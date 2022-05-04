오류, 버그, 질문 - 페이지 634 1...627628629630631632633634635636637638639640641...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2012.02.06 18:28 #6331 Renat : 이것은 주간 또는 월간 차트에서 발생하지 않습니까? 이 기간 동안 Bars() 함수 가 중단되는 버그를 발견했습니다. 기본 H1에서 새 차트를 추가하는 즉시 멈춥니다. 십자가를 누르고 터미널을 열면 새 차트가 이미 열려 있습니다. ZY 여기에서 알 수 있듯이 시세를 다운로드할 때 차트 표시 이벤트가 발생하지 않고 "업데이트 대기 중" 그림이 정지됩니다. ZZY 또 이해할 수 없는 사실은, 대용량 데이터 다운로드로 인해 지연이 발생하면 히스토리가 M1 형식으로 업로드되는데, H1에서 M15로 TF를 변경할 때 왜 정지되는 것일까요? H1은 이미 정상적으로 열려 있었습니다. jmt 2012.02.06 20:17 #6332 SessionDeals()는 거래 수를 반환하지 않습니다. 하나의 거래만 열어야 하는 EA의 예, 실제로 여러 개를 열고 이전 거래에서 거래가 열릴 때 새 주문을 추가합니다. #include <Trade\Trade.mqh> 무효 OnTick() { CsymbolInfo 기호; Symbol.Name(_Symbol); CTrade 무역; if(OrdersTotal()==NULL && Symbol.SessionDeals()==NULL) { 이중 질문; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask); Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL); 반품; } } Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions 포럼을 어지럽히 지 않도록 초보자의 질문 MQL4 MT4 tor30515 2012.02.06 21:20 #6333 누군가가 Win7 64의 MT5에서 kernel32.dll을 작동시키는 방법을 알려줄 것입니다. if (new_bar()==false) 반환; h1 = _lopen(경로1,2); if(h1 < 0) { Print(" 파일 열기 오류 "+path1); h1=_lcreat(경로1,0); if(h1<0) { Print("mydata.csv 파일을 생성할 수 없습니다."); 반품; } 파일이 존재하지 않음에도 불구하고 h1>1을 열 때. Errors, bugs, questions 포럼을 어지럽히 지 않도록 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Victor Kirillin 2012.02.07 06:55 #6334 jmt : SessionDeals()는 거래 수를 반환하지 않습니다. 하나의 거래만 열어야 하는 EA의 예, 실제로 여러 개를 열고 이전 거래에서 거래가 열릴 때 새 주문을 추가합니다. #include <Trade\Trade.mqh> 무효 OnTick() { CsymbolInfo 기호; Symbol.Name(_Symbol); CTrade 무역; if(OrdersTotal()==NULL && Symbol.SessionDeals()==NULL) { 이중 질문; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask); Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL); 반품; } } Symbol.SessionDeals()는 Expert Advisor가 수행한 거래 수가 아니라 현재 거래 세션에 대한 상품의 총 거래 수를 반환합니다. 추신. 교환 기기에서만 작동합니다. Mykola Demko 2012.02.07 13:57 #6335 Urain : 기본 H1에서 새 차트를 추가하는 즉시 멈춥니다. 십자가를 누르고 터미널을 열면 새 차트가 이미 열려 있습니다. ZY 여기에서 알 수 있듯이 시세를 다운로드할 때 차트 표시 이벤트가 발생하지 않고 "업데이트 대기 중" 그림이 정지됩니다. ZZY 또 이해할 수 없는 사실은, 대용량 데이터 다운로드로 인해 지연이 발생하면 히스토리가 M1 형식으로 업로드되는데, H1에서 M15로 TF를 변경할 때 왜 정지되는 것일까요? H1은 이미 정상적으로 열려 있었습니다. Renat , 여기에 같은 문제의 또 다른 증상이 있습니다. 