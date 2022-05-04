오류, 버그, 질문 - 페이지 554 1...547548549550551552553554555556557558559560561...3184 새 코멘트 Arkadiy 2011.10.31 06:25 #5531 설명해주세요 - 터미널이 왜 서머타임으로 유지되었나요? 유럽과 그리니치는 겨울 시간으로 전환했습니다. Arkadiy 2011.10.31 06:57 #5532 이전에(9월에 장애가 발생한 경우) 논의되었습니다. 터미널 시간은 GMT + 1(현재 중부 유럽)이어야 하며 이제 GMT + 2를 현재 키예프로 표시합니다. 나는 이마를 두들겨 - 부조리를 수정하십시오. idispatch 2011.10.31 11:29 #5533 MQL4에서는 중지로 즉시 주문을 생성할 수 있었지만 MQL5에서는 불가능합니다. 주문을 생성한 후 중지를 설정해야 합니다. 내가 속도를 늦추고 있습니까(예시 코드를 제공하십시오) 아니면 의도한 것입니까? Test Account 2011.10.31 15:02 #5534 idispatch : MQL4에서는 중지로 즉시 주문을 생성할 수 있었지만 MQL5에서는 불가능합니다. 주문을 생성한 후 중지를 설정해야 합니다. 내가 속도를 늦추고 있습니까(예시 코드를 제공하십시오) 아니면 의도한 것입니까? 지금 바로 세부 사항으로 들어가 보겠습니다. 터미널 버전, 서버, 주문한 설정, 얻는 것... idispatch 2011.10.31 22:13 #5535 alexvd : 지금 바로 세부 사항으로 들어가 보겠습니다. 터미널 버전, 서버, 주문한 설정, 얻는 것... 터미널 - 527 서버 - alpari nz 데모(하지만 테스터에서도 동일하게 발생) 다음은 주문을 생성하는 코드입니다. //=============================== MqlTradeRequest m_request; MqlTradeResult m_result; m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL; m_request.symbol = 기호(); m_request.type = ORDER_TYPE_BUY; m_request.price = 가격; m_request.sl = SL; m_request.tp = TP; m_request.volume = 볼륨; m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK; m_request.deviation = 10; m_request.type_time = 0; m_request.expiration = 0; m_request.magic = 0; m_request.comment = ""; OrderSend(m_request, m_result); //=================================== 결과적으로 주문이 성공적으로 생성되지만(마지막 오류는 0임) 중지되지 않습니다. OrderSend 다음에 2줄을 더 추가하는 경우: m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP ; OrderSend(m_request, m_result); 그런 다음 정류장이 성공적으로 설정되었지만 2 작업이 나타납니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions When I use the Learning and writing together Loky 2011.10.31 23:21 #5536 MT5단말기에서 설명해주세요 A. 저가 - 저가 매도가 오늘의 최저가 매도호가인데 정말 그날의 매도가격이 최저가 아닌가요? 그렇지 않다면 그것은 무엇입니까? 2011년 10월 20일 이후 Ask Low는 날씨를 보여주기 시작했습니다. 오늘 사진은 다음과 같습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Snaf 2011.11.01 03:09 #5537 메타 테스터 톱 HDD 디스크 버전 527. 프로세스 모니터를 보면 계속해서 그런 넌센스입니다. 클라우드에 연결되지 않은 네트워크 활동이 없습니다. 터미널과 메타 테스터가 실행되고 있지 않습니다. 파일은 변경되지 않습니다. 