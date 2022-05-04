오류, 버그, 질문 - 페이지 905 1...898899900901902903904905906907908909910911912...3184 새 코멘트 FinEngineer 2012.12.18 19:39 #9041 안녕하세요! 1 이런 문제가 있습니다 - 인디케이터가 부착된 차트의 심볼이 아닌 인디케이터에 심볼을 사용하려고 하면 그리지 않고 에러 4806이 나옵니다... 심볼이 일치하면 다 잘그려요..뭐가 문제에요?.. 최근에 언어가 공부하기 시작했어요... Renat Fatkhullin 2012.12.18 19:41 #9042 vlad_123 : 사진을 수정했습니다. 계산은 다음과 같습니다. 그들은 옵티마이저가 사람들을 속이고 있음을 보여줍니다 :-) 저것들. 수동으로 계산하면 예상대로 두 번째 행의 결과가 더 큽니다. 옵티마이저는 두 번째 라인의 결과가 더 작다는 것을 보여줍니다. 그리고 옵티마이저 결과의 값은 수동 계산으로 얻은 값과 동일하지 않습니다. 숫자 "1.90"과 "2.03"이 정확히 일치하고 보고서에 표시될 때 소수점 둘째 자리로 반올림한 결과가 아닙니까? 문제의 사실은 이것이 보고서의 반올림된 값이며 수식을 간단히 확인할 때까지 기준이 될 수 없다는 것입니다. Renat Fatkhullin 2012.12.18 19:43 #9043 Yedelkin : 맞아요. 핸드북이나 두 사용자 가이드에는 없습니다. 링크 주셔서 감사합니다. 링크는 도움말 사본을 가리킵니다. 도움말에서 이 모든 것은 처음부터 있었고 다음과 같습니다. Renat Fatkhullin 2012.12.18 19:44 #9044 x100intraday : 여전히. 나는 개발자들에게 직접 관심이 있습니다. 추가 작업을 위한 알고리즘은 무엇입니까? "MemoryException 180772428 바이트를 사용할 수 없음"(저널 탭) 및 "메모리 부족"(전문가 탭)으로 문제를 해결해야 합니다. SD에 지원해야 하나요? 메모리 양을 늘리거나, 64비트로 전환하거나, 차트의 막대 수를 줄이거나, 코드를 더 경제적으로 다시 작성하십시오. 프로그램에서 메모리가 충분하지 않다고 표시되면 그렇습니다. Yedelkin 2012.12.18 19:51 #9045 Renat : 링크는 도움말 사본을 가리킵니다. 도움말에서 이 모든 것은 처음부터 있었고 다음과 같습니다. 나는 러시아어로 물었습니다 . " "MetaAssist"는 무엇 이며 어디에서 읽을 수 있습니까?" Roche는 "이 개념에서는 섹션에 설명된 모든 것을 이해할 수 있습니다..."라고 대답했습니다. 동시에 당신도 Rosh도 "MetaAssist "가 무엇인지 대답하지 않았습니다. 따라서 러시아어 참조 자료에 원칙적으로 "MetaAssist "와 같은 용어가 없으면 "지적 통제"섹션을 참조 할 필요가 없습니다. 당신의 도움이 없었다면 "지능형 제어" 섹션을 찾았을 것입니다. 다시 말해서, 참고 자료에는 "MetaAssist"와 같은 용어가 없었고 없었습니다. 이는 "참고 자료에서 이 모든 것은 처음부터 있었고 또 존재합니다"라는 귀하의 진술을 완전히 반박합니다. vlad_123 2012.12.18 20:27 #9046 Renat : 숫자 "1.90"과 "2.03"이 정확히 그와 같으며 보고서에 표시될 때 소수점 둘째 자리까지 반올림한 결과가 아닙니까? 문제의 사실은 이것이 보고서의 반올림된 값이며 수식을 간단히 확인할 때까지 기준이 될 수 없다는 것입니다. 스크린샷의 첫 번째 줄에 대해 옵티마이저 439639의 결과가 수동 계산 444801의 결과와 비슷하며 그 차이는 반올림으로 설명할 수 있다는 데 동의합니다. 질문은 최적화 프로그램이 373049를 계산했지만 수동으로 504383으로 밝혀진 두 번째 줄로 인해 발생합니다. Anatoli Kazharski 2012.12.18 20:47 #9047 Renat : 이것은 임시 버그이며 이미 수정되었으며 이번 주 공식 빌드에서 사용할 수 있습니다. 지금까지 데모 서버에는 베타 버전만 출시되었습니다. 빌드 742에서 수정되었습니다. 고맙습니다. x572intraday 2012.12.18 21:26 #9048 Renat : 메모리 양을 늘리거나, 64비트로 전환하거나, 차트의 막대 수를 줄이거나, 코드를 더 경제적으로 다시 작성하십시오. 프로그램에서 메모리가 충분하지 않다고 표시되면 그렇습니다. 자, 어때, 레나트 ?! 1GB의 메모리를 사용할 수 없는 경우 약 100MB입니다. 