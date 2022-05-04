오류, 버그, 질문 - 페이지 536 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3184 새 코멘트 Алексей Тарабанов 2011.10.09 02:45 #5351 MQL4 사이트는 또 어떻게 되었나요? 개발자를 위한 제안: MQL5 포럼의 맨 윗줄에 주제를 넣으십시오: MQL4 사이트의 주제별 문제. 누군가가 관심을 갖기도 전에 단단히 고정하고 주제에 대한 모든 뉴스를 게시하십시오. MQL4 포럼 참가자가 12개의 고정된 MQL5 주제를 용인하는 것처럼 포럼 사용자는 상단에 분기의 존재를 용인합니다. 추신: 이전 제안을 반복합니다. MQL5 포럼에 분기를 만들어 변화 기간 동안 MQL4 포럼을 예약하십시오(고대 중국의 저주: "당신은 변화의 시대에 살기를 바랍니다."). Кирилл Иванович 2011.10.09 06:53 #5352 sergey1294 : 폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다. 업데이트 후 KIS 단말에서 사이트에 접속해보니 metatester64.exe 파일에서 바이러스가 발견되어 전체점검을 해보니 mt5clwtst64.519, mt5clwtst.519 파일에서 2개의 바이러스가 더 발견되었고, 비록 이것은 이전의 경우가 아니었지만 Anatoli Kazharski 2011.10.09 09:11 #5353 sergey1294 : 폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다. Kaspersky는 매우 강력한 바이러스 백신입니다. 그는 아무도 믿지 않으며 무해한 파일조차도 의심합니다. 바이러스가 없는 곳에서도 바이러스를 찾습니다.)) Rashid Umarov 2011.10.09 10:29 #5354 tara : MQL4 웹사이트는 또 어떻게 되었나요? 사이트 mql4.com은 이 포럼과 같은 다른 사이트로 이동할 시간이 없었습니다. Алексей Тарабанов 2011.10.10 02:37 #5355 Rosh : 사이트 mql4.com은 이 포럼과 같은 다른 사이트로 이동할 시간이 없었습니다. 답변 해주셔서 감사합니다. 3개의 질문이 있었습니다(분명히, 2개의 미답 - 당신만을 위한 것이 아닙니다). 그리고 지금 - 네 번째 - 다시 내가 답장하는 게시물의 범위를 벗어나는 답변을 얻을 수 없습니다. :) Alexander Puzikov 2011.10.10 08:06 #5356 좋은 오후, 모든 개발자, 그리고 나는 당신에게로 향합니다 ... IDA 차트(전문가용)를 찾는 코드를 작성했지만 첫 번째 차트 만 보고 -1 제공 터미널 창에서 3개 이상의 차트를 열려고 시도했지만 여전히 첫 번째 차트가 표시되고 다음 차트는 " 차트 목록이 끝났습니다 "로 정의됩니다. 나는 문서에서 코드를 가져 와서 그것을 대체했습니다 - 같은 것 ... //=================================================================// long take_ID ( string nowChart = "no" , ENUM_TIMEFRAMES F = 0 ) { long currChart,prevChart= ChartFirst (); int i= 0 ,limit= 100 ; Print ( "C1... ChartFirst = " , ChartSymbol (prevChart), " ID = " ,prevChart); while (i<limit) { currChart= ChartNext (prevChart); if (currChart< 0 ) return (- 1 ); //================================================= доходит только до этого момента Print ( "C2... " ,i, ChartSymbol (currChart), " ID =" ,currChart); prevChart=currChart; if ( ChartSymbol (currChart) == nowChart) { Print ( "C3... i=" ,i, "ChartPeriod(currChart)=" , ChartPeriod (currChart), "F=" ,F); if ( ChartPeriod (currChart) == F) return (currChart); } i++; } return (- 1 ); } 그리고 여기 로그가 있습니다 GL 0 (USDCHF,H1) 07 : 53 : 48 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 02 , i= 0 HQ 0 (USDCHF,H1) 07 : 53 : 48 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 C1... ChartFirst = USDCHF ID = 12345 CS 0 (USDCHF,H1) 07 : 53 : 48 2011.10 . 