ChartFirst = USDCHF ID = 12345 RM 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... i= 0 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF GN 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... не увидели GetLastError ()= 4103 NQ 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 0 USDCHF ID =- 1 DK 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C3... i= 0 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF GE 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... i= 1 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF QG 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... не увидели GetLastError ()= 4103 GI 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 1 USDCHF ID =- 1 MS 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C3... i= 1 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF DM 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... i= 2 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF KO 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... не увидели GetLastError ()= 4103 PP 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 2 USDCHF ID =- 1 RK 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C3... i= 2 ChartPeriod (currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF MD 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... i= 3 currChart=- 1 ChartSymbol (prevChart)=USDCHFChartPeriod(currChart)= 16385 ChartSymbol (currChart)=USDCHF EG 0 Копия 6 (USDCHF,H1) 13 : 54 : 03 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C2... не увидели GetLastError ()= 4103 파일: enmf86.mq5 2 kb Slava 2011.10.10 14:14 #5364 Alexander Puzikov 2011.10.10 14:26 #5365 stringo : 테스터에는 하나의 차트만 열려 있습니다. 테스트 기간 기호의 차트입니다. 테스터는 클라이언트 터미널에서 열린 차트에 대해 아무것도 모릅니다. 모든 것을 이해합니다 감사합니다-응용 프로그램을 삭제할 것입니다 deboir 2011.10.10 21:50 #5366 안녕하세요. Advisor 를 테스트 할 때 시각화에 이상한 결과가 표시됩니다. 위치선을 잘못 그립니다. 차트에서 위치선은 실제 변경 후 끝납니다(위치 변경점은 화살표로 표시됨). 테스터는 모든 선을 자체적으로 그립니다. EA는 아무 것도 그리지 않습니다. 파일: Untitled.png 47 kb gumgum 2011.10.11 00:02 #5367 그들이 나에게 대답할 것인가, 말 것인가? https://www.mql5.com/en/forum/1111/99391#comment_99391 여기 더: 빨간색: F11 이후에 크기 조정 기능이 손실됩니다. 파란색: 이 배열을 사용하면 매거진에 들어갈 창의 크기를 조정해야 합니다. 또한 영역 크기 조정이 완료되면 win 3.11의 시대가 지나가고 그리기를 원합니다. 고맙습니다. Stanislav Korotky 2011.10.11 00:48 #5368 deboir : 안녕하세요. Advisor 를 테스트 할 때 시각화에 이상한 결과가 표시됩니다. 위치선을 잘못 그립니다. 차트에서 위치선은 실제 변경 후 끝납니다(위치 변경점은 화살표로 표시됨). 테스터는 모든 선을 자체적으로 그립니다. EA는 아무 것도 그리지 않습니다. 빌드 478 이후로 이 버그는 번호 # 177997로 소개되었습니다. 그 이후로 아무 소리도 들리지 않았습니다. Alexander Puzikov 2011.10.11 11:12 #5369 그리고 비밀이 아닌 경우 - 오류 4114가 나오는 이유 ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD 4114 차트에 지표를 추가할 때 오류가 발생했습니다. 친애하는 개발자 여러분. ChartNext() 함수가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
아니요, 시각화를 사용하지 않고 테스터 데이터만 로그에 기록합니다(시각화 없이 + 모든 것이 데모에서 작동함)
열린 차트 목록의 끝을 의미하는 -1을 반환합니다(문서의 설명에 따름).
맨 처음 터미널 차트 의 ID로 이 함수를 처음 호출한 후 영구적으로
2개 이상의 열린 차트가 뒤따르지만 데모는 열려 있는 모든 창을 봅니다.
그런 테스터의 기능이 아닐까요?
아직 테스터에서 열린 차트를 보고 싶지 않습니다...
이 오류는 GetLastError()=4103입니다.
4103
차트를 찾을 수 없음
여기서 스크립트는 테스터의 코드를 볼 수 없지만 DEMO에서는 다음과 같은 문서에서 모든 것이 잘 작동합니다.
테스터에는 하나의 차트만 열려 있습니다. 테스트 기간 기호의 차트입니다. 테스터는 클라이언트 터미널에서 열린 차트에 대해 아무것도 모릅니다.
모든 것을 이해합니다 감사합니다-응용 프로그램을 삭제할 것입니다
안녕하세요.
Advisor 를 테스트 할 때 시각화에 이상한 결과가 표시됩니다. 위치선을 잘못 그립니다. 차트에서 위치선은 실제 변경 후 끝납니다(위치 변경점은 화살표로 표시됨). 테스터는 모든 선을 자체적으로 그립니다. EA는 아무 것도 그리지 않습니다.
그들이 나에게 대답할 것인가, 말 것인가? https://www.mql5.com/en/forum/1111/99391#comment_99391
여기 더:
빨간색: F11 이후에 크기 조정 기능이 손실됩니다.
파란색: 이 배열을 사용하면 매거진에 들어갈 창의 크기를 조정해야 합니다.
또한 영역 크기 조정이 완료되면 win 3.11의 시대가 지나가고 그리기를 원합니다.
고맙습니다.
안녕하세요.
그리고 비밀이 아닌 경우 - 오류 4114가 나오는 이유
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
4114
차트에 지표를 추가할 때 오류가 발생했습니다.
ChartIndicatorAdd 기능을 사용할 때
현재 차트(어드바이저가 던져진 곳)에서 지표를 완벽하게 시작하고,
및 타사 차트(ChartOpen() 함수 또는 기존 차트의 도움으로 열기 - 데모 계정 )
오류 4114를 씁니다. 이 경우에는 resp를 검색하여 얻은 차트 ID입니다. 제목과
TF(여기.. https://www.mql5.com/ru/docs/chart_operations/chartnext ) 또는
ID = ChartOpen (Sym, frame);
이 2가지 옵션의 ID는 동일하고 기호의 철자가 정확하며 TF
그리고 Sleep(3000) 개봉 후 ... 그리고 아직 4114
빌드 478 이후로 이 버그는 번호 # 177997로 소개되었습니다. 그 이후로 아무 소리도 들리지 않았습니다.
같은 버그가 확실한가요?
화살표 개체가 이미 그려진 테스트 패턴을 사용하고 이러한 화살표가 미래에 표시되는 이유가 궁금합니다.