오늘 MT5를 런칭한 MT5는 어제 메이저에서 M15에 6개의 차트가 열렸고 모든 차트는 정상적으로 시작했고 어제 문제가 있었던(하지만 어제 문제는 여전히 해결됨) 어제 날짜 18시까지만 이력이 있었습니다. , 차트는 트래픽을 적극적으로 소비했지만 필요한 모든 기록이 거의 없었지만 누락된 것은 하루도 채 되지 않았습니다. 트래픽이 13.8Mb에 도달했을 때 터미널을 닫고 다시 시작했는데 모든 것이 정상적으로 시작되었습니다. Shl 시스템은 32비트이고 최대 바 비용은 1,000,000이지만 M15에는 역사상 라마 바가 없으므로 300,000이 입력됩니다. 아마도 이것이 도움이 될 것입니다. ZZY 또 다른 fi, 더 작은 기간의 데이터를 요청하는 표시기를 실행합니다. 더 작은 기간이 열려 있으면 모든 것이 정상이지만 더 작은 기간의 차트가 실행되고 있지 않으면 칠면조가 작동하지 않습니다. 하지만 차트가 열린 지 얼마 되지 않았기 때문에 스토리가 있다는 의미입니다. 초보자의 질문 MQL5 MT5 거래 신호를 선택하기 위한 논의 --- 2012.02.07 14:33 #6336 그러한 키워드를 만났습니다 _치명적 오류 _IsX64 _ReturnedDouble _반환된플로트 _반환된 문자열 _스톱플래그 참조가 없는 것 어떻게 사용할 수 있으며 무엇을 의미합니까? Slava 2012.02.07 15:47 #6337 sergeev : 그러한 키워드를 만났습니다 _치명적 오류 _IsX64 _ReturnedDouble _ReturnedFloat _반환된 문자열 _스톱플래그 참조가 없는 것 어떻게 사용할 수 있으며 무엇을 의미합니까? 이것은 일부 시스템 기능을 인라인하기 위한 내부 변수입니다. 컴파일러는 당신이 그것들을 사용하도록 허용하지 않을 것입니다. 읽을 수 없다면 의미 해석이 갑자기 바뀔 수 있습니다. pusheax 2012.02.07 16:03 #6338 pusheax : 예제 작업에서. 내가 뭔가 잘못한 게 틀림없어. 감사합니다. 조사해 보겠습니다. 누군가 581 빌드의 전략 테스터 에서 외부 표시기와 외부 DLL을 사용하여 다중 통화 EA를 실행할 수 있습니까? 테스트 결과를 게시해 주세요. 그렇지 않으면 내 Expert Advisor는 버전 574에서 작동하지만 버전 581에서는 어떤 식으로든 작동하고 싶지 않습니다. Renat Fatkhullin 2012.02.07 20:02 #6339 Urain : Renat , 여기에 같은 문제의 또 다른 증상이 있습니다. 오늘 MT5를 런칭한 MT5는 어제 메이저에서 M15에 6개의 차트가 열렸고 모든 차트는 정상적으로 시작했고 어제 문제가 있었던(하지만 어제 문제는 여전히 해결됨) 어제 날짜 18시까지만 이력이 있었습니다. , 차트는 트래픽을 적극적으로 소비했지만 필요한 모든 기록이 거의 없었지만 누락된 것은 하루도 채 되지 않았습니다. 트래픽이 13.8Mb에 도달했을 때 터미널을 닫고 다시 시작했는데 모든 것이 잘 시작되었습니다. Bars() 및 W1 및 MN1의 브레이크 버그는 이미 수정되었습니다. 또한 전문가의 편집 및 로딩에 대한 고정 브레이크. 금요일에는 확실히 새로운 빌드가 있을 것입니다. Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ www.mql5.com Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5 piero 2012.02.07 20:27 #6340 무슨 일인지 말해줘, 나는 타이머가 어떤 종류의 문제인지 이해할 수 없습니까? int OnInit() { 이벤트 세트 타이머(60); 리턴(0); } 무효 OnDeinit(const int 이유) { 이벤트킬 타이머() ; } 무효 OnTimer() { Print("틱톡"); } 말도 안되는 소리가 난다. 다르게 발생합니다 - 10분마다 한 번씩 오류가 발생합니다. 1...627628629630631632633634635636637638639640641...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 주간 또는 월간 차트에서 발생하지 않습니까?
이 기간 동안 Bars() 함수 가 중단되는 버그를 발견했습니다.
기본 H1에서 새 차트를 추가하는 즉시 멈춥니다. 십자가를 누르고 터미널을 열면 새 차트가 이미 열려 있습니다.
ZY 여기에서 알 수 있듯이 시세를 다운로드할 때 차트 표시 이벤트가 발생하지 않고 "업데이트 대기 중" 그림이 정지됩니다.
ZZY 또 이해할 수 없는 사실은, 대용량 데이터 다운로드로 인해 지연이 발생하면 히스토리가 M1 형식으로 업로드되는데, H1에서 M15로 TF를 변경할 때 왜 정지되는 것일까요?
