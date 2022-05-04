오류, 버그, 질문 - 페이지 530 1...523524525526527528529530531532533534535536537...3184 새 코멘트 ilunga 2011.10.03 10:41 #5291 Im_hungry : 당신은 조언자 코드를 엉망으로 만들어야 합니다. 테스트 코드가 완전히 생성되었습니다. 문제를 식별하기 위해 모든 것을 최소한으로 줄였습니다. 백조 : 프랙탈은 두 번째 막대에 다시 그리는 표시기입니다. 첫 번째 틱에서 프랙탈의 조건이 충족될 수 있으며 현재 막대가 프랙탈 값을 초과하면 더 이상 프랙탈 값이 아닙니다. 그렇다면 표준 프랙탈 표시기 자체가 화살표를 그리지 않는 이유는 무엇입니까? 게다가 항상 그런 것은 아닙니다. Fractals 투표: 82010.01.26MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Фракталы (Fractals) — это один из пяти индикаторов торговой системы Билла Вильямса, позволяющий обнаруживать дно или вершину. Aleksey Lebedev 2011.10.03 12:01 #5292 ilunga : 그렇다면 표준 프랙탈 표시기 자체가 화살표를 그리지 않는 이유는 무엇입니까? 게다가 항상 그런 것은 아닙니다. 타키가 그립니다. 두 번째 막대에서만 다시 그리기. 첫 번째 틱에서 프랙탈의 조건이 충족될 수 있습니다(화살표가 그려짐). 현재 막대가 프랙탈 값을 초과하면 더 이상 그려지지 않습니다. ilunga 2011.10.03 12:11 #5293 Swan : 타키가 그립니다. 두 번째 막대에서만 다시 그리기. 첫 번째 틱에서 프랙탈의 조건이 충족될 수 있습니다(화살표가 그려짐). 현재 막대가 프랙탈 값을 초과하면 더 이상 그려지지 않습니다. 아무리 웃겨도... 차이점을 찾았습니다 - 사용자 지정 지표 -> 예에서 실행하고 지표 -> Bill Williams -> Fractals에서 실행했습니다. Olegs Kucerenko 2011.10.03 12:24 #5294 여보세요!!! 또한 프랙탈을 기반으로 했습니다. 먼저 Custom에서 프랙탈을 적용했습니다. 인쇄물에 왜 다른 값이 표시되는지 이해할 수 없었습니다 :-). 그러다가 윌리엄스와 완전히 일치한다는 것을 발견했습니다. Aleksey Lebedev 2011.10.03 12:48 #5295 ilunga : 아무리 웃겨도... 차이점을 찾았습니다 - 사용자 지정 지표 -> 예에서 실행하고 지표 -> Bill Williams -> Fractals에서 실행했습니다. 아 그렇구나.. © :) "Indicators" 폴더에 내장된 표시기. "개선된 버전" 예제에서 개발자에게 물어봐도 될까요? Anatoli Kazharski 2011.10.03 12:51 #5296 ALozovoy : 서비스 데스크에서 귀하의 상황을 자세히 설명하십시오. 빌드 번호 , OS, 비트 심도, 테스트 중 전문가 입력 매개변수 표시기를 부착하십시오(수정 후 표시기는 제거됩니다). 매우 유사한 문제를 발견했습니다. 이미 여기 에서 아주 최근 에 논의 되었습니다 . 1-1. 유사한 문제에 대한 응용 프로그램이 이미 서비스 데스크에 존재하며 이미 작업 중이라고 생각합니다. Alexander 2011.10.03 13:41 #5297 tol64 : 매우 유사한 문제를 발견했습니다. 이미 여기 에서 아주 최근 에 논의 되었습니다 . 1-1. 유사한 문제에 대한 응용 프로그램이 이미 서비스 데스크에 존재하며 이미 작업 중이라고 생각합니다. 대부분이 문제는 이미 수정되었습니다. 