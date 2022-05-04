오류, 버그, 질문 - 페이지 630 1...623624625626627628629630631632633634635636637...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2012.02.02 09:37 #6291 antt : 속성은 작동하지만 거래 수준의 실제 표시는 구현되지 않습니다. 해보자 네, 맞아요, 그것도 써야 했어요, 잊어버렸어요. 속성이 활성화/비활성화됩니다. 확인 중입니다. 전시만 없었습니다. 감사합니다. 그렇지 않으면 이미 그러한 지표를 만들기 시작했습니다. :) --- 2012.02.02 11:50 #6292 ananos 578 빌드에서 9. MQL5: x64 버전의 문자열에 대한 링크를 전달할 때 오류가 수정되었습니다. 10. MQL5: x64 버전용 DLL에 전달된 문자열의 계산 오류를 수정했습니다. 11. MQL5: "차트" 유형의 그래픽 개체에서 ChartRedraw() 호출의 처리를 수정했습니다. 9, 10 HttpOpenRequest 요청에 관한 것입니까? 그리고 정확히 11일에 수정된 것은 무엇입니까? Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartRedraw www.mql5.com Операции с графиками / ChartRedraw - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2012.02.02 11:55 #6293 sergeev : ananos 578 빌드에서 그리고 정확히 11일에 수정된 것은 무엇입니까? "차트" 개체의 다시 그리기는 그래픽에서 "큰" 형제에서 수행되므로 호출되지 않았습니다. Denis Kirichenko 2012.02.02 14:02 #6294 "라이센스" 메뉴에 정보를 추가하는 방법은 무엇입니까? 스크립트가 실행될 때 사용자 데이터를 입력하는 창에 대해 이야기하고 있습니다. --- 2012.02.02 14:04 #6295 denkir : "라이센스" 메뉴에 정보를 추가하는 방법은 무엇입니까? 스크립트가 실행될 때 사용자 데이터를 입력하는 창에 대해 이야기하고 있습니다. 이것은 시장에서 나온 제품에만 해당된다고 생각합니다. 프로그래머가 사용할 수 없습니다. Andriy Markiv 2012.02.02 16:12 #6296 안녕하세요, 친애하는 친구. 내 위치 추적 모듈에서 위치의 일부를 닫고 손익분기점을 수정하는 간단한 알고리즘을 사용합니다. 최근까지 모듈이 작동했지만 새 업데이트에서는 작동하지 않습니다. 기능을 초기화하고 일종의 표시기를 찾습니다. 비록 존재하지 않지만 동일한 전문가를 다른 트롤 모듈과 함께 사용하면 그런 문제가 발생하지 않습니다. 이 모듈을 작성한 프로그래머는 그가 당신에게 연락해야 한다고 말했습니다, 뭔가 연결되어 있습니다 업데이트. 문제를 해결하도록 도와주세요. 2012.02.02 12:14:38 OnInit 실패로 인해 Core 1 테스터가 중지됨 모듈로 EA를 생성하더라도: https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article 같은 그림. 무엇을 할 것인가? Мастер MQL5: Как написать свой модуль сопровождения открытых позиций 2011.01.20MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Генератор торговых стратегий Мастера MQL5 значительно упрощает проверку торговых идей. В статье рассказывается о том, как написать и подключить в Мастер MQL5 свой собственный модуль управления открытыми позициями, устанавливающий уровень Stop Loss в безубыток при движении цены в благоприятном направлении, что позволяет защитить прибыль и уменьшить потери. Рассматривается структура и формат описания созданного класса для Мастера MQL5. golsv 2012.02.02 17:36 #6297 엄격하게 판단하지 마십시오. 나는 신입이다. 포럼을 헤매다 길을 잃었다..... 문제의 본질: MT4에서 주문 창이 열리며 내 인생에서 한 번도 사용하지 않은 차트가 표시됩니다. 