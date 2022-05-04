오류, 버그, 질문 - 페이지 913 1...906907908909910911912913914915916917918919920...3184 새 코멘트 Andriy Voitenko 2013.01.07 20:45 #9121 lazarev-dm : 다른 지표의 차트에서 실행 중인 한 지표의 버퍼에 대한 액세스를 구현하는 방법을 알려주십시오. 특히 표준 편차 표시기의 MA 버퍼에 액세스할 수 있어야 합니다. StdDev 표시기에서 인덱스 1의 버퍼는 MA 데이터를 포함합니다. 표시기 핸들을 만들고 이 버퍼에서 데이터를 복사하기만 하면 됩니다. Maxim Khrolenko 2013.01.07 21:17 #9122 avoitenko : StdDev 표시기에서 인덱스 1 의 버퍼는 MA 데이터를 포함합니다. 표시기 핸들을 만들고 이 버퍼에서 데이터를 복사하기만 하면 됩니다. 그래서 가능합니까? string Currency= "EURUSD" ; int handle; //--- void OnInit () { handle= iStdDev (Currency, 0 ,ma_period,ma_shift, MODE_SMA , 1 ); } Denis Lazarev 2013.01.07 22:14 #9123 avoitenko : StdDev 표시기에서 인덱스 1의 버퍼는 MA 데이터를 포함합니다. 표시기 핸들을 만들고 이 버퍼에서 데이터를 복사하기만 하면 됩니다. 정확히 이것이 아니라 현재 가격 평균이 아니라 StdDev 평균이 필요합니다. 즉, 더 정확하게는 이 기계에 액세스할 수 없습니다. 방법을 이해하지 못합니다. Andriy Voitenko 2013.01.07 23:11 #9124 lazarev-dm : 그 정도는 아니지만 현재 가격 평균이 아닌 StdDev 평균이 필요합니다. 그런 다음 MovingAverages 의 알고리즘과 기사 의 예제를 사용해야 합니다. Lev Ilyukov 2013.01.08 00:26 #9125 Expert Advisor 의 Sleep() 함수 에 대한 질문입니다. OnTick 이벤트가 있는데 이 이벤트에서 Sleep() 함수가 있는 함수가 호출됩니다. 질문: 새 틱이 도착하면 Sleep()이 OnTick 이벤트에 포함된 코드 작업을 중단합니까? Документация по MQL5: Общие функции / Sleep www.mql5.com Общие функции / Sleep - Документация по MQL5 Denis Lazarev 2013.01.08 00:40 #9126 lordlev : Expert Advisor 의 Sleep() 함수 에 대한 질문입니다. OnTick 이벤트가 있는데 이 이벤트에서 Sleep() 함수가 있는 함수가 호출됩니다. 질문: 새 틱이 도착하면 Sleep()이 OnTick 이벤트에 포함된 코드 작업을 중단합니까? 내가 틀리지 않았다면 예, 고문은 수면 시간이 끝날 때까지 아무 반응도하지 않습니다. 이것은 일종의 onTimer입니다. Slava 2013.01.08 05:54 #9127 gpwr : 개발자에게 질문: 시각적 테스트 를 위해 별도의 창을 만들어야 했던 이유는 무엇입니까? MT4에서는 모든 것이 더 쉽고 좋았습니다. 내 문제는 키 표시줄을 강조 표시하기 위해 내 Expert Advisor에 ObjectCreate를 추가했다는 것입니다. 그러나 이러한 개체는 시각적 테스트 창에서만 그려집니다. 유감스럽게도 이 창에서는 거래 테이블의 거래로 이동할 수 없습니다. 이것은 MT5의 "메인" 창에서만 가능합니다. 그러나 이 창에는 개체가 그려지지 않습니다. 시각적 테스트 차트에는 MT5의 기본 차트와 동일한 그래픽 도구가 없습니다. 다른 창의 차트? 우리는 이제 그래픽 개체(및 추가 차트) 작업 측면에서 테스터의 기능을 확장하는 데 긴밀히 참여하고 있습니다. 모든 것이 잘 될 것입니다. Slava 2013.01.08 05:57 #9128 lazarev-dm : 내가 틀리지 않았다면 예, 고문은 수면 시간이 끝날 때까지 아무 반응도하지 않습니다. 이것은 일종의 onTimer입니다. 확실히 그런 방식은 아닙니다. 방해하지 않지만 고문의 작업을 지연시킵니다. 동시에 EA는 언로드 명령에 반응합니다. 슬립 작업이 끝날 때까지 기다리는 동안 차트에서 EA를 언로드할 수 있습니다. Anatoli Kazharski 2013.01.08 09:59 #9129 Renat : 자체적으로 켜지지 않습니다. 구성 파일을 변경하거나 컨텍스트 메뉴에서 수동으로 활성화해야 합니다. Renat, 신청서 #621888을 보십시오. Aleksey Rodionov 2013.01.08 13:26 #9130 일부 이미지가 제거된 또 다른 기사. 서버에 있는 것 같은데 왜 그런가요? 그리고 복원이 가능한가요? 1...906907908909910911912913914915916917918919920...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다른 지표의 차트에서 실행 중인 한 지표의 버퍼에 대한 액세스를 구현하는 방법을 알려주십시오.
