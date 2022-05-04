오류, 버그, 질문 - 페이지 629 1...622623624625626627628629630631632633634635636...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2012.02.01 14:09 #6281 최적화 모드 "시장 감시 창에서 선택된 모든 기호"는 무엇을 의미합니까??? Rashid Umarov 2012.02.01 14:13 #6282 Urain : 최적화 모드 "시장 감시 창에서 선택된 모든 기호"는 무엇을 의미합니까 ??? 그리고 우리는 도움말을 전혀 보지 않습니다 - 최적화 모드 ? :) Mykola Demko 2012.02.01 14:23 #6283 Rosh : 그리고 우리는 도움말을 전혀 보지 않습니다 - 최적화 모드 ? :) :) 그리고 이 이상한 문구: 개는 남자의 가장 친한 친구입니다... 솔직히 말해서, 도움은 혼란을 명확히하지 않았습니다. 알겠습니다. 제 추측을 말씀드리겠습니다. 제 생각에 "시장 감시 창에서 선택된 모든 기호" 모드는 "단일 패스" 모드가 시장 감시의 모든 기호를 완전히 열거하는 데 사용됨을 의미합니다. 아니면 규칙적인 문자 변경과 함께 여전히 GA를 사용합니까, 아니면 문자 변경으로 완전한 열거를 사용합니까??? Rashid Umarov 2012.02.01 14:55 #6284 Urain : :) 아니면 규칙적인 문자 변경과 함께 여전히 GA를 사용합니까, 아니면 문자 변경으로 완전한 열거를 사용합니까??? 러시아어로 다음과 같이 쓰여 있습니다. 이전 두 모드와 달리 이 최적화 모드를 사용하면 동일한 입력 매개변수 를 사용하지만 다른 기호로 Expert Advisor를 테스트할 수 있습니다. 각 최적화 패스 에서 기본 테스트 기호 만 변경됩니다. Advisor 즉, Advisor가 첨부될 차트의 기호입니다. 최적화는 "시장 관찰" 창에서 현재 선택된 기호 에서만 발생합니다. 따라서 선택한 문자 집합을 조정하여 최적화를 제어할 수 있습니다. Slava 2012.02.01 14:56 #6285 openlive : 여기에서 예를 시도했지만 다른 값은 여전히 나오고 있습니다. 2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0 11 이해가 안되는 이유 Print (handle, " " ,mas[i][ 0 ], " " ,mas[i][ 1 ], " " ,mas[i][ 2 ], " " ,mas[i][ 3 ]);} 이것은 11이 아니라 1을 처리하고 구분 기호 1.0을 사용하지 않습니다. Mykola Demko 2012.02.01 15:11 #6286 Rosh : 러시아어로 다음과 같이 쓰여 있습니다. ... 죄송합니다. 제가 당혹스러워하는 것은 최근에 다중 통화에 대한 주제를 다루었기 때문입니다. 따라서 현재 상품에 대해 거래를 시작하는 고문이 있다는 사실을 완전히 잊었습니다. 다중 통화에서 기호는 설정에 지정되며 "차트 기호"가 없습니다. 그래서 캐릭터 체인지 모드에서 뭘 잡으셨는지 이해를 못하겠어요 :) 사실, 마음의 슬픔. roman epifanov 2012.02.01 17:45 #6287 stringo : 이것은 11이 아니라 1을 처리하고 구분 기호 1.0을 사용하지 않습니다. 매우 감사합니다! Anatoli Kazharski 2012.02.01 20:00 #6288 내 질문이 없습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 . 답변이 필요합니다. :) 질문의 핵심: 거래 수준 표시 속성( CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - ( 오픈 포지션 수준, 손절매, 이익 실현, 보류 주문))은 차트 개체( OBJ_CHART )에 대한 제한에 포함되지 않습니다. --- 차트 개체(OBJ_CHART)에 대한 차트 작업을 적용할 때 다음 제한 사항이 적용됩니다. ChartClose()로 닫을 수 없습니다. ChartSetSymbolPeriod() 함수를 사용하여 기호/마침표를 변경할 수 없습니다. 