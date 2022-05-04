오류, 버그, 질문 - 페이지 901 1...894895896897898899900901902903904905906907908...3184 새 코멘트 [삭제] 2012.12.17 09:28 #9001 그리고 신호 비용을 지불하기 위해 돈을 인출하지 않는 이유는 무엇입니까? Konstantin Chernov 2012.12.17 12:50 #9002 2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 유전자 패스(6, 464)가 15ms 동안 "글로벌 초기화 기능 의 치명적인 런타임 오류(오류 520, 모듈 0, 파일 32767, 줄 0, 열 0)" 오류와 함께 테스트됨 (PR 146) 520 이 오류는 무엇입니까? 대본은 어디서 볼 수 있나요? Slava 2012.12.17 14:20 #9003
Konstantin83 :
2012.12.17 15:46:31 MQL5 Cloud Europe 2 유전자 패스(6, 464)가 15ms 동안 "글로벌 초기화 기능의 치명적인 런타임 오류(오류 520, 모듈 0, 파일 32767, 줄 0, 열 0)" 오류와 함께 테스트됨 (PR 146)

520 이 오류는 무엇입니까? 대본은 어디서 볼 수 있나요?

지금까지, 아무데도. 다음 빌드에서는 텍스트 스크립트가 발행됩니다.

520 오류는 실행을 위해 전문가를 로드할 수 없음을 의미합니다.

x572intraday 2012.12.17 19:40 #9004
나는 여기에 오랫동안 있지 않았습니다 ... 아마도 그 이후로 뭔가가 바뀌었을 수도 있지만 탱크에 있습니까?

깨끗한 Windows XP SP3 x86에 MT5 빌드 730을 설치하고 새 데모 계정을 개설했으며 만일의 경우를 대비하여 실제 계정 하나를 만들었습니다. 이야기가 다운로드되기를 기다리고 있습니다. 로드하지 않습니다. 터미널을 다시 시작했습니다. 다운로드를 원하지 않습니다. 차던트? Anatoli Kazharski 2012.12.17 19:43 #9005
x100intraday :
나는 여기에 오랫동안 있지 않았습니다 ... 아마도 그 이후로 뭔가가 바뀌었을 수도 있지만 탱크에 있습니까?

깨끗한 Windows XP SP3 x86에 MT5 빌드 730을 설치하고 새 데모 계정을 개설했으며 만일의 경우를 대비하여 실제 계정 하나를 만들었습니다. 이야기가 다운로드되기를 기다리고 있습니다. 로드하지 않습니다. 터미널을 다시 시작했습니다. 다운로드를 원하지 않습니다. 차던트?

어디에서(누구와 함께) 계좌를 개설합니까?

x572intraday 2012.12.17 20:06 #9006
tol64 :
어디에서(누구와 함께) 계좌를 개설합니까?

예, 기본적으로 모든 작업을 수행했으며 MT5 메뉴를 통해 새 계정을 개설한 다음 두 번째 계정을 개설했습니다. 서버 이름이 뭔가 이상했습니다. 지금은 기억이 나지 않습니다. 지금은 이전 XP에서 응답하는 중입니다. 제 생각에는 두 경우 모두 서버 이름이 같았습니다. 그게 중요하다면 나는 내일보다 더 빨리 볼 수 없다.

Anatoli Kazharski 2012.12.17 20:44 #9007
x100intraday :
예, 기본적으로 모든 작업을 수행했으며 MT5 메뉴를 통해 새 계정을 개설한 다음 두 번째 계정을 개설했습니다. 서버 이름이 뭔가 이상했습니다. 지금은 기억이 나지 않습니다. 지금은 이전 XP에서 응답하는 중입니다. 제 생각에는 두 경우 모두 서버 이름이 같았습니다. 그것이 중요하다면 나는 내일보다 더 빨리 볼 수 없다.

문제는 해당 서버의 요청된 기호에 충분한(당신에게 필요한) 데이터 양이 있는지 여부였습니다. NZDUSD의 스크린샷을 제공했습니다. 월별 및 분 차트가 열려 있음을 알 수 있습니다. 현재 월간 데이터는 몇 개입니까? 창의 Max.bars 옵션에서 차트 탭 의 터미널 설정 에 몇 개의 막대가 설정되어 있습니까?

