오류, 버그, 질문 - 페이지 915

Slava 2013.01.10 09:59 #9141

Reshetov :

빌드 742 자동 설치 후 많은 수의 입력 매개변수로 최적화를 시작 하려고 하면 터미널이 닫힙니다. 로그에 시스템 메시지를 출력하지 않습니다. 입력 매개변수의 수를 줄이면 문제 없이 최적화가 시작되지만 Expert Advisor의 경우 이렇게 잘린 형태로는 무용지물이다. 터미널의 이전 빌드에서 최적화는 동일한 많은 수의 입력 매개변수로 정상적으로 실행되었습니다. 파일에 저장된 동일한 최적화 설정으로. OS 윈도우 XP SP3.

이 버그는 이미 수정되었습니다. 당사 웹 사이트에서 터미널의 고정 빌드 742를 수동으로 다운로드하십시오.

Yury Reshetov 2013.01.10 12:11 #9142

stringo :

이 버그는 이미 수정되었습니다. 당사 웹 사이트에서 터미널의 고정 빌드 742를 수동으로 다운로드하십시오.

고맙습니다!

Dmitriy Parfenovich 2013.01.10 12:26 #9143

클래스의 인스턴스 이름을 얻는 방법을 알려주시겠습니까?

Clabel Label1,Label2;
Label1.Create( 0 , "Label1" ,subwnd,x,y, 0 , 0 );
string name_label2= ? ; // "Label2"
Label2.Create( 0 ,name_label2,subwnd,x,y, 0 , 0 );

본질: 이름을 명시적으로 지정하지 않고 클래스의 인스턴스 이름으로 객체를 생성해야 합니다. 이게 가능해?

Victor Kirillin 2013.01.10 12:34 #9144

fyords :

클래스의 인스턴스 이름을 얻는 방법을 알려주시겠습니까?

본질: 이름을 명시적으로 지정하지 않고 클래스의 인스턴스 이름으로 객체를 생성해야 합니다. 이게 가능해?

MQL5에는 그러한 가능성이 없습니다.

Dmitriy Parfenovich 2013.01.10 12:35 #9145

uncleVic :

MQL5에는 그러한 가능성이 없습니다.

이해합니다. 감사합니다.

Dmitriy Parfenovich 2013.01.10 14:19 #9146

이 라벨을 제거하는 방법이 있습니까?

이 구석에 표지판이 있고 그 위에 이 비문이 있습니다.

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , " " );

따라서 이름만 제거되고 데이터는 남습니다.

Pavel Tsatsenko 2013.01.11 10:27 #9147

kPVT :

이 매개변수를 프로그래밍 방식으로 학습하거나 영향을 줄 수 있습니까?

이 확인란과 상관없이 정확한 시간 척도 에 따라 빌드되도록 그래픽 개체에 대한 속성을 설정하고 싶습니다.

물론 반복과 조바심에 대해 진심으로 사과드립니다.

그 질문 은 답이 없는 채로 남아 있었다. 서비스 데스크에서 제안에 대한 침묵도 있습니다.

나는 이것이 mql에서 (아직) 불가능하다는 것을 깨달았지만 디스플레이에 큰 영향을 미치기 때문에 매우 필요합니다.

이것 때문에 나는 그 자리에 갇혔다.

고맙습니다.

Dmitriy Parfenovich 2013.01.11 13:11 #9148

이제 거래가 마감된 시간을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 막대 시작 시 또는 종료 시?

닫기 화살표는 그리드에 맞지 않습니다.

Dmitriy Parfenovich 2013.01.11 14:24 #9149

표시기 내부에서 프로그래밍 방식으로 이러한 색상을 얻을 수 있는지 알려주실 수 있습니까?

--- 2013.01.11 14:28 #9150

fyords :

표시기 내부에서 프로그래밍 방식으로 이러한 색상을 얻을 수 있는지 알려주실 수 있습니까?

PlotIndexGetInteger ?
빌드 742 자동 설치 후 많은 수의 입력 매개변수로 최적화를 시작 하려고 하면 터미널이 닫힙니다. 로그에 시스템 메시지를 출력하지 않습니다. 입력 매개변수의 수를 줄이면 문제 없이 최적화가 시작되지만 Expert Advisor의 경우 이렇게 잘린 형태로는 무용지물이다.
터미널의 이전 빌드에서 최적화는 동일한 많은 수의 입력 매개변수로 정상적으로 실행되었습니다. 파일에 저장된 동일한 최적화 설정으로.
OS 윈도우 XP SP3.
이 버그는 이미 수정되었습니다. 당사 웹 사이트에서 터미널의 고정 빌드 742를 수동으로 다운로드하십시오.
클래스의 인스턴스 이름을 얻는 방법을 알려주시겠습니까?본질: 이름을 명시적으로 지정하지 않고 클래스의 인스턴스 이름으로 객체를 생성해야 합니다. 이게 가능해?
MQL5에는 그러한 가능성이 없습니다.
이 라벨을 제거하는 방법이 있습니까?
따라서 이름만 제거되고 데이터는 남습니다.
이 구석에 표지판이 있고 그 위에 이 비문이 있습니다.
이 매개변수를 프로그래밍 방식으로 학습하거나 영향을 줄 수 있습니까?
이 확인란과 상관없이 정확한 시간 척도 에 따라 빌드되도록 그래픽 개체에 대한 속성을 설정하고 싶습니다.
물론 반복과 조바심에 대해 진심으로 사과드립니다.
그 질문 은 답이 없는 채로 남아 있었다. 서비스 데스크에서 제안에 대한 침묵도 있습니다.
나는 이것이 mql에서 (아직) 불가능하다는 것을 깨달았지만 디스플레이에 큰 영향을 미치기 때문에 매우 필요합니다.
이것 때문에 나는 그 자리에 갇혔다.
고맙습니다.
이제 거래가 마감된 시간을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 막대 시작 시 또는 종료 시?
닫기 화살표는 그리드에 맞지 않습니다.
표시기 내부에서 프로그래밍 방식으로 이러한 색상을 얻을 수 있는지 알려주실 수 있습니까?
