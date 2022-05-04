오류, 버그, 질문 - 페이지 640 1...633634635636637638639640641642643644645646647...3184 새 코멘트 --- 2012.02.10 10:12 #6391 도처에 Mykola Demko 2012.02.10 10:17 #6392 sergeev : 도처에 글쎄요, 저는 포토샵으로 하지 않아서 개발자분들의 질문을 기대한다고 썼습니다. 지난번에 컴퓨터를 재부팅 하고 그랬더니 플로팅 버그를 잡기 어렵습니다. 벌레는 이제 희귀종입니다. 잡으세요. 그렇지 않으면 도망갑니다. :) Alexander 2012.02.10 10:20 #6393 Urain : 이 버그는 이미 빌드 581에 게시되었으며 빌드 586의 새 빌드에 남아 있습니다. Shl 개체가 아직 삭제되지 않았고 터미널이 과부하되지 않았으며 버그가 있습니다. 여러분, 개발자가 주요 질문을 하면 잡을 수 있습니다. 기다리고 있어 그리고 차트 설정에서 "그래프 상단" 체크박스가 활성화되어 있습니까? --- 2012.02.10 10:21 #6394 sergeev : 그리고 여기에서 이유에 대해 생각할 필요가 없다고 생각합니다. :) 이것은 터미널이 인터넷에서 분리되었을 때 발생합니다. 설명만 해주세요. 시작하는 동안 내 전문가가 서버를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까? 그러한 보호가 얼마나 의심스러운지. 순수한 해적. :) 개발자 여러분, 부적절한 사용자가 이 주제에 대해 추측하기 시작할 때까지 이 사실을 숨기지 마십시오. 일부 사람들이 DC가 전문가들을 끌어내고 있다고 생각하는 방법을 알고 있습니다. 또한 개인 사용자 스크립트를 실행하는 동안 서버에 대한 명시적 호출이 있습니다. 인터넷이 비활성화된 상태에서 시동 시 브레이크는 동일한 수준으로 유지되었습니다. 5-10초만 MT를 눕히고 전문가가 매달립니다. 나는 질문을 반복합니다 - 당신은 나의 Expert Advisor에서 당신의 서버로 무엇을 훔치려고 합니까(이름, 외모, 암호)? 시중에서 사지 않고 그냥 내 컴퓨터로 만든 더미입니다. 이 확인 요구 사항의 이유는 무엇입니까? EA 및 실제 계정 로그 파일과 느린 최적화 뉴비가 묻는다! Mykola Demko 2012.02.10 10:23 #6395 ALozovoy : 그리고 차트 설정에서 "그래프 상단" 체크박스가 활성화되어 있습니까? 네, 맞습니다. 버그가 없고 상황을 관리할 수 있지만 어떤 이유로 이 확인란은 지표에만 적용된다고 결정했습니다. 질문이 마감되었습니다. Anatoli Kazharski 2012.02.10 10:47 #6396 sergeev : ... 그리고 빌드 586 으로 업그레이드한 후 모든 것이 너무 빨라져서 581 이전보다 훨씬 더 좋아졌습니다. :) 때때로 스택 오버플 로만 발생하지만 드문 경우입니다. 나중에 확인을 위해 서비스 데스크에 프로그램을 보내겠습니다. Test Account 2012.02.10 11:10 #6397 아무도 요구하지 않았습니다. 전문가를 요청했는데 전문가를 보내지 않았습니다. 글쎄, 실제로 당신의 게시물을 읽어보십시오. Прошло обновление на 586 билд. 이제 Expert Advisor는 시작 시 즉시 매개변수 창을 엽니다. 하지만 OK 버튼을 누른 후 약 1~2초 동안 Expert Advisor가 나타나지 않습니다. 정보가 많지 않습니다. 또한 2-3명의 Expert Advisors를 스케치하려는 시도에서도 눈에 띄는 편차가 나타나지 않았습니다. 이유를 찾는 넓은 분야. 그리고 여기에서 이유에 대해 생각할 필요가 없다고 생각합니다. :) 이것은 터미널이 인터넷에서 분리되었을 때 발생합니다. 설명만 해주세요. 시작하는 동안 내 전문가가 서버를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까? 그러한 보호가 얼마나 의심스러운지. 순수한 해적. :) 첫 번째 추가 정보가 나타났습니다 - 그리드가 없습니다. 이것은 이미 흥미롭습니다. 다시 확인해야 합니다. 