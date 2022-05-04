오류, 버그, 질문 - 페이지 535 1...528529530531532533534535536537538539540541542...3184 새 코멘트 x572intraday 2011.10.06 17:54 #5341 marketeer : 모든 것은 코드에 따라 표시됩니다. 굉장한. 남은 일은 코드가 프랙탈의 기술적 정의에 해당하는지 알아내는 것뿐입니다. 글쎄, 나는 내 이전 게시물 중 하나에서 빨간색 직사각형으로 강조 표시된 영역에서 프랙탈 형성을 위한 최소 5개의 연속적인 막대를 보지 못했습니다. 나는 식이 요법을해야합니다 ... 모두가 만족하고 모든 것이 명확합니까? 따라서 같은 발레리안을 공유하십시오! ...하지만, 알았어. 측면 막대가 엄격한 피라미드를 형성하는 데 필요하지 않다면 모든 것이 정상이며 통과했습니다. Anatoli Kazharski 2011.10.06 18:16 #5342 x100intraday : 굉장한. 남은 일은 코드가 프랙탈의 기술적 정의와 일치하는지 확인하는 것뿐입니다. 글쎄, 나는 내 이전 게시물 중 하나에서 빨간색 직사각형으로 강조 표시된 영역에서 프랙탈 형성을 위한 최소 5개의 연속적인 막대를 보지 못했습니다. 나는 식이 요법을해야합니다 ... 모두가 만족하고 모든 것이 명확합니까? 따라서 같은 발레리안을 공유하십시오! ...하지만, 알았어. 측면 막대가 엄격한 피라미드를 형성하는 데 필요하지 않다면 모든 것이 정상이며 통과했습니다. 그리고 제공된 지표에서 규정 준수가 필요한 이유는 무엇입니까? 조건에 따라 도형을 만드세요. 3, 5, 7 막대의 프랙탈을 실험해 보십시오. 엄격한 준수 여부 . 더 나은 옵션이 있을 수도 있습니다. ))) Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Перегрузка функций www.mql5.com Основы языка / Функции / Перегрузка функций - Документация по MQL5 x572intraday 2011.10.06 18:33 #5343 하나의 차트에 위아래 프랙탈 이 혼합되어 있는 그림은 혼란스럽습니다. 그러나 실제로 따로 보면 모든 것이 관찰됩니다. x572intraday 2011.10.06 18:34 #5344 tol64 : 그리고 제공된 지표에서 규정 준수가 필요한 이유는 무엇입니까? 조건에 따라 도형을 만드세요. 3, 5, 7 막대의 프랙탈을 실험해 보십시오. 엄격한 준수 여부 . 더 나은 옵션이 있을 수도 있습니다. ))) 흠! 윌리엄스 자신을 압박하려면? 아이디어 주셔서 감사합니다. 나는 TA 고전 자체보다 더 정확해질 것이고 세계의 모든 무역 학교에서 다른 사람들에게 내 초상화를 보여줄 것입니다 ... 비록 일부러 그렇게하려고하지는 않지만. Stanislav Korotky 2011.10.06 19:44 #5345 x100intraday : 하나의 차트에 위쪽 및 아래쪽 도형이 혼합되어 있는 그림은 혼란스럽습니다. 그러나 실제로 따로 보면 모든 것이 관찰됩니다. 그리고 누가 그들의 동시 출연을 금지 했습니까? 조건을 더 엄격하게 만들어 각 다음 막대가 이전 막대보다 크거나 작은 극값을 가지도록 하고 중심 막대뿐만 아니라 두 프랙탈이 같은 막대에 나타나는 상황은 여전히 가능합니다. 두 조건이 모두 충족될 때 프랙탈이 설정되지 않은 조건을 추가합니다. --- 2011.10.06 21:01 #5346 mql5 : 코드를 살펴봐야 합니다. 배열의 크기가 처음에 100이었고 유효한 값으로 채워졌다가 다시 100으로 줄였다가 다시 늘리면 포인터가 유효한 상태로 남아 있을 수 있습니다. 해명을 이해했다. 여기 코드가 있습니다. 