속성 CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE 및 CHART_SHOW_PRICE_SCALE(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)이 작동하지 않습니다. --- 다른 모든 속성이 활성화/비활성화되어도 표시할 수 없습니다. 버그인가요? 초보자의 질문 MQL5 MT5 MQL5 마법사 및 표준 Metatrader 5로 시작하는 방법 [삭제] 2012.02.01 21:26 #6289 Urain : 죄송합니다. 제가 당혹스러워하는 것은 최근에 다중 통화에 대한 주제를 다루었기 때문입니다. 따라서 현재 상품에 대해 거래를 시작하는 고문이 있다는 사실을 완전히 잊었습니다. 다중 통화에서 기호는 설정에 지정되며 "차트 기호"가 없습니다. 그래서 캐릭터 체인지 모드에서 뭘 잡으셨는지 이해를 못하겠어요 :) 사실, 마음의 슬픔. 1. 결론은 테스터에는 터미널에서 선택한 목록과 관계없이 형성되는 자체 기호 목록이 있다는 것입니다. 테스터에서 선택한 주 기기(또는 Expert Advisor가 연결된 기기)가 이 목록에 자동으로 포함됩니다. 다중 통화 거래가 필요한 경우 나머지 기호는 전문가로부터 직접 추가해야 합니다. 모든 기호에서 거래가 가능하지만 진드기는 주요 기호에만 올 것입니다. 2. 이 모드는 대부분 단일 통화 Expert Advisors를 다른 통화로 테스트하기 위해 만들어졌지만 매개변수는 동일합니다. 이 경우 터미널(즉, 터미널)의 목록에 있는 모든 기호가 검색되고 새로운 통과마다 테스터 목록의 기본 기호가 변경됩니다. 이 모드에서 멀티를 테스트할 수도 있지만 잘 생각한 멀티의 경우 단일 통화만큼 중요하지 않습니다. 저것들. 결과의 차이는 가능하고 앞으로도 그럴 것이지만 (올바른 접근 방식으로) 너무 작아서 오차 한계에 완벽하게 들어갈 것입니다. Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5 2011.01.10Konstantin Gruzdevwww.mql5.com Интерес к мультивалютному анализу и мультивалютной торговле существует давно. Но только с выпуском в свет терминала MetaTrader 5 и языка программирования MQL5 появилась возможность реализации полноценного мультивалютного режима. В данной статье предложен способ, позволяющий проводить анализ и обработку всех поступающих тиков по множеству финансовых инструментов. В качестве иллюстрации рассмотрен мультивалютный индикатор RSI для индекса доллара USDx. 자동화된 무역 챔피언십 2007! 초보자의 질문 MQL5 MT5 mql5.com 포럼의 작업을 기원합니다. Anton 2012.02.02 09:26 #6290 tol64 : 내 질문이 없습니다: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page639#comment_146453 . 답변이 필요합니다. :) 질문의 핵심: 거래 수준 표시 속성( CHART_SHOW_TRADE_LEVELS - ( 오픈 포지션 수준, 손절매, 이익 실현, 보류 주문))은 차트 개체( OBJ_CHART )에 대한 제한에 포함되지 않습니다. --- 차트 개체(OBJ_CHART)에 대한 차트 작업을 적용할 때 다음 제한 사항이 적용됩니다. ChartClose()로 닫을 수 없습니다. ChartSetSymbolPeriod() 함수를 사용하여 기호/마침표를 변경할 수 없습니다. 속성 CHART_SCALE, CHART_BRING_TO_TOP, CHART_SHOW_DATE_SCALE 및 CHART_SHOW_PRICE_SCALE(ENUM_CHART_PROPERTY_INTEGER)이 작동하지 않습니다. --- 다른 모든 속성이 활성화/비활성화되어도 표시할 수 없습니다. 버그인가요? 속성은 작동하지만 거래 수준의 실제 표시는 구현되지 않습니다. 해보자 1...622623624625626627628629630631632633634635636...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
최적화 모드 "시장 감시 창에서 선택된 모든 기호"는 무엇을 의미합니까 ???