실제로 최근 빌드에서는 스크립트 실행 속도에 문제가 있어 사용자 커뮤니티에서 인지했지만 해결 중이며 앞으로도 계속 해결될 것입니다. 그리고 더 명확하고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을수록 더 빠르게 대응할 수 있습니다. Anatoli Kazharski 2012.02.10 11:24 #6398 alexvd : ... 여기! 그런데. 스택 오버플 로와 당신이 작성한 것 사이의 관계를 찾은 것 같습니다. 문제는 연결이 없을 때 정확하게 나타납니다. 인터넷이 켜져 있으면 문제가 발생하지 않습니다. 즉, 터미널이 Expert Advisor로 닫힌 경우 연결 없이 로드하려고 하면 Expert Advisor가 로드하는 동안 프로세스 속도를 늦추고 로그에 스택 오버플 로가 표시됩니다. 연결이 없을 때 터미널이 로드 되고 Expert Advisor 로드 를 시도하는 경우에도 마찬가지입니다. Документация по MQL5: Программы MQL5 / Выполнение программ www.mql5.com Программы MQL5 / Выполнение программ - Документация по MQL5 --- 2012.02.10 11:41 #6399 alexvd : 첫 번째 추가 정보가 나타났습니다 - 그리드가 없습니다. 이것은 이미 흥미롭습니다. 다시 확인해야 합니다. 그리고 더 명확하고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을수록 더 빠르게 대응할 수 있습니다. 다음은 코드입니다. int OnInit () { Print ( "START" ); return ( 0 ); } 여기에 이유가 있습니다 하지만 가장 중요한 것은! 문제는 명확한 정보가 아닙니다. 그리고 이것이 발생하는 확인 된 이유 - 터미널이 인터넷에서 연결 해제되었을 때. 로컬에서 생성된 Expert Advisor가 서버를 통해 확인되어야 하는 이유를 설명해달라는 것입니다. 나는 이것이 시장의 일을 위한 준비라는 것을 이해하지만, 도끼를 사용하거나 모든 전문가가 그것을 하는 것은 아닙니다! 동시에 개발 중에 터미널을 인터넷에 연결할 수 있는지 여부에 대한 분열 생각이 내 머리에 나타나기 시작합니다. 검토를 위해 무엇을 전송합니까? 전문가 이름? 일종의 데이터(생성 날짜)? 이것은 개인 개발의 기밀을 유지하기 위해 행동하는 방법을 아는 중요한 질문입니다. 추신. 위의 tol64 게시물도 비슷한 상황을 보여줍니다. 터미널에서 연결 없이 전문가의 유효성을 확인하는 것은 분명히 버그가 있습니다. 연결되었습니다() MT5 한발짝 물러나?? 신호 지표 기반 거래 Rashid Umarov 2012.02.10 11:52 #6400 sergeev : 로컬에서 생성된 Expert Advisor가 서버를 통해 확인되어야 하는 이유를 설명해달라는 것입니다. 나는 이것이 시장의 일을 위한 준비라는 것을 이해하지만, 도끼를 사용하거나 모든 전문가가 그것을 하는 것은 아닙니다! 신비주의가 없습니다. Expert Advisor는 작업을 시작하기 전에 계정 번호, 거래 가능 여부 등과 같은 현재 시장 정보 를 얻어야 합니다. 그렇기 때문에 거래 서버에 접속하여 5~6초 동안 시장 환경을 준비합니다. 글쎄, 당신이 여전히 아무것도 얻지 못했다면 우리는 정직한 시도가 있었기 때문에 우리가 가진 것부터 시작합니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 1...633634635636637638639640641642643644645646647...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄요, 저는 포토샵으로 하지 않아서 개발자분들의 질문을 기대한다고 썼습니다. 지난번에 컴퓨터를 재부팅 하고 그랬더니 플로팅 버그를 잡기 어렵습니다.
이 버그는 이미 빌드 581에 게시되었으며 빌드 586의 새 빌드에 남아 있습니다.
Shl 개체가 아직 삭제되지 않았고 터미널이 과부하되지 않았으며 버그가 있습니다. 여러분, 개발자가 주요 질문을 하면 잡을 수 있습니다. 기다리고 있어
그리고 차트 설정에서 "그래프 상단" 체크박스가 활성화되어 있습니까?
