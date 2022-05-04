오류, 버그, 질문 - 페이지 261 1...254255256257258259260261262263264265266267268...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.01.12 16:56 #2601 chief2000 : 한 번 포럼에서(오래 전, MT5가 완전히 원시 상태였을 때) 한 창에서 서로 다른 시간대의 두 차트를 열 수 있는지 여부를 물었습니다. 누군가는 가능하다고 대답했습니다. 이제 MT5를 설치했는데 그런 옵션이 표시되지 않습니다. 누구든지 이것을 확인할 수 있고 그렇다면 어떻게? 고맙습니다! 이것이 가능하다면 차트 중 하나는 별도의 영역에서 특수 지표로 그려야 합니다. 다른 옵션은 없는 것 같지만(확실히 말하지는 않겠습니다) "일정"이라는 단어 아래에 입력해야 할 사항을 명확히 해야 합니다. Oleg 2011.01.12 17:01 #2602 Interesting : 이것이 가능하다면 차트 중 하나는 별도의 영역에서 특수 지표로 그려야 합니다. 다른 옵션은 없는 것 같지만(확실히 말하지는 않겠습니다) "일정"이라는 단어 아래에 입력해야 하는 내용을 명확히 해야 합니다. 표시기로 그리는 기능은 MT4에도 있었습니다. 차트 - EURUSD 탭 내에서 두 개의 독립적인 차트(예: M30 및 H4)를 엽니다. [삭제] 2011.01.12 17:06 #2603 chief2000 : 표시기로 그리는 기능은 MT4에도 있었습니다. 차트 - EURUSD 탭 내에서 두 개의 독립적인 차트(예: M30 및 H4)를 엽니다. 탭 내부(Forex Club의 Rumus 2에서와 같이)? 내가 올바르게 이해한다면 아니요, 멋진 기능이지만 ... Aleksey Lebedev 2011.01.12 17:15 #2604 chief2000 : 인디케이터로 그리는 기능도 MT4에 있었습니다. 차트 - EURUSD 탭 내에서 두 개의 독립적인 차트(예: M30 및 H4)를 엽니다. 삽입-개체-그래픽-개체-차트 그대로.. Oleg 2011.01.12 17:18 #2605 Swan : 삽입-개체-그래픽-개체-차트 그대로.. 필요한 것! 매우 감사합니다! [삭제] 2011.01.12 17:26 #2606 Swan : 삽입-개체-그래픽-개체-차트 그대로.. 또한 옵션으로이 개체를 완전히 잊어 버렸습니다. 스크립트로 그리는 것이 익숙하기 때문일 수도 있습니다. Sergey Gritsay 2011.01.12 19:56 #2607 chief2000 : 필요한 것! 매우 감사합니다! 이것을 그리는 표준 제공에 ChartInChart Expert Advisor도 있습니다. Oleg 2011.01.12 20:52 #2608 sergey1294 : 이것을 그리는 표준 제공에 ChartInChart Expert Advisor도 있습니다. 고맙습니다! Maxim 2011.01.12 21:16 #2609 Vladix : 엔이 포함된 기호의 가격 척도에 있는 숫자를 말하는 것입니까? 그렇다면 %10과 같이 저울에 표시하기 위해 분수 가격 값의 형식을 통일하는 문제일 가능성이 큽니다.{SYMBOL_DIGITS}f 나는 개발자들이 단순히 숫자가 정수인지 확인하는 한 번 더 도입할 필요가 있다고 생각하지 않았다고 생각합니다. 내 질문을 잘못했습니다.) 오히려 정수에 대해 이야기하는 것이 아니라 가격 규모의 반올림 가격(예: 유로 1.3100, 1.3200 등)에 대해 이야기하고 있습니다. 생략하고 의미가 있어야 합니다.) [삭제] 2011.01.12 21:26 #2610 Makser : 내 질문을 잘못했습니다.) 오히려 정수에 대해 이야기하는 것이 아니라 가격 규모의 반올림 가격(예: 유로 1.3100, 1.3200 등)에 대해 이야기하고 있습니다. 생략하고 의미가 있어야 합니다.) 제 기억이 맞다면 이것은 특정 그리드 그리기 알고리즘과 연결되어 있습니다. 이 경우 특정 크기의 셀을 가져와야 합니다(이 문제는 여기 또는 이웃 포럼에서 더 자세히 논의되었습니다). 1...254255256257258259260261262263264265266267268...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
한 번 포럼에서(오래 전, MT5가 완전히 원시 상태였을 때) 한 창에서 서로 다른 시간대의 두 차트를 열 수 있는지 여부를 물었습니다. 누군가는 가능하다고 대답했습니다. 이제 MT5를 설치했는데 그런 옵션이 표시되지 않습니다. 누구든지 이것을 확인할 수 있고 그렇다면 어떻게?
고맙습니다!
이것이 가능하다면 차트 중 하나는 별도의 영역에서 특수 지표로 그려야 합니다.
다른 옵션은 없는 것 같지만(확실히 말하지는 않겠습니다) "일정"이라는 단어 아래에 입력해야 할 사항을 명확히 해야 합니다.
이것이 가능하다면 차트 중 하나는 별도의 영역에서 특수 지표로 그려야 합니다.
다른 옵션은 없는 것 같지만(확실히 말하지는 않겠습니다) "일정"이라는 단어 아래에 입력해야 하는 내용을 명확히 해야 합니다.
표시기로 그리는 기능은 MT4에도 있었습니다. 차트 - EURUSD 탭 내에서 두 개의 독립적인 차트(예: M30 및 H4)를 엽니다.
인디케이터로 그리는 기능도 MT4에 있었습니다. 차트 - EURUSD 탭 내에서 두 개의 독립적인 차트(예: M30 및 H4)를 엽니다.
삽입-개체-그래픽-개체-차트
그대로..
삽입-개체-그래픽-개체-차트
그대로..
필요한 것! 매우 감사합니다!
삽입-개체-그래픽-개체-차트
그대로..
필요한 것! 매우 감사합니다!
이것을 그리는 표준 제공에 ChartInChart Expert Advisor도 있습니다.
이것을 그리는 표준 제공에 ChartInChart Expert Advisor도 있습니다.
고맙습니다!
엔이 포함된 기호의 가격 척도에 있는 숫자를 말하는 것입니까? 그렇다면 %10과 같이 저울에 표시하기 위해 분수 가격 값의 형식을 통일하는 문제일 가능성이 큽니다.{SYMBOL_DIGITS}f
나는 개발자들이 단순히 숫자가 정수인지 확인하는 한 번 더 도입할 필요가 있다고 생각하지 않았다고 생각합니다.
내 질문을 잘못했습니다.) 오히려 정수에 대해 이야기하는 것이 아니라 가격 규모의 반올림 가격(예: 유로 1.3100, 1.3200 등)에 대해 이야기하고 있습니다. 생략하고 의미가 있어야 합니다.)
제 기억이 맞다면 이것은 특정 그리드 그리기 알고리즘과 연결되어 있습니다.
이 경우 특정 크기의 셀을 가져와야 합니다(이 문제는 여기 또는 이웃 포럼에서 더 자세히 논의되었습니다).