이건 괜찮아? Loky 2011.11.01 07:25 #5538 A. Low - Ask Low, 터미널이 시작될 때 현재 날짜의 가장 낮은 제안 가격인 bild 527은 현재 Ask와 동일하게 할당되며 터미널이 다시 시작될 때까지 변경되지 않습니다. 이것은 2011년 10월 21일경에 시작되었으며 문제는 mt5의 서버 부분에 있는 것 같습니다. 챔피언십에서 터미널 버전은 변경되지 않았습니다 - bild 515 및 상황은 동일합니다. 내 고문이 여러 수익성있는 거래를 놓쳤습니다. Sergey Gritsay 2011.11.01 09:55 #5539 idispatch : 터미널 - 527 서버 - alpari nz 데모(그러나 테스터에서도 마찬가지임) 다음은 주문을 생성하는 코드입니다. 그런 다음 정류장이 성공적으로 설정되었지만 2 작업이 나타납니다. Alpari에서 시장 거래의 실행은 시장이 중지될 때 즉시 배치할 수 없으며 먼저 포지션을 개설한 다음 수정해야 합니다. Test Account 2011.11.01 10:06 #5540 Snaf : 메타 테스터 톱 HDD 디스크 버전 527. 프로세스 모니터를 보면 계속해서 그런 넌센스입니다. 클라우드에 연결되지 않은 네트워크 활동이 없습니다. 터미널과 메타 테스터가 실행되고 있지 않습니다. 파일은 변경되지 않습니다. 이건 괜찮아? 서비스 데스크에 씁니다. 1...547548549550551552553554555556557558559560561...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MQL4에서는 중지로 즉시 주문을 생성할 수 있었지만 MQL5에서는 불가능합니다. 주문을 생성한 후 중지를 설정해야 합니다.
내가 속도를 늦추고 있습니까(예시 코드를 제공하십시오) 아니면 의도한 것입니까?
지금 바로 세부 사항으로 들어가 보겠습니다. 터미널 버전, 서버, 주문한 설정, 얻는 것...
터미널 - 527
서버 - alpari nz 데모(하지만 테스터에서도 동일하게 발생)
다음은 주문을 생성하는 코드입니다.
//===============================
MqlTradeRequest m_request;
MqlTradeResult m_result;
m_request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
m_request.symbol = 기호();
m_request.type = ORDER_TYPE_BUY;
m_request.price = 가격;
m_request.sl = SL;
m_request.tp = TP;
m_request.volume = 볼륨;
m_request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;
m_request.deviation = 10;
m_request.type_time = 0;
m_request.expiration = 0;
m_request.magic = 0;
m_request.comment = "";
OrderSend(m_request, m_result);
//===================================
결과적으로 주문이 성공적으로 생성되지만(마지막 오류는 0임) 중지되지 않습니다.
OrderSend 다음에 2줄을 더 추가하는 경우:
m_request.action = TRADE_ACTION_SLTP ;
OrderSend(m_request, m_result);
그런 다음 정류장이 성공적으로 설정되었지만 2 작업이 나타납니다.
MT5단말기에서 설명해주세요 A. 저가 - 저가 매도가 오늘의 최저가 매도호가인데 정말 그날의 매도가격이 최저가 아닌가요? 그렇지 않다면 그것은 무엇입니까?
2011년 10월 20일 이후 Ask Low는 날씨를 보여주기 시작했습니다.
오늘 사진은 다음과 같습니다.
메타 테스터 톱 HDD 디스크
버전 527.
프로세스 모니터를 보면 계속해서 그런 넌센스입니다.
클라우드에 연결되지 않은 네트워크 활동이 없습니다. 터미널과 메타 테스터가 실행되고 있지 않습니다. 파일은 변경되지 않습니다.
이건 괜찮아?
A. Low - Ask Low, 터미널이 시작될 때 현재 날짜의 가장 낮은 제안 가격인 bild 527은 현재 Ask와 동일하게 할당되며 터미널이 다시 시작될 때까지 변경되지 않습니다.이것은 2011년 10월 21일경에 시작되었으며 문제는 mt5의 서버 부분에 있는 것 같습니다. 챔피언십에서 터미널 버전은 변경되지 않았습니다 - bild 515 및 상황은 동일합니다. 내 고문이 여러 수익성있는 거래를 놓쳤습니다.
서비스 데스크에 씁니다.