Ashes :

원격으로 일하고 있습니까? 다른 로그인에서?

장소 상에서. 로그인 하나.
 
Renat :

우리는 보호로 그것을 과장했습니다. 우리는 확실히 고칠 것입니다.

Expert Advisor의 초기 포장 해제는 지연되지만 Expert Advisor의 작업은 지연되지 않습니다.

Renat, 이 결함에 대한 패치를 가능한 한 빨리 제공하십시오.

 
예, 최신 빌드의 브레이크는 중요합니다. 컴파일은 1분 이상 걸립니다...
 
jmt :

테스터에서 EA를 실행하면 오류가 발생합니다.

게시해 주셔서 감사합니다. 버그가 수정되었습니다. 새 빌드의 릴리스를 기다리십시오.

현재 버전에서 작동하려면 ZeroMemory 함수 를 통해 구조를 0으로 초기화하십시오.

 

안녕하세요, 빌드 581(64비트, OS 7)에서 Bars에 문제가 발생했습니다. 최대 581까지는 막대 수를 제공했지만 값 "0"을 제공하기 시작했습니다. Bars 설명의 사이트에서 예제를 가져와 스크립트에 삽입하고 EURUSD 쌍에서 실행했습니다. 결과적으로 H1-88510, H4-27589, D1-10570, W1-0 실제로 -2144, MN1을 얻었습니다. -0 실제로 - 494 마디- 무엇이 잘못되었는지 알 수 없습니다.

추신: 도움말의 스크립트를 사용하여 스토리를 업로드합니다.

 
kirill190982 :

메시지 주셔서 감사합니다. 버그가 수정되었습니다. 수정 사항은 다음 빌드에 있습니다.
 

알 수 없는 이유로 터미널은 많은 양의 기록을 다운로드하고 2번 실행했으며 매번 몇 분 안에 50MB를 다운로드했습니다. 2 유로 달러 차트가 지표없이 다른 기간으로 터미널에서 열렸습니다. 전문가 ... 출시 후 아무런 조치도 취하지 않았습니다.

 
Graff :

알 수 없는 이유로 터미널은 많은 양의 기록을 다운로드하고 2번 실행했으며 매번 몇 분 안에 50MB를 다운로드했습니다. 2 유로 달러 차트가 지표없이 다른 기간으로 터미널에서 열렸습니다. 전문가 ... 출시 후 아무런 조치도 취하지 않았습니다.

주말 동안 우리는 분의 기록 기반을 수정하여 품질을 향상시켰고, 이로 인해 터미널에 다시 다운로드해야 했습니다.

이것은 일회성 작업입니다. 기록이 자동으로 동기화됩니다.

 
Renat :

아니 레나트, 별거 아닌거 업데이트로 시세를 갱신하는데 차트를 열면 단말기가 멈추고 얼마나 기다리든(30초, 5분, 10분 실험) 상관없이 삭제만 터미널이 상황을 해결하고 나중에 차트를 열면 이미 준비된 상태입니다.
 
Urain :
아니 레나트, 별거 아닌거 업데이트로 시세를 갱신하는데 차트를 열면 단말기가 멈추고 얼마나 기다리든(30초, 5분, 10분 실험) 상관없이 삭제만 터미널이 상황을 해결하고 나중에 차트를 열면 이미 준비된 상태입니다.

이것은 주간 또는 월간 차트에서 발생하지 않습니까?

이 기간 동안 Bars() 함수 가 중단되는 버그를 발견했습니다.

