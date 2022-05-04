오류, 버그, 질문 - 페이지 525 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3184 새 코멘트 [삭제] 2011.09.29 09:46 #5241 좋은 오후입니다. 어떻게든 표준 그래픽 도구 를 변경할 수 있습니까? 보다 구체적으로: 1.3의 계수로 구축된 fibo 그리드에 수직선 추가 ilunga 2011.09.29 09:55 #5242 지표에 대한 질문입니다. 더 구체적으로, 프랙탈. 테스트 코드 작성 int Fractals; double bar_val[]; bool start; int OnInit () { Fractals = iFractals ( _Symbol , _Period ); if (Fractals == INVALID_HANDLE ) return ( 1 ); if (! ArrayResize (bar_val, 2 )) return ( 1 ); if (! ArraySetAsSeries (bar_val, true )) return ( 1 ); start = false ; return ( 0 ); } void OnTick () { if (start) return ; else start = true ; for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++) { CopyBuffer (Fractals, UPPER_LINE , i, 2 , bar_val); if ( EMPTY_VALUE != bar_val[ 0 ]) Print ( "1. i = " + string (i) + ", bar_val = " + string (bar_val[ 0 ])); CopyBuffer (Fractals, LOWER_LINE , i, 2 , bar_val); if ( EMPTY_VALUE != bar_val[ 0 ]) Print ( "2. i = " + string (i) + ", bar_val = " + string (bar_val[ 0 ])); } } 화면에는 없지만(표준 표시기 Fractals 에서) 주기적으로 i = 2에서 프랙탈을 표시합니다. 무슨 일이야 Anatoli Kazharski 2011.09.30 12:12 #5243 어떤 이유로 Expert Advisors는 2001년과 2006년 사이에 테스트되지 않았습니다. 유로와 파운드를 살펴보았습니다. 터미널 을 닫고 기록을 삭제했습니다. 새로고침 상관없습니다. 2001년 이전 거래가 열렸습니다. 그리고 2001년부터 2006년까지 신호가 있으면 합격. 왜요? x572intraday 2011.09.30 18:00 #5244 터미널 패널의 타임프레임 버튼이 멈춥니다. 때때로 TF에서 TF로 자주 여러 번 전환하여 한 번에 여러 개. 아마도 이것은 많은 수의 창, 표시기, 템플릿 때문일 것입니다. 그러나 이전에는 그 수가 적었지만 그러한 효과는 관찰되지 않았습니다. 스크린샷은 차트의 왼쪽 상단 모서리에 표시된 실제 값과 눌린 시간 프레임 버튼이 일치하지 않는 예를 보여줍니다. 조만간 효과가 나타나기는 하지만 장기적인 효과에 더 끌립니다. 때로는 아무 것도 누르지 않는 경우가 있습니다. gumgum 2011.09.30 22:19 #5245 mql5를 사용하여 창 크기를 제어할 수 있습니까? Alexander Puzikov 2011.09.30 23:24 #5246 ilunga : 지표에 대한 질문입니다. 보다 구체적으로, 프랙탈. 테스트 코드 작성 화면에는 없지만(표준 프랙탈 표시기에서) 주기적으로 i = 2에서 프랙탈을 표시합니다. 무슨 일이야 당신은 조언자 코드를 엉망으로 만들어야 합니다. Anatoli Kazharski 2011.09.30 23:30 #5247 tol64 : 어떤 이유로 Expert Advisors는 2001년과 2006년 사이에 테스트되지 않았습니다. 유로와 파운드를 살펴보았습니다. 터미널을 닫고 기록을 삭제했습니다. 새로고침 상관없습니다. 2001년 이전 거래가 열렸습니다. 그리고 2001년부터 2006년까지 신호가 있으면 합격. 왜요? 추가 정보. 이것은 테스터 설정에서 D1 시간 프레임이 선택된 경우에만 발생합니다. 전문가 설정 에서 D1 기간을 선택하고 테스터의 TF가 더 작은 경우 간격이 없습니다. 이것은 버그입니까 아니면 이에 대한 설명이 있습니까? Oleg Tsarkov 2011.10.01 01:53 #5248 나는 겉보기에 간단한 지표를 만들었습니다. 왜 작동하지 않으려고 하는지 - 이해가 되지 않습니다.( //+------------------------------------------------------------------+ //| testind.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 //--- plot Vol #property indicator_label1 "UniPrice" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrLightSlateGray #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #include <MovingAverages.mqh> //--- input parameters input int Smooth= 50 ; //--- indicator buffers double SmoothSpreadBuffer[]; double SpreadBuffer[]; double UniPriceBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer ( 0 ,UniPriceBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SpreadBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,SmoothSpreadBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); //--- return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int