그리고 우리는 도움말을 전혀 보지 않습니다 - 최적화 모드 ? :)
:)
그리고 이 이상한 문구: 개는 남자의 가장 친한 친구입니다...
솔직히 말해서, 도움은 혼란을 명확히하지 않았습니다. 알겠습니다. 제 추측을 말씀드리겠습니다. 제 생각에 "시장 감시 창에서 선택된 모든 기호" 모드는 "단일 패스" 모드가 시장 감시의 모든 기호를 완전히 열거하는 데 사용됨을 의미합니다.
아니면 규칙적인 문자 변경과 함께 여전히 GA를 사용합니까, 아니면 문자 변경으로 완전한 열거를 사용합니까???
:)아니면 규칙적인 문자 변경과 함께 여전히 GA를 사용합니까, 아니면 문자 변경으로 완전한 열거를 사용합니까???
러시아어로 다음과 같이 쓰여 있습니다.
이전 두 모드와 달리 이 최적화 모드를 사용하면 동일한 입력 매개변수 를 사용하지만 다른 기호로 Expert Advisor를 테스트할 수 있습니다. 각 최적화 패스 에서 기본 테스트 기호 만 변경됩니다. Advisor 즉, Advisor가 첨부될 차트의 기호입니다.
최적화는 "시장 관찰" 창에서 현재 선택된 기호 에서만 발생합니다. 따라서 선택한 문자 집합을 조정하여 최적화를 제어할 수 있습니다.
여기에서 예를 시도했지만 다른 값은 여전히 나오고 있습니다.
2012.02.01 12:54:02 (EURUSD,H1) 11.0 1.0 1.0 1.0
11 이해가 안되는 이유
죄송합니다. 제가 당혹스러워하는 것은 최근에 다중 통화에 대한 주제를 다루었기 때문입니다.
따라서 현재 상품에 대해 거래를 시작하는 고문이 있다는 사실을 완전히 잊었습니다. 다중 통화에서 기호는 설정에 지정되며 "차트 기호"가 없습니다. 그래서 캐릭터 체인지 모드에서 뭘 잡으셨는지 이해를 못하겠어요 :)
사실, 마음의 슬픔.
이것은 11이 아니라 1을 처리하고 구분 기호 1.0을 사용하지 않습니다.
차트 개체(OBJ_CHART)에 대한 차트 작업을 적용할 때 다음 제한 사항이 적용됩니다.
다른 모든 속성이 활성화/비활성화되어도 표시할 수 없습니다. 버그인가요?
1. 결론은 테스터에는 터미널에서 선택한 목록과 관계없이 형성되는 자체 기호 목록이 있다는 것입니다.
테스터에서 선택한 주 기기(또는 Expert Advisor가 연결된 기기)가 이 목록에 자동으로 포함됩니다.
다중 통화 거래가 필요한 경우 나머지 기호는 전문가로부터 직접 추가해야 합니다.
모든 기호에서 거래가 가능하지만 진드기는 주요 기호에만 올 것입니다.
2. 이 모드는 대부분 단일 통화 Expert Advisors를 다른 통화로 테스트하기 위해 만들어졌지만 매개변수는 동일합니다.
이 경우 터미널(즉, 터미널)의 목록에 있는 모든 기호가 검색되고 새로운 통과마다 테스터 목록의 기본 기호가 변경됩니다.
이 모드에서 멀티를 테스트할 수도 있지만 잘 생각한 멀티의 경우 단일 통화만큼 중요하지 않습니다.
저것들. 결과의 차이는 가능하고 앞으로도 그럴 것이지만 (올바른 접근 방식으로) 너무 작아서 오차 한계에 완벽하게 들어갈 것입니다.
