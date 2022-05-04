오류, 버그, 질문 - 페이지 914 1...907908909910911912913914915916917918919920921...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2013.01.08 13:36 #9131 Zeleniy : 일부 이미지가 제거된 또 다른 기사. 서버에 있는 것 같은데 왜 그런가요? 그리고 복원이 가능한가요? 서비스 데스크에 글을 쓰 십시오. 그래서 명확한 것은 없습니다. 구체적인 데이터가 필요합니다. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Aleksey Rodionov 2013.01.08 17:09 #9132 조언자가 예를 들어 #property 링크 "http://www.mysite.com" 을 지정하는 이유 창에서 어드바이저를 시작하고 링크를 클릭하면 "http://www.mysite.com/?source=terminal5" 주소로 이동합니까? Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5 Vladimir 2013.01.08 23:20 #9133 stringo : Мы сейчас вплотную занимаемся расширением функциональности тестера в плане работы с графическими объектами (и дополнительными чартами). Подождите, пожалуйста, всё будет. 답변 해주셔서 감사합니다. 기다릴게. 두 번째 창 없이 시각화 그래프와 백테스트 그래프를 하나로 결합하십시오. 하나의 셸에 모두 들어 있습니다. 하나의 창과 차트로 작업하는 것이 훨씬 편리합니다. 그리고는 앞뒤로 점프합니다. Slava 2013.01.09 07:28 #9134 gpwr : 답변 해주셔서 감사합니다. 기다릴게. 두 번째 창 없이 시각화 그래프와 백테스트 그래프를 하나로 결합하십시오. 하나의 셸에 모두 들어 있습니다. 하나의 창과 차트로 작업하는 것이 훨씬 편리합니다. 그리고는 앞뒤로 점프합니다. 불행히도 그러한 조합은 불가능합니다. 우리는 특별히 테스터와 터미널을 물리적으로 분리했습니다. 매우 많은 수의 거래자가 테스터를 전혀 사용하지 않으며 "추가" 기능이 불필요하게 바쁜 컴퓨팅 리소스를 사용한다는 점을 명심하십시오. 또한 별도의 테스터를 통해 로컬 네트워크, 글로벌 네트워크 및 자체 클라우드 수준에서 분산 컴퓨팅 을 구성할 수 있었습니다. "앞뒤로 점프"하지 않는 상태로 시각화 도우미를 가져오는 것이 좋습니다. Renat Fatkhullin 2013.01.09 09:03 #9135 papaklass : 시각화 도우미를 다중 문서 응용 프로그램으로 만드시겠습니까? 아니요. 요점은 테스터의 개체가 작동한다는 것입니다. 그러나 차트에서 편집할 수 있는 기능이 없습니다. 비주얼라이저의 임무는 테스터의 딜 플레이어로 일하는 것이지 터미널을 대체하는 것이 아니라는 것을 잊지 마십시오. 완료된 모든 거래가 쉽게 표시되는 터미널에서 테스트 결과를 분석해야 합니다. --- 2013.01.09 21:37 #9136 Renat : 아니요. 요점은 테스터의 개체가 작동한다는 것입니다. 그러나 차트에서 편집할 수 있는 기능이 없습니다. 비주얼라이저의 임무는 테스터의 딜 플레이어로 일하는 것이지 터미널을 대체하는 것이 아니라는 것을 잊지 마십시오. 완료된 모든 거래가 쉽게 표시되는 터미널에서 테스트 결과를 분석해야 합니다. 사실, 그것은 기억에서 일어나는 일의 투영으로 밝혀졌습니다. 역동작 없음. 그런 다음 이것을 지정하십시오 - ChartGetXXX 차트의 속성을 가져오는 기능이 테스터에서 작동합니까? 이제 모든 것이 잘못된 데이터를 반환합니다. Renat Fatkhullin 2013.01.09 22:36 #9137 sergeev : 사실, 그것은 기억에서 일어나는 일의 투영으로 밝혀졌습니다. 역동작 없이. 그런 다음 이것을 지정하십시오 - ChartGetXXX 차트의 속성을 가져오는 기능이 테스터에서 작동합니까? 이제 모든 것이 잘못된 데이터를 반환합니다. 응 그들은 그럴거야. --- 2013.01.09 23:15 #9138 Renat : 응 그들은 그럴거야. 괜찮습니다. 유효한 차트 데이터에서 프로젝션 피드백까지 시간 문제입니다. Konstantin Chernov 2013.01.10 07:38 #9139 Silver용 MetaQuotes 서버에서 눈금 값이 올바르지 않습니다. SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.01000 SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.01000 예를 들어 DC1 MT5 서버에서 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.05000 SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.00001 또는 MT4의 DC2 MODE_TICKSIZE = 0.01000000 모드_틱값 = 50.00000000 MetaQuotes 서버는 히스토리 품질면에서 참조 서버이지만 일부 기호의 설정이 부실한 이유는 무엇입니까? 시장에 제품을 나열할 때 MetaQuotes 데모 서버에 Expert Advisor 테스트 결과를 게시해야 합니다. 이 문제는 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/381979#comment_381979 가 발표된 후 한 달 동안 해결되지 않았습니다. Errors, bugs, questions EURUSD - 동향, 예측 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 Yury Reshetov 2013.01.10 09:30 #9140 빌드 742 자동 설치 후 많은 수의 입력 매개변수로 최적화를 시작 하려고 하면 터미널이 닫힙니다. 로그에 시스템 메시지를 출력하지 않습니다. 입력 매개변수의 수를 줄이면 문제 없이 최적화가 시작되지만 Expert Advisor의 경우 이렇게 잘린 형태로는 무용지물이다. 터미널의 이전 빌드에서 최적화는 동일한 많은 수의 입력 매개변수로 정상적으로 실행되었습니다. 파일에 저장된 동일한 최적화 설정으로. OS 윈도우 XP SP3. 1...907908909910911912913914915916917918919920921...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
일부 이미지가 제거된 또 다른 기사.
