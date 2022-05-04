오류, 버그, 질문 - 페이지 547

SwInGeR :
Expert를 다운로드할 수 있는 방법이 없는 이유를 알려주세요. 데모 버전이나 무료 다운로드도 작동하지 않습니다. "다운로드"를 눌러도 아무 일도 일어나지 않고 Chrome과 IE에서 확인했습니다.

Codebase 또는 Market에서 다운로드할 수 없습니까? 시장은 아직 완전히 출시되지 않았습니다. 우리는 이제 막 준비 중이지만 Codebase에서는 훌륭합니다.

프록시를 통해 작업하는 경우 Internet Explorer에서 프록시 설정을 확인하십시오.

 
Renat :

Codebase 또는 Market에서 다운로드할 수 없습니까? 시장은 아직 완전히 출시되지 않았습니다. 우리는 이제 막 준비 중이지만 Codebase에서는 훌륭합니다.

프록시를 통해 작업하는 경우 Internet Explorer에서 프록시 설정을 확인하십시오.

"시장"(프로그램과 브라우저 모두에서)을 통해 CodeBase에서 다운로드합니다.
개발자.

여기 영어로 도움말을 파헤쳤습니다.

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

ID

설명

속성 유형

CHART_SHIFT_SIZE

오른쪽 테두리에서 들여쓰기가 0인 막대의 크기(퍼센트)

두 배(10%에서 50%)

CHART_FIXED_MAX

고정 차트 최대값

더블

CHART_FIXED_MIN

고정 차트 최소값

더블

CHART_POINTS_PER_BAR

막대당 포인트 축소

더블

CHART_PRICE_MIN

차트 최대

이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호

CHART_PRICE_MAX

차트 최소

이중 r/o 수정자 - 하위 창 번호

 
Interesting :

개발자.

여기 영어로 도움말을 파헤쳤습니다.


질문은 정확히 무엇입니까? https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chart_property#enum_chart_property_double
CHART_PRICE_MIN

차트 최대값

CHART_PRICE_MAX

차트 최소

 
sergeev :

CHART_PRICE_MIN

차트 최대값

CHART_PRICE_MAX

차트 최소


매우 흥미롭습니다.... 감사합니다. 다른 언어도 확인하겠습니다.
 
주문을 종료하는 명령을 간단히 알려주세요. 또는 기사에 대한 링크. 몇 줄의 복잡한 코드가 필요하지 않습니다.
 
progeon :

주문을 종료하는 명령을 간단히 알려주세요. 또는 기사에 대한 링크. 몇 줄의 복잡한 코드가 필요하지 않습니다.
MT5에서는 주문이 열리거나 닫히는 것이 아니라 포지션이 열립니다. 오픈 포지션을 청산하려면 동일한 거래량으로 반대 방향의 포지션을 개설하라는 거래 요청을 보내야 합니다. MQL5 참조 참조 / 표준 상수, 열거 및 구조 / 데이터 구조 / 거래 요청 구조
 


10월 20일 cloud.mql5.com에서 MQL5 전략 테스터 에이전트를 다운로드했습니다. 단일 프로세서 컴퓨터의 에이전트 수의 기본 설정으로 2개의 에이전트가 생성된 반면 서비스 탭의 구성기에서 설치를 위해 권장되고 지정된 에이전트의 수는 1이었습니다. 설치 중 빌드는 507, 업데이트됨 523으로.

 

안녕히 주무세요. 열심히 공부를 시작했습니다. 이것은 명백한 버그인 것 같습니다. 표시기 코드는 아래와 같습니다. 맨 아래에 한 줄이 있으면(표시됨) 주석이 표시됩니다. 프로토콜이 이해하지 못한 부분에서 작동하기 시작하는 것 같습니다. Raznica[] 배열에 명시적 크기를 지정하여 상황을 우회할 수 있습니다. 나는 이것에 대한 문서에서 아무 것도 찾지 못했고 정직하게 검색했습니다.

 #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1   "BaseMa"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1   1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2   "MaForMa"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2   1
//--- input parameters
input int       MaPeriod= 10 ; // период усреднения
input ENUM_MA_METHOD   Method= MODE_SMA ; // метод сглаживания                 
//--- indicator buffers
double          BaseMaBuffer[];
double          MaForMaBuffer[];
int             hiMa   ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer ( 0 ,BaseMaBuffer, INDICATOR_DATA );
   SetIndexBuffer ( 1 ,MaForMaBuffer, INDICATOR_DATA );
   ArraySetAsSeries (BaseMaBuffer, true ) ;
   ArraySetAsSeries (MaForMaBuffer, true ) ;
   switch (Method)
      {
         case ( MODE_SMA ):
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ) ;
             break ;
         case ( MODE_EMA ):
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ) ;
             break ;
         case ( MODE_SMMA ) :
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_SMMA , PRICE_CLOSE ) ;
             break ;
         case ( MODE_LWMA ) :
            hiMa= iMA ( NULL , 0 ,MaPeriod, 0 , MODE_LWMA , PRICE_CLOSE ) ;
      }
   
//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate ( const int rates_total,
                 const int prev_calculated,
                 const int begin,
                 const double &price[])
  {
  
     double ima[],Raznica[];
     int ended ,i,j,aaa;
     if (rates_total < MaPeriod - 1 )
     return ( 0 );   
     if (prev_calculated == 0 )
       ended=rates_total-MaPeriod- 10 ;
     else 
       ended=rates_total-prev_calculated- 1 ;
     ArraySetAsSeries (price, true ) ;
     for ( i= 0 ; i < ended;  i++)
      {
         CopyBuffer (hiMa, 0 ,i, 1 ,ima) ;
         BaseMaBuffer[i]=ima[ 0 ] ;
         
      }
//-------------------------------------------------------------------------------
     for (i= 0 ;i< ended ;i++)
      {
         for ( j= 0 ;j< 10 ;j++)
            {
               Raznica[j]= 0 ; // ради прикола попробуйте закоментировать эту строку 
            }
         MaForMaBuffer[i]= 2 *BaseMaBuffer[i]-price[i];   
      }   
   return (rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
