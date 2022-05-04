오류, 버그, 질문 - 페이지 395 1...388389390391392393394395396397398399400401402...3184 새 코멘트 AlexeyFX 2011.05.24 14:04 #3941 OnInit가 표시기에서 이상하게 작동합니다. 장기간(몇 시간) 비활성 상태에서 터미널이 시작되면 EventSetTimer 는 false, 오류 4102를 반환합니다. 터미널을 다시 시작하거나 시간 프레임만 변경하면 작동이 시작됩니다. 그것을 처리하는 방법? Ilyas 2011.05.24 14:53 #3942 AlexeyFX : OnInit가 표시기에서 이상하게 작동합니다. 장기간(몇 시간) 비활성 상태에서 터미널이 시작되면 EventSetTimer는 false, 오류 4102를 반환합니다. 터미널을 다시 시작하거나 시간 프레임만 변경하면 작동이 시작됩니다. 그것을 처리하는 방법? 타이머를 설정하기 위한 여러 시도를 구성합니다(예: 루프에서). ERR_CHART_NO_REPLY(4102)는 특히 터미널이 켜져 있을 때 가능합니다. Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer www.mql5.com Работа с событиями / EventSetTimer - Документация по MQL5 Konstantin Gruzdev 2011.05.24 19:02 #3943 개발자에게 질문합니다. 이전에는 "적용 대상" 메뉴의 지표 속성에서 나열된 모든 항목 외에도 "첫 번째 지표의 데이터"를 선택할 수 있었습니다. 지금은 할 수 없습니다. 어떤 이유로 제거 되었습니까? Sergey Molotkov 2011.05.24 20:32 #3944 .csv 파일에서 읽을 때 FileReadString() 함수 가 파일 포인터를 어떻게 이동하는지 알려주실 수 있습니까? 한 문자를 읽을 때 포인터는 파일 끝을 넘어 오른쪽으로 142자를 이동합니다. 필요한 경우 코드를 게시할 수 있습니다. Документация по MQL5: Файловые операции / FileReadString www.mql5.com Файловые операции / FileReadString - Документация по MQL5 --- 2011.05.24 20:49 #3945 molotkovsm : .csv 파일에서 읽을 때FileReadString() 함수 가 파일 포인터를 이동하는 방법을 알려주십시오. 함수가 파일을 읽을 때 포인터는 읽은 바이트 수만큼 이동합니다. Sergey Molotkov 2011.05.24 21:50 #3946 sergeev : 함수가 파일을 읽을 때 포인터는 읽은 바이트 수만큼 이동합니다. 그런 다음 내가 뭘 잘못하고 있는지 말해 주세요. 포인터가 잘못 이동하고 있습니다. 여기에 코드가 있습니다. void OnStart () { int file_handle; int value1; int value2; file_handle= FileOpen ( "file01.csv" , FILE_READ | FILE_CSV ); value1= StringToInteger ( FileReadString (file_handle)); Print (value1, " " , FileTell (file_handle)); value2= StringToInteger ( FileReadString (file_handle)); Print (value2, " " , FileTell (file_handle)); FileClose (file_handle); } 다음 줄이 로그에 나타납니다. 2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142 2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286 file01.csv 파일의 내용: 1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5 Errors, bugs, questions [Archive!] Writing an advisor [Branch closed!] EURUSD - --- 2011.05.24 21:55 #3947 FILE_ANSI 추가 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 Sergey Molotkov 2011.05.24 22:04 #3948 sergeev : FILE_ANSI 추가 추가: file_handle= FileOpen ( "file01.csv" , FILE_READ | FILE_CSV | FILE_ANSI ); 결과가 변경되었지만 여전히 액화되고 있는 것은 아닙니다. 두 번째 라인만 변경되었습니다. 2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142 2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288 --- 2011.05.24 22:23 #3949 molotkovsm : 추가: 결과가 변경되었지만 여전히 액화되고 있는 것은 아닙니다. 두 번째 라인만 변경되었습니다. 당신은 묻지 않았다 구분자. 기본값은 '\t'입니다. ';'가 필요합니다. Sergey Molotkov 2011.05.24 22:50 #3950 sergeev : 구분자를 설정하지 않았습니다. 기본값은 '\t'입니다. 그리고 당신은 ';'가 필요하다는 것을 알았습니다. FILE_ANSI 없이 구분 기호를 추가했습니다. 도움을 주셔서 감사합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы ввода/вывода / Флаги открытия файлов - Документация по MQL5 1...388389390391392393394395396397398399400401402...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
OnInit가 표시기에서 이상하게 작동합니다. 장기간(몇 시간) 비활성 상태에서 터미널이 시작되면 EventSetTimer 는 false, 오류 4102를 반환합니다. 터미널을 다시 시작하거나 시간 프레임만 변경하면 작동이 시작됩니다. 그것을 처리하는 방법?
OnInit가 표시기에서 이상하게 작동합니다. 장기간(몇 시간) 비활성 상태에서 터미널이 시작되면 EventSetTimer는 false, 오류 4102를 반환합니다. 터미널을 다시 시작하거나 시간 프레임만 변경하면 작동이 시작됩니다. 그것을 처리하는 방법?
개발자에게 질문합니다. 이전에는 "적용 대상" 메뉴의 지표 속성에서 나열된 모든 항목 외에도 "첫 번째 지표의 데이터"를 선택할 수 있었습니다. 지금은 할 수 없습니다.
어떤 이유로 제거 되었습니까?
.csv 파일에서 읽을 때FileReadString() 함수 가 파일 포인터를 이동하는 방법을 알려주십시오.
함수가 파일을 읽을 때 포인터는 읽은 바이트 수만큼 이동합니다.
함수가 파일을 읽을 때 포인터는 읽은 바이트 수만큼 이동합니다.
그런 다음 내가 뭘 잘못하고 있는지 말해 주세요. 포인터가 잘못 이동하고 있습니다. 여기에 코드가 있습니다.
다음 줄이 로그에 나타납니다.
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286
file01.csv 파일의 내용:
1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5
FILE_ANSI 추가
추가:
결과가 변경되었지만 여전히 액화되고 있는 것은 아닙니다. 두 번째 라인만 변경되었습니다.
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288
추가:
결과가 변경되었지만 여전히 액화되고 있는 것은 아닙니다. 두 번째 라인만 변경되었습니다.
당신은 묻지 않았다 구분자. 기본값은 '\t'입니다.
';'가 필요합니다.
구분자를 설정하지 않았습니다. 기본값은 '\t'입니다.
그리고 당신은 ';'가 필요하다는 것을 알았습니다.
FILE_ANSI 없이 구분 기호를 추가했습니다. 도움을 주셔서 감사합니다.