3GB 추가(그러나 XP x32는 최대 3GB를 확인하므로 2개만 추가된 것으로 가정) - 결과는 변경되지 않았습니다. 페이징 파일이 1.5GB에서 10GB로 증가했습니다(이렇게 걷기). 다시 말하지만 오류는 여전히 동일합니다. 100MB의 작은 구멍을 막으려면 몇 개의 붉게 빛나는 hussar GB를 더 부어야 합니까? 이 상황에 대한 합리적인 논리적 설명이 있어야 합니다. 나는 MT5 코드의 영업 비밀에 대해 설명하지 않습니다. 그럴 필요도 없지만 메모리를 많이 차지하는 빌드 중 하나를 변경했다는 사실을 인정하는 것은 완전히 정직한 단계가 될 것입니다. 안내에 진심으로 감사드립니다. 물론 이 모든 것이 좋습니다, 레나트 . 그러나 그것은 고통스러울 정도로 명백하고 사소합니다. 나에게 남은 것은 약 6개월 전에 부주의하게 작동했던 일을 일방적으로 최적화하는 것뿐입니다. 그러나 한 방향으로의 권장 사항은 여전히 충분하지 않습니다. 내가 처음으로 "Hello, world!"를 만들 수 없는 것 같아서 소리를 지르는 갓 만든 프로그래머처럼 보입니까? 별말씀을요. 한때 효과가 있었고 고칠 필요가 없었던 것을 망친 것은 내가 아닙니다. 그러나 새 빌드가 더 많이 먹기 시작했다는 알림은 어디에 있습니까? 저는 정직한 인도인처럼 터미널을 업데이트할 때마다 포럼에 가서 혁신과 수정 항목 하나하나를 꼼꼼히 연구합니다. 하지만 적어도 "친구야, 새로운 컴퓨팅 성능을 얻을 시간이 아닌가? .. 그리고 가급적이면 바로 서버를 가져갈 때야!"라는 힌트가 있었는지 기억나지 않습니다. 글쎄, 모든 사람이 그러한 기회를 갖는 것은 아니라는 것을 이해하십시오. 나는 이미 귀를 열고 4개의 동일한(마더보드 설명서에서 권장하는 대로) 구식의 값비싼 기가바이트 모듈을 각각 얻었고 아키텍처 한계에 도달했습니다. 더 이상 추가할 곳이 없고 아무것도 없습니다. 그리고 6개월 후에 MQ에서 또 다른 놀라움을 기대하시겠습니까? 우리 MQL 프로그래머는 새로운 MT5 빌드에 적응하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 어렵습니다. 수정, 삭제 및 추가하는 내용을 알고 있지만 우리는 이것을 모릅니다(명령, 기능, 라이브러리 등의 명백한 혁신 제외) ., 우리는 터미널과 언어를 따라잡기 위해 배워야 합니다). 당신의 도구는 논리라는 것이 밝혀졌고 우리는 직관적인 검색, 무작위로 적응, 썩은 코드를 긁어모으는 일만 남았습니다. 그것은 일종의 불공평한 일이죠, 그렇죠? 일반적으로 x64에서는 곧 테스트하고 구독을 취소할 것이지만 무언가가 저에게 알려줍니다 ... MT4는 오래 살지 않는다 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 1C 프로그래밍 또는 C#(또는 Renat Fatkhullin 2012.12.18 22:19 #9049 x100intraday : 자, 어때, 레나트 ?! 1GB의 메모리로 약 100MB를 사용할 수 없습니다. 3GB 추가됨 프로그래머의 길을 택한 후에는 요청과 함께 리소스를 소비하기 시작하는 사람이 바로 자신임을 이해해야 합니다. 값비싼 함수를 호출 한다고 해서 "자원 작업이 실제로 어떻게 작동합니까?"라는 질문을 끌 수 있다는 의미는 아닙니다. 여기 포럼에 전체 코드를 게시하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 문제 지점이 즉시 드러날 것입니다. 여기에서 불가능한 경우 서비스 데스크에서 가능합니다(코드는 확인 후 삭제됨). 추신: 운영 체제에서 메모리가 충분하지 않다고 표시할 때 질문을 하지 않으며 이에 대해 Microsoft를 비난하지 않습니다. Valerii Mazurenko 2012.12.18 22:34 #9050 최신 빌드에 대한 자동 업데이트 후 원격 에이전트가 떨어지기 시작했습니다. FD 0 Tester 23 : 27 : 14 expert file added: Experts\grider1. 1 .ex5. 18867 bytes loaded KR 3 Network 23 : 27 : 14 wrong optimized parameter 7 OG 2 Tester 23 : 27 : 14 requested data synchronization error DR 0 Tester 23 : 27 : 14 tester agent shutdown 1...898899900901902903904905906907908909910911912...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요!
