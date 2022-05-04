오류, 버그, 질문 - 페이지 542 1...535536537538539540541542543544545546547548549...3184 새 코멘트 gumgum 2011.10.13 23:13 #5411 전체 화면: 전체 화면 비활성화: -------------------------------------------------- ----------------------- hline은 낮은 양초로 설정됩니다. 사소하지만 불쾌합니다. Anatoli Kazharski 2011.10.14 02:30 #5412 Urain : 비정상 종료 란 프로그램이 런타임에 재컴파일되어 프로그램이 종료되고 다시 초기화되는 등 부자연스러운 방식으로 프로그램과 성관계를 가졌음을 의미합니다. 0으로 나누거나 계산하는 동안 단순히 프로그램을 중단하는 경우에도 동일한 일이 발생하지만 프로그램이 리턴 시 종료된 경우에는 그러한 기록이 없을 것입니다. 따라서 프로그램이 강제가 아닌 반환 시 종료될 수 있도록 검사를 IsStopped 로 설정하는 것이 좋습니다. 고맙습니다. 정확히. 갈등이 있었던 것은 성적 접촉 중이었습니다.))) 설명이 매우 명확합니다.))) [삭제] 2011.10.14 13:04 #5413 papaklass : 빌드 523이 이미 출시되었고 519가 더 있습니다. 이전에 터미널에서 새로운 업데이트가 있다고 보고했습니다. 지금은 침묵합니다. 수동으로 업데이트해야 합니까? 업데이트 릴리스 날짜(2011년 10월 16일)는 무엇입니까? [삭제] 2011.10.14 13:14 #5414 papaklass : 나는 당신이 말하는 날짜를 이해하지 못합니다. 그러나 519 - 10/07/2011, 521 - 10/12/2011, 523 - 10/13/2011. 그웬드 : MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 523 업데이트는 2011년 10월 16일부터 LiveUpdate 시스템을 통해 제공되었습니다. https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 링크에서 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 다운로드할 수 있습니다. Dmitriy Skub 2011.10.14 17:24 #5415 개발자를 위한 질문: 터미널에서 템플릿을 생성/저장할 때 그래픽 개체 자체를 저장하는 목적은 무엇입니까? 예를 들어, 텍스트 필드. 이것은 버그입니까 기능입니까? Andrey Sharov 2011.10.14 19:31 #5416 papaklass : 그리고 가장 중요한 것은 " 업데이트는 2011년 10월 16일부터 LiveUpdate 시스템을 통해 제공됩니다." 나도 눈치채지 못했다. 질문이 삭제되었습니다. 설명해주셔서 감사합니다. 10월 12일에 나는 하나의 스마트 카피를 521로 업데이트했습니다... (무엇보다도 테스터의 로그에 재무 결과를 표시하는 것에 대한 나의 "Wish for MT5"가 만족되었습니다). 추신. 10월 16일에 14가 부분적으로 왔습니다. 터미널 중 하나의 테스터가 523으로 업데이트되었습니다. 나머지는 519에 머물고자 하는 열망이 지속됩니다... Andrey Sharov 2011.10.15 10:54 #5417 단말은 다운로드한 이력의 무결성을 제어합니까? 터미널의 다른 인스턴스에서 동일한 설정을 사용하여 동일한 계정에서 테스트 결과 의 차이로 인해 질문이 발생했습니다. 이야기가 조금 다르다는 것이 밝혀졌습니다. Konstantin Chernov 2011.10.15 11:17 #5418 누가 나에게 말할 수 있습니까 ... 오늘 Expert Advisor를 테스트하기로 결정했습니다. 2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'USDCAD' 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... USDCAD 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD' 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURUSD 2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURJPY' 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURJPY 2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURGBP' 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURGBP 2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'GBPCHF' 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... GBPCHF 2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'USDCHF' 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... USDCHF 2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURCHF' 2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURCHF 며칠전만해도 괜찮았는데... 다음은 코드의 스니펫입니다. CSymbolInfo Exp_Symbol_Info; // symbol info object if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol)) { return(false); } 다른 고문도 마찬가지 2011.10.15 11:16:12 OnInit 실패로 인해 Core 1 테스터가 중지됨 2011.10.15 11:16:12 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD' 2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 EURUSD 쌍에서 Expert Advisor 초기화... 다중 통화에서 표준 CSymbolInfo 클래스를 사용하여 기호 속성 에 액세스합니다. Errors, bugs, questions Strategic foresight systems 찻주전자의 질문 Konstantin Chernov 2011.10.15 11:43 #5419 2011.10.15 11:41:00 OnInit 실패로 Core 1 테스터 중지 2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD' 2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 오류 코드: 4301; 설명: 알 수 없는 기호 2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSD 기호 선택 중 오류 발생 2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Expert Advisor 초기화... MarketWatch 책에서는 기호를 선택할 수 없습니다.