서버에 있는 것 같은데 왜 그런가요? 그리고 복원이 가능한가요?
조언자가 예를 들어 #property 링크 "http://www.mysite.com" 을 지정하는 이유
창에서 어드바이저를 시작하고 링크를 클릭하면 "http://www.mysite.com/?source=terminal5" 주소로 이동합니까?
stringo :
Мы сейчас вплотную занимаемся расширением функциональности тестера в плане работы с графическими объектами (и дополнительными чартами). Подождите, пожалуйста, всё будет.
답변 해주셔서 감사합니다. 기다릴게. 두 번째 창 없이 시각화 그래프와 백테스트 그래프를 하나로 결합하십시오. 하나의 셸에 모두 들어 있습니다. 하나의 창과 차트로 작업하는 것이 훨씬 편리합니다. 그리고는 앞뒤로 점프합니다.
답변 해주셔서 감사합니다. 기다릴게. 두 번째 창 없이 시각화 그래프와 백테스트 그래프를 하나로 결합하십시오. 하나의 셸에 모두 들어 있습니다. 하나의 창과 차트로 작업하는 것이 훨씬 편리합니다. 그리고는 앞뒤로 점프합니다.
불행히도 그러한 조합은 불가능합니다. 우리는 특별히 테스터와 터미널을 물리적으로 분리했습니다. 매우 많은 수의 거래자가 테스터를 전혀 사용하지 않으며 "추가" 기능이 불필요하게 바쁜 컴퓨팅 리소스를 사용한다는 점을 명심하십시오. 또한 별도의 테스터를 통해 로컬 네트워크, 글로벌 네트워크 및 자체 클라우드 수준에서 분산 컴퓨팅 을 구성할 수 있었습니다.
"앞뒤로 점프"하지 않는 상태로 시각화 도우미를 가져오는 것이 좋습니다.
시각화 도우미를 다중 문서 응용 프로그램으로 만드시겠습니까?
아니요.
요점은 테스터의 개체가 작동한다는 것입니다. 그러나 차트에서 편집할 수 있는 기능이 없습니다.
비주얼라이저의 임무는 테스터의 딜 플레이어로 일하는 것이지 터미널을 대체하는 것이 아니라는 것을 잊지 마십시오. 완료된 모든 거래가 쉽게 표시되는 터미널에서 테스트 결과를 분석해야 합니다.
아니요.
요점은 테스터의 개체가 작동한다는 것입니다. 그러나 차트에서 편집할 수 있는 기능이 없습니다.
비주얼라이저의 임무는 테스터의 딜 플레이어로 일하는 것이지 터미널을 대체하는 것이 아니라는 것을 잊지 마십시오. 완료된 모든 거래가 쉽게 표시되는 터미널에서 테스트 결과를 분석해야 합니다.
사실, 그것은 기억에서 일어나는 일의 투영으로 밝혀졌습니다. 역동작 없음.
그런 다음 이것을 지정하십시오 - ChartGetXXX 차트의 속성을 가져오는 기능이 테스터에서 작동합니까?
이제 모든 것이 잘못된 데이터를 반환합니다.
사실, 그것은 기억에서 일어나는 일의 투영으로 밝혀졌습니다. 역동작 없이.
그런 다음 이것을 지정하십시오 - ChartGetXXX 차트의 속성을 가져오는 기능이 테스터에서 작동합니까?
이제 모든 것이 잘못된 데이터를 반환합니다.
응 그들은 그럴거야.
괜찮습니다. 유효한 차트 데이터에서 프로젝션 피드백까지 시간 문제입니다.
Silver용 MetaQuotes 서버에서 눈금 값이 올바르지 않습니다.
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.01000SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.01000
예를 들어 DC1 MT5 서버에서
SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE = 0.05000
SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE = 0.00001
또는 MT4의 DC2
MODE_TICKSIZE = 0.01000000
모드_틱값 = 50.00000000
MetaQuotes 서버는 히스토리 품질면에서 참조 서버이지만 일부 기호의 설정이 부실한 이유는 무엇입니까? 시장에 제품을 나열할 때 MetaQuotes 데모 서버에 Expert Advisor 테스트 결과를 게시해야 합니다.
이 문제는 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/381979#comment_381979 가 발표된 후 한 달 동안 해결되지 않았습니다.
빌드 742 자동 설치 후 많은 수의 입력 매개변수로 최적화를 시작 하려고 하면 터미널이 닫힙니다. 로그에 시스템 메시지를 출력하지 않습니다. 입력 매개변수의 수를 줄이면 문제 없이 최적화가 시작되지만 Expert Advisor의 경우 이렇게 잘린 형태로는 무용지물이다.
터미널의 이전 빌드에서 최적화는 동일한 많은 수의 입력 매개변수로 정상적으로 실행되었습니다. 파일에 저장된 동일한 최적화 설정으로.
OS 윈도우 XP SP3.