오류, 버그, 질문 - 페이지 533

2011.10.05 17:03 #5321

그런 애매한 질문이 있습니다. 객체 배열(포인터)의 ArrayResize 를 수행할 때 CheckPointer는 ==POINTER_INVALID 및 !=POINTER_DYNAMC를 반환하지 않습니다. 즉, normal 유형의 포인터 배열입니다. 이것은 버그입니까? 모든 새 포인터에 대해 element=NULL을 수행하면 도움이 되지만 새로 생성된 포인터는 최소한 POINTER_INVALID 를 반환해야 하는 것 같습니다. 나는 이것이 버그라고 생각한다. 포인터는 처음에 비어 있습니다... (ArrayResize를 사용하여 명시적으로 NULL로 설정되지는 않았지만)

Anton 2011.10.05 17:07 #5322

marketeer : 관련 주제에 대한 또 다른 질문: 판매 위치는 차트에서 파란색 선으로 표시되고 구매 위치는 빨간색으로 표시됩니다. MT4에서는 그 반대였습니다. 아이디어는 무엇입니까?

버그가 수정되었습니다. 수정 사항은 다음 빌드에서 사용할 수 있습니다.

Stanislav Korotky 2011.10.05 17:09 #5323

Rosh : 나는 전체 이야기를 보지 않는다. 매도를 위해 개설된 포지션 의 규모가 매수 당시보다 훨씬 더 컸을 가능성이 있습니다. 따라서 매수 후 포지션은 여전히 숏 포지션을 유지했습니다. 이 경우 스크린샷에서 모든 일이 어떻게 일어났는지 추측하기 어렵습니다.

당신은 직접 볼 수 있습니다 - 이것은 챔피언십 800170입니다. 포지션은 즉시 열렸고 즉시 완전히 닫혔습니다. 또한 구입한 것보다 많이 팔린 경우 빨간색이어야 합니다.

x572intraday 2011.10.06 02:05 #5324

프랙탈에 대해 말하자면... https://www.mql5.com/en/code/30 . 정의에 따르면 "업 프랙탈은 가장 높은 고가 앞에 오고 그 뒤에 더 낮은 고가의 2개 막대가 오는 연속된 5개 이상의 막대입니다." -2nd 및 +2nd 최고가 각각 -1st 및 +1st보다 낮지 않아도 된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 즉, 가장 중요한 것은 -2nd, -1st, +1st, +2nd 최대값은 엄격하게 0(가장 높은, 중간)보다 낮지만 두 개의 왼쪽 최대값과 두 개의 오른쪽 최대값은 임의의 상대 높이를 가질 수 있다는 것입니다. ? 첫 번째 질문입니다. 두 번째 질문: 첫 번째 질문에 대한 대답이 극단적인 측면 프랙탈이 끝에서 두 번째로 나열될 필요가 없다고 해도 엄밀히 말하면 연속적인 5개의 막대로 구성된 피라미드를 요약하면 어떤 경우에도 최소한 5개의 연속적인 프랙탈을 형성하려면 막대를 고려해야 합니다. 그러면 이것을 어떻게 설명할 것인가? 그러나 이에 대한 합리적인 설명이 있다면 세 번째 질문이 남습니다. 어떻게 한 번에 같은 막대에 위아래 프랙탈이 있을 수 있습니까? 언뜻 보기에 모든 조건이 충족된 것처럼 보이지만 이것은 단지 드문 우연의 일치에 불과합니다. 그러나 이것은 기술적 정의가 아니라 상식이나 일종의 숨겨진 근본적으로 중요한 논리와 모순되지 않습니까?

Fractals 투표: 82010.01.26MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 지체 없이 필터링 도형

2011.10.06 02:11 #5325

x100intraday : 이것은 기술적 정의가 아니라 상식이나 일종의 숨겨진 논리와 모순되지 않습니까?

이것이 기술적 분석입니다. 그는 너무 모순적이다.

x572intraday 2011.10.06 02:13 #5326

sergeev : 이것이 기술적 분석입니다. 그는 너무 모순적이다.