H1은 이미 정상적으로 열려 있었습니다.
SessionDeals()는 거래 수를 반환하지 않습니다.
하나의 거래만 열어야 하는 EA의 예, 실제로 여러 개를 열고 이전 거래에서 거래가 열릴 때 새 주문을 추가합니다.
#include <Trade\Trade.mqh>
무효 OnTick()
{
CsymbolInfo 기호; Symbol.Name(_Symbol);
CTrade 무역;
if(OrdersTotal()==NULL &&
Symbol.SessionDeals()==NULL)
{
이중 질문; Symbol.InfoDouble(SYMBOL_ASK,Ask);
Trade.BuyStop(0.1,Ask+Symbol.Spread()*_Point*10,_Symbol,NULL,NULL);
반품;
}
}
누군가가 Win7 64의 MT5에서 kernel32.dll을 작동시키는 방법을 알려줄 것입니다.
if (new_bar()==false) 반환;
h1 = _lopen(경로1,2);
if(h1 < 0)
{
Print(" 파일 열기 오류 "+path1);
h1=_lcreat(경로1,0);
if(h1<0)
{
Print("mydata.csv 파일을 생성할 수 없습니다.");
반품;
}
파일이 존재하지 않음에도 불구하고 h1>1을 열 때.
Symbol.SessionDeals()는 Expert Advisor가 수행한 거래 수가 아니라 현재 거래 세션에 대한 상품의 총 거래 수를 반환합니다.
추신. 교환 기기에서만 작동합니다.
Renat , 여기에 같은 문제의 또 다른 증상이 있습니다. 오늘 MT5를 런칭한 MT5는 어제 메이저에서 M15에 6개의 차트가 열렸고 모든 차트는 정상적으로 시작했고 어제 문제가 있었던(하지만 어제 문제는 여전히 해결됨) 어제 날짜 18시까지만 이력이 있었습니다. , 차트는 트래픽을 적극적으로 소비했지만 필요한 모든 기록이 거의 없었지만 누락된 것은 하루도 채 되지 않았습니다. 트래픽이 13.8Mb에 도달했을 때 터미널을 닫고 다시 시작했는데 모든 것이 정상적으로 시작되었습니다.
Shl 시스템은 32비트이고 최대 바 비용은 1,000,000이지만 M15에는 역사상 라마 바가 없으므로 300,000이 입력됩니다. 아마도 이것이 도움이 될 것입니다.
ZZY 또 다른 fi, 더 작은 기간의 데이터를 요청하는 표시기를 실행합니다. 더 작은 기간이 열려 있으면 모든 것이 정상이지만 더 작은 기간의 차트가 실행되고 있지 않으면 칠면조가 작동하지 않습니다. 하지만 차트가 열린 지 얼마 되지 않았기 때문에 스토리가 있다는 의미입니다.
그러한 키워드를 만났습니다
_치명적 오류
_IsX64
_ReturnedDouble
_반환된플로트
_반환된 문자열
_스톱플래그
참조가 없는 것
어떻게 사용할 수 있으며 무엇을 의미합니까?
이것은 일부 시스템 기능을 인라인하기 위한 내부 변수입니다.
컴파일러는 당신이 그것들을 사용하도록 허용하지 않을 것입니다. 읽을 수 없다면 의미 해석이 갑자기 바뀔 수 있습니다.
예제 작업에서.
내가 뭔가 잘못한 게 틀림없어.
감사합니다. 조사해 보겠습니다.
테스트 결과를 게시해 주세요.
그렇지 않으면 내 Expert Advisor는 버전 574에서 작동하지만 버전 581에서는 어떤 식으로든 작동하고 싶지 않습니다.
Bars() 및 W1 및 MN1의 브레이크 버그는 이미 수정되었습니다.
또한 전문가의 편집 및 로딩에 대한 고정 브레이크. 금요일에는 확실히 새로운 빌드가 있을 것입니다.
무슨 일인지 말해줘, 나는 타이머가 어떤 종류의 문제인지 이해할 수 없습니까?
int OnInit()
{
이벤트 세트 타이머(60);
리턴(0);
}
무효 OnDeinit(const int 이유)
{
이벤트킬 타이머() ;
}
무효 OnTimer()
{
Print("틱톡");
}
말도 안되는 소리가 난다.
다르게 발생합니다 - 10분마다 한 번씩 오류가 발생합니다.