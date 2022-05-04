오류, 버그, 질문 - 페이지 912 1...905906907908909910911912913914915916917918919...3184 새 코멘트 Aleksey Rodionov 2013.01.07 13:15 #9111 avoitenko : 나는 같은 것을 가지고있다. 느린 무선 인터넷 때문에 개인적으로 그럴까요? 4메가바이트 이상의 속도를 가지고 있는데도 여전히, Anatoli Kazharski 2013.01.07 13:19 #9112 오늘은 검색을 자주 사용했는데 실패한 적이 없습니다. 그러나 때때로(매우 드물게) 발생합니다. Slava 2013.01.07 13:43 #9113 dimonsky : 고문을 테스트 중입니다. 그래프는 잔액이 20,000 이상인 두 지점을 보여 주며 "최적화 결과" 목록에는 그러한 선이 하나만 있습니다!! 아래 사진. 이것은 테이블에서 더 많은 손실이 가능하다는 것을 의미합니까? 두 번째 결과는 이미 계산된 옵션의 캐시에서 가져온 것일 가능성이 큽니다. 유전자 최적화는 교차 변이가 동일한 매개변수 세트를 생성할 수 있다고 가정합니다. 이 경우 이러한 매개변수 세트가 이미 계산되었기 때문에 실제 계산이 반복되지 않습니다. 결과는 그래프에 있지만 테이블에는 포함되지 않습니다. Maxim Khrolenko 2013.01.07 14:42 #9114 문제. 3시간 전에 판매자가 되기 위한 신청서가 승인되었습니다. 마켓 서비스에 제품을 게시하는 방법 기사에서 "2.1. 일반 정보" 섹션으로 이동하여 중단되었습니다. 내 판매자 프로필에서 "새 제품 만들기" 버튼을 찾을 수 없습니다. 그녀가 어디 있는지 말해? Anatoli Kazharski 2013.01.07 14:49 #9115 paladin800 : 문제. 3시간 전에 판매자가 되기 위한 신청서가 승인되었습니다. 마켓 서비스에 제품을 게시하는 방법 기사에서 "2.1. 일반 정보" 섹션으로 이동하여 중단되었습니다. 내 판매자 프로필에서 "새 제품 만들기" 버튼을 찾을 수 없습니다. 그녀가 어디 있는지 말해? 마켓 섹션으로 이동 하면 제품 추가 링크가 있습니다. Maxim Khrolenko 2013.01.07 16:14 #9116 tol64 : 마켓 섹션으로 이동 하면 제품 추가 링크가 있습니다. tol64, 팁 감사합니다. 중재자/관리자. 앞서 2.1절에서 언급한 기사에 "시장"을 찔러야 한다는 내용을 추가한 것이 좋았다고 생각합니다. 다음과 같이: ""시장" 섹션으로 이동한 후 "새 제품 만들기" 버튼을 클릭하고 초안에서..." 등을 클릭해야 합니다. Anatoli Kazharski 2013.01.07 16:18 #9117 paladin800 : tol64, 힌트 주셔서 감사합니다. 중재자/관리자. 앞서 2.1절에서 언급한 기사에 "시장"을 찔러야 한다는 내용을 추가한 것이 좋았다고 생각합니다. 다음과 같이: ""시장" 섹션으로 이동한 후 "새 제품 만들기" 버튼을 클릭하고 초안에서..." 등을 클릭해야 합니다. 이러한 버튼은 여전히 프로필의 판매자 섹션에 있습니다. Дмитрий 2013.01.07 19:18 #9118 dimonsky : 표시기를 테스트할 때 ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) 함수가 30개 이상의 보이는 막대가 있는 동안 왜 0을 반환하는지 이해하지 못합니다. (ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) 함수로 확인 일반 차트에서 - 모든 것이 정상이고 하나가 다른 것과 1만큼 다르지만 테스트 할 때 그러한 넌센스 ... 그것을 극복하는 방법? ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)는 30을 반환하고 ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0)는 0을 반환합니다. 그것이 모든 코드입니다. 시각적 테스트. Vladimir 2013.01.07 20:26 #9119 개발자에게 질문: 시각적 테스트 를 위해 별도의 창을 만들어야 했던 이유는 무엇입니까? MT4에서는 모든 것이 더 쉽고 좋았습니다. 내 문제는 키 표시줄을 강조 표시하기 위해 내 Expert Advisor에 ObjectCreate를 추가했다는 것입니다. 그러나 이러한 개체는 시각적 테스트 창에서만 그려집니다. 유감스럽게도 이 창에서는 거래 테이블의 거래로 이동할 수 없습니다. 이것은 MT5의 "메인" 창에서만 가능합니다. 그러나 이 창에는 개체가 그려지지 않습니다. 시각적 테스트 차트에는 MT5의 기본 차트와 동일한 그래픽 도구가 없습니다. 다른 창의 차트? Denis Lazarev 2013.01.07 20:27 #9120 다른 지표의 차트에서 실행 중인 한 지표의 버퍼에 대한 액세스를 구현하는 방법을 알려주십시오. 특히 표준 편차 표시기의 MA 버퍼에 액세스할 수 있어야 합니다. 1...905906907908909910911912913914915916917918919...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 같은 것을 가지고있다.
