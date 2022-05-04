오류, 버그, 질문 - 페이지 551 1...544545546547548549550551552553554555556557558...3184 새 코멘트 --- 2011.10.27 10:37 #5501 crOss : 친애하는 개발자 여러분, 설정을 통해 하되 옵티마이저와 테스터가 전 거래일이 끝날 때까지가 아니라 현재 시간까지 작동하도록 하십시오. 종료 날짜를 하루 앞으로 설정해 보셨습니까? Ilya Belyaev 2011.10.27 10:42 #5502 sergeev : 종료 날짜를 하루 앞으로 설정해 보셨습니까? 나는 - 예... 당신의 테스터/최적화 프로그램이 현재 시간까지 작동하는지 시도해 보셨습니까? --- 2011.10.27 10:44 #5503 crOss : 나 네... 공장? Ilya Belyaev 2011.10.27 10:49 #5504 sergeev : 공장? 당연히 아니지! 나는 여기에서 욕을 할 것입니다. 일반적으로 이 문제는 이미 이 스레드에서 개발자와 논의되었습니다... 대부분의 사람들은 동일한 일일 간격으로 테스트할 때 테스트 결과 가 다른 이유를 이해하지 못한다고 설명했습니다. 그리고 "하지만 아무에게도 주지 마세요..."라는 원칙에 따라 권리에 대한 테스트 기간을 최대로 제한했을 뿐입니다. 이전 거래일의 끝, 잘못된 것입니다. Slava 2011.10.27 11:05 #5505 crOss : 친애하는 개발자 여러분, 설정을 통해 하되 옵티마이저와 테스터가 전 거래일이 끝날 때까지가 아니라 현재 시간까지 작동하도록 하십시오. 현재 거래일이 완전히 최적화 기간((( 많은 시스템이 D1보다 훨씬 적은 시간 프레임에서 작동하며 이것이 중요합니다!!! 다음 두 가지 이유로 이 작업을 수행하지 않습니다. 1. 테스트를 시작할 때마다 과도한 네트워크 활동, 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 클라우드 에이전트의 경우 중요할 수 있습니다. 2. 통과에서 통과로 결과가 반복되지 않을 가능성이 있습니다. 즉, 최적화에서 하나의 결과를 얻고 한 번의 실행으로 oppa, 다른 결과를 얻습니다. 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. --- 2011.10.27 11:13 #5506 stringo : 다음 두 가지 이유로 이 작업을 수행하지 않습니다. 1. 테스트를 시작할 때마다 과도한 네트워크 활동, 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 클라우드 에이전트의 경우 중요할 수 있습니다. 2. 통과에서 통과로 결과가 반복되지 않을 가능성이 있습니다. 즉, 최적화에서 하나의 결과를 얻고 한 번의 실행으로 oppa, 다른 결과를 얻습니다. 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 1. 이러한 문자 메시지는 지역 상담원에게만 제한합니다. 2. 현재 날짜를 제외하도록 최적화를 제한합니다. 전체적으로 오늘의 테스트는 최적화가 아닌 로컬 에이전트에서만 사용할 수 있습니다. 요점은 다음 날을 기다리지 않고 바로 지금 실제 입력과 테스터 입력을 비교할 수 있다는 것입니다. Ilya Belyaev 2011.10.27 11:46 #5507 stringo : 다음 두 가지 이유로 이 작업을 수행하지 않습니다. 1. 테스트를 시작할 때마다 과도한 네트워크 활동, 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 클라우드 에이전트의 경우 중요할 수 있습니다. 2. 통과에서 통과로 결과가 반복되지 않을 가능성이 있습니다. 즉, 최적화에서 하나의 결과를 얻고 한 번의 실행으로 oppa, 다른 결과를 얻습니다. 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 테스트/최적화 시작 시 시기를 맞추면 항목 1과 항목 2가 사라집니다. 아무도 두 번째 항목과의 관련성을 묻지 않습니다. 하지만 1거래일은 갑자기 발생합니다. Mykola Demko 2011.10.27 13:55 #5508 crOss : 테스트/최적화 시작 시 적절한 시간을 수정하면 항목 1과 2가 사라집니다. 아무도 두 번째 항목과의 관련성을 묻지 않습니다. 하지만 1거래일은 갑자기 발생합니다. 그런 다음 년, 월, 일뿐만 아니라 끝의 시:분도 입력해야 합니다. 테스터는 10년의 역사에 대해 최적화를 할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 저는 1거래일은 모래알이라고 생각합니다. "테스터" 프로그램을 작성하고 마지막 거래일에 실행합니다(다행히도 MQL5에 자금이 있습니다). 마지막 날에는 틱을 수집하고 true(생성된 틱이 아님)에서 실행할 수도 있습니다. Dmitriy Skub 2011.10.27 14:07 #5509 컴파일러는 미래를 내다봅니다. 이것은 버그입니까, 아니면 기능입니까?)) Ilya Belyaev 2011.10.27 14:19 #5510 Urain : 그런 다음 년, 월, 일뿐만 아니라 끝의 시:분도 입력해야 합니다. 테스터는 10년의 역사에 대해 최적화를 할 수 있는 능력이 있습니다. 저는 1거래일은 모래알이라고 생각합니다. "테스터" 프로그램을 작성하고 마지막 거래일에 실행합니다(다행히도 MQL5에 자금이 있습니다). 마지막 날에는 틱을 수집하고 true(생성된 틱이 아님)에서 실행할 수도 있습니다. Fin 거래에서. 시장, 지금 일어나고 있는 일은 매우 중요합니다 ... 10년 전에 무슨 일이 일어났는지 실제로 중요하지 않습니다. 마지막 거래일 하나가 매우 중요합니다. 이것은 가장 중요한 날이다 나는 이것이 그다지 중요하지 않지만 바람직한 시스템이 있다는 데 동의합니다. 1...544545546547548549550551552553554555556557558...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
친애하는 개발자 여러분, 설정을 통해 하되 옵티마이저와 테스터가 전 거래일이 끝날 때까지가 아니라 현재 시간까지 작동하도록 하십시오.
