서는 같은 잼에서 위쪽만 아래쪽보다 들여쓰기가 더 큽니다.
내 질문에 답이 없나요?
 
12월 29일에 판매자를 신청했습니다. 응용 프로그램을 확인하는 중재자는 언제 작동하기 시작합니까? '토론'에서도 29일부터 침묵이 흘렀다.
