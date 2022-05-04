오류, 버그, 질문 - 페이지 786 1...779780781782783784785786787788789790791792793...3184 새 코멘트 Valerii Mazurenko 2012.07.27 02:00 #7851 와우, 지난 빌드에서 뭔가 엉망이 되었습니다. 지표 중 하나의 .ex5는 이전 빌드에서 컴파일된 .ex5에 비해 크기가 거의 10배 증가했습니다. 글쎄, 그것은 무섭지 않다. 그러나 표시기를 던질 때 오류가 발생했습니다(매개변수를 입력하기 전에도): 2012.07 . 27 02 : 53 : 57 MP2012_GRI (EURUSD,M30) Access violation read to 0x000000003FF39D25 이미 코드의 3/4을 주석 처리했습니다. 그리고 주석을 조금 더 제거하면 (위의 오류와 함께) 다음과 같은 결과가 나타납니다. 2012.07.27 02:56:42 Custom Indicator 'MP2012_GRI' may work incorrectly, as it requires more than 256Kb of stack memory 그리고 그것은 정말로 작동하지 않는다 코드를 약간 주석 처리하면 처음 두 개의 오류가 사라지지만 표시기가 언로드 되면 다음과 같은 결과가 나타납니다. 2012.07 . 27 02 : 47 : 35 MP2012_GRI (EURUSD,M30) 9 leaked strings left (숫자는 주석 처리된 코드의 양에 따라 다를 수 있음) 이전에 내 기능의 볼륨이 너무 크다는 것을 알게 되었습니다. 작은 기능으로 나누겠습니다. ...그리고 마지막 빌드에서는 모든 것이 괜찮았습니다. Valerii Mazurenko 2012.07.27 13:04 #7855

Renat :

서비스 데스크 #444495

yucc Kalina 2012.07.28 08:41 #7856

왜 그런 겁니까 ? 서투른 지불 또는 방법! 단 1 명의 에이전트가 1 kr을 벌고 하루에 0.3 kr을 지불합니다.

Aleksey Rodionov 2012.07.28 12:34 #7857 와우, 지난 빌드에서 뭔가 엉망이 되었습니다. 지표 중 하나의 .ex5는 이전 빌드에서 컴파일된 .ex5에 비해 크기가 거의 10배 증가했습니다. 글쎄, 그것은 무섭지 않다. 그러나 표시기를 던질 때 오류가 발생했습니다(매개변수를 입력하기 전에도):
이미 코드의 3/4을 주석 처리했습니다. 그리고 주석을 조금 더 제거하면 (위의 오류와 함께) 다음과 같은 결과가 나타납니다.그리고 그것은 정말로 작동하지 않는다
코드를 약간 주석 처리하면 처음 두 개의 오류가 사라지지만 표시기가 언로드 되면 다음과 같은 결과가 나타납니다.(숫자는 주석 처리된 코드의 양에 따라 다를 수 있음)
이전에 내 기능의 볼륨이 너무 크다는 것을 알게 되었습니다. 작은 기능으로 나누겠습니다.
...그리고 마지막 빌드에서는 모든 것이 괜찮았습니다.
보안을 강화하기 위해 샌드박스 환경에 대한 통제를 강화했습니다.
스택 메시지는 함수 중 하나에서 256킬로바이트 이상의 스택을 사용했는데 이는 프로그래밍에서 심각한 문제라고 말합니다. 예를 들어, C/C++에서 함수에 의한 로컬 스택의 사용은 16kb라도 이미 심각한 경고로 간주됩니다.
대부분의 경우 함수에 많은 정적 배열을 할당합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
당신은 할 수 없습니다.
큰 배열이 필요한 경우 동적 배열을 대신 사용 하십시오. 예를 들어:
이 표시기에서는 정적 배열을 전혀 사용하지 않습니다. int보다 무거운 함수에는 아무 것도 전달되지 않습니다. 그러나 모든 종류의 그래픽 함수가 활발히 사용됩니다.
마지막 줄을 주석 처리하면 모든 것이 정상입니다. 문제는 그런 전화가 많이 오고
코드를 주석 처리하면 문제가 제거되고 대부분의 코드가 ObjectSetXXX로 구성되기 때문에 문제는 여전히 함수 범위에 있는 것 같습니다. 실험적으로 더 작은 부분으로 쪼개는 것도 쓸모가 없다는 것을 알게 되었습니다. 공격적인 인라이너는 여전히 모든 것을 힙에 수집하고 오류를 제공합니다. 더 많은 코드를 가져오려고 할 수 있지만 내일이면 됩니다. 우리가 더 일찍 알아내지 못한다면 내일도 서비스 데스크로.
그러나 엄청난 것이 있습니다.
예를 들어, 멤버에 수많은 정적 배열이 있는 클래스의 로컬 복사본이 포함되었습니다. 일반적으로 로컬 스택 소비자의 숨겨진 예금이 있습니다.
기능을 나누고 클래스에 넣습니다.
인라인은 아마도 그것과 아무 관련이 없습니다. 너무 큰 코드 조각을 삽입하지 않습니다. 무거운/많은 지역 변수 가 있는 경우 더욱 그렇습니다.
왜 그런 겁니까 ? 서투른 지불 또는 방법! 단 1 명의 에이전트가 1 kr을 벌고 하루에 0.3 kr을 지불합니다.
다음 제목과 함께 서비스 데스크 에 서면으로 작성해야 합니다.
터미널의 버전 및 비트 수
문제에 대한 설명
시퀀싱
결과
예상 결과
추가 정보
아니면 모든 것이 당신 자신의 말로입니까?
당신은 자유로운 주제에 대한 에세이를 작성하지 않지만 개발자를 위해 텍스트를 작성합니다. 개발자는 추가 설명 없이 신속하게 당신이 원하는 것을 맛보아야 합니다.
당신은 자유로운 주제에 대한 에세이를 작성하지 않고 개발자를 위해 텍스트를 작성합니다. 개발자는 추가 설명 없이 신속하게 당신이 원하는 것을 맛보아야 합니다.