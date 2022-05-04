오류, 버그, 질문 - 페이지 630

antt :
속성은 작동하지만 거래 수준의 실제 표시는 구현되지 않습니다. 해보자
네, 맞아요, 그것도 써야 했어요, 잊어버렸어요. 속성이 활성화/비활성화됩니다. 확인 중입니다. 전시만 없었습니다. 감사합니다. 그렇지 않으면 이미 그러한 지표를 만들기 시작했습니다. :)
 

ananos 578 빌드에서

9. MQL5: x64 버전의 문자열에 대한 링크를 전달할 때 오류가 수정되었습니다.

10. MQL5: x64 버전용 DLL에 전달된 문자열의 계산 오류를 수정했습니다.
11. MQL5: "차트" 유형의 그래픽 개체에서 ChartRedraw() 호출의 처리를 수정했습니다.


9, 10 HttpOpenRequest 요청에 관한 것입니까?

그리고 정확히 11일에 수정된 것은 무엇입니까?
sergeev :

ananos 578 빌드에서

그리고 정확히 11일에 수정된 것은 무엇입니까?
"차트" 개체의 다시 그리기는 그래픽에서 "큰" 형제에서 수행되므로 호출되지 않았습니다.
 

"라이센스" 메뉴에 정보를 추가하는 방법은 무엇입니까?

스크립트가 실행될 때 사용자 데이터를 입력하는 창에 대해 이야기하고 있습니다.

 
denkir :

"라이센스" 메뉴에 정보를 추가하는 방법은 무엇입니까?

스크립트가 실행될 때 사용자 데이터를 입력하는 창에 대해 이야기하고 있습니다.

이것은 시장에서 나온 제품에만 해당된다고 생각합니다.

프로그래머가 사용할 수 없습니다.

 

안녕하세요, 친애하는 친구. 내 위치 추적 모듈에서 위치의 일부를 닫고 손익분기점을 수정하는 간단한 알고리즘을 사용합니다. 최근까지 모듈이 작동했지만 새 업데이트에서는 작동하지 않습니다. 기능을 초기화하고 일종의 표시기를 찾습니다. 비록 존재하지 않지만 동일한 전문가를 다른 트롤 모듈과 함께 사용하면 그런 문제가 발생하지 않습니다. 이 모듈을 작성한 프로그래머는 그가 당신에게 연락해야 한다고 말했습니다, 뭔가 연결되어 있습니다 업데이트.

문제를 해결하도록 도와주세요.

2012.02.02 12:14:38 OnInit 실패로 인해 Core 1 테스터가 중지됨

모듈로 EA를 생성하더라도:

https://www.mql5.com/ru/articles/231?source=metaeditor5_article

같은 그림. 무엇을 할 것인가?

엄격하게 판단하지 마십시오. 나는 신입이다. 포럼을 헤매다 길을 잃었다..... 문제의 본질: MT4에서 주문 창이 열리며 내 인생에서 한 번도 사용하지 않은 차트가 표시됩니다. 질문: 주문 창에 눈금 차트가 없도록 이 차트를 제거하는 방법은 무엇입니까? 이메일(golsv@ukr.net)에 대한 답변에 미리 감사드립니다.
 

현재 업로드된 이력에 대한 정보가 날아갈 수 있는 이유를 알려주세요.

며칠 전 14쌍에 대해 3년 깊이의 전략을 성공적으로 테스트했습니다.

어제 MT5를 켜고 모든 차트에 "업데이트 대기 중"이 표시됩니다.

다시 다운로드한 히스토리의 일부가 터미널에 200MB 이상을 다운로드한 것으로 표시되고 난 후 전원을 껐습니다.

오늘 스토리가 다시 로드되며 이미 250MB 이상을 다운로드했습니다.

현재 서버의 기록이 있는 폴더의 디스크에서 볼륨이 3.6GB 이상입니다.

다른 서버에서 새 계정을 열지 않았습니다.

빌드 574, x64

일반적으로 도구-로그 탭에 더 자세한 로그를 보관하는 것은 나쁘지 않습니다.

적어도 터미널이 일부 쌍에 대한 기록을 서버와 동기화하고/하거나 다운로드한다는 사실. 테스터는 어떻게 합니까

 

어떤 서버에 연결하고 있습니까? 다른 어떤 정보를 제공할 수 있습니까? 로그?

 
alexvd :

어떤 서버에 연결하고 있습니까? 다른 어떤 정보를 제공할 수 있습니까? 로그?

알파리FS-MT5

아카이브의 마지막 세 로그입니다.

다른 정보도 제공할 수 있습니다. 그 밖에 무엇이 필요한지 말씀해 주십시오.


.. 이제 테스트를 시작했고 테스터는 내가 이해한 대로 데모 서버가 아닌 터미널과 기록을 다시 동기화합니다.

파일:
Temp.zip  6 kb