종료 날짜를 하루 앞으로 설정해 보셨습니까?
나 네...
공장?
당연히 아니지! 나는 여기에서 욕을 할 것입니다. 일반적으로 이 문제는 이미 이 스레드에서 개발자와 논의되었습니다...
대부분의 사람들은 동일한 일일 간격으로 테스트할 때 테스트 결과 가 다른 이유를 이해하지 못한다고 설명했습니다.
그리고 "하지만 아무에게도 주지 마세요..."라는 원칙에 따라 권리에 대한 테스트 기간을 최대로 제한했을 뿐입니다. 이전 거래일의 끝, 잘못된 것입니다.
친애하는 개발자 여러분, 설정을 통해 하되 옵티마이저와 테스터가 전 거래일이 끝날 때까지가 아니라 현재 시간까지 작동하도록 하십시오.
현재 거래일이 완전히 최적화 기간(((
많은 시스템이 D1보다 훨씬 적은 시간 프레임에서 작동하며 이것이 중요합니다!!!
다음 두 가지 이유로 이 작업을 수행하지 않습니다.
1. 테스트를 시작할 때마다 과도한 네트워크 활동, 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 클라우드 에이전트의 경우 중요할 수 있습니다.
2. 통과에서 통과로 결과가 반복되지 않을 가능성이 있습니다. 즉, 최적화에서 하나의 결과를 얻고 한 번의 실행으로 oppa, 다른 결과를 얻습니다. 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다.
다음 두 가지 이유로 이 작업을 수행하지 않습니다.
1. 테스트를 시작할 때마다 과도한 네트워크 활동, 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 클라우드 에이전트의 경우 중요할 수 있습니다.
2. 통과에서 통과로 결과가 반복되지 않을 가능성이 있습니다. 즉, 최적화에서 하나의 결과를 얻고 한 번의 실행으로 oppa, 다른 결과를 얻습니다. 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다.
1. 이러한 문자 메시지는 지역 상담원에게만 제한합니다.
2. 현재 날짜를 제외하도록 최적화를 제한합니다.
전체적으로 오늘의 테스트는 최적화가 아닌 로컬 에이전트에서만 사용할 수 있습니다.
요점은 다음 날을 기다리지 않고 바로 지금 실제 입력과 테스터 입력을 비교할 수 있다는 것입니다.
다음 두 가지 이유로 이 작업을 수행하지 않습니다.
1. 테스트를 시작할 때마다 과도한 네트워크 활동, 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다. 클라우드 에이전트의 경우 중요할 수 있습니다.
2. 통과에서 통과로 결과가 반복되지 않을 가능성이 있습니다. 즉, 최적화에서 하나의 결과를 얻고 한 번의 실행으로 oppa, 다른 결과를 얻습니다. 현재 날짜의 데이터가 지속적으로 변경되기 때문입니다.
아무도 두 번째 항목과의 관련성을 묻지 않습니다. 하지만 1거래일은 갑자기 발생합니다.
테스트/최적화 시작 시 적절한 시간을 수정하면 항목 1과 2가 사라집니다.
아무도 두 번째 항목과의 관련성을 묻지 않습니다. 하지만 1거래일은 갑자기 발생합니다.
그런 다음 년, 월, 일뿐만 아니라 끝의 시:분도 입력해야 합니다.
테스터는 10년의 역사에 대해 최적화를 할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 저는 1거래일은 모래알이라고 생각합니다.
"테스터" 프로그램을 작성하고 마지막 거래일에 실행합니다(다행히도 MQL5에 자금이 있습니다). 마지막 날에는 틱을 수집하고 true(생성된 틱이 아님)에서 실행할 수도 있습니다.
이것은 버그입니까, 아니면 기능입니까?))
그런 다음 년, 월, 일뿐만 아니라 끝의 시:분도 입력해야 합니다.
테스터는 10년의 역사에 대해 최적화를 할 수 있는 능력이 있습니다. 저는 1거래일은 모래알이라고 생각합니다.
"테스터" 프로그램을 작성하고 마지막 거래일에 실행합니다(다행히도 MQL5에 자금이 있습니다). 마지막 날에는 틱을 수집하고 true(생성된 틱이 아님)에서 실행할 수도 있습니다.
Fin 거래에서. 시장, 지금 일어나고 있는 일은 매우 중요합니다 ...
10년 전에 무슨 일이 일어났는지 실제로 중요하지 않습니다.
마지막 거래일 하나가 매우 중요합니다. 이것은 가장 중요한 날이다
나는 이것이 그다지 중요하지 않지만 바람직한 시스템이 있다는 데 동의합니다.