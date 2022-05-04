오류, 버그, 질문 - 페이지 543 1...536537538539540541542543544545546547548549550...3184 새 코멘트 Andrey Sharov 2011.10.15 13:05 #5421 Interesting : 브로커 혼자? 터미널은 브로커의 맥락에서 이력을 제어합니다. 히스토리의 품질은 서버에 의해 결정되며 동기화 중에 터미널은 서버에서 누락되거나 업데이트된 히스토리를 다운로드하여 서버-단말 연결의 히스토리 무결성을 보장합니다. 부주의한 경우: 동일한 계정에서. 특히 MetaquotesDemo의 933297입니다. [삭제] 2011.10.15 13:11 #5422 Ashes : 부주의한 경우: 동일한 계정에서. 특히 MetaquotesDemo의 933297입니다. 그런 다음 두 터미널의 서버와 기록을 동기화합니다(전체 테스트 기간 동안 기록이 최신 상태가 되도록). 그러면 차이가 없어야 합니다. Konstantin Chernov 2011.10.17 07:43 #5423 Konstantin83 : 2011.10.15 11:41:00 OnInit 실패로 Core 1 테스터 중지 2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD' 2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 오류 코드: 4301; 설명: 알 수 없는 기호 2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSD 기호 선택 중 오류 발생 2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURUSD 쌍 MarketWatch 책에서는 기호를 선택할 수 없습니다. 코드 if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true)) { Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch."); } else { Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol); GetMyLastError(GetLastError()); } if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol)) { return(false); } Exp_Symbol_Info.Refresh(); Exp_Symbol_Info.RefreshRates(); 알겠습니다... 테스트 시작 날짜가 테스트 종료 날짜보다 더 길었습니다. 그러나 날짜 범위가 정확하지 않다는 것을 어떻게든 정확하게 추론할 수 있었습니까? Test Account 2011.10.17 10:41 #5424 Konstantin83 : 그러나 날짜 범위가 정확하지 않다는 것을 어떻게든 정확하게 추론할 수 있었습니까? 이러한 메시지는 잘못된 날짜로 최적화가 시작될 때 테스터의 로그에 표시됩니다. 이 경우 최적화가 시작되지 않습니다. 2011.10 . 17 10 : 38 : 06 Tester set mode to math calculations or adjust testing dates 테스트 해보니 그런 체크는 없는 것 같은데... Валерий 2011.10.17 12:42 #5425 이제 투자 모드에서 거래 내역 이 전혀 표시되지 않습니다. 아니면 약간의 지연으로? 그런 다음 스크립트는 차트에 모든 트랜잭션을 표시합니다. '주문 및 거래' 탭에는 모든 것이 정상적으로 표시되고 '거래' 탭에는 이전 항목만 표시되고 오늘의 항목은 누락되었습니다. 아니면 저만 그런가요? Igor Volodin 2011.10.17 17:31 #5426 날짜순으로 정렬합니다. Aleksey 2011.10.17 21:03 #5427 이게 버그인지... 선물은 만기 전에 내가 닫지 않았으며 상품에 매달려 있었습니다. 이제 배송을 기다리세요? :)) 추신. 그렇게 된거야, 나는 오랫동안 여기에 있지 않았다. 게시물에서 뭔가를 놓쳤을 수도 있지만 519 빌드에서도 마찬가지였습니다. 진심으로, 알렉스. --- 2011.10.17 22:18 #5428 pronych : 이게 버그인지... 선물은 만기 전에 내가 닫지 않았으며 상품에 매달려 있었습니다. 이제 배송을 기다리세요? :)) 추신. 그렇게 된거야, 나는 오랫동안 여기에 있지 않았다. 게시물에서 뭔가를 놓쳤을 수도 있지만 519 빌드에서도 마찬가지였습니다. 진심으로, 알렉스. 나는 이 미래와 함께 당신이 DC로 가는 것을 감지합니다. 그들은 명령이 무엇인지 더 잘 알고 있습니다. Andrey Sharov 2011.10.18 01:40 #5429 Interesting : 그런 다음 두 터미널의 서버와 기록을 동기화합니다(전체 테스트 기간 동안 기록이 최신 상태가 되도록). 그러면 차이가 없어야 합니다. 바보 같은 질문이 나타났습니다. 기록을 서버와 동기화하는 방법(기록 파일 삭제는 고려하지 않음)? 클라이언트 터미널의 도움말 에서 검색해도 "동기화"라는 단어를 몰라 차트 창에서 "새로고침"이 도움이 되지 않았습니다... Sergey Gritsay 2011.10.18 02:22 #5430 Ashes : 바보 같은 질문이 나타났습니다. 기록을 서버와 동기화하는 방법(기록 파일 삭제는 고려하지 않음)? 클라이언트 터미널의 도움말 에서 검색해도 "동기화"라는 단어를 몰라 차트 창에서 "새로고침"이 도움이 되지 않았습니다... 여기 읽기 데이터에 대한 액세스 구성 스크립트 업로드 기록의 예가 있습니다 1...536537538539540541542543544545546547548549550...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
브로커 혼자? 터미널은 브로커의 맥락에서 이력을 제어합니다. 히스토리의 품질은 서버에 의해 결정되며 동기화 중에 터미널은 서버에서 누락되거나 업데이트된 히스토리를 다운로드하여 서버-단말 연결의 히스토리 무결성을 보장합니다.
부주의한 경우: 동일한 계정에서. 특히 MetaquotesDemo의 933297입니다.
2011.10.15 11:41:00 OnInit 실패로 Core 1 테스터 중지
2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 CSymbolInfo::CheckMarketWatch: 알 수 없는 기호 'EURUSD'
2011.10.15 11:41:00 코어 1 2011.10.03 00:00:00 오류 코드: 4301; 설명: 알 수 없는 기호
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 EURUSD 기호 선택 중 오류 발생
2011.10.15 11:41:00 Core 1 2011.10.03 00:00:00 Expert Advisor 초기화... EURUSD 쌍
MarketWatch 책에서는 기호를 선택할 수 없습니다.
코드
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + "выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при ввыборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
알겠습니다... 테스트 시작 날짜가 테스트 종료 날짜보다 더 길었습니다. 그러나 날짜 범위가 정확하지 않다는 것을 어떻게든 정확하게 추론할 수 있었습니까?
이러한 메시지는 잘못된 날짜로 최적화가 시작될 때 테스터의 로그에 표시됩니다. 이 경우 최적화가 시작되지 않습니다.
테스트 해보니 그런 체크는 없는 것 같은데...
'주문 및 거래' 탭에는 모든 것이 정상적으로 표시되고 '거래' 탭에는 이전 항목만 표시되고 오늘의 항목은 누락되었습니다. 아니면 저만 그런가요?
선물은 만기 전에 내가 닫지 않았으며 상품에 매달려 있었습니다. 이제 배송을 기다리세요? :))
추신. 그렇게 된거야, 나는 오랫동안 여기에 있지 않았다. 게시물에서 뭔가를 놓쳤을 수도 있지만 519 빌드에서도 마찬가지였습니다.
진심으로, 알렉스.
그런 다음 두 터미널의 서버와 기록을 동기화합니다(전체 테스트 기간 동안 기록이 최신 상태가 되도록). 그러면 차이가 없어야 합니다.
바보 같은 질문이 나타났습니다. 기록을 서버와 동기화하는 방법(기록 파일 삭제는 고려하지 않음)? 클라이언트 터미널의 도움말 에서 검색해도 "동기화"라는 단어를 몰라 차트 창에서 "새로고침"이 도움이 되지 않았습니다...
