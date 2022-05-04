오류, 버그, 질문 - 페이지 632

Renat :

우리는 보호로 그것을 과장했습니다. 우리는 확실히 고칠 것입니다.

Expert Advisor의 초기 포장 해제는 지연되지만 Expert Advisor의 작업은 지연되지 않습니다.

방금 터미널의 일부 재업데이트를 거쳤습니다.

이제 2-3초 동안 64비트 터미널에서 제동


코드를 작업하고 다시 컴파일하는 것은 불가능합니다. 지금까지 예비 578 빌드로 전환했습니다.

 

내 새 버전 의 전략 테스터 581에 문제가 있습니다.

나는 그것이 무엇인지 정확히 모르지만 그녀에게 뭔가 문제가 있다고 생각합니다.

나에게만 이런 일이 일어나는 걸까?

 
pusheax :

당황하지 마십시오. 버그 수정이 활성 단계에 있지만 이러한 게시물로 인해 문제가 더 악화될 것입니다.

무엇이 잘못되었는지 순서대로 살펴보겠습니다. 각각에 대해 그렇게 개별적이지 않습니다(비트 깊이, 문제).

Shl 지금까지 64비트 버전의 버그에 대한 리뷰를 듣고 문제를 게시했습니다.

 
Urain :

예, 확실하지 않습니다. 아마도 내가 뭔가를 엉망으로 만들고 알아낼 수 없을 것입니다.

업데이트 후 전문가가 작동을 멈췄거나 내가 내용을 지웠다는 것입니다.

 
pusheax :

새 빌드에서 다시 컴파일 했습니까?
 
Urain :
네.

이 줄을 인쇄하고 종료합니다.

2012.02.04 18:12:02 Core 1 접속종료
2012.02.04 18:12:02 코어1 분리
2012.02.04 18:12:02 분석 이력 테스터 품질 100%
2012.02.04 18:12:01 Core 1 공통 동기화 완료
2012.02.04 18:12:01 테스터 EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 2010.01.01 ~ 20.00:10
2012.02.04 18:12:01 Core 1 인증(에이전트 빌드 581)
2012.02.04 18:12:01 코어 1 연결됨
2012.02.04 18:12:01 127.0.0.1:3001에 연결하는 코어 1
2012.02.04 18:12:00 Core 1 에이전트 프로세스 시작

 
예제에서 EA의 어떤 스레드를 실행해 보십시오.
 

고문

int OnInit()

{

리턴(0);

}

무효 OnDeinit(const int 이유)

{

}

무효 OnTick()

{

//--- 요청 준비

MqlTradeRequest 요청={0};

request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // 보류 주문

request.magic=55555; // ORDER_MAGIC

request.symbol=_심볼; // 도구

요청 볼륨 = 0.1; // 0.1 로트 볼륨

요청.sl=0; // 손절매가 지정되지 않음

요청.tp=0; // 이익 실현이 지정되지 않음

//--- 주문 유형을 형성합니다.

request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; // 주문 유형

//---대기 중인 주문에 대한 가격 생성

요청 가격=1.48; // 오픈 가격

//--- 거래 요청 보내기

MqlTradeResult 결과={0};

OrderSend(요청, 결과);

}

테스터에서 실행하면 오류가 발생합니다.

2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'의 0xAF0F085B에 대한 액세스 위반 쓰기

2012.02.04 18:33:49 OnTick 치명적인 오류

 
Urain :
예제에서 EA의 어떤 스레드를 실행해 보십시오.

예제 작업에서.

내가 뭔가 잘못을 한 게 틀림없어.

감사합니다. 조사해 보겠습니다.

 

수직선의 날짜는 어떻게 든 기적적으로 시간 척도를 뛰어 넘었습니다.

터미널 MetaTrader 5 빌드 581 시작(MetaQuotes Software Corp.) 32비트


추신: 해당 차트를 닫고 새 차트를 연 후 문제가 다시 발생하지 않았습니다.
