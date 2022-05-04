오류, 버그, 질문 - 페이지 549

동적 스프레드 TakeProfit이 작동하지 않았습니까?

1.USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869에서 Take Profit Sell 0.87909가 작동한 이유는 무엇입니까?
부록 1: 계약 사양에 40 USDCHF의 스프레드가 명시되어 있습니다.
2. 2011.10.25 01.55 현재 다이내믹 스프레드 규모는 어디서 알 수 있나요?
자동 거래 챔피언십 2011,
계정 800153,
판매 주문 6880592

 
Konstantin83 :

최적화 후 결과가 있는 파일이 열리지 않으며 ,

빌드 527 + 오피스 2007

오류 로그에서 이러한 데이터


"테이블"의 XML 오류
이유: 잘못된 값
파일: C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
그룹: 세포
태그: 데이터
값 : 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000

곧 수정하겠습니다.
 
스프레드를 표시하는 표시기의 예는 CopySpread() 함수에 대한 도움말에 나와 있습니다. 특히 이 경우 평균 스프레드는 41포인트를 약간 웃돌았습니다(제가 찾은 지표를 사용했습니다.). 이는 입찰가가 TP=0.87909 수준에서 42포인트 이상 낮아야 함을 의미합니다. 도면 및 표시기 부착


파일:
ShowSpreadHistory.mq5  3 kb
 

안녕하세요 . Plz는 세 그루의 소나무를 다룰 수 없습니다. 표준 MovingAverages 라이브러리 가 있으며 모든 것이 단순해 보이지만 SimpleMA는 완고하게 0을 반환합니다. 여기에 코드 조각이 있습니다. 모든 것이 올바르게 작동하고 다른 코드로 확인했습니다(배열에서 계산했습니다). 수정 사항을 알려주세요 온실에서 기사를 읽으십시오.

 for (i=ended ;i>= 0 ;i--)
      {
         bbb= 0 ;
         for ( j=MaPeriod- 1 ;j>= 0 ;j--)
            {
               //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; 
               Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j];
            }
         bbb=SimpleMA( 0 ,MaPeriod,Raznica) ; 
         //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod;
         MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; 
         MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]= EMPTY_VALUE ;  
      }
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
Документация по MQL5: Стандартная библиотека
  • www.mql5.com
Стандартная библиотека - Документация по MQL5
 

이 코드를 컴파일해야 하지 않습니까?

 class CClass1
  {
public :
   CClass1( void );
   ~CClass1( void );
   //--------
   const int val;
  };

CClass1::CClass1() : val( 777 )
  {
   
  }
 
WWer :

이 코드를 컴파일해야 하지 않습니까?

즉시 말해 - 질문이 무엇입니까?
 
Rosh :
즉시 말해 - 질문이 무엇입니까?

const 멤버의 초기화는 어딘가에서 일어나야 합니다.

상수 멤버만 허용되지 않습니다. :) . 그는 또한 영원히 정적이어야합니다.

 

말해 주세요. 여기 코드가 있습니다.

 input double Lots= 0.1 ; // используемый лот
input int     MaPeriod= 10 ; // период расчета средней
input ENUM_MA_METHOD Metod= MODE_SMA ; // метод расчета Ма 
int Profit= 20 ; //Профит в 4-х знаке
input    int EA_Magic= 111 ; // магик
int TKP  ;
//---------------------------------------------------------------------------
int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора
double BaseMa[],MaForMa[] ; // массивы для хранения значения индикатора 
double p_close; // переменная для хранения значения close бара
//================================================================================================
int OnInit ()
  {
      hOneMa= iCustom ( NULL , 0 , "Учеба\\OneMa" ,MaPeriod,Metod) ;
       if (hOneMa < 0 )
         {
             Alert ( "Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: " , GetLastError (), "!!" );
         }
       //Alert("проверка вывода алерта в журнал ");
      TKP=Profit ;
     if ( _Digits == 3 || _Digits == 5 )
      {
         TKP=TKP* 10 ; 
      }
   return ( 0 );
  }

Metod가 전역 변수가 아닌 경우 함수에 전달할 수 있도록 변수 Metod는 어떤 데이터 유형 입니까? 고맙습니다 .

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных
Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных
  • www.mql5.com
Основы языка / Типы данных - Документация по MQL5
  
hOneMa= iCustom ( NULL , 0 , "Учеба\\OneMa" ,MaPeriod, int ( Metod ) ) ;
괜찮습니다.
 
WWer :

이 코드를 컴파일해야 하지 않습니까?

소멸자에 바디가 비어 있더라도 바디를 추가합니다.
