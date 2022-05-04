오류, 버그, 질문 - 페이지 636

flops :

코드의 경우:

오류가 발생합니다.

'Test1' - 잘못된 매개변수 개수 test.mqh 10 8

질문은 여기 어딘가에서 논의되었지만 해결책을 찾지 못했습니다.

다음과 같이 "해결됨":

그러나 어떻게 든 그것은 잘못되었습니다.

내가 무엇을 잘못하고 있지?

이렇게 시도하십시오.

 class Test1
  {
public :
   void Test1( int i) {}
  };
class Test2: public Test1
  {
public :
   void Test2( int i):Test1(i) {}
  };
 
ForexMoneyMaker :

빌드 581로 업데이트되었습니다.

어떤 이유로 EURUSD의 경우 AD 및 OBV 거래량 지표의 판독값은 실선입니다. 사진이 첨부되어 있습니다.

이러한 이유로 Expert Advisor의 테스트 및 최적화는 무용지물이 되었습니다.

표시기가 내장되어 있다는 것을 이해합니까?

재생할 수 없습니다. 그리고 터미널/전문가의 로그에는 무엇이 있습니까?

 

문서는 아마도 생성과 삭제를 혼동했을 것입니다:


 
터미널이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?
 
joo :

문서는 아마도 생성과 삭제를 혼동했을 것입니다:

응 그게 맞아. 수정하겠습니다 감사합니다
 
tol64 :
차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 컨텍스트 메뉴에서 => 속성을 클릭합니다. 속성 창이 열립니다. "표시" 탭에서 " 개체 설명 표시" 상자를 선택하십시오. F8 키를 눌러 "속성" 창을 호출할 수도 있습니다.

감사합니다. 그리고 다른 쪽(창 오른쪽)에 설명으로, 누가 알겠습니까? 자신의 레이블을 제외하고.

 
Karlson :

감사합니다. 그리고 다른 쪽(창 오른쪽)에 설명으로, 누가 알겠습니까? 자신의 레이블을 제외하고.

설명이 있으면 이것이 가격이고 오브젝트를 배경으로 할 수 있으며 수평선 의 가격이 가격 눈금에 표시됩니다. 자신의 설명이 있는 경우 레이블을 표시해야 합니다. 또는 서비스 데스크에서 개체에 대한 이러한 속성을 추가하기를 원합니다. :)
tol64 :
설명이 있으면 이것이 가격이고 오브젝트를 배경으로 할 수 있으며 수평선 의 가격이 가격 눈금에 표시됩니다. 자신만의 설명이 있는 경우 레이블을 표시해야 합니다. 또는 서비스 데스크에서 개체에 대한 이러한 속성을 추가하기를 원합니다. :)

가로줄은 왼쪽(화면의 전체 너비까지)으로 계속됩니다.. 약간 불만족스럽고 간섭합니다.

힌트와 함께 표시할 때까지 어제 라벨을 만들었습니다 :)

고맙습니다.

 
Karlson :

가로줄 은 왼쪽(화면의 전체 너비까지)으로 계속됩니다.. 약간 불만족스럽고 간섭합니다.

힌트와 함께 표시할 때까지 어제 라벨을 만들었습니다 :)

고맙습니다.

가로선이 화면의 전체 너비에 걸쳐 그려지기 때문에 적합하지 않은 경우 양쪽에 동일한 가격으로 설정하여 추세선을 사용할 수 있습니다.

추신 사진으로 판단하지만 당신은 방금 그것을 사용했습니다. ))

 
tol64 :
가로선 이 화면의 전체 너비에 걸쳐 그려지기 때문에 적합하지 않은 경우 양쪽에 동일한 가격으로 설정하여 추세선을 사용할 수 있습니다.

그래서 트렌디하게 만들었어요 같은 가격으로 왼쪽에 설명만 적혀있어요 출발점에서 그게 문제입니다.

그리고 선을 오른쪽에서 왼쪽(뒤)으로 시작하려고 했으나 레이블은 여전히 왼쪽에 있고 뒤집어진 상태일 뿐입니다 :))

