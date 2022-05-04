오류, 버그, 질문 - 페이지 547 1...540541542543544545546547548549550551552553554...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2011.10.20 12:14 #5461 SwInGeR : Expert를 다운로드할 수 있는 방법이 없는 이유를 알려주세요. 데모 버전이나 무료 다운로드도 작동하지 않습니다. "다운로드"를 눌러도 아무 일도 일어나지 않고 Chrome과 IE에서 확인했습니다. Codebase 또는 Market에서 다운로드할 수 없습니까? 시장은 아직 완전히 출시되지 않았습니다. 우리는 이제 막 준비 중이지만 Codebase에서는 훌륭합니다. 프록시를 통해 작업하는 경우 Internet Explorer에서 프록시 설정을 확인하십시오. SwInGeR 2011.10.20 13:58 #5462 Renat : Codebase 또는 Market에서 다운로드할 수 없습니까? 시장은 아직 완전히 출시되지 않았습니다. 우리는 이제 막 준비 중이지만 Codebase에서는 훌륭합니다. 프록시를 통해 작업하는 경우 Internet Explorer에서 프록시 설정을 확인하십시오. "시장"(프로그램과 브라우저 모두에서)을 통해 CodeBase에서 다운로드합니다. [삭제] 2011.10.20 19:00 #5463 개발자. 여기 영어로 도움말을 파헤쳤습니다. ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE ID 설명 속성 유형 CHART_SHIFT_SIZE 오른쪽 테두리에서 들여쓰기가 0인 막대의 크기(퍼센트) 두 배(10%에서 50%) CHART_FIXED_MAX 고정 차트 최대값 더블 CHART_FIXED_MIN 고정 차트 최소값 더블 CHART_POINTS_PER_BAR 막대당 포인트 축소 더블 CHART_PRICE_MIN 차트 최대 이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호 CHART_PRICE_MAX 차트 최소 이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호 MQL4 및 MQL5에 대한 Errors, bugs, questions [아카이브!] 어드바이저를 무료로 써드립니다 Rashid Umarov 2011.10.20 19:16 #5464 Interesting : 개발자. 여기 영어로 도움말을 파헤쳤습니다. 질문은 정확히 무엇입니까? https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_double Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5 --- 2011.10.20 19:35 #5465 CHART_PRICE_MIN 차트 최대값 CHART_PRICE_MAX 차트 최소 Rashid Umarov 2011.10.20 19:58 #5466 sergeev : CHART_PRICE_MIN 차트 최대값 CHART_PRICE_MAX 차트 최소 매우 흥미롭습니다.... 감사합니다. 다른 언어도 확인하겠습니다. progeon 2011.10.20 20:33 #5467 주문을 종료하는 명령을 간단히 알려주세요. 또는 기사에 대한 링크. 몇 줄의 복잡한 코드가 필요하지 않습니다. Yedelkin 2011.10.20 21:32 #5468 progeon : 주문을 종료하는 명령을 간단히 알려주세요. 또는 기사에 대한 링크. 몇 줄의 복잡한 코드가 필요하지 않습니다. MT5에서는 주문이 열리거나 닫히는 것이 아니라 포지션이 열립니다. 오픈 포지션을 청산하려면 동일한 거래량으로 반대 방향의 포지션을 개설하라는 거래 요청을 보내야 합니다. MQL5 참조 참조 / 표준 상수, 열거 및 구조 / 데이터 구조 / 거래 요청 구조 Andrey Sharov 2011.10.21 11:34 #5469 10월 20일 cloud.mql5.com에서 MQL5 전략 테스터 에이전트를 다운로드했습니다. 단일 프로세서 컴퓨터의 에이전트 수의 기본 설정으로 2개의 에이전트가 생성된 반면 서비스 탭의 구성기에서 설치를 위해 권장되고 지정된 에이전트의 수는 1이었습니다. 설치 중 빌드는 507, 업데이트됨 523으로. Alexey 2011.10.22 21:27 #5470 안녕히 주무세요. 열심히 공부를 시작했습니다. 이것은 명백한 버그인 것 같습니다. 표시기 코드는 아래와 같습니다. 맨 아래에 한 줄이 있으면(표시됨) 주석이 표시됩니다. 프로토콜이 이해하지 못한 부분에서 작동하기 시작하는 것 같습니다. Raznica[] 배열에 명시적 크기를 지정하여 상황을 우회할 수 있습니다. 나는 이것에 대한 문서에서 아무 것도 찾지 못했고 정직하게 검색했습니다.

