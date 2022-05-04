오류, 버그, 질문 - 페이지 522

새 코멘트
 
masharov :

아마도 이 오류에 관한 것입니다.

그것은 인터넷과 아무 관련이 없습니다. 여기가 뭔가 다르네요 :)

예 - 다른 모든 사람은 모르지만 인터넷이 꺼져 있으면 테스터가 시작하고 싶지 않습니다.

10번 변경하면 따옴표가 모두 있지만 아니요!

[삭제]  
Im_hungry :

예 - 다른 모든 사람은 모르지만 인터넷이 꺼져 있으면 테스터가 시작하고 싶지 않습니다.

10번 변경하면 따옴표가 모두 있지만 아니요!

나는 오랫동안 테스터를 오프라인으로 사용해 왔지만 개발자의 서버에서만 (나는 오래 전에 Alpari에서 일하는 것을 포기했습니다). 큰 문제는 없어 보입니다.

내가 기억하는 한, 오프라인에서 작업하려면 거래 계정 환경에 대한 일반 히스토리 + 테스터 액세스 권한이 있으면 충분합니다(논리적으로는 계정에 한 번 연결하고 필요한 양의 히스토리를 다운로드하면 충분합니다).

 

안녕하세요!

사람들은 나에게 무슨 일인지 말해줍니다. 이것은 버그입니까 아니면 내가 잘못하고 있습니까?

문제 자체는 https://www.mql5.com/en/forum/4668 에 설명되어 있습니다. 문제의 본질은 다중 통화 테스트를 사용할 수 없다는 것입니다.

[삭제]  

빈 값을 결정하는 함수가 전략 테스터 에서 작동하지 않는다는 가정이 있습니다. iCustom을 통해 지그재그로 붙였는데 빈 값이 0이고,

비어 있지 않은 것처럼 렌더링됩니다.

[삭제]  

서버에서 오는 틱 없이 터미널에서 계산 이벤트 를 트리거하는 방법은 무엇입니까?

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
  • www.mql5.com
Программы MQL5 / События клиентского терминала - Документация по MQL5
 
열린 포지션 의 코멘트를 변경하는 방법은 무엇입니까?
  
for ( int i = 0 ; i< 100 ; i+= 2 );

원하는 경우 분수가 될 수도 있습니다.

 for ( double i = 0 ; i < 100 ; i+= 1.5 );
 

안녕하세요! 오늘 EURO M5는 글리치입니다. 터미널에서 아무 것도 건드리지 않았고, 삭제하지도, 값을 변경하지도 않았습니다.

가장 최근 상황:

일정을 변경하고 10년을 날아가 M5에서만.

 
Karlson :

안녕하세요! 오늘 EURO M5는 글리치입니다. 터미널에서 아무 것도 건드리지 않았고, 삭제하지도, 값을 변경하지도 않았습니다.

가장 최근 상황:

일정을 변경하고 10년을 날아가 M5에서만.

차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 --> 새로 고침.
 
Urain :
차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 --> 새로 고침.
덕분에!!!
1...515516517518519520521522523524525526527528529...3184
새 코멘트