그런 다음 나는 질문을 재구성할 것입니다. Bill Williams가 그의 5개 구성요소 거래 시스템에 대한 설명에서 의미한 것입니까? 그렇지 않으면 Foma에 관한 것이고이 표시기를 구현 한 프로그래머는 Yeryoma에 관한 것입니다 ... 우리는 Bill 자신을 방해하지 않을 것이므로 그의 이론적인 작업에 대해 잘 알고있는 사람들에게 질문을 던집니다. 또한이 지표는 고전적이므로 불일치가 처음에는 아닙니다.

x572intraday 2011.10.06 02:18 #5327

일반적으로 다소 단순한 프랙탈 표시기 코드를 자세히 살펴보면 High와 마찬가지로 중간(프랙탈 자체)에 대해 대칭입니다. if (High[i]>High[i+ 1 ] && High[i]>High[i+ 2 ] && High[i]>=High[i- 1 ] && High[i]>=High[i- 2 ]) 그래서 낮은. 그리고 언뜻보기에는 빨간색 직사각형으로 강조 표시된 영역이 나타나지 않아야합니다 ... >/>=의 의심.

[삭제] 2011.10.06 08:10 #5328

안녕하세요. 흥미로운 점은 다음과 같습니다. mql4에서 블록 끝에 있는 변수 { int var; } 는 소멸되지 않으므로 문제는 주기에서 변수를 선언하는 것이 올바른지 여부입니다??? 예시: for(int i = 0, i < 500, i ++) { 정수 변수; // 반복하는 동안 변수는 어떻게 됩니까? } 조금 엉뚱한 곳이 되어 죄송합니다만, 개발자들과의 대화가 또 어디에 있는지 모르겠습니다. 고맙습니다.

Sergey Gritsay 2011.10.06 08:24 #5329

220Volt : 안녕하세요. 흥미로운 순간: mql4에서 블록 끝의 변수 { int var; } 는 소멸되지 않으므로 문제는 주기에서 변수를 선언하는 것이 올바른지 여부입니다??? 예시: for(int i = 0, i < 500, i ++) { 정수 변수; // 반복하는 동안 변수는 어떻게 됩니까? } 조금 엉뚱한 곳이 되어 죄송합니다만, 개발자들과의 대화가 또 어디에 있는지 모르겠습니다. 고맙습니다.

이 경우 루프를 반복할 때마다 변수는 0으로 재설정됩니다. 이것은 작업에 따라 다릅니다. 카운터가 구성되어 있으면 변수를 루프 외부에서 선언해야 합니다. int var = 0 ; for ( int i = 0 ; i < 500 ; i ++) { var ++; }

Aleksey Sergan 2011.10.06 08:45 #5330

sergey1294 : 이 경우 루프를 반복할 때마다 변수는 0으로 재설정됩니다. 이것은 작업에 따라 다릅니다. 카운터가 구성되어 있으면 변수를 루프 외부에서 선언해야 합니다.

