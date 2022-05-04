오류, 버그, 질문 - 페이지 532 1...525526527528529530531532533534535536537538539...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2011.10.04 14:10 #5311 marketeer : 그리고 악기에 대한 모든 거래가 필요한 것은 아니지만 여러 거래가 필요하다면? Ctrl 키를 누른 상태에서 다중 선택 표준을 지원하지 않는 이유는 무엇입니까? 다시 도움을 드리기 위해 보내드리기는 다소 불편합니다. 여러 - 한 번에 하나씩 던질 수 있습니다. 소수가 수천 중 수십을 의미하는 경우 기록을 제한하거나 차트에서 모든 거래를 제거하고 원하는 범위의 거래만 남겨두는 스크립트/전문가를 작성하십시오. 당신은 모든 것을 가지고 있으며 일시적인 변덕을 위해 논쟁의 여지가있는 기능을 추가하도록 요청해서는 안됩니다. Stanislav Korotky 2011.10.04 15:31 #5312 Rosh : 다시 도움을 드리기 위해 보내드리기는 다소 불편합니다. 여러 - 한 번에 하나씩 던질 수 있습니다. 소수가 수천 중 수십을 의미하는 경우 기록을 제한하거나 차트에서 모든 거래를 제거하고 원하는 범위의 거래만 남겨두는 스크립트/전문가를 작성하십시오. 당신은 모든 것을 가지고 있으며 일시적인 변덕을 위해 논쟁의 여지가있는 기능을 추가하도록 요청해서는 안됩니다. 이것은 이 기능의 논란에 대한 순전히 개인적인 의견입니다. 목록이 있는 거의 모든 소프트웨어에서 내가 설명한 방식으로 요소를 선택할 수 있습니다. 그래서 "변덕"으로 흥분했습니다. 한 번에 하나씩 트랜잭션을 드래그하는 것을 제안한다는 사실은 불편하고 객관적으로 불편합니다. 자체 제작 스크립트에 대한 다른 제안은 MK의 정신에 매우 많이 부합합니다. 이는 일종의 "소품"이며, 그 본질은 제조업체가 터미널 코어에서 한 번 수행해야 하는 작업을 응용 프로그램 사용자에게 이전하는 것입니다. 그리고 5분 동안 일하세요. Rashid Umarov 2011.10.04 15:36 #5313 marketeer : 이것은 이 기능의 논란에 대한 순전히 개인적인 의견입니다. 목록이 있는 거의 모든 소프트웨어에서 내가 설명한 방식으로 요소를 선택할 수 있습니다. 그래서 "변덕"으로 흥분했습니다. 한 번에 하나씩 트랜잭션을 드래그하는 것을 제안한다는 사실은 불편하고 객관적으로 불편합니다. 자체 제작 스크립트에 대한 다른 제안은 MK의 정신에 매우 많이 부합합니다. 이는 일종의 "소품"이며, 그 본질은 제조업체가 터미널 코어에서 한 번 수행해야 하는 작업을 응용 프로그램 사용자에게 이전하는 것입니다. 그리고 5분 동안 일하십시오. 서비스 데스크에 글을 쓰십시오 . Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Stanislav Korotky 2011.10.04 22:06 #5314 Rosh : 서비스 데스크에 글을 쓰십시오 . 관련 주제에 대한 또 다른 질문: 판매 위치는 차트에서 파란색 선으로 표시되고 구매 위치는 빨간색으로 표시됩니다. MT4에서는 그 반대였습니다. 아이디어는 무엇입니까? Rashid Umarov 2011.10.04 22:54 #5315 marketeer : 관련 주제에 대한 또 다른 질문: 판매 위치는 차트에서 파란색 선으로 표시되고 구매 위치는 빨간색으로 표시됩니다. MT4에서는 그 반대였습니다. 아이디어는 무엇입니까? 스크린샷을 첨부해주세요. Anatoli Kazharski 2011.10.05 05:14 #5316 marketeer : 관련 주제에 대한 또 다른 질문: 판매 위치는 차트에서 파란색 선으로 표시되고 구매 위치는 빨간색으로 표시됩니다. MT4에서는 그 반대였습니다. 