다음 빌드를 기다리십시오. fellow 2011.10.03 14:03 #5298 날짜/시간 timeE[1000], timeE1[1], timeE2[1]; const int shift=1000; CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timeE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timeE2); Print(" timeE1 ",timeE1[0]," timeE2 ",timeE2[0]); CopyTime(_Symbol,_Period,timeE2[0],timeE1[0],timeE); for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j,"j ",timeE[j]); 왜 그런 겁니까? Slava 2011.10.03 14:05 #5299 fellow : 날짜/시간 timeE[1000], timeE1[1], timeE2[1]; const int shift=1000; CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timeE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timeE2); Print(" timeE1 ",timeE1[0]," timeE2 ",timeE2[0]); CopyTime(_Symbol,_Period,timeE2[0],timeE1[0],timeE); for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j,"j ",timeE[j]); 왜 그런 겁니까? CopyTime의 반환 코드를 분석하고 필요한 경우 GetLastError를 요청하십시오. 답이 찾다 kogriv 2011.10.03 14:32 #5300 일련의 "인쇄"를 처리할 때 테스터의 로그에 공백이 관찰되는 이유는 무엇입니까? 저것들. 다음과 같은 코드: 인쇄 ("****1****"); 인쇄("****2****"); 인쇄("****3****"); 인쇄("****4****"); 인쇄("****5****"); 그리고 행은 다음과 같이 로그에 표시됩니다. ****하나**** ****2**** ****삼**** ****5**** 1...523524525526527528529530531532533534535536537...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
당신은 조언자 코드를 엉망으로 만들어야 합니다.
테스트 코드가 완전히 생성되었습니다. 문제를 식별하기 위해 모든 것을 최소한으로 줄였습니다.
프랙탈은 두 번째 막대에 다시 그리는 표시기입니다.
첫 번째 틱에서 프랙탈의 조건이 충족될 수 있으며 현재 막대가 프랙탈 값을 초과하면 더 이상 프랙탈 값이 아닙니다.
그렇다면 표준 프랙탈 표시기 자체가 화살표를 그리지 않는 이유는 무엇입니까? 게다가 항상 그런 것은 아닙니다.
타키가 그립니다. 두 번째 막대에서만 다시 그리기.
첫 번째 틱에서 프랙탈의 조건이 충족될 수 있습니다(화살표가 그려짐). 현재 막대가 프랙탈 값을 초과하면 더 이상 그려지지 않습니다.
아무리 웃겨도...
차이점을 찾았습니다 - 사용자 지정 지표 -> 예에서 실행하고 지표 -> Bill Williams -> Fractals에서 실행했습니다.
여보세요!!! 또한 프랙탈을 기반으로 했습니다. 먼저 Custom에서 프랙탈을 적용했습니다.
인쇄물에 왜 다른 값이 표시되는지 이해할 수 없었습니다 :-).
그러다가 윌리엄스와 완전히 일치한다는 것을 발견했습니다.
아 그렇구나.. © :)
"Indicators" 폴더에 내장된 표시기.
"개선된 버전" 예제에서 개발자에게 물어봐도 될까요?
서비스 데스크에서 귀하의 상황을 자세히 설명하십시오.
매우 유사한 문제를 발견했습니다. 이미 여기 에서 아주 최근 에 논의 되었습니다 . 1-1. 유사한 문제에 대한 응용 프로그램이 이미 서비스 데스크에 존재하며 이미 작업 중이라고 생각합니다.
날짜/시간 timeE[1000], timeE1[1], timeE2[1]; const int shift=1000;
CopyTime(_Symbol,_Period,0,1,timeE1); CopyTime(_Symbol,_Period,shift-1,1,timeE2); Print(" timeE1 ",timeE1[0]," timeE2 ",timeE2[0]);
CopyTime(_Symbol,_Period,timeE2[0],timeE1[0],timeE);
for(int j=0;j<50;j++ ) Print(j,"j ",timeE[j]);
왜 그런 겁니까?
일련의 "인쇄"를 처리할 때 테스터의 로그에 공백이 관찰되는 이유는 무엇입니까? 저것들. 다음과 같은 코드:
인쇄 ("****1****");
인쇄("****2****");
인쇄("****3****");
인쇄("****4****");
인쇄("****5****");
그리고 행은 다음과 같이 로그에 표시됩니다.
****하나****
****2****
****삼****
****5****