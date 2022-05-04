오류, 버그, 질문 - 페이지 529

내 질문은 이미 날아갔습니다.)) 반복합니다.

톨64:
어떤 이유로 Expert Advisors는 2001년과 2006년 사이에 테스트되지 않았습니다. 유로와 파운드를 살펴보았습니다. 터미널을 닫고 기록을 삭제했습니다. 새로고침 상관없습니다. 2001년 이전 거래가 열렸습니다. 그리고 2001년부터 2006년까지 신호가 있으면 합격. 왜요?

추가 정보. 이것은 테스터 설정에서 D1 시간 프레임이 선택된 경우에만 발생합니다. 전문가 설정 에서 D1 기간을 선택하고 테스터의 TF가 더 작은 경우 간격이 없습니다. 이것은 버그입니까 아니면 이에 대한 설명이 있습니까?

비슷한 문제가 발생한 사람이 있습니까?
Yedelkin :
따라서 작성자가 제공한 코드 를 보십시오. 이 경우 PositionGetDouble이 호출됩니다. :)

글쎄요, 원칙적으로 포지션이 없다고 판단되어 특정 포지션의 선택이 실패로 끝난 후 데이터를 얻습니다...

papaklass :

베델킨에게

다시. 도움말에 따르면 새로운 위치 데이터를 얻으려면 요청하기 직전 에 PositionSelect( Symbol() ) 함수를 호출하는 것이 좋습니다. 내가 제공한 코드는 이 주장을 반박합니다. 논리적인 관점에서 코드 자체는 터무니없지만 도움말에 있는 설명의 부정확성을 강조합니다.

지금:

그리고 잼은 위치가 없는 경우 PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) 함수가 0을 반환해야 한다는 것입니다. 모두. 임호.

아니 당신이 틀렸어....

volume=0인 (PositionSelect()) 위치 있으면 0을 반환합니다.

papaklass :

그리고 잼은 위치가 없는 경우 PositionGetDouble(POSITION_VOLUME) 함수가 0을 반환해야 한다는 것입니다.

:) "잼"은 열린 위치가 없으면 데이터를 요청하고 이러한 데이터를 기반으로 추가 계산을 수행하는 것이 의미가 없다는 것입니다.

..글쎄, 당신이 그 위치가 누락되었다는 것을 확실히 알고 있다고 가정해 봅시다. 위치가 없는 것으로 이미 알려진 경우 왜 그것에 대한 데이터를 요청(추가 단계를 수행)합니까? 코드를 약간 다시 작성하는 것이 더 쉽습니다.

파파클라스 :

다시. 도움말에 따르면 새로운 위치 데이터를 얻으려면 요청하기 직전 에 PositionSelect( Symbol() ) 함수를 호출하는 것이 좋습니다. 내가 제공한 코드는 이 주장을 반박합니다. 논리적인 관점에서 코드 자체는 터무니없지만 도움말에 있는 설명의 부정확성을 강조합니다.

위의 코드 는 작성자가 "신선한 데이터를 확보하기 위해" PositionSelect() 함수를 호출한다고 말하고 함수는 실패를 보고하지만 작성자는 계속해서 새로운 위치 데이터를 요구합니다. 바르게?

그러나 다음과 같은 일이 발생합니다.

  • (a) PositionSelect 기능의 실패는 새로운 위치 데이터가 (저자가 원하는 대로) 환경에 복사되지 않았음을 의미합니다.
  • (b) PositionGetDouble, PositionGetInteger 및 PositionGetString에 대한 후속 호출은 PositionSelect 함수가 성공했을 때 이전에 복사된 데이터를 반환합니다.

즉, 개발자는 함수를 호출하여 성공하면 새로운 위치 데이터로 작업을 계속하고 함수가 false를 반환하면 아무 것도 약속하지 않을 것을 권장합니다. ...false가 수신되면 개발자는 약간 다른 절차를 권장합니다. :)

2. 또한 새 버전의 코드를 고려하십시오.

 if ( PositionSelect ( Symbol ()))
   { //---еще одно непосредственное обращение
       //---например, расчитываем объем позиции при доливки
   } 
else 
   {
       //---например, расчитываем объем позиции при отсутствии позиции
   }

여기서 PositionSelect() 함수가 성공적으로 완료되지 않은 경우 즉시 "포지션 이 없는 상태에서 포지션의 볼륨을 계산"하는 것을 제안합니다. 그러나 PositionSelect() 함수의 실패는 자동으로 위치가 없다는 것을 의미한다고 누가 말했습니까? PositionSelect() 함수의 실패 이유는 다를 수 있습니다.

개발자에게 돌아가고 싶다...

그림으로 지정 가격에 도달했을 때 보류중인 주문 을 삭제할 수있는 것이 중요하다고 말하고 싶습니다. 그런 기회가 없다면 MT4 트레이더인 저에게는 훨씬 더 흥미롭습니다. 이에 대한 향후 계획을 말씀해 주십시오. 고맙습니다.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
파일:
테스터로 작업할 때 터미널이 매우 자주 충돌합니다.

tol64 :

테스터로 작업할 때 터미널이 매우 자주 충돌합니다.

tol64 :

테스터로 작업할 때 터미널이 매우 자주 충돌합니다.

서비스 데스크에서 귀하의 상황을 자세히 설명하십시오.

  • 테스트 중 전문가 입력 매개변수
Interesting :
터미널 충돌 보고서는 자동 모드에서 개발자가 정기적으로 수신하는 것 같습니다. 그러나 원하는 경우 모든 세부 정보를 지정하고 로그를 첨부하는 SD에 신청서를 제출할 수 있습니다.
즉, 세부 정보 >> 섹션에 있는 정보는 인터넷이 켜져 있으면 자동으로 개발자에게 전송됩니까? 그렇다면 훌륭합니다. 모든 것이 자동화되어야 합니다.)))
 
ALozovoy :

서비스 데스크에서 귀하의 상황을 자세히 설명하십시오.

  • 테스트 중 전문가 입력 매개변수
  • 표시기를 부착하십시오(수정 후 표시기는 제거됩니다).

