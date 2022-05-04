오류, 버그, 질문 - 페이지 903 1...896897898899900901902903904905906907908909910...3184 새 코멘트 x572intraday 2012.12.18 01:40 #9021 MT5의 이전 x32 빌드를 얻을 수 있습니까? 정말 여름으로 돌아가야 합니다. 이 스레드의 최근 게시물 중 "MemoryException 저널 탭의 "180772428 바이트를 사용할 수 없음" 및 전문가 탭의 "메모리 부족"은 깨끗한 OS와 새로운 MT5(요전에 처리한)를 설치한 후에도 사라지지 않았습니다. 흩어져 있고 결함이 있는 오래된 OS가 아니며 내 프로그램 코드(4월에 내가 마지막으로 수정함)에도 없었지만 여름 하반기 어딘가에 MT5의 다음 빌드에 있었습니다. 나는 즉시 알아차리지 못했다. 첫째, 나는 내 지역 문제에 죄를 지었고, 둘째, 신속하게 처리할 시간이 치명적으로 부족했기 때문입니다. 분석을 위해 내 코드를 개발자에게 푸시하려면 - 나는 그들이 아픈 머리에서 건강한 머리로 전환하기를 원할 것이라고 믿지 않지만(게다가 개발자는 충분히 걱정할 필요가 있음), 동의하더라도 코드를 단순화하는 데 어려움을 겪습니다. 이제 이것은 개발하는 것보다 더 어렵지 않습니다. 또한 DDR은 테스트 프로그램에 의해 실행되었으며 오류가 발견되지 않았습니다. 또한 브랜드 1GB 모듈 하나가 다른 저명한 공급업체의 새로운 1GB 스트립 4개로 교체되었으며 모든 것이 정상이지만 오류가 무의식적으로 오르락내리락합니다. 시스템이 오버클럭되지 않습니다. 내 코드가 최적으로 작성되지 않았더라도 이전에는 어쨌든 오류 없이 작동했기 때문에 이것이 지금 중요한 것은 아닙니다. NN에 대한 입력 값을 세뇌. 거래: 수동 및 앗 Valerii Mazurenko 2012.12.18 02:14 #9022 x100intraday : 이 스레드의 최근 게시물 중 "MemoryException 180772428 바이트를 사용할 수 없습니다".... x64에서(더 이상 x32를 사용하지 않음) 이는 메모리가 충분하지 않고 페이징 파일의 크기 를 늘려야 함을 나타냅니다(모든 결과 - 장기간 최적화 시 제동 등). x572intraday 2012.12.18 02:18 #9023 notused : x64에서(더 이상 x32를 사용하지 않음) 이는 메모리가 충분하지 않고 페이징 파일의 크기를 늘려야 함을 나타냅니다(모든 결과 - 장기간 최적화할 때 제동 등). 나는 확실히 시도할 것이지만, 나는 여전히 근본적으로 개발자들이 어떤 종류의 나사를 조였는지, 무엇이 달라졌는지에 근본적으로 관심이 있습니다. 이전에는 동일한 스왑 파일 크기 및 기타 사항이 동일하므로 모든 것이 원활하게 진행되었습니다. 그건 그렇고, 나는 또한 매일 x64 8-ke에서 코드를 테스트해야 하지만, 내 4GB가 2GB와 같은 것으로 판명될 것이라고 생각합니다. 다시 말하지만 충분하지 않습니다. 그리고 물리적으로 모든 DIMM 슬롯이 꽉 찼고 마더보드의 사용 설명서에 따르면 기술적으로 총 최대 4GB에 도달했습니다(단, 이것은 해당 시대의 제한일 뿐 절대적인 것은 아닙니다). 엘리엇 파동 이론에 기반한 프라이스 트렌더 질문이 MQL 주제에 없습니다. x572intraday 2012.12.18 02:39 #9024 notused : 나는 페이징 파일을 (확실히) 한 자릿수만큼 늘렸습니다. 결과적 으로 오류 메시지가 남아 있고 액세스할 수 없는 바이트 수가 약간 증가했지만 약간의 긍정적인 효과도 있습니다. 그 전에는 마크업은 차트에 그려지지 않았지만(최소한 무언가가 나타나려면 시간 프레임을 수동으로 집중적으로 건너뛰어야 했습니다) 이제 렌더링 자체가 나타나지만 모든 것이 필요하다는 사실은 아닙니다. Konstantin Chernov 2012.12.18 05:40 #9025 빌드 740, x86 'Balance+min Drawdown' 모드에서 Expert Advisor를 최적화하고 있는데, 드로다운을 최적화하려고만 하는 것 같습니다. 최적화의 결과 연간 약 1%의 손실과 초기 보증금의 8%의 이익을 얻습니다. 일주일 전의 결과는 완전히 달랐습니다. Slava 2012.12.18 05:51 #9026 Konstantin83 : 빌드 740, x86 '밸런스+최소 드로우다운' 모드에서 Expert Advisor를 최적화하고 있는데 드로다운 최적화만 하려는 것 같다. 최적화의 결과 연간 약 1%의 손실과 초기 보증금의 8%의 이익을 얻습니다. 일주일 전의 결과는 완전히 달랐습니다. 마이너스 잔액이 있는 결과는 계산에서 제외되었습니다. 서비스 데스크에서 더 잘 이야기합시다. 우리가 뭔가 잘못된 것을 고쳤을 수도 있습니다. 가장 자세한 계산을 제공하십시오(빠른 이해를 위해) Konstantin Chernov 2012.12.18 06:37 #9027 stringo : 마이너스 잔액이 있는 결과는 계산에서 제외되었습니다. 