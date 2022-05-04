오류, 버그, 질문 - 페이지 910 1...903904905906907908909910911912913914915916917...3184 새 코멘트 --- 2013.01.04 20:37 #9091 lordlev : 12월 29일에 판매자를 신청했습니다. 응용 프로그램을 확인하는 중재자는 언제 작동하기 시작합니까? '토론'에서도 29일부터 침묵이 흘렀다. 7부터. Maxim Khrolenko 2013.01.05 11:59 #9092 이 리소스에 스크린샷과 함께 비디오를 게시할 수 있습니까? 예를 들어, 시장에 제품을 배치할 때 설명에 YouTube가 아닌 이 리소스의 비디오에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. Anatoli Kazharski 2013.01.05 12:57 #9093 오늘날 클라우드의 최적화는 저절로 켜집니다. 나는 그것을 전에 전혀 사용하지 않았습니다. 물론 빠른 최적화 에 감사드립니다. 하지만 그러한 기회(무단 포함)는 필요하지 않습니다. ))) Renat Fatkhullin 2013.01.05 13:03 #9094 자체적으로 켜지지 않습니다. 구성 파일을 변경하거나 컨텍스트 메뉴 에서 수동으로 활성화해야 합니다. Renat Fatkhullin 2013.01.05 13:04 #9095 동영상은 YouTube를 사용하는 것이 좋습니다. 동영상의 경우 지리적 CDN 기능이 중요하므로 Google에 적합합니다. Anatoli Kazharski 2013.01.05 13:32 #9096 Renat : 자체적으로 켜지지 않습니다. 구성 파일을 변경하거나 컨텍스트 메뉴에서 수동으로 활성화해야 합니다. 글쎄, 나는 또한 실수로 상처를 줄 수 없기 때문에 이것에 대해 확신했다. 일반적으로 중요하지 않습니다. 단일 경우는 무시할 수 있습니다. )) Maxim Khrolenko 2013.01.05 14:44 #9097 이 포럼과 같이 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help 리소스에서 검색 시스템을 만들 수 있습니까? Renat Fatkhullin 2013.01.05 15:07 #9098 paladin800 : 이 포럼과 같이 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help 리소스에서 검색 시스템을 만들 수 있습니까? metatrader5.com 사이트 전체에서 검색은 일반 mql5.com 검색에서 자동으로 사용할 수 있습니다. Denis Lazarev 2013.01.05 16:50 #9099 다른 지표의 차트에서 실행 중인 한 지표의 버퍼에 대한 액세스를 구현하는 방법을 알려주십시오. 특히 표준 편차 표시기의 MA 버퍼에 액세스할 수 있어야 합니다. Maxim Khrolenko 2013.01.06 12:29 #9100 그런 문제. 나는 폴란드어 Windows XP에 앉아 있고 MT5에서 터미널의 영어를 설정했습니다. 표시기의 입력 매개변수에 대한 스크린샷을 만들고(시장용 내 제품에 대한 스크린샷을 준비함) 영어 "취소" 대신 해당 폴란드어 아날로그 "Anuluj"가 표시됩니다(그림 참조). "취소"하려면 어떻게 해야 하는지 알려주세요. 1...903904905906907908909910911912913914915916917...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
12월 29일에 판매자를 신청했습니다. 응용 프로그램을 확인하는 중재자는 언제 작동하기 시작합니까? '토론'에서도 29일부터 침묵이 흘렀다.
구성 파일을 변경하거나 컨텍스트 메뉴 에서 수동으로 활성화해야 합니다.
자체적으로 켜지지 않습니다.
구성 파일을 변경하거나 컨텍스트 메뉴에서 수동으로 활성화해야 합니다.
이 포럼과 같이 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help 리소스에서 검색 시스템을 만들 수 있습니까?
metatrader5.com 사이트 전체에서 검색은 일반 mql5.com 검색에서 자동으로 사용할 수 있습니다.
특히 표준 편차 표시기의 MA 버퍼에 액세스할 수 있어야 합니다.
그런 문제. 나는 폴란드어 Windows XP에 앉아 있고 MT5에서 터미널의 영어를 설정했습니다. 표시기의 입력 매개변수에 대한 스크린샷을 만들고(시장용 내 제품에 대한 스크린샷을 준비함) 영어 "취소" 대신 해당 폴란드어 아날로그 "Anuluj"가 표시됩니다(그림 참조). "취소"하려면 어떻게 해야 하는지 알려주세요.