07 00 : 00 : 00 03 ,SyEURUSD 첫 통화 직후 차트넥스트 -1을 반환합니다. 나는 테스터에서(그리고 DEMO 계정에서) 모든 것을 다른 쌍과 다른 양으로 시도했습니다... 514 빌드 감사해요...! 포럼을 어지럽히 지 않도록 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 채널 거래 시스템 Konstantin Chernov 2011.10.10 10:13 #5357 sergey1294 : 폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다. 내 메타 테스터 64에서 kaspersky는 그것이 바이러스라고 저주했습니다. Test Account 2011.10.10 11:11 #5358 sergey1294 : 폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다. 이 질문은 때때로 올라옵니다. https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973 모든 파일이 서명되었습니다. 디지털 서명의 유효성을 확인하십시오. А нельзя ли в новой версии MT5 упразднить сообщение о вирусе? www.mql5.com Я так думаю что и брокеры будут стесняться выдавать программу, в которой, по утверждения самого распространнённого в корпоративном мире вирусолова, содержится вирус. Alexander Puzikov 2011.10.10 11:51 #5359 친애하는 개발자 여러분. 기능이 제대로 작동하는지 확인 차트넥스트 현재 차트 ID의 다음 값을 반환하고 항상 -1을 출력합니다. 고맙습니다! 신청 #242919 Alexander 2011.10.10 12:00 #5360 Im_hungry : 친애하는 개발자 여러분. 기능이 제대로 작동하는지 확인 차트넥스트 현재 차트 ID의 다음 값을 반환하고 항상 -1을 출력합니다. 고맙습니다! 신청 #242919 안녕하세요. 귀하의 애플리케이션이 확인되었으며 이제 분석 중입니다. 고맙습니다. 1...529530531532533534535536537538539540541542543...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MQL4 사이트는 또 어떻게 되었나요?
개발자를 위한 제안: MQL5 포럼의 맨 윗줄에 주제를 넣으십시오: MQL4 사이트의 주제별 문제.
누군가가 관심을 갖기도 전에 단단히 고정하고 주제에 대한 모든 뉴스를 게시하십시오.
MQL4 포럼 참가자가 12개의 고정된 MQL5 주제를 용인하는 것처럼 포럼 사용자는 상단에 분기의 존재를 용인합니다.
추신: 이전 제안을 반복합니다. MQL5 포럼에 분기를 만들어 변화 기간 동안 MQL4 포럼을 예약하십시오(고대 중국의 저주: "당신은 변화의 시대에 살기를 바랍니다.").
폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다.
폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다.
MQL4 웹사이트는 또 어떻게 되었나요?
사이트 mql4.com은 이 포럼과 같은 다른 사이트로 이동할 시간이 없었습니다.
답변 해주셔서 감사합니다. 3개의 질문이 있었습니다(분명히, 2개의 미답 - 당신만을 위한 것이 아닙니다). 그리고 지금 - 네 번째 - 다시 내가 답장하는 게시물의 범위를 벗어나는 답변을 얻을 수 없습니다. :)
좋은 오후, 모든 개발자, 그리고 나는 당신에게로 향합니다 ...
IDA 차트(전문가용)를 찾는 코드를 작성했지만 첫 번째 차트 만 보고 -1 제공
터미널 창에서 3개 이상의 차트를 열려고 시도했지만 여전히 첫 번째 차트가 표시되고 다음 차트는 " 차트 목록이 끝났습니다 "로 정의됩니다.
나는 문서에서 코드를 가져 와서 그것을 대체했습니다 - 같은 것 ...
그리고 여기 로그가 있습니다
첫 통화 직후
차트넥스트
-1을 반환합니다. 나는 테스터에서(그리고 DEMO 계정에서) 모든 것을 다른 쌍과 다른 양으로 시도했습니다...
514 빌드
감사해요...!
폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다.
폭탄은 잘 모르겠지만 한 컴퓨터에서는 문제 없이 업데이트 되었고 두 번째 컴퓨터에서는 바이러스를 퍼뜨렸습니다.
이 질문은 때때로 올라옵니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/974#comment_5973
모든 파일이 서명되었습니다. 디지털 서명의 유효성을 확인하십시오.
친애하는 개발자 여러분. 기능이 제대로 작동하는지 확인
차트넥스트
현재 차트 ID의 다음 값을 반환하고 항상 -1을 출력합니다.
고맙습니다!
신청 #242919
친애하는 개발자 여러분. 기능이 제대로 작동하는지 확인
차트넥스트
현재 차트 ID의 다음 값을 반환하고 항상 -1을 출력합니다.
고맙습니다!
신청 #242919