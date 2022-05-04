오류, 버그, 질문 - 페이지 552 1...545546547548549550551552553554555556557558559...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2011.10.27 14:24 #5511 crOss : Fin 거래에서. 시장, 지금 일어나고 있는 일은 매우 중요합니다 ... 10년 전에 무슨 일이 일어났는지 실제로 중요하지 않습니다. 마지막 거래일 하나가 매우 중요합니다. 이것은 가장 중요한 날이다 나는 이것이 그다지 중요하지 않지만 바람직한 시스템이 있다는 데 동의합니다. 그런 다음 프로필 분기에서 제안하십시오(여전히 오류가 없음). 여기를 클릭할 수 있습니다. MetaTrader 5 전략 테스터! 또는 여기 MT5에 대한 소원 또는 프로필에서 SetwisDesk로 직접 이동할 수 있습니다. progeon 2011.10.27 17:32 #5512 전략 테스터 를 시작한 후 로그에 다음 항목이 나타납니다. 2011.10.27 16:18:27 코어 1 2011.01.03 00:04:37 돈 부족 [즉시 판매 0.01 EURUSD at 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33175] 2011.10.27 16:18:27 코어 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05 무엇으로 연결할 수 있습니까? Errors, bugs, questions Bamboozled by this loop! Tester Spread Problem progeon 2011.10.27 20:16 #5513 papaklass : 기록으로 판단하면 너무 욕심이 많은 것 같습니다 :), 열린 위치 의 볼륨을 줄이십시오. 문제는 최소 로트가 "즉시 판매 0.01 EURUSD"라는 것입니다. Sergey Gritsay 2011.10.27 20:51 #5514 progeon : 문제는 최소 로트가 "즉시 판매 0.01 EURUSD"라는 것입니다. 그리고 어떤 레버리지를 설정했습니까? progeon 2011.10.27 20:53 #5515 papaklass : 따라서 이미 모든 여유 여백을 사용했습니다. " PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05 ". 귀하는 포지션이 열려 있지만 새 포지션을 여는 데 여유 여백이 없습니다. 다른 열린 자리가 없습니다. 이 자리가 첫 번째 자리였습니다. 제가 찾아보고 오류를 찾아보겠습니다. progeon 2011.10.27 20:54 #5516 sergey1294 : 그리고 어떤 레버리지를 설정했습니까? 어깨는 안 건드려서 못바꾸는듯. 기본값은 1:100입니다. Sergey Gritsay 2011.10.28 00:33 #5517 progeon : 어깨는 안 건드려서 못바꾸는듯. 기본값은 1:100입니다. 테스터에서 문제 없이 변경할 수 있습니다. masharov 2011.10.28 08:38 #5518 다음 업데이트 후 터미널이 작동을 멈췄습니다. 시작하거나 새로 설치할 때 제공합니다. 20일부터 시작되었습니다. 24일에 저는 Service Desk에 편지를 썼습니다 . 오늘은 다시 MQL5 웹사이트에서 터미널을 설치해 보았습니다. 문제가 지속됩니다. Renat Fatkhullin 2011.10.28 09:07 #5519 masharov : 다음 업데이트 후 터미널이 작동을 멈췄습니다. 시작하거나 새로 설치할 때 제공합니다. 20일부터 시작되었습니다. 24일에 저는 Service Desk에 편지를 썼습니다 . 오늘은 다시 MQL5 웹사이트에서 터미널을 설치해 보았습니다. 문제가 지속됩니다. 이는 의혹으로 단말을 차단하고 있는 ZoneAlarm에서 반복적으로 발생하는 문제인 것 같습니다. 바이러스 백신 로그 확인 - 터미널 시작 중에 무엇을 기록합니까? Sergey Gridnev 2011.10.28 10:23 #5520 dentraf, 아마도 문제는 함수의 시작 시간이 종료 시간보다 더 길다는 것입니다. 1...545546547548549550551552553554555556557558559...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
전략 테스터 를 시작한 후 로그에 다음 항목이 나타납니다.
2011.10.27 16:18:27 코어 1 2011.01.03 00:04:37 돈 부족 [즉시 판매 0.01 EURUSD at 1.33375 sl: 1.33575 tp: 1.33175]
2011.10.27 16:18:27 코어 1 PrevBalance: 5000.00, PrevEquity 5150.42, PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05
무엇으로 연결할 수 있습니까?
기록으로 판단하면 너무 욕심이 많은 것 같습니다 :), 열린 위치 의 볼륨을 줄이십시오.
문제는 최소 로트가 "즉시 판매 0.01 EURUSD"라는 것입니다.
따라서 이미 모든 여유 여백을 사용했습니다. " PrevMargin: 5137.13, NewMargin: 5150.47, NewFreeMargin: -0.05 ". 귀하는 포지션이 열려 있지만 새 포지션을 여는 데 여유 여백이 없습니다.
그리고 어떤 레버리지를 설정했습니까?
어깨는 안 건드려서 못바꾸는듯. 기본값은 1:100입니다.
다음 업데이트 후 터미널이 작동을 멈췄습니다. 시작하거나 새로 설치할 때 제공합니다.
20일부터 시작되었습니다. 24일에 저는 Service Desk에 편지를 썼습니다 . 오늘은 다시 MQL5 웹사이트에서 터미널을 설치해 보았습니다. 문제가 지속됩니다.
이는 의혹으로 단말을 차단하고 있는 ZoneAlarm에서 반복적으로 발생하는 문제인 것 같습니다.
바이러스 백신 로그 확인 - 터미널 시작 중에 무엇을 기록합니까?