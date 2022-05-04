오류, 버그, 질문 - 페이지 549 1...542543544545546547548549550551552553554555556...3184 새 코멘트 Anatoliy Ivanov 2011.10.25 09:59 #5481 동적 스프레드 TakeProfit이 작동하지 않았습니까? 1.USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869에서 Take Profit Sell 0.87909가 작동한 이유는 무엇입니까? 부록 1: 계약 사양에 40 USDCHF의 스프레드가 명시되어 있습니다. 2. 2011.10.25 01.55 현재 다이내믹 스프레드 규모는 어디서 알 수 있나요? 자동 거래 챔피언십 2011, 계정 800153, 판매 주문 6880592 Errors, bugs, questions 초보자의 질문 MQL5 MT5 10포인트 3.mq4 Slava 2011.10.25 10:52 #5482 Konstantin83 : 최적화 후 결과가 있는 파일이 열리지 않으며 , 빌드 527 + 오피스 2007 오류 로그에서 이러한 데이터 "테이블"의 XML 오류 이유: 잘못된 값 파일: C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml 그룹: 세포 태그: 데이터 값 : 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000 곧 수정하겠습니다. Rashid Umarov 2011.10.25 11:05 #5483 ias : 동적 스프레드 TakeProfit이 작동하지 않았습니까? 1.USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869에서 Take Profit Sell 0.87909가 작동한 이유는 무엇입니까? 부록 1: 계약 사양에 40 USDCHF의 스프레드가 명시되어 있습니다. 2. 2011.10.25 01.55 현재 다이내믹 스프레드 규모는 어디서 알 수 있나요? 자동 거래 챔피언십 2011, 계정 800153, 판매 주문 6880592 스프레드를 표시하는 표시기의 예는 CopySpread() 함수에 대한 도움말에 나와 있습니다. 특히 이 경우 평균 스프레드는 41포인트를 약간 웃돌았습니다(제가 찾은 지표를 사용했습니다.). 이는 입찰가가 TP=0.87909 수준에서 42포인트 이상 낮아야 함을 의미합니다. 도면 및 표시기 부착 파일: ShowSpreadHistory.mq5 3 kb Alexey 2011.10.25 15:25 #5484 안녕하세요 . Plz는 세 그루의 소나무를 다룰 수 없습니다. 표준 MovingAverages 라이브러리 가 있으며 모든 것이 단순해 보이지만 SimpleMA는 완고하게 0을 반환합니다. 여기에 코드 조각이 있습니다. 모든 것이 올바르게 작동하고 다른 코드로 확인했습니다(배열에서 계산했습니다). 수정 사항을 알려주세요 온실에서 기사를 읽으십시오. for (i=ended ;i>= 0 ;i--) { bbb= 0 ; for ( j=MaPeriod- 1 ;j>= 0 ;j--) { //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; } bbb=SimpleMA( 0 ,MaPeriod,Raznica) ; //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod; MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]= EMPTY_VALUE ; } Документация по MQL5: Стандартная библиотека www.mql5.com Стандартная библиотека - Документация по MQL5 Nazariy Stapyak 2011.10.25 16:57 #5485 이 코드를 컴파일해야 하지 않습니까? class CClass1 { public : CClass1( void ); ~CClass1( void ); //-------- const int val; }; CClass1::CClass1() : val( 777 ) { } Rashid Umarov 2011.10.25 17:05 #5486 WWer : 이 코드를 컴파일해야 하지 않습니까? 즉시 말해 - 질문이 무엇입니까? TheXpert 2011.10.25 17:12 #5487 Rosh : 즉시 말해 - 질문이 무엇입니까? const 멤버의 초기화는 어딘가에서 일어나야 합니다. 상수 멤버만 허용되지 않습니다. :) . 그는 또한 영원히 정적이어야합니다. Alexey 2011.10.25 17:31 #5488 말해 주세요. 여기 코드가 있습니다. input double Lots= 0.1 ; // используемый лот input int MaPeriod= 10 ; // период расчета средней input ENUM_MA_METHOD Metod= MODE_SMA ; // метод расчета Ма int Profit= 20 ; //Профит в 4-х знаке input int EA_Magic= 111 ; // магик int TKP ; //--------------------------------------------------------------------------- int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора double BaseMa[],MaForMa[] ; // массивы для хранения значения индикатора double p_close; // переменная для хранения значения close бара //================================================================================================ int OnInit () { hOneMa= iCustom ( NULL , 0 , "Учеба\\OneMa" ,MaPeriod,Metod) ; if (hOneMa < 0 ) { Alert ( "Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: " , GetLastError (), "!!" ); } //Alert("проверка вывода алерта в журнал "); TKP=Profit ; if ( _Digits == 3 || _Digits == 5 ) { TKP=TKP* 10 ; } return ( 0 ); } Metod가 전역 변수가 아닌 경우 함수에 전달할 수 있도록 변수 Metod는 어떤 데이터 유형 입니까? 고맙습니다 . Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных www.mql5.com Основы языка / Типы данных - Документация по MQL5 TheXpert 2011.10.25 17:38 #5489 hOneMa= iCustom ( NULL , 0 , "Учеба\\OneMa" ,MaPeriod, int ( Metod ) ) ; 괜찮습니다. Mykola Demko 2011.10.25 17:48 #5490 WWer : 이 코드를 컴파일해야 하지 않습니까? 소멸자에 바디가 비어 있더라도 바디를 추가합니다. 1...542543544545546547548549550551552553554555556...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
동적 스프레드 TakeProfit이 작동하지 않았습니까?
1.USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869에서 Take Profit Sell 0.87909가 작동한 이유는 무엇입니까?
부록 1: 계약 사양에 40 USDCHF의 스프레드가 명시되어 있습니다.
2. 2011.10.25 01.55 현재 다이내믹 스프레드 규모는 어디서 알 수 있나요?
자동 거래 챔피언십 2011,
계정 800153,
판매 주문 6880592
최적화 후 결과가 있는 파일이 열리지 않으며 ,
빌드 527 + 오피스 2007
오류 로그에서 이러한 데이터
"테이블"의 XML 오류
이유: 잘못된 값
파일: C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
그룹: 세포
태그: 데이터
값 : 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
스프레드를 표시하는 표시기의 예는 CopySpread() 함수에 대한 도움말에 나와 있습니다. 특히 이 경우 평균 스프레드는 41포인트를 약간 웃돌았습니다(제가 찾은 지표를 사용했습니다.). 이는 입찰가가 TP=0.87909 수준에서 42포인트 이상 낮아야 함을 의미합니다. 도면 및 표시기 부착
안녕하세요 . Plz는 세 그루의 소나무를 다룰 수 없습니다. 표준 MovingAverages 라이브러리 가 있으며 모든 것이 단순해 보이지만 SimpleMA는 완고하게 0을 반환합니다. 여기에 코드 조각이 있습니다. 모든 것이 올바르게 작동하고 다른 코드로 확인했습니다(배열에서 계산했습니다). 수정 사항을 알려주세요 온실에서 기사를 읽으십시오.
이 코드를 컴파일해야 하지 않습니까?
즉시 말해 - 질문이 무엇입니까?
const 멤버의 초기화는 어딘가에서 일어나야 합니다.
상수 멤버만 허용되지 않습니다. :) . 그는 또한 영원히 정적이어야합니다.
말해 주세요. 여기 코드가 있습니다.
Metod가 전역 변수가 아닌 경우 함수에 전달할 수 있도록 변수 Metod는 어떤 데이터 유형 입니까? 고맙습니다 .