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots 2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1 "BaseMa"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrRed
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2 "MaForMa"
#property indicator_type2 DRAW_LINE
#property indicator_color2 clrBlue
#property indicator_style2 STYLE_SOLID
#property indicator_width2 1
//--- input parameters
input int MaPeriod= 10 ; // период усреднения
input ENUM_MA_METHOD Method= MODE_SMA ; // метод сглаживания
//--- indicator buffers
double BaseMaBuffer[];
double MaForMaBuffer[];
int hiMa ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer ( 0 ,BaseMaBuffer, INDICATOR_DATA );
SetIndexBuffer ( 1 ,MaForMaBuffer, INDICATOR_DATA );
ArraySetAsSeries (BaseMaBuffer, true ) ;
ArraySetAsSeries (MaForMaBuffer, true ) ;
switch (Method)
{
case ( MODE_SMA ):
hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ) ;
break ;
case ( MODE_EMA ):
hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ) ;
break ;
case ( MODE_SMMA ) :
hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_SMMA , PRICE_CLOSE ) ;
break ;
case ( MODE_LWMA ) :
hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_LWMA , PRICE_CLOSE ) ;
}
//---
return ( 0 );
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
const int prev_calculated,
const int begin,
const double &price[])
{
double ima[],Raznica[];
int ended ,i,j,aaa;
if (rates_total < MaPeriod - 1 ) return ( 0 );
if (prev_calculated == 0 )
ended=rates_total-MaPeriod- 10 ;
else
ended=rates_total-prev_calculated- 1 ;
ArraySetAsSeries (price, true ) ;
for ( i= 0 ; i < ended; i++)
{
CopyBuffer (hiMa, 0 ,i, 1 ,ima) ;
BaseMaBuffer[i]=ima[ 0 ] ;
}
//-------------------------------------------------------------------------------
for (i= 0 ;i< ended ;i++)
{
for ( j= 0 ;j< 10 ;j++)
{
Raznica[j]= 0 ; // ради прикола попробуйте закоментировать эту строку
}
MaForMaBuffer[i]= 2 *BaseMaBuffer[i]-price[i];
}
return (rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+ Expert를 다운로드할 수 있는 방법이 없는 이유를 알려주세요. 데모 버전이나 무료 다운로드도 작동하지 않습니다. "다운로드"를 눌러도 아무 일도 일어나지 않고 Chrome과 IE에서 확인했습니다.
Codebase 또는 Market에서 다운로드할 수 없습니까? 시장은 아직 완전히 출시되지 않았습니다. 우리는 이제 막 준비 중이지만 Codebase에서는 훌륭합니다.
개발자.
여기 영어로 도움말을 파헤쳤습니다.
ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
ID
설명
속성 유형
CHART_SHIFT_SIZE
오른쪽 테두리에서 들여쓰기가 0인 막대의 크기(퍼센트)
두 배(10%에서 50%)
CHART_FIXED_MAX
고정 차트 최대값
더블
CHART_FIXED_MIN
고정 차트 최소값
더블
CHART_POINTS_PER_BAR
막대당 포인트 축소
더블
CHART_PRICE_MIN
차트 최대
이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호
CHART_PRICE_MAX
차트 최소
이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호
개발자.
여기 영어로 도움말을 파헤쳤습니다.
CHART_PRICE_MIN
차트 최대값
CHART_PRICE_MAX
차트 최소
CHART_PRICE_MIN
차트 최대값
CHART_PRICE_MAX
차트 최소
주문을 종료하는 명령을 간단히 알려주세요. 또는 기사에 대한 링크. 몇 줄의 복잡한 코드가 필요하지 않습니다.
10월 20일 cloud.mql5.com에서 MQL5 전략 테스터 에이전트를 다운로드했습니다. 단일 프로세서 컴퓨터의 에이전트 수의 기본 설정으로 2개의 에이전트가 생성된 반면 서비스 탭의 구성기에서 설치를 위해 권장되고 지정된 에이전트의 수는 1이었습니다. 설치 중 빌드는 507, 업데이트됨 523으로.
안녕히 주무세요. 열심히 공부를 시작했습니다. 이것은 명백한 버그인 것 같습니다. 표시기 코드는 아래와 같습니다. 맨 아래에 한 줄이 있으면(표시됨) 주석이 표시됩니다. 프로토콜이 이해하지 못한 부분에서 작동하기 시작하는 것 같습니다. Raznica[] 배열에 명시적 크기를 지정하여 상황을 우회할 수 있습니다. 나는 이것에 대한 문서에서 아무 것도 찾지 못했고 정직하게 검색했습니다.