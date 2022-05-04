오류, 버그, 질문 - 페이지 532

marketeer :
그리고 악기에 대한 모든 거래가 필요한 것은 아니지만 여러 거래가 필요하다면? Ctrl 키를 누른 상태에서 다중 선택 표준을 지원하지 않는 이유는 무엇입니까?

다시 도움을 드리기 위해 보내드리기는 다소 불편합니다. 여러 - 한 번에 하나씩 던질 수 있습니다. 소수가 수천 중 수십을 의미하는 경우 기록을 제한하거나 차트에서 모든 거래를 제거하고 원하는 범위의 거래만 남겨두는 스크립트/전문가를 작성하십시오. 당신은 모든 것을 가지고 있으며 일시적인 변덕을 위해 논쟁의 여지가있는 기능을 추가하도록 요청해서는 안됩니다.

 
Rosh :

이것은 이 기능의 논란에 대한 순전히 개인적인 의견입니다. 목록이 있는 거의 모든 소프트웨어에서 내가 설명한 방식으로 요소를 선택할 수 있습니다. 그래서 "변덕"으로 흥분했습니다. 한 번에 하나씩 트랜잭션을 드래그하는 것을 제안한다는 사실은 불편하고 객관적으로 불편합니다. 자체 제작 스크립트에 대한 다른 제안은 MK의 정신에 매우 많이 부합합니다. 이는 일종의 "소품"이며, 그 본질은 제조업체가 터미널 코어에서 한 번 수행해야 하는 작업을 응용 프로그램 사용자에게 이전하는 것입니다. 그리고 5분 동안 일하세요.
 
marketeer :
서비스 데스크에 글을 쓰십시오 .
Rosh :
서비스 데스크에 글을 쓰십시오 .
관련 주제에 대한 또 다른 질문: 판매 위치는 차트에서 파란색 선으로 표시되고 구매 위치는 빨간색으로 표시됩니다. MT4에서는 그 반대였습니다. 아이디어는 무엇입니까?
 
marketeer :
스크린샷을 첨부해주세요.
 
marketeer :
정지선 색상을 조정할 수 있습니다( F8 ). 그러나 구매 라인이 녹색과 다른 색상이라는 것을 결코 눈치채지 못했습니다.)))
 
Rosh :
스크린샷을 첨부해주세요.
신청합니다. 차트는 라인 매도(인) 2011.10.03 22:53 - 매수(아웃) 2011.10.04 09:57에 대한 힌트를 보여줍니다. 파란색.
 
marketeer :
스크린샷에 항목이 없습니다. 완료된 거래를 보여주는 실제 화살표와 선이 있습니다. 그러나 이들은 위치가 아닙니다.
 
Rosh :
완료된 거래 를 보여주는 실제 화살표와 선이 있습니다. 그러나 이들은 위치가 아닙니다.
알아봅시다. 작업이 화살표로 표시되고 선이 작업 사이의 위치를 나타내는 것을 봅니다. 어쨌든 매도가 있었다가 매수로 마감되었습니다. 선이 파란색인 이유를 설명하십시오.
 
marketeer :
알아봅시다. 작업이 화살표로 표시되고 선이 작업 사이의 위치를 나타내는 것을 봅니다. 어쨌든 매도가 있었다가 매수로 마감되었습니다. 선이 파란색인 이유를 설명하십시오.
나는 전체 이야기를 보지 않는다. 매도를 위해 개설된 포지션 의 규모가 매수 당시보다 훨씬 더 컸을 가능성이 있습니다. 따라서 매수 후 포지션은 여전히 숏 포지션을 유지했습니다. 이 경우 스크린샷에서 모든 일이 어떻게 일어났는지 추측하기 어렵습니다.