이것이 가장 먼저 주의해야 할 사항입니다. 그리고 이 모든 정보를 제공하기 위해 질문을 합니다. MQ 서버에 연결하여 동일한 NZDUSD 의 월별 데이터가 있는 창을 열어보십시오.

Andrey Vasiliev 2012.12.17 21:10 #9008
MQL4 - 표시기 버퍼의 에뮬레이션에는 이러한 기능이 있습니다. 이를 통해 ArraySetAsSeries() 및 ArrayResize() 함수를 번갈아 가며 배열 내부의 요소를 쉽게 이동할 수 있으며 동시에 맨 처음에 빈 셀을 추가할 수 있습니다.

불행히도, 이 가능성은 작년 MQL5에서 사용할 수 없었습니다. MetaTrader 5 플랫폼에 나열된 기능이 불과 1년 전에 올바르게 작동하지 않았기 때문입니다.

신청 2012.07.04 19:48 , #418282

//---- ЭМУЛЯЦИЯ ИНДИКАТОРНЫХ БУФЕРОВ (код на MQL4 для MetaTrader4)
int NewSize = iBars ( symbol , timeframe ) ;
//---- Проверка на смену нулевого бара
if ( ArraySize ( Ind_Buffer0 ) < NewSize )
{
//---- Установить прямое направление индексирования в массиве
ArraySetAsSeries ( Ind_Buffer0 , false ) ;
ArraySetAsSeries ( Ind_Buffer1 , false ) ;
ArraySetAsSeries ( Ind_Buffer2 , false ) ;
//---- Изменить размер эмулируемых индикаторных буферов
ArrayResize ( Ind_Buffer0 , NewSize ) ;
ArrayResize ( Ind_Buffer1 , NewSize ) ;
ArrayResize ( Ind_Buffer2 , NewSize ) ;
//---- Установить обратное направление индексирования в массиве
ArraySetAsSeries ( Ind_Buffer0 , true ) ;
ArraySetAsSeries ( Ind_Buffer1 , true ) ;
ArraySetAsSeries ( Ind_Buffer2 , true ) ;
}
//----

x572intraday 2012.12.17 22:01 #9009
tol64 :
문제는 해당 서버의 요청된 기호에 충분한(당신에게 필요한) 데이터 양이 있는지 여부였습니다. NZDUSD의 스크린샷을 제공했습니다. 월별 및 분 차트가 열려 있음을 알 수 있습니다. 현재 월간 데이터는 몇 개입니까? 창의 Max.bars 옵션에서 차트 탭 의 터미널 설정 에 몇 개의 막대가 설정되어 있습니까?

이것이 가장 먼저 주의해야 할 사항입니다. 그리고 이 모든 정보를 제공하기 위해 질문을 합니다. MQ 서버에 연결하여 동일한 NZDUSD 의 월별 데이터가 있는 창을 열어보십시오.

먼저 MT5 공식 홈페이지에서 고의로 사용할 수 없는 버전을 배포하고 있다는 점이 놀랍다. 여기 새로 온 사람이 와서 다운로드하고 설치하고 다음 단계는 무엇입니까? 이 포럼 스레드의 또 다른 무의미하고 무자비한 질문 페이지... 어쩌면 더.

둘째, - 예, 저는 문자 그대로 명백한 설명을 하지 않았습니다. 올해 10월 이전에는 어떤 TF에서도 다운로드되지 않습니다. 이는 스크린샷에서 명확하게 볼 수 있습니다. 서버에 더 깊은 기록이 있는지 없는지 - 나도 모르지만 다운로드되지 않고 그게 전부입니다. 그리고 MT4 로 가장 무시당하고 신의 잊혀진 DC의 서버보다 히스토리가 더 적은이 무슨 쓸모없는 서버입니까?!

셋째, 이러한 액세스 포인트 는 어디에 있습니까?! 그들은 스크린샷에 전혀 없습니다. 몇 달 동안 자리를 비우면 이미 엉망이 되거나 팔이 너무 구부러져서...

네 번째는 물론 즉시 최대 막대 수를 Unlimited 로 설정했습니다.

