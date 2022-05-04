오류, 버그, 질문 - 페이지 636 1...629630631632633634635636637638639640641642643...3184 새 코멘트 Test Account 2012.02.09 07:36 #6351 flops : 코드의 경우: 오류가 발생합니다. 'Test1' - 잘못된 매개변수 개수 test.mqh 10 8 질문은 여기 어딘가에서 논의되었지만 해결책을 찾지 못했습니다. 다음과 같이 "해결됨": 그러나 어떻게 든 그것은 잘못되었습니다. 내가 무엇을 잘못하고 있지? 이렇게 시도하십시오. class Test1 { public : void Test1( int i) {} }; class Test2: public Test1 { public : void Test2( int i):Test1(i) {} }; Test Account 2012.02.09 07:39 #6352 ForexMoneyMaker : 빌드 581로 업데이트되었습니다. 어떤 이유로 EURUSD의 경우 AD 및 OBV 거래량 지표의 판독값은 실선입니다. 사진이 첨부되어 있습니다. 이러한 이유로 Expert Advisor의 테스트 및 최적화는 무용지물이 되었습니다. 표시기가 내장되어 있다는 것을 이해합니까? 재생할 수 없습니다. 그리고 터미널/전문가의 로그에는 무엇이 있습니까? Andrey Dik 2012.02.09 08:48 #6353 문서는 아마도 생성과 삭제를 혼동했을 것입니다: Aleksey Rodionov 2012.02.09 08:55 #6354 터미널이 작동하지 않는 이유는 무엇입니까? Rashid Umarov 2012.02.09 09:00 #6355 joo : 문서는 아마도 생성과 삭제를 혼동했을 것입니다: 응 그게 맞아. 수정하겠습니다 감사합니다 Olegs Kucerenko 2012.02.09 09:17 #6356 tol64 : 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 컨텍스트 메뉴에서 => 속성을 클릭합니다. 속성 창이 열립니다. "표시" 탭에서 " 개체 설명 표시" 상자를 선택하십시오. F8 키를 눌러 "속성" 창을 호출할 수도 있습니다. 감사합니다. 그리고 다른 쪽(창 오른쪽)에 설명으로, 누가 알겠습니까? 자신의 레이블을 제외하고. Anatoli Kazharski 2012.02.09 10:56 #6357 Karlson : 감사합니다. 그리고 다른 쪽(창 오른쪽)에 설명으로, 누가 알겠습니까? 자신의 레이블을 제외하고. 설명이 있으면 이것이 가격이고 오브젝트를 배경으로 할 수 있으며 수평선 의 가격이 가격 눈금에 표시됩니다. 자신의 설명이 있는 경우 레이블을 표시해야 합니다. 또는 서비스 데스크에서 개체에 대한 이러한 속성을 추가하기를 원합니다. :) Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 Olegs Kucerenko 2012.02.09 11:00 #6358 tol64 : 설명이 있으면 이것이 가격이고 오브젝트를 배경으로 할 수 있으며 수평선 의 가격이 가격 눈금에 표시됩니다. 자신만의 설명이 있는 경우 레이블을 표시해야 합니다. 또는 서비스 데스크에서 개체에 대한 이러한 속성을 추가하기를 원합니다. :) 가로줄은 왼쪽(화면의 전체 너비까지)으로 계속됩니다.. 약간 불만족스럽고 간섭합니다. 힌트와 함께 표시할 때까지 어제 라벨을 만들었습니다 :) 고맙습니다. Anatoli Kazharski 2012.02.09 11:11 #6359 Karlson : 가로줄 은 왼쪽(화면의 전체 너비까지)으로 계속됩니다.. 약간 불만족스럽고 간섭합니다. 힌트와 함께 표시할 때까지 어제 라벨을 만들었습니다 :) 고맙습니다. 가로선이 화면의 전체 너비에 걸쳐 그려지기 때문에 적합하지 않은 경우 양쪽에 동일한 가격으로 설정하여 추세선을 사용할 수 있습니다. 추신 사진으로 판단하지만 당신은 방금 그것을 사용했습니다. )) Olegs Kucerenko 2012.02.09 11:17 #6360 tol64 : 가로선 이 화면의 전체 너비에 걸쳐 그려지기 때문에 적합하지 않은 경우 양쪽에 동일한 가격으로 설정하여 추세선을 사용할 수 있습니다. 그래서 트렌디하게 만들었어요 같은 가격으로 왼쪽에 설명만 적혀있어요 출발점에서 그게 문제입니다. 그리고 선을 오른쪽에서 왼쪽(뒤)으로 시작하려고 했으나 레이블은 여전히 왼쪽에 있고 뒤집어진 상태일 뿐입니다 :)) 1...629630631632633634635636637638639640641642643...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
코드의 경우:
오류가 발생합니다.
'Test1' - 잘못된 매개변수 개수 test.mqh 10 8
질문은 여기 어딘가에서 논의되었지만 해결책을 찾지 못했습니다.
다음과 같이 "해결됨":
그러나 어떻게 든 그것은 잘못되었습니다.
내가 무엇을 잘못하고 있지?
이렇게 시도하십시오.
빌드 581로 업데이트되었습니다.
어떤 이유로 EURUSD의 경우 AD 및 OBV 거래량 지표의 판독값은 실선입니다. 사진이 첨부되어 있습니다.
이러한 이유로 Expert Advisor의 테스트 및 최적화는 무용지물이 되었습니다.
표시기가 내장되어 있다는 것을 이해합니까?
재생할 수 없습니다. 그리고 터미널/전문가의 로그에는 무엇이 있습니까?
문서는 아마도 생성과 삭제를 혼동했을 것입니다:
차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 컨텍스트 메뉴에서 => 속성을 클릭합니다. 속성 창이 열립니다. "표시" 탭에서 " 개체 설명 표시" 상자를 선택하십시오. F8 키를 눌러 "속성" 창을 호출할 수도 있습니다.
감사합니다. 그리고 다른 쪽(창 오른쪽)에 설명으로, 누가 알겠습니까? 자신의 레이블을 제외하고.
설명이 있으면 이것이 가격이고 오브젝트를 배경으로 할 수 있으며 수평선 의 가격이 가격 눈금에 표시됩니다. 자신만의 설명이 있는 경우 레이블을 표시해야 합니다. 또는 서비스 데스크에서 개체에 대한 이러한 속성을 추가하기를 원합니다. :)
가로줄은 왼쪽(화면의 전체 너비까지)으로 계속됩니다.. 약간 불만족스럽고 간섭합니다.
힌트와 함께 표시할 때까지 어제 라벨을 만들었습니다 :)
고맙습니다.
가로선이 화면의 전체 너비에 걸쳐 그려지기 때문에 적합하지 않은 경우 양쪽에 동일한 가격으로 설정하여 추세선을 사용할 수 있습니다.
추신 사진으로 판단하지만 당신은 방금 그것을 사용했습니다. ))
그래서 트렌디하게 만들었어요 같은 가격으로 왼쪽에 설명만 적혀있어요 출발점에서 그게 문제입니다.
그리고 선을 오른쪽에서 왼쪽(뒤)으로 시작하려고 했으나 레이블은 여전히 왼쪽에 있고 뒤집어진 상태일 뿐입니다 :))