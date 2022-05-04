오류, 버그, 질문 - 페이지 632 1...625626627628629630631632633634635636637638639...3184 새 코멘트 --- 2012.02.04 11:28 #6311 Renat : 우리는 보호로 그것을 과장했습니다. 우리는 확실히 고칠 것입니다. Expert Advisor의 초기 포장 해제는 지연되지만 Expert Advisor의 작업은 지연되지 않습니다. 방금 터미널의 일부 재업데이트를 거쳤습니다. 이제 2-3초 동안 64비트 터미널에서 제동 코드를 작업하고 다시 컴파일하는 것은 불가능합니다. 지금까지 예비 578 빌드로 전환했습니다. pusheax 2012.02.04 14:58 #6312 내 새 버전 의 전략 테스터 581에 문제가 있습니다. 나는 그것이 무엇인지 정확히 모르지만 그녀에게 뭔가 문제가 있다고 생각합니다. 나에게만 이런 일이 일어나는 걸까? Mykola Demko 2012.02.04 15:01 #6313 pusheax : 내 새 버전 의 전략 테스터 581에 문제가 있습니다. 나는 그것이 무엇인지 정확히 모르지만 그녀에게 뭔가 문제가 있다고 생각합니다. 나에게만 이런 일이 일어나는 걸까? 당황하지 마십시오. 버그 수정이 활성 단계에 있지만 이러한 게시물로 인해 문제가 더 악화될 것입니다. 무엇이 잘못되었는지 순서대로 살펴보겠습니다. 각각에 대해 그렇게 개별적이지 않습니다(비트 깊이, 문제). Shl 지금까지 64비트 버전의 버그에 대한 리뷰를 듣고 문제를 게시했습니다. pusheax 2012.02.04 15:06 #6314 Urain : 당황하지 마십시오. 버그 수정이 활성 단계에 있지만 이러한 게시물로 인해 문제가 더 악화될 것입니다. 무엇이 잘못되었는지 순서대로 살펴보겠습니다. 각각에 대해 그렇게 개별적이지 않습니다(비트 깊이, 문제). 예, 확실하지 않습니다. 아마도 내가 뭔가를 엉망으로 만들고 알아낼 수 없을 것입니다. 업데이트 후 전문가가 작동을 멈췄거나 내가 내용을 지웠다는 것입니다. Mykola Demko 2012.02.04 15:07 #6315 pusheax : 예, 확실하지 않습니다. 아마도 내가 뭔가를 엉망으로 만들어서 알아낼 수 없을 것입니다. 업데이트 후 전문가가 작동을 멈췄거나 내가 내용을 지웠다는 것입니다. 새 빌드에서 다시 컴파일 했습니까? pusheax 2012.02.04 15:13 #6316 Urain : 새 빌드에서 다시 컴파일 했습니까? 네. 이 줄을 인쇄하고 종료합니다. 2012.02.04 18:12:02 Core 1 접속종료 2012.02.04 18:12:02 코어1 분리 2012.02.04 18:12:02 분석 이력 테스터 품질 100% 2012.02.04 18:12:01 Core 1 공통 동기화 완료 2012.02.04 18:12:01 테스터 EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 2010.01.01 ~ 20.00:10 2012.02.04 18:12:01 Core 1 인증(에이전트 빌드 581) 2012.02.04 18:12:01 코어 1 연결됨 2012.02.04 18:12:01 127.0.0.1:3001에 연결하는 코어 1 2012.02.04 18:12:00 Core 1 에이전트 프로세스 시작 Errors, bugs, questions 찻주전자의 질문 Questions from a "dummy" Mykola Demko 2012.02.04 15:23 #6317 pusheax : 네. 이 줄을 인쇄하고 종료합니다. 2012.02.04 18:12:02 Core 1 접속종료 2012.02.04 18:12:02 코어 1 분리 2012.02.04 18:12:02 분석 이력 테스터 품질 100% 2012.02.04 18:12:01 Core 1 공통 동기화 완료 2012.02.04 18:12:01 테스터 EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 2010.01.01 ~ 20.00:10 2012.02.04 18:12:01 Core 1 인증(에이전트 빌드 581) 2012.02.04 18:12:01 코어 1 연결됨 2012.02.04 18:12:01 127.0.0.1:3001에 연결하는 코어 1 2012.02.04 18:12:00 코어1 에이전트 프로세스 시작 예제에서 EA의 어떤 스레드를 실행해 보십시오. jmt 2012.02.04 15:35 #6318 고문 int OnInit() { 리턴(0); } 무효 OnDeinit(const int 이유) { } 무효 OnTick() { //--- 요청 준비 MqlTradeRequest 요청={0}; request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // 보류 주문 request.magic=55555; // ORDER_MAGIC request.symbol=_심볼; // 도구 요청 볼륨 = 0.1; // 0.1 로트 볼륨 요청.sl=0; // 손절매가 지정되지 않음 요청.tp=0; // 이익 실현이 지정되지 않음 //--- 주문 유형을 형성합니다. request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; // 주문 유형 //---대기 중인 주문에 대한 가격 생성 요청 가격=1.48; // 오픈 가격 //--- 거래 요청 보내기 MqlTradeResult 결과={0}; OrderSend(요청, 결과); } 테스터에서 실행하면 오류가 발생합니다. 2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'의 0xAF0F085B에 대한 액세스 위반 쓰기 2012.02.04 18:33:49 OnTick 치명적인 오류 Errors, bugs, questions 찻주전자의 질문 초보자의 질문 MQL5 MT5 pusheax 2012.02.04 15:37 #6319 Urain : 예제에서 EA의 어떤 스레드를 실행해 보십시오. 예제 작업에서. 내가 뭔가 잘못을 한 게 틀림없어. 감사합니다. 조사해 보겠습니다. Mykola Demko 2012.02.04 16:38 #6320 수직선의 날짜는 어떻게 든 기적적으로 시간 척도를 뛰어 넘었습니다. 터미널 MetaTrader 5 빌드 581 시작(MetaQuotes Software Corp.) 32비트 추신: 해당 차트를 닫고 새 차트를 연 후 문제가 다시 발생하지 않았습니다. 1...625626627628629630631632633634635636637638639...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
우리는 보호로 그것을 과장했습니다. 우리는 확실히 고칠 것입니다.
