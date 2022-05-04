오류, 버그, 질문 - 페이지 544 1...537538539540541542543544545546547548549550551...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.10.18 05:59 #5431 Ashes : 바보 같은 질문이 나타났습니다. 기록을 서버와 동기화하는 방법(기록 파일 삭제는 고려하지 않음)? 클라이언트 터미널의 도움말 에서 검색해도 "동기화"라는 단어를 몰라 차트 창에서 "새로고침"이 도움이 되지 않았습니다... 나는 세 가지 주요 방법을 알고 있습니다. 1. "데이터에 대한 액세스 구성" 섹션의 스크립트 또는 이와 유사한 것(위에 표시된 옵션)을 사용할 수 있습니다. 2. 지난 X년 동안 정기적인 테스트에서 표준 Expert Advisor를 실행할 수 있습니다(저는 2000년부터 모든 통화에 대해 MACD 테스트를 사용했습니다). 3. 히스토리를 한 작업 폴더에서 다른 작업 폴더로 수동으로 전송할 수 있습니다(이 옵션은 일반적으로 인터넷에 대한 돈이 아깝거나 컴퓨터에 터미널 사본이 두 개 이상 설치된 경우에 사용됩니다). 이론부터 실습까지 고조파 거래 ADX크로스 Rashid Umarov 2011.10.18 06:52 #5432 Ashes : 바보 같은 질문이 나타났습니다. 기록을 서버와 동기화하는 방법(기록 파일 삭제는 고려하지 않음)? 클라이언트 터미널의 도움말 에서 검색해도 "동기화"라는 단어를 몰라 차트 창에서 "새로고침"이 도움이 되지 않았습니다... 어떤 참조를 찾고 계셨습니까? 그래서 포럼의 검색 엔진에 질문을 하고 즉시 결과를 얻었습니다 . Rashid Umarov 2011.10.18 07:09 #5433 Rosh : 어떤 참조를 찾고 계셨습니까? 그래서 포럼의 검색 엔진에 질문을 하고 즉시 결과를 얻었습니다. 그런데 메타에디터 5에서 바로 검색할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 표시는 카테고리 설정에 따라 다릅니다. Aleksey Rodionov 2011.10.18 07:55 #5434 Rosh : 그런데 메타에디터 5에서 바로 검색할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 표시는 카테고리 설정에 따라 다릅니다. 예, 사용합니다. 매우 편안하고 좋은 생각입니다. Aleksey 2011.10.18 16:25 #5435 sergeev : 나는 이 미래와 함께 당신이 DC로 가는 것을 감지합니다. 그들은 명령이 무엇인지 더 잘 알고 있습니다. 그래서 저는 DC를 다루고 있습니다.)) 이것은 메타 인용의 데모 계정입니다. 계정:710188 투자 비밀번호: MetaTrader 직접 확인하세요. 버그처럼 보입니다. --- 2011.10.18 16:34 #5436 pronych : 그래서 저는 DC를 다루고 있습니다.)) 이것은 메타 인용의 데모 계정입니다. 이제 12월 계약만 기호 목록에 있습니다. Aleksey 2011.10.18 16:51 #5437 sergeev : 이제 12월 계약만 기호 목록에 있습니다. 그것이 바로 내가 말하는 것입니다. 9월 RTS 계약이 검은색으로 표시되어 있지만 자금에는 영향을 미치지 않는 '거래' 탭에 걸려 있습니다. 그것으로 어떤 작업도 수행하는 것은 불가능합니다. 캐릭터 목록에도 없습니다. 개발자 여러분, 주목하세요! 그렇지 않으면 서비스 데스크를 귀찮게 할 것입니다))) Aleksey 2011.10.18 17:04 #5438 이 계약을 열었지만 제 시간에 닫지 않았습니다. 그리고 이제 그는 이해할 수 없는 형태로 매달려 있었습니다. Andrey Sharov 2011.10.18 18:17 #5439 Rosh : 어떤 참조를 찾고 계셨습니까? 그래서 포럼의 검색 엔진에 질문을 하고 즉시 결과를 얻었습니다 . 터미널에서 F1. [삭제] 2011.10.19 00:30 #5440 친애하는 개발자. 약 10개월 전에 SD를 통해 나는 아마도 반년 ... 1년 안에 정확도가 증가된 long double 의 새로운 데이터 유형 이 도입될 것이라고 소망에 대한 응답을 받았지만 아마도 그렇지 않았을 것입니다. 지금 상황이 어떤지, 이런 형태의 조기 도입을 희망하는 것이 가능한가, 아예 도입을 희망하는 것이 가능한가? 1...537538539540541542543544545546547548549550551...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
바보 같은 질문이 나타났습니다. 기록을 서버와 동기화하는 방법(기록 파일 삭제는 고려하지 않음)? 클라이언트 터미널의 도움말 에서 검색해도 "동기화"라는 단어를 몰라 차트 창에서 "새로고침"이 도움이 되지 않았습니다...
나는 세 가지 주요 방법을 알고 있습니다.
1. "데이터에 대한 액세스 구성" 섹션의 스크립트 또는 이와 유사한 것(위에 표시된 옵션)을 사용할 수 있습니다.
2. 지난 X년 동안 정기적인 테스트에서 표준 Expert Advisor를 실행할 수 있습니다(저는 2000년부터 모든 통화에 대해 MACD 테스트를 사용했습니다).
3. 히스토리를 한 작업 폴더에서 다른 작업 폴더로 수동으로 전송할 수 있습니다(이 옵션은 일반적으로 인터넷에 대한 돈이 아깝거나 컴퓨터에 터미널 사본이 두 개 이상 설치된 경우에 사용됩니다).
어떤 참조를 찾고 계셨습니까? 그래서 포럼의 검색 엔진에 질문을 하고 즉시 결과를 얻었습니다.
그런데 메타에디터 5에서 바로 검색할 수 있다는 사실 알고 계셨나요?
표시는 카테고리 설정에 따라 다릅니다.
예, 사용합니다. 매우 편안하고 좋은 생각입니다.
나는 이 미래와 함께 당신이 DC로 가는 것을 감지합니다. 그들은 명령이 무엇인지 더 잘 알고 있습니다.
그래서 저는 DC를 다루고 있습니다.)) 이것은 메타 인용의 데모 계정입니다.
계정:710188
투자 비밀번호: MetaTrader
직접 확인하세요. 버그처럼 보입니다.
이제 12월 계약만 기호 목록에 있습니다.
9월 RTS 계약이 검은색으로 표시되어 있지만 자금에는 영향을 미치지 않는 '거래' 탭에 걸려 있습니다. 그것으로 어떤 작업도 수행하는 것은 불가능합니다. 캐릭터 목록에도 없습니다.
개발자 여러분, 주목하세요! 그렇지 않으면 서비스 데스크를 귀찮게 할 것입니다)))