아이디어는 무엇입니까? 정지선 색상을 조정할 수 있습니다( F8 ). 그러나 구매 라인이 녹색과 다른 색상이라는 것을 결코 눈치채지 못했습니다.))) Stanislav Korotky 2011.10.05 16:43 #5317 Rosh : 스크린샷을 첨부해주세요. 신청합니다. 차트는 라인 매도(인) 2011.10.03 22:53 - 매수(아웃) 2011.10.04 09:57에 대한 힌트를 보여줍니다. 파란색. Rashid Umarov 2011.10.05 16:45 #5318 marketeer : 신청합니다. 차트는 라인 매도(인) 2011.10.03 22:53 - 매수(아웃) 2011.10.04 09:57에 대한 힌트를 보여줍니다. 파란색. 스크린샷에 항목이 없습니다. 완료된 거래를 보여주는 실제 화살표와 선이 있습니다. 그러나 이들은 위치가 아닙니다. Stanislav Korotky 2011.10.05 16:50 #5319 Rosh : 스크린샷에 항목이 없습니다. 완료된 거래 를 보여주는 실제 화살표와 선이 있습니다. 그러나 이들은 위치가 아닙니다. 알아봅시다. 작업이 화살표로 표시되고 선이 작업 사이의 위치를 나타내는 것을 봅니다. 어쨌든 매도가 있었다가 매수로 마감되었습니다. 선이 파란색인 이유를 설명하십시오. Rashid Umarov 2011.10.05 16:56 #5320 marketeer : 알아봅시다. 작업이 화살표로 표시되고 선이 작업 사이의 위치를 나타내는 것을 봅니다. 어쨌든 매도가 있었다가 매수로 마감되었습니다. 선이 파란색인 이유를 설명합니다. 나는 전체 이야기를 보지 않는다. 매도를 위해 개설된 포지션 의 규모가 매수 당시보다 훨씬 더 컸을 가능성이 있습니다. 따라서 매수 후 포지션은 여전히 숏 포지션을 유지했습니다. 이 경우 스크린샷에서 모든 일이 어떻게 일어났는지 추측하기 어렵습니다. 1...525526527528529530531532533534535536537538539...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 악기에 대한 모든 거래가 필요한 것은 아니지만 여러 거래가 필요하다면? Ctrl 키를 누른 상태에서 다중 선택 표준을 지원하지 않는 이유는 무엇입니까?
다시 도움을 드리기 위해 보내드리기는 다소 불편합니다. 여러 - 한 번에 하나씩 던질 수 있습니다. 소수가 수천 중 수십을 의미하는 경우 기록을 제한하거나 차트에서 모든 거래를 제거하고 원하는 범위의 거래만 남겨두는 스크립트/전문가를 작성하십시오. 당신은 모든 것을 가지고 있으며 일시적인 변덕을 위해 논쟁의 여지가있는 기능을 추가하도록 요청해서는 안됩니다.
이것은 이 기능의 논란에 대한 순전히 개인적인 의견입니다. 목록이 있는 거의 모든 소프트웨어에서 내가 설명한 방식으로 요소를 선택할 수 있습니다. 그래서 "변덕"으로 흥분했습니다. 한 번에 하나씩 트랜잭션을 드래그하는 것을 제안한다는 사실은 불편하고 객관적으로 불편합니다. 자체 제작 스크립트에 대한 다른 제안은 MK의 정신에 매우 많이 부합합니다. 이는 일종의 "소품"이며, 그 본질은 제조업체가 터미널 코어에서 한 번 수행해야 하는 작업을 응용 프로그램 사용자에게 이전하는 것입니다. 그리고 5분 동안 일하십시오.
서비스 데스크에 글을 쓰십시오 .
관련 주제에 대한 또 다른 질문: 판매 위치는 차트에서 파란색 선으로 표시되고 구매 위치는 빨간색으로 표시됩니다. MT4에서는 그 반대였습니다. 아이디어는 무엇입니까?
스크린샷을 첨부해주세요.
신청합니다. 차트는 라인 매도(인) 2011.10.03 22:53 - 매수(아웃) 2011.10.04 09:57에 대한 힌트를 보여줍니다. 파란색.
스크린샷에 항목이 없습니다. 완료된 거래 를 보여주는 실제 화살표와 선이 있습니다. 그러나 이들은 위치가 아닙니다.
알아봅시다. 작업이 화살표로 표시되고 선이 작업 사이의 위치를 나타내는 것을 봅니다. 어쨌든 매도가 있었다가 매수로 마감되었습니다. 선이 파란색인 이유를 설명합니다.