1 이런 문제가 있습니다 - 인디케이터가 부착된 차트의 심볼이 아닌 인디케이터에 심볼을 사용하려고 하면 그리지 않고 에러 4806이 나옵니다... 심볼이 일치하면 다 잘그려요..뭐가 문제에요?.. 최근에 언어가 공부하기 시작했어요...
사진을 수정했습니다.
계산은 다음과 같습니다.
그들은 옵티마이저가 사람들을 속이고 있음을 보여줍니다 :-)
저것들. 수동으로 계산하면 예상대로 두 번째 행의 결과가 더 큽니다. 옵티마이저는 두 번째 라인의 결과가 더 작다는 것을 보여줍니다.
그리고 옵티마이저 결과의 값은 수동 계산으로 얻은 값과 동일하지 않습니다.
숫자 "1.90"과 "2.03"이 정확히 일치하고 보고서에 표시될 때 소수점 둘째 자리로 반올림한 결과가 아닙니까?
문제의 사실은 이것이 보고서의 반올림된 값이며 수식을 간단히 확인할 때까지 기준이 될 수 없다는 것입니다.
맞아요. 핸드북이나 두 사용자 가이드에는 없습니다. 링크 주셔서 감사합니다.
링크는 도움말 사본을 가리킵니다. 도움말에서 이 모든 것은 처음부터 있었고 다음과 같습니다.
여전히.
나는 개발자들에게 직접 관심이 있습니다. 추가 작업을 위한 알고리즘은 무엇입니까? "MemoryException 180772428 바이트를 사용할 수 없음"(저널 탭) 및 "메모리 부족"(전문가 탭)으로 문제를 해결해야 합니다. SD에 지원해야 하나요?
메모리 양을 늘리거나, 64비트로 전환하거나, 차트의 막대 수를 줄이거나, 코드를 더 경제적으로 다시 작성하십시오.
프로그램에서 메모리가 충분하지 않다고 표시되면 그렇습니다.
나는 러시아어로 물었습니다 . " "MetaAssist"는 무엇 이며 어디에서 읽을 수 있습니까?" Roche는 "이 개념에서는 섹션에 설명된 모든 것을 이해할 수 있습니다..."라고 대답했습니다. 동시에 당신도 Rosh도 "MetaAssist "가 무엇인지 대답하지 않았습니다. 따라서 러시아어 참조 자료에 원칙적으로 "MetaAssist "와 같은 용어가 없으면 "지적 통제"섹션을 참조 할 필요가 없습니다. 당신의 도움이 없었다면 "지능형 제어" 섹션을 찾았을 것입니다.
다시 말해서, 참고 자료에는 "MetaAssist"와 같은 용어가 없었고 없었습니다. 이는 "참고 자료에서 이 모든 것은 처음부터 있었고 또 존재합니다"라는 귀하의 진술을 완전히 반박합니다.
스크린샷의 첫 번째 줄에 대해 옵티마이저 439639의 결과가 수동 계산 444801의 결과와 비슷하며 그 차이는 반올림으로 설명할 수 있다는 데 동의합니다.
질문은 최적화 프로그램이 373049를 계산했지만 수동으로 504383으로 밝혀진 두 번째 줄로 인해 발생합니다.
