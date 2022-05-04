오류, 버그, 질문 - 페이지 530

Im_hungry :
당신은 조언자 코드를 엉망으로 만들어야 합니다.

테스트 코드가 완전히 생성되었습니다. 문제를 식별하기 위해 모든 것을 최소한으로 줄였습니다.


백조 :
프랙탈은 두 번째 막대에 다시 그리는 표시기입니다.
첫 번째 틱에서 프랙탈의 조건이 충족될 수 있으며 현재 막대가 프랙탈 값을 초과하면 더 이상 프랙탈 값이 아닙니다.

그렇다면 표준 프랙탈 표시기 자체가 화살표를 그리지 않는 이유는 무엇입니까? 게다가 항상 그런 것은 아닙니다.

ilunga :

Swan :

아무리 웃겨도...

차이점을 찾았습니다 - 사용자 지정 지표 -> 예에서 실행하고 지표 -> Bill Williams -> Fractals에서 실행했습니다.

 

여보세요!!! 또한 프랙탈을 기반으로 했습니다. 먼저 Custom에서 프랙탈을 적용했습니다.

인쇄물에 왜 다른 값이 표시되는지 이해할 수 없었습니다 :-).

그러다가 윌리엄스와 완전히 일치한다는 것을 발견했습니다.

 
ilunga :

아 그렇구나.. © :)

"Indicators" 폴더에 내장된 표시기.

"개선된 버전" 예제에서 개발자에게 물어봐도 될까요?

 
ALozovoy :

서비스 데스크에서 귀하의 상황을 자세히 설명하십시오.

  • 테스트 중 전문가 입력 매개변수
  • 표시기를 부착하십시오(수정 후 표시기는 제거됩니다).

매우 유사한 문제를 발견했습니다. 이미 여기 에서 아주 최근 에 논의 되었습니다 . 1-1. 유사한 문제에 대한 응용 프로그램이 이미 서비스 데스크에 존재하며 이미 작업 중이라고 생각합니다.
 
tol64 :
매우 유사한 문제를 발견했습니다. 이미 여기 에서 아주 최근 에 논의 되었습니다 . 1-1. 유사한 문제에 대한 응용 프로그램이 이미 서비스 데스크에 존재하며 이미 작업 중이라고 생각합니다.
대부분이 문제는 이미 수정되었습니다. 다음 빌드를 기다리십시오.
 

날짜/시간 timeE[1000], timeE1[1], timeE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timeE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timeE2); Print(" timeE1 ",timeE1[0]," timeE2 ",timeE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timeE2[0],timeE1[0],timeE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j,"j ",timeE[j]);

결과

왜 그런 겁니까?

 
fellow :

날짜/시간 timeE[1000], timeE1[1], timeE2[1]; const int shift=1000;

CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timeE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timeE2); Print(" timeE1 ",timeE1[0]," timeE2 ",timeE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timeE2[0],timeE1[0],timeE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j,"j ",timeE[j]);

왜 그런 겁니까?

CopyTime의 반환 코드를 분석하고 필요한 경우 GetLastError를 요청하십시오. 답이 찾다
 

일련의 "인쇄"를 처리할 때 테스터의 로그에 공백이 관찰되는 이유는 무엇입니까? 저것들. 다음과 같은 코드:

인쇄 ("****1****");

인쇄("****2****");

인쇄("****3****");

인쇄("****4****");

인쇄("****5****");

그리고 행은 다음과 같이 로그에 표시됩니다.

****하나****

****2****

****삼****

****5****