~하지 않을 것이다

Справочник MQL5 / Основы языка / Переменные / Инициализация переменных Инициализация переменных Любая переменная при определении может быть инициализирована. Если не произведена явная инициализация переменной, то значение, хранящееся в данной переменной может быть каким угодно. Неявная инициализация не производится.
그런 애매한 질문이 있습니다.
객체 배열(포인터)의 ArrayResize 를 수행할 때 CheckPointer는 ==POINTER_INVALID 및 !=POINTER_DYNAMC를 반환하지 않습니다.
즉, normal 유형의 포인터 배열입니다.
이것은 버그입니까?
모든 새 포인터에 대해 element=NULL을 수행하면 도움이 되지만 새로 생성된 포인터는 최소한 POINTER_INVALID 를 반환해야 하는 것 같습니다.
나는 이것이 버그라고 생각한다. 포인터는 처음에 비어 있습니다... (ArrayResize를 사용하여 명시적으로 NULL로 설정되지는 않았지만)
관련 주제에 대한 또 다른 질문: 판매 위치는 차트에서 파란색 선으로 표시되고 구매 위치는 빨간색으로 표시됩니다. MT4에서는 그 반대였습니다. 아이디어는 무엇입니까?
나는 전체 이야기를 보지 않는다. 매도를 위해 개설된 포지션 의 규모가 매수 당시보다 훨씬 더 컸을 가능성이 있습니다. 따라서 매수 후 포지션은 여전히 숏 포지션을 유지했습니다. 이 경우 스크린샷에서 모든 일이 어떻게 일어났는지 추측하기 어렵습니다.
프랙탈에 대해 말하자면... https://www.mql5.com/en/code/30 .
정의에 따르면 "업 프랙탈은 가장 높은 고가 앞에 오고 그 뒤에 더 낮은 고가의 2개 막대가 오는 연속된 5개 이상의 막대입니다." -2nd 및 +2nd 최고가 각각 -1st 및 +1st보다 낮지 않아도 된다는 것을 올바르게 이해하고 있습니까? 즉, 가장 중요한 것은 -2nd, -1st, +1st, +2nd 최대값은 엄격하게 0(가장 높은, 중간)보다 낮지만 두 개의 왼쪽 최대값과 두 개의 오른쪽 최대값은 임의의 상대 높이를 가질 수 있다는 것입니다. ? 첫 번째 질문입니다.
두 번째 질문: 첫 번째 질문에 대한 대답이 극단적인 측면 프랙탈이 끝에서 두 번째로 나열될 필요가 없다고 해도 엄밀히 말하면 연속적인 5개의 막대로 구성된 피라미드를 요약하면 어떤 경우에도 최소한 5개의 연속적인 프랙탈을 형성하려면 막대를 고려해야 합니다. 그러면 이것을 어떻게 설명할 것인가?
그러나 이에 대한 합리적인 설명이 있다면 세 번째 질문이 남습니다. 어떻게 한 번에 같은 막대에 위아래 프랙탈이 있을 수 있습니까?
언뜻 보기에 모든 조건이 충족된 것처럼 보이지만 이것은 단지 드문 우연의 일치에 불과합니다. 그러나 이것은 기술적 정의가 아니라 상식이나 일종의 숨겨진 근본적으로 중요한 논리와 모순되지 않습니까?
x100intraday :
이것은 기술적 정의가 아니라 상식이나 일종의 숨겨진 논리와 모순되지 않습니까?
이것이 기술적 분석입니다. 그는 너무 모순적이다.
그런 다음 나는 질문을 재구성할 것입니다. Bill Williams가 그의 5개 구성요소 거래 시스템에 대한 설명에서 의미한 것입니까? 그렇지 않으면 Foma에 관한 것이고이 표시기를 구현 한 프로그래머는 Yeryoma에 관한 것입니다 ... 우리는 Bill 자신을 방해하지 않을 것이므로 그의 이론적인 작업에 대해 잘 알고있는 사람들에게 질문을 던집니다.
또한이 지표는 고전적이므로 불일치가 처음에는 아닙니다.
일반적으로 다소 단순한 프랙탈 표시기 코드를 자세히 살펴보면 High와 마찬가지로 중간(프랙탈 자체)에 대해 대칭입니다.그래서 낮은. 그리고 언뜻보기에는 빨간색 직사각형으로 강조 표시된 영역이 나타나지 않아야합니다 ...
>/>=의 의심.
안녕하세요.
흥미로운 점은 다음과 같습니다. mql4에서 블록 끝에 있는 변수 { int var; } 는 소멸되지 않으므로 문제는 주기에서 변수를 선언하는 것이 올바른지 여부입니다???
예시:
for(int i = 0, i < 500, i ++)
{
정수 변수; // 반복하는 동안 변수는 어떻게 됩니까?
}
조금 엉뚱한 곳이 되어 죄송합니다만, 개발자들과의 대화가 또 어디에 있는지 모르겠습니다.
고맙습니다.
안녕하세요.
흥미로운 순간: mql4에서 블록 끝의 변수 { int var; } 는 소멸되지 않으므로 문제는 주기에서 변수를 선언하는 것이 올바른지 여부입니다???
예시:
for(int i = 0, i < 500, i ++)
{
정수 변수; // 반복하는 동안 변수는 어떻게 됩니까?
}
조금 엉뚱한 곳이 되어 죄송합니다만, 개발자들과의 대화가 또 어디에 있는지 모르겠습니다.
고맙습니다.
이 경우 루프를 반복할 때마다 변수는 0으로 재설정됩니다. 이것은 작업에 따라 다릅니다. 카운터가 구성되어 있으면 변수를 루프 외부에서 선언해야 합니다.
이 경우 루프를 반복할 때마다 변수는 0으로 재설정됩니다. 이것은 작업에 따라 다릅니다. 카운터가 구성되어 있으면 변수를 루프 외부에서 선언해야 합니다.
~하지 않을 것이다