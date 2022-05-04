오류, 버그, 질문 - 페이지 639 1...632633634635636637638639640641642643644645646...3184 새 코멘트 Serj 2012.02.09 17:58 #6381 Renat : 그리고 차트에 몇 개의 막대 가 있습니까? "무제한" ? 그리고 몇 개의 지표가 열려 있는 차트는 몇 개입니까? 하나의 선택된 차트가 아닌 전체 터미널의 전체 스크린샷을 표시하는 것이 바람직합니다. 오류가 없을 때까지 다시 시작했습니다. 예고편의 화면. 어쨌든 자원의 문제는 남아 있습니다. 파일: ScMt.zip 63 kb --- 2012.02.09 20:50 #6382 586 빌드로 업데이트되었습니다. 이제 Expert Advisor는 시작 시 즉시 매개변수 창을 엽니다. 하지만 OK 버튼을 누른 후 약 1~2초 동안 Expert Advisor가 나타나지 않습니다. Igor Semyonov 2012.02.10 06:15 #6383 alexvd : 표시기가 내장되어 있다는 것을 이해합니까? 재생할 수 없습니다. 그리고 터미널/전문가의 로그에는 무엇이 있습니까? 터미널 표준 배송의 공장 표시기. 첫 번째 그림은 H1 기간에 다양한 통화 쌍에 대해 표시기가 작동하는 방식을 보여줍니다. 보시다시피 EURUSD 쌍에 문제가 있습니다. 또한, 기간 H1 이상부터 이 쌍에 대한 문제는 동시에 M30 이하 기간부터는 문제가 없습니다. Кирилл Иванович 2012.02.10 06:31 #6384 안녕하세요, H1 이상과 함께 EURUSD에 대한 AD 및 OBV도 있습니다. Test Account 2012.02.10 06:58 #6385 sergeev : 586 빌드로 업데이트되었습니다. 이제 Expert Advisor는 시작 시 즉시 매개변수 창을 엽니다. 하지만 OK 버튼을 누른 후 약 1~2초 동안 Expert Advisor가 나타나지 않습니다. 그리고 검증을 위해 전문가를 소싱할 수 있습니다. 아마도 서비스 데스크. Igor Maslov 2012.02.10 07:26 #6386 muallch : 메타 편집기에는 미리 정의된 기능을 빠르게 입력할 수 있는 컨텍스트 툴팁이 있습니다. 좋습니다. 그러나 대소문자 구분이 그다지 좋지 않습니다. 예를 들어 MathRound, 수학을 입력합니다... - 메뉴가 드롭아웃되지 않고 Math를 입력해야 합니다... 이것은 결함인가요, 아니면 의도적으로 수행된 것인가요? MT4에는 이러한 대소문자 구분이 없습니다. 그럼에도 불구하고 방해가 된 점에 대해 사과드립니다. --- 2012.02.10 09:11 #6387 alexvd : 그리고 검증을 위해 전문가를 소싱할 수 있습니다. 아마도 서비스 데스크. 그리고 여기에서 이유에 대해 생각할 필요가 없다고 생각합니다. :) 이것은 터미널이 인터넷에서 분리될 때 발생합니다. 설명만 해주세요. 시작하는 동안 내 전문가가 서버를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까? 그러한 보호가 얼마나 의심스러운지. 순수한 해적. :) Mykola Demko 2012.02.10 09:58 #6388 이 버그는 이미 빌드 581에 게시되었으며 빌드 586의 새 빌드에 남아 있습니다. Shl 개체가 아직 삭제되지 않았고 터미널이 과부하되지 않았으며 버그가 있습니다. 여러분, 개발자가 주요 질문을 하면 잡을 수 있습니다. 기다리고 있어 --- 2012.02.10 10:04 #6389 버그는 어떻습니까? 상기시켜줘? Mykola Demko 2012.02.10 10:07 #6390 sergeev : 버그는 어떻습니까? 상기시켜줘? 당신은 시간 척도 위에 개체의 날짜를 가지고 있습니다. 아래 제 화면에는 6개의 실행 중인 차트가 있습니다. 저는 당신과 마찬가지로 마지막 3개, 처음 3개 차트에서만 이것을 봅니다. 1...632633634635636637638639640641642643644645646...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 차트에 몇 개의 막대 가 있습니까? "무제한" ? 그리고 몇 개의 지표가 열려 있는 차트는 몇 개입니까?
하나의 선택된 차트가 아닌 전체 터미널의 전체 스크린샷을 표시하는 것이 바람직합니다.
오류가 없을 때까지 다시 시작했습니다. 예고편의 화면.
어쨌든 자원의 문제는 남아 있습니다.
586 빌드로 업데이트되었습니다.
이제 Expert Advisor는 시작 시 즉시 매개변수 창을 엽니다.
하지만 OK 버튼을 누른 후 약 1~2초 동안 Expert Advisor가 나타나지 않습니다.
표시기가 내장되어 있다는 것을 이해합니까?
재생할 수 없습니다. 그리고 터미널/전문가의 로그에는 무엇이 있습니까?
터미널 표준 배송의 공장 표시기.
첫 번째 그림은 H1 기간에 다양한 통화 쌍에 대해 표시기가 작동하는 방식을 보여줍니다. 보시다시피 EURUSD 쌍에 문제가 있습니다. 또한, 기간 H1 이상부터 이 쌍에 대한 문제는
동시에 M30 이하 기간부터는 문제가 없습니다.
메타 편집기에는 미리 정의된 기능을 빠르게 입력할 수 있는 컨텍스트 툴팁이 있습니다. 좋습니다. 그러나 대소문자 구분이 그다지 좋지 않습니다. 예를 들어 MathRound, 수학을 입력합니다... - 메뉴가 드롭아웃되지 않고 Math를 입력해야 합니다... 이것은 결함인가요, 아니면 의도적으로 수행된 것인가요? MT4에는 이러한 대소문자 구분이 없습니다.
그럼에도 불구하고 방해가 된 점에 대해 사과드립니다.
그리고 검증을 위해 전문가를 소싱할 수 있습니다.
아마도 서비스 데스크.
그리고 여기에서 이유에 대해 생각할 필요가 없다고 생각합니다. :)
이것은 터미널이 인터넷에서 분리될 때 발생합니다.
설명만 해주세요. 시작하는 동안 내 전문가가 서버를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까? 그러한 보호가 얼마나 의심스러운지. 순수한 해적. :)
이 버그는 이미 빌드 581에 게시되었으며 빌드 586의 새 빌드에 남아 있습니다.
Shl 개체가 아직 삭제되지 않았고 터미널이 과부하되지 않았으며 버그가 있습니다. 여러분, 개발자가 주요 질문을 하면 잡을 수 있습니다. 기다리고 있어
버그는 어떻습니까? 상기시켜줘?