서비스 데스크에서 더 잘 이야기합시다. 우리가 뭔가 잘못된 것을 고쳤을 수도 있습니다. 가장 자세한 계산을 제공하십시오(빠른 이해를 위해) 열린 신청서 #617331 MetaQuotes 2012.12.18 07:01 #9028 Konstantin83 : 열린 신청서 #617331 당신은 거기에 어떤 정보도 제공하지 않았습니다. Slava 2012.12.18 07:44 #9029 MetaQuotes : 당신은 거기에 어떤 정보도 제공하지 않았습니다. 대화가 시작되었습니다. vlad_123 2012.12.18 13:12 #9030 다시 질문 을 드리겠습니다. 옵티마이저에서 Custom Max 결과가 잘못 고려된 것 같습니다. OnTester()의 Expert Advisor는 Profit * Trades * (1/(MaxEquityDDPercent+1)) * RecoveryFactor를 반환합니다. 최적화 결과는 다음과 같습니다. 이익이 많을수록 거래 건수와 회복 요인이 많을수록 손실이 적을수록 결과는 더 커질 것으로 예상했습니다. 일어나지 않는 일. 1...896897898899900901902903904905906907908909910...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MT5의 이전 x32 빌드를 얻을 수 있습니까? 정말 여름으로 돌아가야 합니다. 이 스레드의 최근 게시물 중 "MemoryException 저널 탭의 "180772428 바이트를 사용할 수 없음" 및 전문가 탭의 "메모리 부족"은 깨끗한 OS와 새로운 MT5(요전에 처리한)를 설치한 후에도 사라지지 않았습니다. 흩어져 있고 결함이 있는 오래된 OS가 아니며 내 프로그램 코드(4월에 내가 마지막으로 수정함)에도 없었지만 여름 하반기 어딘가에 MT5의 다음 빌드에 있었습니다.
나는 즉시 알아차리지 못했다. 첫째, 나는 내 지역 문제에 죄를 지었고, 둘째, 신속하게 처리할 시간이 치명적으로 부족했기 때문입니다. 분석을 위해 내 코드를 개발자에게 푸시하려면 - 나는 그들이 아픈 머리에서 건강한 머리로 전환하기를 원할 것이라고 믿지 않지만(게다가 개발자는 충분히 걱정할 필요가 있음), 동의하더라도 코드를 단순화하는 데 어려움을 겪습니다. 이제 이것은 개발하는 것보다 더 어렵지 않습니다.
또한 DDR은 테스트 프로그램에 의해 실행되었으며 오류가 발견되지 않았습니다. 또한 브랜드 1GB 모듈 하나가 다른 저명한 공급업체의 새로운 1GB 스트립 4개로 교체되었으며 모든 것이 정상이지만 오류가 무의식적으로 오르락내리락합니다. 시스템이 오버클럭되지 않습니다. 내 코드가 최적으로 작성되지 않았더라도 이전에는 어쨌든 오류 없이 작동했기 때문에 이것이 지금 중요한 것은 아닙니다.
x64에서(더 이상 x32를 사용하지 않음) 이는 메모리가 충분하지 않고 페이징 파일의 크기를 늘려야 함을 나타냅니다(모든 결과 - 장기간 최적화할 때 제동 등).
나는 확실히 시도할 것이지만, 나는 여전히 근본적으로 개발자들이 어떤 종류의 나사를 조였는지, 무엇이 달라졌는지에 근본적으로 관심이 있습니다. 이전에는 동일한 스왑 파일 크기 및 기타 사항이 동일하므로 모든 것이 원활하게 진행되었습니다.
그건 그렇고, 나는 또한 매일 x64 8-ke에서 코드를 테스트해야 하지만, 내 4GB가 2GB와 같은 것으로 판명될 것이라고 생각합니다. 다시 말하지만 충분하지 않습니다. 그리고 물리적으로 모든 DIMM 슬롯이 꽉 찼고 마더보드의 사용 설명서에 따르면 기술적으로 총 최대 4GB에 도달했습니다(단, 이것은 해당 시대의 제한일 뿐 절대적인 것은 아닙니다).
'Balance+min Drawdown' 모드에서 Expert Advisor를 최적화하고 있는데, 드로다운을 최적화하려고만 하는 것 같습니다. 최적화의 결과 연간 약 1%의 손실과 초기 보증금의 8%의 이익을 얻습니다. 일주일 전의 결과는 완전히 달랐습니다.
'밸런스+최소 드로우다운' 모드에서 Expert Advisor를 최적화하고 있는데 드로다운 최적화만 하려는 것 같다. 최적화의 결과 연간 약 1%의 손실과 초기 보증금의 8%의 이익을 얻습니다. 일주일 전의 결과는 완전히 달랐습니다.
마이너스 잔액이 있는 결과는 계산에서 제외되었습니다.
서비스 데스크에서 더 잘 이야기합시다. 우리가 뭔가 잘못된 것을 고쳤을 수도 있습니다. 가장 자세한 계산을 제공하십시오(빠른 이해를 위해)
열린 신청서 #617331
당신은 거기에 어떤 정보도 제공하지 않았습니다.
다시 질문 을 드리겠습니다. 옵티마이저에서 Custom Max 결과가 잘못 고려된 것 같습니다.
OnTester()의 Expert Advisor는 Profit * Trades * (1/(MaxEquityDDPercent+1)) * RecoveryFactor를 반환합니다.
최적화 결과는 다음과 같습니다.
이익이 많을수록 거래 건수와 회복 요인이 많을수록 손실이 적을수록 결과는 더 커질 것으로 예상했습니다. 일어나지 않는 일.