이제 이전 OS에서 터미널로 이동하여 740번째 빌드로 업그레이드하고 로그인으로 이동했습니다. MetaQuotes-Demo 및 MIGBank- Demo와 같은 서버가 표시됩니다. 그러나 1994년까지의 오래된 역사 체계에서. Anatoli Kazharski 2012.12.17 22:13 #9010
x100intraday :
먼저 MT5 공식 홈페이지에서 고의로 사용할 수 없는 버전을 배포하고 있다는 점이 놀랍다. 여기 새로 온 사람이 와서 다운로드하고 설치하고 다음 단계는 무엇입니까? 이 포럼 스레드의 또 다른 무의미하고 무자비한 질문 페이지... 어쩌면 더.

둘째, - 예, 저는 문자 그대로 명백한 설명을 하지 않았습니다. 올해 10월 이전에는 어떤 TF에서도 다운로드되지 않습니다. 이는 스크린샷에서 명확하게 볼 수 있습니다. 서버에 더 깊은 기록이 있는지 없는지 - 나도 모르지만 다운로드되지 않고 그게 전부입니다. 그리고 MT4 로 가장 무시당하고 신의 잊혀진 DC의 서버보다 히스토리가 더 적은이 무슨 쓸모없는 서버입니까?!

셋째, 이러한 액세스 포인트 는 어디에 있습니까?! 그들은 스크린샷에 전혀 없습니다. 몇 달 동안 자리를 비우면 이미 엉망이 되거나 팔이 너무 구부러져서...

네 번째는 물론 바로 최대 바 수를 지금까지, 아무데도. 다음 빌드에서는 텍스트 스크립트가 발행됩니다.
520 오류는 실행을 위해 전문가를 로드할 수 없음을 의미합니다.
깨끗한 Windows XP SP3 x86에 MT5 빌드 730을 설치하고 새 데모 계정을 개설했으며 만일의 경우를 대비하여 실제 계정 하나를 만들었습니다. 이야기가 다운로드되기를 기다리고 있습니다. 로드하지 않습니다. 터미널을 다시 시작했습니다. 다운로드를 원하지 않습니다. 차던트?
어디에서(누구와 함께) 계좌를 개설합니까?
예, 기본적으로 모든 작업을 수행했으며 MT5 메뉴를 통해 새 계정을 개설한 다음 두 번째 계정을 개설했습니다. 서버 이름이 뭔가 이상했습니다. 지금은 기억이 나지 않습니다. 지금은 이전 XP에서 응답하는 중입니다. 제 생각에는 두 경우 모두 서버 이름이 같았습니다. 그것이 중요하다면 나는 내일보다 더 빨리 볼 수 없다.
MQL4 - 표시기 버퍼의 에뮬레이션에는 이러한 기능이 있습니다.
이를 통해 ArraySetAsSeries() 및 ArrayResize() 함수를 번갈아 가며 배열 내부의 요소를 쉽게 이동할 수 있으며 동시에 맨 처음에 빈 셀을 추가할 수 있습니다.
불행히도, 이 가능성은 작년 MQL5에서 사용할 수 없었습니다. MetaTrader 5 플랫폼에 나열된 기능이 불과 1년 전에 올바르게 작동하지 않았기 때문입니다.
둘째, - 예, 저는 문자 그대로 명백한 설명을 하지 않았습니다. 올해 10월 이전에는 어떤 TF에서도 다운로드되지 않습니다. 이는 스크린샷에서 명확하게 볼 수 있습니다. 서버에 더 깊은 기록이 있는지 없는지 - 나도 모르지만 다운로드되지 않고 그게 전부입니다. 그리고 MT4 로 가장 무시당하고 신의 잊혀진 DC의 서버보다 히스토리가 더 적은이 무슨 쓸모없는 서버입니까?!
셋째, 이러한 액세스 포인트 는 어디에 있습니까?! 그들은 스크린샷에 전혀 없습니다. 몇 달 동안 자리를 비우면 이미 엉망이 되거나 팔이 너무 구부러져서...
네 번째는 물론 즉시 최대 막대 수를 Unlimited 로 설정했습니다.
이제 이전 OS에서 터미널로 이동하여 740번째 빌드로 업그레이드하고 로그인으로 이동했습니다. MetaQuotes-Demo 및 MIGBank- Demo와 같은 서버가 표시됩니다. 그러나 1994년까지의 오래된 역사 체계에서.
NZDUSD 용 MetaQuotes-Demo 에서는 1994년부터 시작합니다. 그리고 MIGBank-Demo에는 차트에서 본 것만큼 많은 것이 있을 수 있습니다.