Expert Advisor의 초기 포장 해제는 지연되지만 Expert Advisor의 작업은 지연되지 않습니다.
방금 터미널의 일부 재업데이트를 거쳤습니다.
이제 2-3초 동안 64비트 터미널에서 제동
코드를 작업하고 다시 컴파일하는 것은 불가능합니다. 지금까지 예비 578 빌드로 전환했습니다.
내 새 버전 의 전략 테스터 581에 문제가 있습니다.
나는 그것이 무엇인지 정확히 모르지만 그녀에게 뭔가 문제가 있다고 생각합니다.
나에게만 이런 일이 일어나는 걸까?
당황하지 마십시오. 버그 수정이 활성 단계에 있지만 이러한 게시물로 인해 문제가 더 악화될 것입니다.
무엇이 잘못되었는지 순서대로 살펴보겠습니다. 각각에 대해 그렇게 개별적이지 않습니다(비트 깊이, 문제).
Shl 지금까지 64비트 버전의 버그에 대한 리뷰를 듣고 문제를 게시했습니다.
예, 확실하지 않습니다. 아마도 내가 뭔가를 엉망으로 만들고 알아낼 수 없을 것입니다.
업데이트 후 전문가가 작동을 멈췄거나 내가 내용을 지웠다는 것입니다.
새 빌드에서 다시 컴파일 했습니까?
네.
이 줄을 인쇄하고 종료합니다.
2012.02.04 18:12:02 Core 1 접속종료
2012.02.04 18:12:02 코어1 분리
2012.02.04 18:12:02 분석 이력 테스터 품질 100%
2012.02.04 18:12:01 Core 1 공통 동기화 완료
2012.02.04 18:12:01 테스터 EURUSD,M1 (MetaQuotes-Demo): Experts\_SERG\_TESTING_\Global_Base\2012_02_02\gb_High_Low_06.ex5 2010.01.01 ~ 20.00:10
2012.02.04 18:12:01 Core 1 인증(에이전트 빌드 581)
2012.02.04 18:12:01 코어 1 연결됨
2012.02.04 18:12:01 127.0.0.1:3001에 연결하는 코어 1
2012.02.04 18:12:00 Core 1 에이전트 프로세스 시작
고문
int OnInit()
{
리턴(0);
}
무효 OnDeinit(const int 이유)
{
}
무효 OnTick()
{
//--- 요청 준비
MqlTradeRequest 요청={0};
request.action=TRADE_ACTION_PENDING; // 보류 주문
request.magic=55555; // ORDER_MAGIC
request.symbol=_심볼; // 도구
요청 볼륨 = 0.1; // 0.1 로트 볼륨
요청.sl=0; // 손절매가 지정되지 않음
요청.tp=0; // 이익 실현이 지정되지 않음
//--- 주문 유형을 형성합니다.
request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP; // 주문 유형
//---대기 중인 주문에 대한 가격 생성
요청 가격=1.48; // 오픈 가격
//--- 거래 요청 보내기
MqlTradeResult 결과={0};
OrderSend(요청, 결과);
}
테스터에서 실행하면 오류가 발생합니다.
2012.02.04 18:33:49 2009.11.02 00:00:00 'D:\T\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\Test.ex5'의 0xAF0F085B에 대한 액세스 위반 쓰기
2012.02.04 18:33:49 OnTick 치명적인 오류
예제에서 EA의 어떤 스레드를 실행해 보십시오.
예제 작업에서.
내가 뭔가 잘못을 한 게 틀림없어.
감사합니다. 조사해 보겠습니다.
수직선의 날짜는 어떻게 든 기적적으로 시간 척도를 뛰어 넘었습니다.
터미널 MetaTrader 5 빌드 581 시작(MetaQuotes Software Corp.) 32비트
추신: 해당 차트를 닫고 새 차트를 연 후 문제가 다시 발생하지 않았습니다.