특히 표준 편차 표시기의 MA 버퍼에 액세스할 수 있어야 합니다.
StdDev 표시기에서 인덱스 1의 버퍼는 MA 데이터를 포함합니다.
표시기 핸들을 만들고 이 버퍼에서 데이터를 복사하기만 하면 됩니다.
StdDev 표시기에서 인덱스 1 의 버퍼는 MA 데이터를 포함합니다.
표시기 핸들을 만들고 이 버퍼에서 데이터를 복사하기만 하면 됩니다.
그래서 가능합니까?
StdDev 표시기에서 인덱스 1의 버퍼는 MA 데이터를 포함합니다.
표시기 핸들을 만들고 이 버퍼에서 데이터를 복사하기만 하면 됩니다.
정확히 이것이 아니라 현재 가격 평균이 아니라 StdDev 평균이 필요합니다.
즉, 더 정확하게는 이 기계에 액세스할 수 없습니다. 방법을 이해하지 못합니다.
그 정도는 아니지만 현재 가격 평균이 아닌 StdDev 평균이 필요합니다.
Expert Advisor 의 Sleep() 함수 에 대한 질문입니다. OnTick 이벤트가 있는데 이 이벤트에서 Sleep() 함수가 있는 함수가 호출됩니다. 질문: 새 틱이 도착하면 Sleep()이 OnTick 이벤트에 포함된 코드 작업을 중단합니까?
개발자에게 질문: 시각적 테스트 를 위해 별도의 창을 만들어야 했던 이유는 무엇입니까? MT4에서는 모든 것이 더 쉽고 좋았습니다. 내 문제는 키 표시줄을 강조 표시하기 위해 내 Expert Advisor에 ObjectCreate를 추가했다는 것입니다. 그러나 이러한 개체는 시각적 테스트 창에서만 그려집니다. 유감스럽게도 이 창에서는 거래 테이블의 거래로 이동할 수 없습니다. 이것은 MT5의 "메인" 창에서만 가능합니다. 그러나 이 창에는 개체가 그려지지 않습니다. 시각적 테스트 차트에는 MT5의 기본 차트와 동일한 그래픽 도구가 없습니다. 다른 창의 차트?
내가 틀리지 않았다면 예, 고문은 수면 시간이 끝날 때까지 아무 반응도하지 않습니다. 이것은 일종의 onTimer입니다.
확실히 그런 방식은 아닙니다.
방해하지 않지만 고문의 작업을 지연시킵니다.
동시에 EA는 언로드 명령에 반응합니다. 슬립 작업이 끝날 때까지 기다리는 동안 차트에서 EA를 언로드할 수 있습니다.
자체적으로 켜지지 않습니다.
구성 파일을 변경하거나 컨텍스트 메뉴에서 수동으로 활성화해야 합니다.
일부 이미지가 제거된 또 다른 기사.
서버에 있는 것 같은데 왜 그런가요? 그리고 복원이 가능한가요?