오류, 버그, 질문 - 페이지 539

[삭제] 2011.10.11 15:58 #5381

방금 확인, 코드:

Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1 , "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));

경고(GetLastError());

결과:

0

0

막대가 있는 사이트를 요청했을 때 상황을 직접 보았고 응답으로 0을 받았고 GetLastError가 도움이 되지 않았습니다. 내 관찰에 따르면 이것은 틱이 올 때 발생합니다.

[삭제] 2011.10.11 16:06 #5382

사이트에 로그인을 시도할 때:

Renat Fatkhullin 2011.10.11 16:50 #5383

"위험을 이해합니다"를 클릭하고 다음 단계에서 인증서를 요청하고 여기에 게시하십시오.

다음과 같아야 합니다.

정보가 일치하면 모든 것이 정상이고 브라우저가 어떤 이유로 인증서 확인을 로드할 수 없습니다. 예를 들어 업데이트된 루트 인증서가 없는 이전 브라우저 또는 운영 체제입니다.

일치하지 않으면 누군가 가짜 인증서를 사용하여 트래픽을 가로채려고 하는 것입니다.

Bene_Nota 2011.10.11 18:08 #5384

이미 논의되었다면 죄송합니다. 그런데 영원한 문제가 있어 모든 차트를 오랜 시간 공들여 설정했는데 터미널이나 시스템을 다시 시작한 후 어떤 이유로 인해 모두 삭제됩니다. Open Deleted 기능을 사용하여 이러한 모든 자동 삭제 차트를 제자리로 되돌리는 방법을 알고 싶습니다.

Test Account 2011.10.11 18:12 #5385

전체 화면 모드가 활성화되어 있습니까?

Bene_Nota 2011.10.11 18:20 #5386

예, 포함됩니다. 나는 오랫동안 포럼에 올라 갔고 누군가가 Open Deleted 기능을 활성화하는 방법을 설명했습니다.이를 위해 설정 어딘가에서 활성화해야했습니다 ...

[삭제] 2011.10.11 22:08 #5387

근거가 되지 않기 위해 위에서 이야기한 상황을 시뮬레이션 해보았습니다.

M15에서 다음 코드를 실행했습니다.

동안( ! 중지됨())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12 , "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
경고(iCount, " ", iError);
수면(500);
}

스크립트가 실행되는 동안 인터넷에 연결 및 연결 해제되었습니다. 도면에서 결과.

Olegs Kucerenko 2011.10.11 22:17 #5388

서비스-설정-그래픽

[삭제] 2011.10.12 00:52 #5389

감사합니다. 사진은 다음과 같습니다.

Renat Fatkhullin 2011.10.12 02:22 #5390

이것이 ESET 바이러스 백신이 암호화된 https 트래픽을 가로채고 신뢰할 수 없는 인증서를 빼내어 사용자를 "보호"하는 방법입니다. 실제로 그는 중간자 공격을 수행합니다.

일반적으로 바이러스 백신은 루트 인증서를 신뢰할 수 있는 것으로 등록하지만 문제가 해결되지 않아 오작동이 발생했기 때문에 일반적으로 눈에 띄지 않습니다.

좋은 의도는 길이 어디에 놓여 있는지 알고 있습니다.
방금 확인, 코드:
Alert(Bars(NULL, PERIOD_H1 , "2011.10.11 04:05", "2011.10.11 04:50"));
경고(GetLastError());
결과:
0
0
막대가 있는 사이트를 요청했을 때 상황을 직접 보았고 응답으로 0을 받았고 GetLastError가 도움이 되지 않았습니다. 내 관찰에 따르면 이것은 틱이 올 때 발생합니다.
사이트에 로그인을 시도할 때:
"위험을 이해합니다"를 클릭하고 다음 단계에서 인증서를 요청하고 여기에 게시하십시오.
다음과 같아야 합니다.
정보가 일치하면 모든 것이 정상이고 브라우저가 어떤 이유로 인증서 확인을 로드할 수 없습니다. 예를 들어 업데이트된 루트 인증서가 없는 이전 브라우저 또는 운영 체제입니다.
일치하지 않으면 누군가 가짜 인증서를 사용하여 트래픽을 가로채려고 하는 것입니다.
이미 논의되었다면 죄송합니다. 그런데 영원한 문제가 있어 모든 차트를 오랜 시간 공들여 설정했는데 터미널이나 시스템을 다시 시작한 후 어떤 이유로 인해 모두 삭제됩니다. Open Deleted 기능을 사용하여 이러한 모든 자동 삭제 차트를 제자리로 되돌리는 방법을 알고 싶습니다.
전체 화면 모드가 활성화되어 있습니까?
근거가 되지 않기 위해 위에서 이야기한 상황을 시뮬레이션 해보았습니다.
M15에서 다음 코드를 실행했습니다.
동안( ! 중지됨())
{
int iCount = Bars(NULL, PERIOD_M12 , "2011.10.07", "2011.10.01");
int iError = GetLastError();
경고(iCount, " ", iError);
수면(500);
}
스크립트가 실행되는 동안 인터넷에 연결 및 연결 해제되었습니다. 도면에서 결과.
예, 포함됩니다. 나는 오랫동안 포럼에 올라 갔고 누군가가 Open Deleted 기능을 활성화하는 방법을 설명했습니다.이를 위해 설정 어딘가에서 활성화해야했습니다 ...
서비스-설정-그래픽
감사합니다. 사진은 다음과 같습니다.
좋은 의도는 길이 어디에 놓여 있는지 알고 있습니다.