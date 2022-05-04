오류, 버그, 질문 - 페이지 911 1...904905906907908909910911912913914915916917918...3184 새 코멘트 TheXpert 2013.01.06 12:34 #9101 paladin800 : 그런 문제. 나는 폴란드어 Windows XP에 앉아 있고 MT5에서 터미널의 영어를 설정했습니다. 표시기의 입력 매개변수에 대한 스크린샷을 만들고(시장용 내 제품에 대한 스크린샷을 준비함) 영어 "취소" 대신 해당 폴란드어 아날로그 "Anuluj"가 표시됩니다(그림 참조). "취소"하려면 어떻게 해야 하는지 알려주세요. 이것은 표준 Windows 대화 상자입니다. Windows 언어를 변경합니다. ovkaz 2013.01.07 02:11 #9102 78.140.156.137 서버에서 MT5를 다운로드하려고 10번째 시도하고 있습니다. 다운로드가 4480kb에서 멈추나요? Aleksey Rodionov 2013.01.07 02:15 #9103 ovkaz : 78.140.156.137 서버에서 MT5를 다운로드하려고 10번째 시도하고 있습니다. 다운로드가 4480kb에서 멈추나요? 터미널 자체를 로드하시겠습니까? 따라서 설치 파일 자체의 무게는 거의 없으며 설치 중에 필요한 배포판을 다운로드합니다. Renat Fatkhullin 2013.01.07 04:11 #9104 ovkaz : 78.140.156.137 서버에서 MT5를 다운로드하려고 10번째 시도하고 있습니다. 다운로드가 4480kb에서 멈추나요? 배포판을 다시 다운로드해 보십시오. 설치가 다시 실패하면 /clean 명령( mt5setup.exe /clean )으로 설치 프로그램을 실행해 보십시오. 또한 네트워크를 통해 다운로드되는 파일을 차단할 수 있는 바이러스 백신이 의심됩니다. Aleksey Rodionov 2013.01.07 11:29 #9105 다시 말하지만 검색이 작동하지 않습니다. 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하세요. Renat Fatkhullin 2013.01.07 12:41 #9106 Zeleniy : 다시 말하지만 검색이 작동하지 않습니다. 오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하세요. 다시 시도하십시오. Дмитрий 2013.01.07 12:58 #9107 고문을 테스트 중입니다. 그래프는 잔액이 20,000 이상인 두 지점을 보여 주며 "최적화 결과" 목록에는 그러한 선이 하나만 있습니다!! 아래 사진. 이것은 테이블에서 더 많은 손실이 가능하다는 것을 의미합니까? Aleksey Rodionov 2013.01.07 13:08 #9108 Renat : 다시 시도하십시오. 작동하지만 꽤 자주 발생합니다. 내 잘못인지 당신 잘못인지 모르겠습니다. 오늘 OS를 다시 설치했는데 모든 것이 동일합니다. 그게 요점이 아닌 것 같습니다. 많은 요청이 있을 수 있습니다... Andriy Voitenko 2013.01.07 13:13 #9109 Zeleniy : 작동하지만 꽤 자주 발생합니다. 나는 같은 것을 가지고있다. 느린 무선 인터넷 때문에 개인적으로 그럴까요? Aleksey 2013.01.07 13:15 #9110 avoitenko : 나는 같은 것을 가지고있다. 느린 무선 인터넷 때문에 개인적으로 그럴까요? 그것은 또한 발생합니다. 1...904905906907908909910911912913914915916917918...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그런 문제. 나는 폴란드어 Windows XP에 앉아 있고 MT5에서 터미널의 영어를 설정했습니다. 표시기의 입력 매개변수에 대한 스크린샷을 만들고(시장용 내 제품에 대한 스크린샷을 준비함) 영어 "취소" 대신 해당 폴란드어 아날로그 "Anuluj"가 표시됩니다(그림 참조). "취소"하려면 어떻게 해야 하는지 알려주세요.
78.140.156.137 서버에서 MT5를 다운로드하려고 10번째 시도하고 있습니다. 다운로드가 4480kb에서 멈추나요?
터미널 자체를 로드하시겠습니까?
따라서 설치 파일 자체의 무게는 거의 없으며 설치 중에 필요한 배포판을 다운로드합니다.
배포판을 다시 다운로드해 보십시오.
설치가 다시 실패하면 /clean 명령( mt5setup.exe /clean )으로 설치 프로그램을 실행해 보십시오.
또한 네트워크를 통해 다운로드되는 파일을 차단할 수 있는 바이러스 백신이 의심됩니다.
다시 말하지만 검색이 작동하지 않습니다.
오류가 발생했습니다. 나중에 다시 시도하세요.
고문을 테스트 중입니다. 그래프는 잔액이 20,000 이상인 두 지점을 보여 주며 "최적화 결과" 목록에는 그러한 선이 하나만 있습니다!! 아래 사진.
이것은 테이블에서 더 많은 손실이 가능하다는 것을 의미합니까?
다시 시도하십시오.
작동하지만 꽤 자주 발생합니다.
나는 같은 것을 가지고있다.
느린 무선 인터넷 때문에 개인적으로 그럴까요?