느린 무선 인터넷 때문에 개인적으로 그럴까요?
고문을 테스트 중입니다. 그래프는 잔액이 20,000 이상인 두 지점을 보여 주며 "최적화 결과" 목록에는 그러한 선이 하나만 있습니다!! 아래 사진.
이것은 테이블에서 더 많은 손실이 가능하다는 것을 의미합니까?
두 번째 결과는 이미 계산된 옵션의 캐시에서 가져온 것일 가능성이 큽니다. 유전자 최적화는 교차 변이가 동일한 매개변수 세트를 생성할 수 있다고 가정합니다. 이 경우 이러한 매개변수 세트가 이미 계산되었기 때문에 실제 계산이 반복되지 않습니다. 결과는 그래프에 있지만 테이블에는 포함되지 않습니다.
문제. 3시간 전에 판매자가 되기 위한 신청서가 승인되었습니다. 마켓 서비스에 제품을 게시하는 방법 기사에서 "2.1. 일반 정보" 섹션으로 이동하여 중단되었습니다. 내 판매자 프로필에서 "새 제품 만들기" 버튼을 찾을 수 없습니다. 그녀가 어디 있는지 말해?
마켓 섹션으로 이동 하면 제품 추가 링크가 있습니다.
중재자/관리자. 앞서 2.1절에서 언급한 기사에 "시장"을 찔러야 한다는 내용을 추가한 것이 좋았다고 생각합니다. 다음과 같이: ""시장" 섹션으로 이동한 후 "새 제품 만들기" 버튼을 클릭하고 초안에서..." 등을 클릭해야 합니다.
표시기를 테스트할 때 ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0) 함수가 30개 이상의 보이는 막대가 있는 동안 왜 0을 반환하는지 이해하지 못합니다.
(ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0) 함수로 확인
일반 차트에서 - 모든 것이 정상이고 하나가 다른 것과 1만큼 다르지만 테스트 할 때 그러한 넌센스 ...
그것을 극복하는 방법?
ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS,0)는 30을 반환하고 ChartGetInteger(0, CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ,0)는 0을 반환합니다. 그것이 모든 코드입니다.
시각적 테스트.
개발자에게 질문: 시각적 테스트 를 위해 별도의 창을 만들어야 했던 이유는 무엇입니까? MT4에서는 모든 것이 더 쉽고 좋았습니다. 내 문제는 키 표시줄을 강조 표시하기 위해 내 Expert Advisor에 ObjectCreate를 추가했다는 것입니다. 그러나 이러한 개체는 시각적 테스트 창에서만 그려집니다. 유감스럽게도 이 창에서는 거래 테이블의 거래로 이동할 수 없습니다. 이것은 MT5의 "메인" 창에서만 가능합니다. 그러나 이 창에는 개체가 그려지지 않습니다. 시각적 테스트 차트에는 MT5의 기본 차트와 동일한 그래픽 도구가 없습니다. 다른 창의 차트?
특히 표준 편차 표시기의 MA 버퍼에 액세스할 수 있어야 합니다.