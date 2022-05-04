오류, 버그, 질문 - 페이지 633 1...626627628629630631632633634635636637638639640...3184 새 코멘트 Alexey Klenov 2012.02.05 20:27 #6321 Ashes : 원격으로 일하고 있습니까? 다른 로그인에서? 장소 상에서. 로그인 하나. --- 2012.02.06 08:04 #6322 Renat : 우리는 보호로 그것을 과장했습니다. 우리는 확실히 고칠 것입니다. Expert Advisor의 초기 포장 해제는 지연되지만 Expert Advisor의 작업은 지연되지 않습니다. Renat, 이 결함에 대한 패치를 가능한 한 빨리 제공하십시오. Anatoli Kazharski 2012.02.06 08:40 #6323 예, 최신 빌드의 브레이크는 중요합니다. 컴파일은 1분 이상 걸립니다... Ilyas 2012.02.06 11:31 #6324 jmt : 테스터에서 EA를 실행하면 오류가 발생합니다. 게시해 주셔서 감사합니다. 버그가 수정되었습니다. 새 빌드의 릴리스를 기다리십시오. 현재 버전에서 작동하려면 ZeroMemory 함수 를 통해 구조를 0으로 초기화하십시오. Кирилл Иванович 2012.02.06 13:46 #6325 안녕하세요, 빌드 581(64비트, OS 7)에서 Bars에 문제가 발생했습니다. 최대 581까지는 막대 수를 제공했지만 값 "0"을 제공하기 시작했습니다. Bars 설명의 사이트에서 예제를 가져와 스크립트에 삽입하고 EURUSD 쌍에서 실행했습니다. 결과적으로 H1-88510, H4-27589, D1-10570, W1-0 실제로 -2144, MN1을 얻었습니다. -0 실제로 - 494 마디- 무엇이 잘못되었는지 알 수 없습니다. 추신: 도움말의 스크립트를 사용하여 스토리를 업로드합니다. Errors, bugs, questions 표시기 기타 질문 잘 작동하는 거래 시스템! Anton 2012.02.06 14:24 #6326 kirill190982 : 안녕하세요, 빌드 581(64비트, OS 7)에서 Bars에 문제가 발생했습니다. 최대 581까지는 막대 수를 제공했지만 값 "0"을 제공하기 시작했습니다. Bars 설명의 사이트에서 예제를 가져와 스크립트에 삽입하고 EURUSD 쌍에서 실행했습니다. 결과적으로 H1-88510, H4-27589, D1-10570, W1-0 실제로 -2144, MN1을 얻었습니다. -0 실제로 - 494 마디- 무엇이 잘못되었는지 알 수 없습니다. 추신: 도움말의 스크립트를 사용하여 스토리를 업로드합니다. 메시지 주셔서 감사합니다. 버그가 수정되었습니다. 수정 사항은 다음 빌드에 있습니다. Serge 2012.02.06 16:13 #6327 알 수 없는 이유로 터미널은 많은 양의 기록을 다운로드하고 2번 실행했으며 매번 몇 분 안에 50MB를 다운로드했습니다. 2 유로 달러 차트가 지표없이 다른 기간으로 터미널에서 열렸습니다. 전문가 ... 출시 후 아무런 조치도 취하지 않았습니다. Renat Fatkhullin 2012.02.06 17:41 #6328 Graff : 알 수 없는 이유로 터미널은 많은 양의 기록을 다운로드하고 2번 실행했으며 매번 몇 분 안에 50MB를 다운로드했습니다. 2 유로 달러 차트가 지표없이 다른 기간으로 터미널에서 열렸습니다. 전문가 ... 출시 후 아무런 조치도 취하지 않았습니다. 주말 동안 우리는 분의 기록 기반을 수정하여 품질을 향상시켰고, 이로 인해 터미널에 다시 다운로드해야 했습니다. 이것은 일회성 작업입니다. 기록이 자동으로 동기화됩니다. Mykola Demko 2012.02.06 18:13 #6329 Renat : 주말 동안 우리는 분의 기록 기반을 수정하여 품질을 향상시켰고, 이로 인해 터미널에 다시 다운로드해야 했습니다. 이것은 일회성 작업입니다. 기록이 자동으로 동기화됩니다. 아니 레나트, 별거 아닌거 업데이트로 시세를 갱신하는데 차트를 열면 단말기가 멈추고 얼마나 기다리든(30초, 5분, 10분 실험) 상관없이 삭제만 터미널이 상황을 해결하고 나중에 차트를 열면 이미 준비된 상태입니다. Renat Fatkhullin 2012.02.06 18:15 #6330 Urain : 아니 레나트, 별거 아닌거 업데이트로 시세를 갱신하는데 차트를 열면 단말기가 멈추고 얼마나 기다리든(30초, 5분, 10분 실험) 상관없이 삭제만 터미널이 상황을 해결하고 나중에 차트를 열면 이미 준비된 상태입니다. 이것은 주간 또는 월간 차트에서 발생하지 않습니까? 이 기간 동안 Bars() 함수 가 중단되는 버그를 발견했습니다. Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 1...626627628629630631632633634635636637638639640...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
원격으로 일하고 있습니까? 다른 로그인에서?
우리는 보호로 그것을 과장했습니다. 우리는 확실히 고칠 것입니다.
Expert Advisor의 초기 포장 해제는 지연되지만 Expert Advisor의 작업은 지연되지 않습니다.
Renat, 이 결함에 대한 패치를 가능한 한 빨리 제공하십시오.
테스터에서 EA를 실행하면 오류가 발생합니다.
게시해 주셔서 감사합니다. 버그가 수정되었습니다. 새 빌드의 릴리스를 기다리십시오.
현재 버전에서 작동하려면 ZeroMemory 함수 를 통해 구조를 0으로 초기화하십시오.
안녕하세요, 빌드 581(64비트, OS 7)에서 Bars에 문제가 발생했습니다. 최대 581까지는 막대 수를 제공했지만 값 "0"을 제공하기 시작했습니다. Bars 설명의 사이트에서 예제를 가져와 스크립트에 삽입하고 EURUSD 쌍에서 실행했습니다. 결과적으로 H1-88510, H4-27589, D1-10570, W1-0 실제로 -2144, MN1을 얻었습니다. -0 실제로 - 494 마디- 무엇이 잘못되었는지 알 수 없습니다.
추신: 도움말의 스크립트를 사용하여 스토리를 업로드합니다.
알 수 없는 이유로 터미널은 많은 양의 기록을 다운로드하고 2번 실행했으며 매번 몇 분 안에 50MB를 다운로드했습니다. 2 유로 달러 차트가 지표없이 다른 기간으로 터미널에서 열렸습니다. 전문가 ... 출시 후 아무런 조치도 취하지 않았습니다.
주말 동안 우리는 분의 기록 기반을 수정하여 품질을 향상시켰고, 이로 인해 터미널에 다시 다운로드해야 했습니다.
이것은 일회성 작업입니다. 기록이 자동으로 동기화됩니다.
아니 레나트, 별거 아닌거 업데이트로 시세를 갱신하는데 차트를 열면 단말기가 멈추고 얼마나 기다리든(30초, 5분, 10분 실험) 상관없이 삭제만 터미널이 상황을 해결하고 나중에 차트를 열면 이미 준비된 상태입니다.
이것은 주간 또는 월간 차트에서 발생하지 않습니까?
이 기간 동안 Bars() 함수 가 중단되는 버그를 발견했습니다.