오류, 버그, 질문 - 페이지 522 1...515516517518519520521522523524525526527528529...3184 새 코멘트 Alexander Puzikov 2011.09.20 01:00 #5211 masharov : 아마도 이 오류에 관한 것입니다. 그것은 인터넷과 아무 관련이 없습니다. 여기가 뭔가 다르네요 :) 예 - 다른 모든 사람은 모르지만 인터넷이 꺼져 있으면 테스터가 시작하고 싶지 않습니다. 10번 변경하면 따옴표가 모두 있지만 아니요! [삭제] 2011.09.20 09:58 #5212 Im_hungry : 예 - 다른 모든 사람은 모르지만 인터넷이 꺼져 있으면 테스터가 시작하고 싶지 않습니다. 10번 변경하면 따옴표가 모두 있지만 아니요! 나는 오랫동안 테스터를 오프라인으로 사용해 왔지만 개발자의 서버에서만 (나는 오래 전에 Alpari에서 일하는 것을 포기했습니다). 큰 문제는 없어 보입니다. 내가 기억하는 한, 오프라인에서 작업하려면 거래 계정 환경에 대한 일반 히스토리 + 테스터 액세스 권한이 있으면 충분합니다(논리적으로는 계정에 한 번 연결하고 필요한 양의 히스토리를 다운로드하면 충분합니다). kirdk 2011.09.20 12:13 #5213 안녕하세요! 사람들은 나에게 무슨 일인지 말해줍니다. 이것은 버그입니까 아니면 내가 잘못하고 있습니까? 문제 자체는 https://www.mql5.com/en/forum/4668 에 설명되어 있습니다. 문제의 본질은 다중 통화 테스트를 사용할 수 없다는 것입니다. [삭제] 2011.09.21 06:04 #5214 빈 값을 결정하는 함수가 전략 테스터 에서 작동하지 않는다는 가정이 있습니다. iCustom을 통해 지그재그로 붙였는데 빈 값이 0이고, 비어 있지 않은 것처럼 렌더링됩니다. [삭제] 2011.09.21 08:20 #5215 서버에서 오는 틱 없이 터미널에서 계산 이벤트 를 트리거하는 방법은 무엇입니까? Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала www.mql5.com Программы MQL5 / События клиентского терминала - Документация по MQL5 gumgum 2011.09.21 10:41 #5216 열린 포지션 의 코멘트를 변경하는 방법은 무엇입니까? Aleksey Sergan 2011.09.21 18:30 #5217 for ( int i = 0 ; i< 100 ; i+= 2 ); 원하는 경우 분수가 될 수도 있습니다. for ( double i = 0 ; i < 100 ; i+= 1.5 ); Olegs Kucerenko 2011.09.21 23:26 #5218 안녕하세요! 오늘 EURO M5는 글리치입니다. 터미널에서 아무 것도 건드리지 않았고, 삭제하지도, 값을 변경하지도 않았습니다. 가장 최근 상황: 일정을 변경하고 10년을 날아가 M5에서만. Mykola Demko 2011.09.21 23:35 #5219 Karlson : 안녕하세요! 오늘 EURO M5는 글리치입니다. 터미널에서 아무 것도 건드리지 않았고, 삭제하지도, 값을 변경하지도 않았습니다. 가장 최근 상황: 일정을 변경하고 10년을 날아가 M5에서만. 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 --> 새로 고침. Olegs Kucerenko 2011.09.21 23:38 #5220 Urain : 차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 --> 새로 고침. 덕분에!!! 1...515516517518519520521522523524525526527528529...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아마도 이 오류에 관한 것입니다.
그것은 인터넷과 아무 관련이 없습니다. 여기가 뭔가 다르네요 :)
예 - 다른 모든 사람은 모르지만 인터넷이 꺼져 있으면 테스터가 시작하고 싶지 않습니다.
10번 변경하면 따옴표가 모두 있지만 아니요!
예 - 다른 모든 사람은 모르지만 인터넷이 꺼져 있으면 테스터가 시작하고 싶지 않습니다.
10번 변경하면 따옴표가 모두 있지만 아니요!
나는 오랫동안 테스터를 오프라인으로 사용해 왔지만 개발자의 서버에서만 (나는 오래 전에 Alpari에서 일하는 것을 포기했습니다). 큰 문제는 없어 보입니다.
내가 기억하는 한, 오프라인에서 작업하려면 거래 계정 환경에 대한 일반 히스토리 + 테스터 액세스 권한이 있으면 충분합니다(논리적으로는 계정에 한 번 연결하고 필요한 양의 히스토리를 다운로드하면 충분합니다).
안녕하세요!
사람들은 나에게 무슨 일인지 말해줍니다. 이것은 버그입니까 아니면 내가 잘못하고 있습니까?
문제 자체는 https://www.mql5.com/en/forum/4668 에 설명되어 있습니다. 문제의 본질은 다중 통화 테스트를 사용할 수 없다는 것입니다.
빈 값을 결정하는 함수가 전략 테스터 에서 작동하지 않는다는 가정이 있습니다. iCustom을 통해 지그재그로 붙였는데 빈 값이 0이고,
비어 있지 않은 것처럼 렌더링됩니다.
서버에서 오는 틱 없이 터미널에서 계산 이벤트 를 트리거하는 방법은 무엇입니까?
원하는 경우 분수가 될 수도 있습니다.
안녕하세요! 오늘 EURO M5는 글리치입니다. 터미널에서 아무 것도 건드리지 않았고, 삭제하지도, 값을 변경하지도 않았습니다.
가장 최근 상황:
일정을 변경하고 10년을 날아가 M5에서만.
안녕하세요! 오늘 EURO M5는 글리치입니다. 터미널에서 아무 것도 건드리지 않았고, 삭제하지도, 값을 변경하지도 않았습니다.
가장 최근 상황:
일정을 변경하고 10년을 날아가 M5에서만.
차트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 --> 새로 고침.