오류, 버그, 질문 - 페이지 261

chief2000 :

한 번 포럼에서(오래 전, MT5가 완전히 원시 상태였을 때) 한 창에서 서로 다른 시간대의 두 차트를 열 수 있는지 여부를 물었습니다. 누군가는 가능하다고 대답했습니다. 이제 MT5를 설치했는데 그런 옵션이 표시되지 않습니다. 누구든지 이것을 확인할 수 있고 그렇다면 어떻게?

고맙습니다!

이것이 가능하다면 차트 중 하나는 별도의 영역에서 특수 지표로 그려야 합니다.

다른 옵션은 없는 것 같지만(확실히 말하지는 않겠습니다) "일정"이라는 단어 아래에 입력해야 할 사항을 명확히 해야 합니다.

 
Interesting :

이것이 가능하다면 차트 중 하나는 별도의 영역에서 특수 지표로 그려야 합니다.

다른 옵션은 없는 것 같지만(확실히 말하지는 않겠습니다) "일정"이라는 단어 아래에 입력해야 하는 내용을 명확히 해야 합니다.

표시기로 그리는 기능은 MT4에도 있었습니다. 차트 - EURUSD 탭 내에서 두 개의 독립적인 차트(예: M30 및 H4)를 엽니다.
탭 내부(Forex Club의 Rumus 2에서와 같이)? 내가 올바르게 이해한다면 아니요, 멋진 기능이지만 ...
 
삽입-개체-그래픽-개체-차트


그대로..

 
필요한 것! 매우 감사합니다!

또한 옵션으로이 개체를 완전히 잊어 버렸습니다. 스크립트로 그리는 것이 익숙하기 때문일 수도 있습니다.
 
이것을 그리는 표준 제공에 ChartInChart Expert Advisor도 있습니다.


 
고맙습니다!

 
Vladix :

엔이 포함된 기호의 가격 척도에 있는 숫자를 말하는 것입니까? 그렇다면 %10과 같이 저울에 표시하기 위해 분수 가격 값의 형식을 통일하는 문제일 가능성이 큽니다.{SYMBOL_DIGITS}f

나는 개발자들이 단순히 숫자가 정수인지 확인하는 한 번 더 도입할 필요가 있다고 생각하지 않았다고 생각합니다.

내 질문을 잘못했습니다.) 오히려 정수에 대해 이야기하는 것이 아니라 가격 규모의 반올림 가격(예: 유로 1.3100, 1.3200 등)에 대해 이야기하고 있습니다. 생략하고 의미가 있어야 합니다.)
제 기억이 맞다면 이것은 특정 그리드 그리기 알고리즘과 연결되어 있습니다.

이 경우 특정 크기의 셀을 가져와야 합니다(이 문제는 여기 또는 이웃 포럼에서 더 자세히 논의되었습니다).