매개변수 c 는 =0이었습니다. //------------------------------------------------------------------ Resize void Resize( int n) // изменяем число элементов { int c= ArraySize (m_item); // размер текущего массива // при тесте был с=0 for ( int i=n; i<c; i++) if ( CheckPointer (m_item[i])== POINTER_DYNAMIC ) { delete m_item[i]; m_item[i]= NULL ; } // чистим лишние ArrayResize (m_item, n); // изменили число for ( int i=c; i<n; i++) m_item[i]= NULL ; // новые указаьели обнулили // эту строку добавил специально, for ( int i= 0 ; i<n; i++) if ( CheckPointer (m_item[i])== POINTER_INVALID ) m_item[i]= new eSymbol; // если не создан, то создаем // так как CheckPointer не работал } 그러나 원칙적으로 나는 미래에 그런 사소한 일에 빠지지 않도록 새로운 포인터에 대해 강제 NULL을 사용하고 싶습니다. Anatoli Kazharski 2011.10.08 11:06 #5347 새 빌드에 대한 마지막 메시지 : 터미널에 다음이 표시됩니다. Slava 2011.10.08 14:12 #5348 tol64 : 새 빌드에 대한 마지막 메시지 : 터미널에 다음이 표시됩니다. 519는 최신 공식 빌드입니다. 분명히, 손이 열쇠를 놓쳤습니다. 글 수정했습니다, 감사합니다. Anatoli Kazharski 2011.10.08 16:56 #5349 stringo : 519는 최신 공식 빌드입니다. 분명히, 손이 열쇠를 놓쳤습니다 . 글 수정했습니다 감사합니다. 발생합니다.)) 이 경우는 핵폭탄 발사가 아니기 때문에 정상입니다.)) Sergey Gritsay 2011.10.08 18:33 #5350 tol64 : 발생합니다.)) 이 경우는 핵폭탄 발사가 아니기 때문에 정상입니다.)) 폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다. 1...528529530531532533534535536537538539540541542...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 것은 코드에 따라 표시됩니다.
굉장한.
남은 일은 코드가 프랙탈의 기술적 정의에 해당하는지 알아내는 것뿐입니다. 글쎄, 나는 내 이전 게시물 중 하나에서 빨간색 직사각형으로 강조 표시된 영역에서 프랙탈 형성을 위한 최소 5개의 연속적인 막대를 보지 못했습니다. 나는 식이 요법을해야합니다 ...
모두가 만족하고 모든 것이 명확합니까? 따라서 같은 발레리안을 공유하십시오!
...하지만, 알았어. 측면 막대가 엄격한 피라미드를 형성하는 데 필요하지 않다면 모든 것이 정상이며 통과했습니다.
굉장한.
남은 일은 코드가 프랙탈의 기술적 정의와 일치하는지 확인하는 것뿐입니다. 글쎄, 나는 내 이전 게시물 중 하나에서 빨간색 직사각형으로 강조 표시된 영역에서 프랙탈 형성을 위한 최소 5개의 연속적인 막대를 보지 못했습니다. 나는 식이 요법을해야합니다 ...
모두가 만족하고 모든 것이 명확합니까? 따라서 같은 발레리안을 공유하십시오!
...하지만, 알았어. 측면 막대가 엄격한 피라미드를 형성하는 데 필요하지 않다면 모든 것이 정상이며 통과했습니다.
그리고 제공된 지표에서 규정 준수가 필요한 이유는 무엇입니까? 조건에 따라 도형을 만드세요. 3, 5, 7 막대의 프랙탈을 실험해 보십시오. 엄격한 준수 여부 . 더 나은 옵션이 있을 수도 있습니다. )))
하나의 차트에 위쪽 및 아래쪽 도형이 혼합되어 있는 그림은 혼란스럽습니다. 그러나 실제로 따로 보면 모든 것이 관찰됩니다.
코드를 살펴봐야 합니다.
배열의 크기가 처음에 100이었고 유효한 값으로 채워졌다가 다시 100으로 줄였다가 다시 늘리면 포인터가 유효한 상태로 남아 있을 수 있습니다.
해명을 이해했다. 여기 코드가 있습니다.
매개변수 c 는 =0이었습니다.
그러나 원칙적으로 나는 미래에 그런 사소한 일에 빠지지 않도록 새로운 포인터에 대해 강제 NULL을 사용하고 싶습니다.
새 빌드에 대한 마지막 메시지 :
터미널에 다음이 표시됩니다.
새 빌드에 대한 마지막 메시지 :
터미널에 다음이 표시됩니다.
519는 최신 공식 빌드입니다. 분명히, 손이 열쇠를 놓쳤습니다 . 글 수정했습니다 감사합니다.
발생합니다.)) 이 경우는 핵폭탄 발사가 아니기 때문에 정상입니다.))
폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다.