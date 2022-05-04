오류, 버그, 질문 - 페이지 395

OnInit가 표시기에서 이상하게 작동합니다. 장기간(몇 시간) 비활성 상태에서 터미널이 시작되면 EventSetTimer 는 false, 오류 4102를 반환합니다. 터미널을 다시 시작하거나 시간 프레임만 변경하면 작동이 시작됩니다. 그것을 처리하는 방법?

 
AlexeyFX :

OnInit가 표시기에서 이상하게 작동합니다. 장기간(몇 시간) 비활성 상태에서 터미널이 시작되면 EventSetTimer는 false, 오류 4102를 반환합니다. 터미널을 다시 시작하거나 시간 프레임만 변경하면 작동이 시작됩니다. 그것을 처리하는 방법?

타이머를 설정하기 위한 여러 시도를 구성합니다(예: 루프에서). ERR_CHART_NO_REPLY(4102)는 특히 터미널이 켜져 있을 때 가능합니다.
개발자에게 질문합니다. 이전에는 "적용 대상" 메뉴의 지표 속성에서 나열된 모든 항목 외에도 "첫 번째 지표의 데이터"를 선택할 수 있었습니다. 지금은 할 수 없습니다.

어떤 이유로 제거 되었습니까?

 
.csv 파일에서 읽을 때 FileReadString() 함수 가 파일 포인터를 어떻게 이동하는지 알려주실 수 있습니까? 한 문자를 읽을 때 포인터는 파일 끝을 넘어 오른쪽으로 142자를 이동합니다. 필요한 경우 코드를 게시할 수 있습니다.
molotkovsm :
.csv 파일에서 읽을 때FileReadString() 함수 가 파일 포인터를 이동하는 방법을 알려주십시오.

함수가 파일을 읽을 때 포인터는 읽은 바이트 수만큼 이동합니다.

 
sergeev :

함수가 파일을 읽을 때 포인터는 읽은 바이트 수만큼 이동합니다.


그런 다음 내가 뭘 잘못하고 있는지 말해 주세요. 포인터가 잘못 이동하고 있습니다. 여기에 코드가 있습니다.

 void OnStart ()
  {
int file_handle;
int value1;
int value2;
   file_handle= FileOpen ( "file01.csv" , FILE_READ | FILE_CSV );
   value1= StringToInteger ( FileReadString (file_handle));
   Print (value1, "     " , FileTell (file_handle));
   value2= StringToInteger ( FileReadString (file_handle));
   Print (value2, "     " , FileTell (file_handle));
   FileClose (file_handle);
  }

다음 줄이 로그에 나타납니다.

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286

file01.csv 파일의 내용:

1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5


 
FILE_ANSI 추가
sergeev :

FILE_ANSI 추가

추가: 

file_handle= FileOpen ( "file01.csv" , FILE_READ | FILE_CSV | FILE_ANSI );

결과가 변경되었지만 여전히 액화되고 있는 것은 아닙니다. 두 번째 라인만 변경되었습니다.

2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288


 
molotkovsm :

추가:

결과가 변경되었지만 여전히 액화되고 있는 것은 아닙니다. 두 번째 라인만 변경되었습니다.


당신은 묻지 않았다 구분자. 기본값은 '\t'입니다.

';'가 필요합니다.

 
sergeev :

구분자를 설정하지 않았습니다. 기본값은 '\t'입니다.

그리고 당신은 ';'가 필요하다는 것을 알았습니다.

FILE_ANSI 없이 구분 기호를 추가했습니다. 도움을 주셔서 감사합니다.

