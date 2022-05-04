오류, 버그, 질문 - 페이지 537

친애하는 개발자 여러분. ChartNext() 함수가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.


이 기능이 시각적 테스트에서 작동한다고 확신합니까? GetLastError()는 어떤 오류 코드 를 제공합니까?
 

아니요, 시각화를 사용하지 않고 테스터 데이터만 로그에 기록합니다(시각화 없이 + 모든 것이 데모에서 작동함)

열린 차트 목록의 끝을 의미하는 -1을 반환합니다(문서의 설명에 따름).

처음 터미널 차트 의 ID로 이 함수를 처음 호출한 후 영구적으로

2개 이상의 열린 차트가 뒤따르지만 데모는 열려 있는 모든 창을 봅니다.

그런 테스터의 기능이 아닐까요?


아직 테스터에서 열린 차트를 보고 싶지 않습니다...


이 오류는 GetLastError()=4103입니다.

4103

차트를 찾을 수 없음

 

여기서 스크립트는 테스터의 코드를 볼 수 없지만 DEMO에서는 다음과 같은 문서에서 모든 것이 잘 작동합니다. 

HJ       0        Tester   13 : 54 : 02         USDCHF,H1 (Alpari-Demo): 1 minutes OHLC ticks generating
JH       0        Tester   13 : 54 : 02         USDCHF,H1: testing of Experts\Копия 6 .ex5 from 2011.10 . 07 00 : 00 to 2011.10 . 10 00 : 00 started
PS       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345
RM       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 0 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
GN       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
NQ       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    0 USDCHF ID =- 1
DK       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C3... i= 0 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
GE       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 1 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
QG       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
GI       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    1 USDCHF ID =- 1
MS       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C3... i= 1 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
DM       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 2 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
KO       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
PP       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    2 USDCHF ID =- 1
RK       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C3... i= 2 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
MD       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... i= 3 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF
EG       0        Копия 6 (USDCHF,H1)       13 : 54 : 03          2011.10 . 07 00 : 00 : 00    C2... не увидели GetLastError ()= 4103
파일:
enmf86.mq5  2 kb
 
테스터에는 하나의 차트만 열려 있습니다. 테스트 기간 기호의 차트입니다. 테스터는 클라이언트 터미널에서 열린 차트에 대해 아무것도 모릅니다.
 
stringo :
테스터에는 하나의 차트만 열려 있습니다. 테스트 기간 기호의 차트입니다. 테스터는 클라이언트 터미널에서 열린 차트에 대해 아무것도 모릅니다.


모든 것을 이해합니다 감사합니다-응용 프로그램을 삭제할 것입니다

 

안녕하세요.

Advisor 를 테스트 할 때 시각화에 이상한 결과가 표시됩니다. 위치선을 잘못 그립니다. 차트에서 위치선은 실제 변경 후 끝납니다(위치 변경점은 화살표로 표시됨). 테스터는 모든 선을 자체적으로 그립니다. EA는 아무 것도 그리지 않습니다.

파일:
Untitled.png  47 kb
 

그들이 나에게 대답할 것인가, 말 것인가? https://www.mql5.com/en/forum/1111/99391#comment_99391

여기 더:

빨간색: F11 이후에 크기 조정 기능이 손실됩니다.

파란색: 이 배열을 사용하면 매거진에 들어갈 창의 크기를 조정해야 합니다.

또한 영역 크기 조정이 완료되면 win 3.11의 시대가 지나가고 그리기를 원합니다.

고맙습니다.

 
deboir :

안녕하세요.

Advisor 를 테스트 할 때 시각화에 이상한 결과가 표시됩니다. 위치선을 잘못 그립니다. 차트에서 위치선은 실제 변경 후 끝납니다(위치 변경점은 화살표로 표시됨). 테스터는 모든 선을 자체적으로 그립니다. EA는 아무 것도 그리지 않습니다.

빌드 478 이후로 이 버그는 번호 # 177997로 소개되었습니다. 그 이후로 아무 소리도 들리지 않았습니다.
 

그리고 비밀이 아닌 경우 - 오류 4114가 나오는 이유


ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

차트에 지표를 추가할 때 오류가 발생했습니다.


ChartIndicatorAdd 기능을 사용할 때

현재 차트(어드바이저가 던져진 곳)에서 지표를 완벽하게 시작하고,

및 타사 차트(ChartOpen() 함수 또는 기존 차트의 도움으로 열기 - 데모 계정 )

오류 4114를 씁니다. 이 경우에는 resp를 검색하여 얻은 차트 ID입니다. 제목과

TF(여기.. https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext ) 또는 

  ID  = ChartOpen (Sym, frame);

이 2가지 옵션의 ID는 동일하고 기호의 철자가 정확하며 TF

그리고 Sleep(3000) 개봉 후 ... 그리고 아직 4114

Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
Документация по MQL5: Операции с графиками / ChartNext
  • www.mql5.com
Операции с графиками / ChartNext - Документация по MQL5
 
marketeer :
빌드 478 이후로 이 버그는 번호 # 177997로 소개되었습니다. 그 이후로 아무 소리도 들리지 않았습니다.

같은 버그가 확실한가요?

화살표 개체가 이미 그려진 테스트 패턴을 사용하고 이러한 화살표가 미래에 표시되는 이유가 궁금합니다.