코드

if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}

if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}

Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();

Errors, bugs, questions
기고글 토론 "MQL5로 하는 [해결됨] 다른 작업 시간

[삭제] 2011.10.15 12:34 #5420

Ashes :

단말은 다운로드한 이력의 무결성을 제어합니까?

터미널의 다른 인스턴스에서 동일한 설정을 사용하여 동일한 계정에서 테스트 결과 의 차이로 인해 질문이 발생했습니다. 이야기가 조금 다르다는 것이 밝혀졌습니다.

브로커 혼자? 터미널은 브로커의 맥락에서 이력을 제어합니다. 히스토리의 품질은 서버에 의해 결정되며 동기화 중에 터미널은 서버에서 누락되거나 업데이트된 히스토리를 다운로드하여 서버-단말 연결의 히스토리 무결성을 보장합니다. 전체 화면:
전체 화면 비활성화:
-------------------------------------------------- -----------------------
hline은 낮은 양초로 설정됩니다.
사소하지만 불쾌합니다.
비정상 종료 란 프로그램이 런타임에 재컴파일되어 프로그램이 종료되고 다시 초기화되는 등 부자연스러운 방식으로 프로그램과 성관계를 가졌음을 의미합니다.
0으로 나누거나 계산하는 동안 단순히 프로그램을 중단하는 경우에도 동일한 일이 발생하지만 프로그램이 리턴 시 종료된 경우에는 그러한 기록이 없을 것입니다. 따라서 프로그램이 강제가 아닌 반환 시 종료될 수 있도록 검사를 IsStopped 로 설정하는 것이 좋습니다.
빌드 523이 이미 출시되었고 519가 더 있습니다. 이전에 터미널에서 새로운 업데이트가 있다고 보고했습니다. 지금은 침묵합니다. 수동으로 업데이트해야 합니까?
나는 당신이 말하는 날짜를 이해하지 못합니다. 그러나 519 - 10/07/2011, 521 - 10/12/2011, 523 - 10/13/2011.
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 523
업데이트는 2011년 10월 16일부터 LiveUpdate 시스템을 통해 제공되었습니다.https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 링크에서 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 다운로드할 수 있습니다.
터미널에서 템플릿을 생성/저장할 때 그래픽 개체 자체를 저장하는 목적은 무엇입니까? 예를 들어, 텍스트 필드. 이것은 버그입니까 기능입니까?
그리고 가장 중요한 것은 " 업데이트는 2011년 10월 16일부터 LiveUpdate 시스템을 통해 제공됩니다."
나도 눈치채지 못했다. 질문이 삭제되었습니다. 설명해주셔서 감사합니다.
10월 12일에 나는 하나의 스마트 카피를 521로 업데이트했습니다... (무엇보다도 테스터의 로그에 재무 결과를 표시하는 것에 대한 나의 "Wish for MT5"가 만족되었습니다).
추신. 10월 16일에 14가 부분적으로 왔습니다. 터미널 중 하나의 테스터가 523으로 업데이트되었습니다. 나머지는 519에 머물고자 하는 열망이 지속됩니다...
단말은 다운로드한 이력의 무결성을 제어합니까?
터미널의 다른 인스턴스에서 동일한 설정을 사용하여 동일한 계정에서 테스트 결과 의 차이로 인해 질문이 발생했습니다. 이야기가 조금 다르다는 것이 밝혀졌습니다.
누가 나에게 말할 수 있습니까 ... 오늘 Expert Advisor를 테스트하기로 결정했습니다.
2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'USDCAD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... USDCAD
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURUSD
2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURJPY'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURJPY
2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURGBP'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURGBP
2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'GBPCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... GBPCHF
2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'USDCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... USDCHF
2011.10.15 11:11:02 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURCHF'
2011.10.15 11:11:02 Core 1 2011.10.01 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURCHF
며칠전만해도 괜찮았는데...
다음은 코드의 스니펫입니다.
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info; // symbol info object
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
다른 고문도 마찬가지
2011.10.15 11:16:12 OnInit 실패로 인해 Core 1 테스터가 중지됨
2011.10.15 11:16:12 코어 1 2011.10.01 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD'
2011.10.15 11:16:12 Core 1 2011.10.01 00:00:00 EURUSD 쌍에서 Expert Advisor 초기화...
다중 통화에서 표준 CSymbolInfo 클래스를 사용하여 기호 속성 에 액세스합니다.
2011.10.15 11:41:00 OnInit 실패로 Core 1 테스터 중지
2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 오류 코드: 4301; 설명: 알 수 없는 기호
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSD 기호 선택 중 오류 발생
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURUSD 쌍
MarketWatch 책에서는 기호를 선택할 수 없습니다.
코드
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