이것은 임시 버그이며 이미 수정되었으며 이번 주 공식 빌드에서 사용할 수 있습니다. 지금까지 데모 서버에는 베타 버전만 출시되었습니다.
자, 어때, 레나트 ?! 1GB의 메모리를 사용할 수 없는 경우 약 100MB입니다. 3GB 추가(그러나 XP x32는 최대 3GB를 확인하므로 2개만 추가된 것으로 가정) - 결과는 변경되지 않았습니다. 페이징 파일이 1.5GB에서 10GB로 증가했습니다(이렇게 걷기). 다시 말하지만 오류는 여전히 동일합니다. 100MB의 작은 구멍을 막으려면 몇 개의 붉게 빛나는 hussar GB를 더 부어야 합니까? 이 상황에 대한 합리적인 논리적 설명이 있어야 합니다. 나는 MT5 코드의 영업 비밀에 대해 설명하지 않습니다. 그럴 필요도 없지만 메모리를 많이 차지하는 빌드 중 하나를 변경했다는 사실을 인정하는 것은 완전히 정직한 단계가 될 것입니다.
안내에 진심으로 감사드립니다. 물론 이 모든 것이 좋습니다, 레나트 . 그러나 그것은 고통스러울 정도로 명백하고 사소합니다. 나에게 남은 것은 약 6개월 전에 부주의하게 작동했던 일을 일방적으로 최적화하는 것뿐입니다. 그러나 한 방향으로의 권장 사항은 여전히 충분하지 않습니다. 내가 처음으로 "Hello, world!"를 만들 수 없는 것 같아서 소리를 지르는 갓 만든 프로그래머처럼 보입니까? 별말씀을요. 한때 효과가 있었고 고칠 필요가 없었던 것을 망친 것은 내가 아닙니다.
그러나 새 빌드가 더 많이 먹기 시작했다는 알림은 어디에 있습니까? 저는 정직한 인도인처럼 터미널을 업데이트할 때마다 포럼에 가서 혁신과 수정 항목 하나하나를 꼼꼼히 연구합니다. 하지만 적어도 "친구야, 새로운 컴퓨팅 성능을 얻을 시간이 아닌가? .. 그리고 가급적이면 바로 서버를 가져갈 때야!"라는 힌트가 있었는지 기억나지 않습니다. 글쎄, 모든 사람이 그러한 기회를 갖는 것은 아니라는 것을 이해하십시오. 나는 이미 귀를 열고 4개의 동일한(마더보드 설명서에서 권장하는 대로) 구식의 값비싼 기가바이트 모듈을 각각 얻었고 아키텍처 한계에 도달했습니다. 더 이상 추가할 곳이 없고 아무것도 없습니다. 그리고 6개월 후에 MQ에서 또 다른 놀라움을 기대하시겠습니까?
우리 MQL 프로그래머는 새로운 MT5 빌드에 적응하는 것이 비교할 수 없을 정도로 더 어렵습니다. 수정, 삭제 및 추가하는 내용을 알고 있지만 우리는 이것을 모릅니다(명령, 기능, 라이브러리 등의 명백한 혁신 제외) ., 우리는 터미널과 언어를 따라잡기 위해 배워야 합니다). 당신의 도구는 논리라는 것이 밝혀졌고 우리는 직관적인 검색, 무작위로 적응, 썩은 코드를 긁어모으는 일만 남았습니다. 그것은 일종의 불공평한 일이죠, 그렇죠?
일반적으로 x64에서는 곧 테스트하고 구독을 취소할 것이지만 무언가가 저에게 알려줍니다 ...
프로그래머의 길을 택한 후에는 요청과 함께 리소스를 소비하기 시작하는 사람이 바로 자신임을 이해해야 합니다. 값비싼 함수를 호출 한다고 해서 "자원 작업이 실제로 어떻게 작동합니까?"라는 질문을 끌 수 있다는 의미는 아닙니다.
여기 포럼에 전체 코드를 게시하는 것이 가장 좋습니다. 그러면 문제 지점이 즉시 드러날 것입니다. 여기에서 불가능한 경우 서비스 데스크에서 가능합니다(코드는 확인 후 삭제됨).
추신: 운영 체제에서 메모리가 충분하지 않다고 표시할 때 질문을 하지 않으며 이에 대해 Microsoft를 비난하지 않습니다.
최신 빌드에 대한 자동 업데이트 후 원격 에이전트가 떨어지기 시작했습니다.