질문: 주문 창에 눈금 차트가 없도록 이 차트를 제거하는 방법은 무엇입니까? 이메일(golsv@ukr.net)에 대한 답변에 미리 감사드립니다. Alexey Klenov 2012.02.03 07:58 #6298 현재 업로드된 이력에 대한 정보가 날아갈 수 있는 이유를 알려주세요. 며칠 전 14쌍에 대해 3년 깊이의 전략을 성공적으로 테스트했습니다. 어제 MT5를 켜고 모든 차트에 "업데이트 대기 중"이 표시됩니다. 다시 다운로드한 히스토리의 일부가 터미널에 200MB 이상을 다운로드한 것으로 표시되고 난 후 전원을 껐습니다. 오늘 스토리가 다시 로드되며 이미 250MB 이상을 다운로드했습니다. 현재 서버의 기록이 있는 폴더의 디스크에서 볼륨이 3.6GB 이상입니다. 다른 서버에서 새 계정을 열지 않았습니다. 빌드 574, x64 일반적으로 도구-로그 탭에 더 자세한 로그를 보관하는 것은 나쁘지 않습니다. 적어도 터미널이 일부 쌍에 대한 기록을 서버와 동기화하고/하거나 다운로드한다는 사실. 테스터는 어떻게 합니까 [ARCHIVE!] 포럼을 어지럽히 지 무료로 전문가 고문을 만들어 외환 시장에서 위험 분산이 Test Account 2012.02.03 08:23 #6299 어떤 서버에 연결하고 있습니까? 다른 어떤 정보를 제공할 수 있습니까? 로그? Alexey Klenov 2012.02.03 08:37 #6300 alexvd : 어떤 서버에 연결하고 있습니까? 다른 어떤 정보를 제공할 수 있습니까? 로그? 알파리FS-MT5 아카이브의 마지막 세 로그입니다. 다른 정보도 제공할 수 있습니다. 그 밖에 무엇이 필요한지 말씀해 주십시오. .. 이제 테스트를 시작했고 테스터는 내가 이해한 대로 데모 서버가 아닌 터미널과 기록을 다시 동기화합니다. 파일: Temp.zip 6 kb 1...623624625626627628629630631632633634635636637...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
속성은 작동하지만 거래 수준의 실제 표시는 구현되지 않습니다. 해보자
ananos 578 빌드에서9. MQL5: x64 버전의 문자열에 대한 링크를 전달할 때 오류가 수정되었습니다.
10. MQL5: x64 버전용 DLL에 전달된 문자열의 계산 오류를 수정했습니다.
11. MQL5: "차트" 유형의 그래픽 개체에서 ChartRedraw() 호출의 처리를 수정했습니다.
9, 10 HttpOpenRequest 요청에 관한 것입니까?그리고 정확히 11일에 수정된 것은 무엇입니까?
ananos 578 빌드에서그리고 정확히 11일에 수정된 것은 무엇입니까?
"라이센스" 메뉴에 정보를 추가하는 방법은 무엇입니까?
스크립트가 실행될 때 사용자 데이터를 입력하는 창에 대해 이야기하고 있습니다.
이것은 시장에서 나온 제품에만 해당된다고 생각합니다.
프로그래머가 사용할 수 없습니다.
안녕하세요, 친애하는 친구. 내 위치 추적 모듈에서 위치의 일부를 닫고 손익분기점을 수정하는 간단한 알고리즘을 사용합니다. 최근까지 모듈이 작동했지만 새 업데이트에서는 작동하지 않습니다. 기능을 초기화하고 일종의 표시기를 찾습니다. 비록 존재하지 않지만 동일한 전문가를 다른 트롤 모듈과 함께 사용하면 그런 문제가 발생하지 않습니다. 이 모듈을 작성한 프로그래머는 그가 당신에게 연락해야 한다고 말했습니다, 뭔가 연결되어 있습니다 업데이트.
문제를 해결하도록 도와주세요.
2012.02.02 12:14:38 OnInit 실패로 인해 Core 1 테스터가 중지됨
모듈로 EA를 생성하더라도:
https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article
같은 그림. 무엇을 할 것인가?
현재 업로드된 이력에 대한 정보가 날아갈 수 있는 이유를 알려주세요.
며칠 전 14쌍에 대해 3년 깊이의 전략을 성공적으로 테스트했습니다.
어제 MT5를 켜고 모든 차트에 "업데이트 대기 중"이 표시됩니다.
다시 다운로드한 히스토리의 일부가 터미널에 200MB 이상을 다운로드한 것으로 표시되고 난 후 전원을 껐습니다.
오늘 스토리가 다시 로드되며 이미 250MB 이상을 다운로드했습니다.
현재 서버의 기록이 있는 폴더의 디스크에서 볼륨이 3.6GB 이상입니다.
다른 서버에서 새 계정을 열지 않았습니다.
빌드 574, x64
일반적으로 도구-로그 탭에 더 자세한 로그를 보관하는 것은 나쁘지 않습니다.
적어도 터미널이 일부 쌍에 대한 기록을 서버와 동기화하고/하거나 다운로드한다는 사실. 테스터는 어떻게 합니까
어떤 서버에 연결하고 있습니까? 다른 어떤 정보를 제공할 수 있습니까? 로그?
알파리FS-MT5
아카이브의 마지막 세 로그입니다.
다른 정보도 제공할 수 있습니다. 그 밖에 무엇이 필요한지 말씀해 주십시오.
.. 이제 테스트를 시작했고 테스터는 내가 이해한 대로 데모 서버가 아닌 터미널과 기록을 다시 동기화합니다.