이것은 터미널이 인터넷에서 분리되었을 때 발생합니다.
설명만 해주세요. 시작하는 동안 내 전문가가 서버를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까? 그러한 보호가 얼마나 의심스러운지. 순수한 해적. :)
개발자 여러분, 부적절한 사용자가 이 주제에 대해 추측하기 시작할 때까지 이 사실을 숨기지 마십시오. 일부 사람들이 DC가 전문가들을 끌어내고 있다고 생각하는 방법을 알고 있습니다.
또한 개인 사용자 스크립트를 실행하는 동안 서버에 대한 명시적 호출이 있습니다.
인터넷이 비활성화된 상태에서 시동 시 브레이크는 동일한 수준으로 유지되었습니다. 5-10초만 MT를 눕히고 전문가가 매달립니다.
나는 질문을 반복합니다 - 당신은 나의 Expert Advisor에서 당신의 서버로 무엇을 훔치려고 합니까(이름, 외모, 암호)?
시중에서 사지 않고 그냥 내 컴퓨터로 만든 더미입니다. 이 확인 요구 사항의 이유는 무엇입니까?
네, 맞습니다. 버그가 없고 상황을 관리할 수 있지만 어떤 이유로 이 확인란은 지표에만 적용된다고 결정했습니다.
Прошло обновление на 586 билд.
이제 Expert Advisor는 시작 시 즉시 매개변수 창을 엽니다.하지만 OK 버튼을 누른 후 약 1~2초 동안 Expert Advisor가 나타나지 않습니다.
정보가 많지 않습니다. 또한 2-3명의 Expert Advisors를 스케치하려는 시도에서도 눈에 띄는 편차가 나타나지 않았습니다. 이유를 찾는 넓은 분야.
이것은 터미널이 인터넷에서 분리되었을 때 발생합니다.설명만 해주세요. 시작하는 동안 내 전문가가 서버를 확인해야 하는 이유는 무엇입니까? 그러한 보호가 얼마나 의심스러운지. 순수한 해적. :)
첫 번째 추가 정보가 나타났습니다 - 그리드가 없습니다. 이것은 이미 흥미롭습니다. 다시 확인해야 합니다.실제로 최근 빌드에서는 스크립트 실행 속도에 문제가 있어 사용자 커뮤니티에서 인지했지만 해결 중이며 앞으로도 계속 해결될 것입니다. 그리고 더 명확하고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을수록 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
첫 번째 추가 정보가 나타났습니다 - 그리드가 없습니다. 이것은 이미 흥미롭습니다. 다시 확인해야 합니다.그리고 더 명확하고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을수록 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
다음은 코드입니다.
하지만 가장 중요한 것은! 문제는 명확한 정보가 아닙니다. 그리고 이것이 발생하는 확인 된 이유 - 터미널이 인터넷에서 연결 해제되었을 때.
로컬에서 생성된 Expert Advisor가 서버를 통해 확인되어야 하는 이유를 설명해달라는 것입니다. 나는 이것이 시장의 일을 위한 준비라는 것을 이해하지만, 도끼를 사용하거나 모든 전문가가 그것을 하는 것은 아닙니다!
동시에 개발 중에 터미널을 인터넷에 연결할 수 있는지 여부에 대한 분열 생각이 내 머리에 나타나기 시작합니다.
검토를 위해 무엇을 전송합니까? 전문가 이름? 일종의 데이터(생성 날짜)? 이것은 개인 개발의 기밀을 유지하기 위해 행동하는 방법을 아는 중요한 질문입니다.
추신. 위의 tol64 게시물도 비슷한 상황을 보여줍니다. 터미널에서 연결 없이 전문가의 유효성을 확인하는 것은 분명히 버그가 있습니다.
신비주의가 없습니다. Expert Advisor는 작업을 시작하기 전에 계정 번호, 거래 가능 여부 등과 같은 현재 시장 정보 를 얻어야 합니다. 그렇기 때문에 거래 서버에 접속하여 5~6초 동안 시장 환경을 준비합니다.
글쎄, 당신이 여전히 아무것도 얻지 못했다면 우리는 정직한 시도가 있었기 때문에 우리가 가진 것부터 시작합니다.