i; for (i= 1 ;i<rates_total;i++) { SpreadBuffer[i]=(high[i]-low[i]); } SmoothedMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated, 1 , // с какого индекса есть значения в массиве для сглаживания Smooth, // период экспроненциальной средней SpreadBuffer, // буфер для взятия средней SmoothSpreadBuffer); // в этот буфер помещаем значения средней for (i= 1 ;i<rates_total;i++) { UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[i]; //не показывает //UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[rates_total-1];//показывает //UniPriceBuffer[i]=close[i];//показывает //UniPriceBuffer[i]=SmoothSpreadBuffer[i];//показывает } //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ 닫기[i]는 대체할 때 출력하고 SmoothSpreadBuffer[i]는 대체할 때 출력합니다. 왜 그는 서로를 나누어 결과를 보여주고 싶지 않습니까? 그러나 결과는 때때로 제공되지만 현실과 일치하지 않습니다. 예를 들어 시계의 EURUSD 쌍 에는 300-400 범위의 값이 있어야 합니다... Alexander Puzikov 2011.10.01 03:51 #5249 Olegts : 나는 겉보기에 간단한 지표를 만들었습니다. 왜 작동하지 않으려고 하는지 - 이해가 되지 않습니다.( 닫기[i]는 대체할 때 출력하고 SmoothSpreadBuffer[i]는 대체할 때 출력합니다. 왜 그는 서로를 나누어 결과를 보여주고 싶지 않습니까? 그러나 결과는 때때로 제공되지만 현실과 일치하지 않습니다. 예를 들어 시계의 EURUSD 쌍에는 300-400 범위의 값이 있어야 합니다... UniPriceBuffer[i]=close[i]/SmoothSpreadBuffer[i]; 현재를 EURUSD 값으로 대체하십시오. 시간과 당신은 얻을 것이다: Ma 예를 들어 종가 에서 평균 16 UniPriceBuffer[i] = 1,33846 / 1.33932 = 0,99935 사용하는 것이 더 좋지 않습니다 handle= iMA (name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д [삭제] 2011.10.01 09:19 #5250 마지막 빌드 후 로드할 때 터미널이 멈춥니다. Steam Advisor의 창에서 그는 작업을 시작할 시간이 없습니다. 메뉴 또는 컨텍스트 메뉴 에 액세스할 수 없습니다. 윈7. 기호 개요 창이 비어 있습니다. 연결 아이콘은 빨간색입니다. 프로세서 부하가 없습니다. 무엇을 해야 하며 언제 안정이 될까요? Описание: Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: AppHangB1 Имя приложения: terminal.exe Версия приложения: 5.0.0.514 Отметка времени приложения: 00343800 Сигнатура зависания: 86b5 Тип зависания: 1 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915 Доп. сигнатура зависания 2: 4dea Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94 Доп. сигнатура зависания 4: 1df5 Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece Доп. сигнатура зависания 6: b4e6 Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4 1...518519520521522523524525526527528529530531532...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋은 오후입니다. 어떻게든 표준 그래픽 도구 를 변경할 수 있습니까? 보다 구체적으로: 1.3의 계수로 구축된 fibo 그리드에 수직선 추가
지표에 대한 질문입니다. 더 구체적으로, 프랙탈. 테스트 코드 작성
화면에는 없지만(표준 표시기 Fractals 에서) 주기적으로 i = 2에서 프랙탈을 표시합니다.
무슨 일이야
터미널 패널의 타임프레임 버튼이 멈춥니다. 때때로 TF에서 TF로 자주 여러 번 전환하여 한 번에 여러 개. 아마도 이것은 많은 수의 창, 표시기, 템플릿 때문일 것입니다. 그러나 이전에는 그 수가 적었지만 그러한 효과는 관찰되지 않았습니다. 스크린샷은 차트의 왼쪽 상단 모서리에 표시된 실제 값과 눌린 시간 프레임 버튼이 일치하지 않는 예를 보여줍니다. 조만간 효과가 나타나기는 하지만 장기적인 효과에 더 끌립니다.
때로는 아무 것도 누르지 않는 경우가 있습니다.
mql5를 사용하여 창 크기를 제어할 수 있습니까?
지표에 대한 질문입니다. 보다 구체적으로, 프랙탈. 테스트 코드 작성
화면에는 없지만(표준 프랙탈 표시기에서) 주기적으로 i = 2에서 프랙탈을 표시합니다.
무슨 일이야
어떤 이유로 Expert Advisors는 2001년과 2006년 사이에 테스트되지 않았습니다. 유로와 파운드를 살펴보았습니다. 터미널을 닫고 기록을 삭제했습니다. 새로고침 상관없습니다. 2001년 이전 거래가 열렸습니다. 그리고 2001년부터 2006년까지 신호가 있으면 합격. 왜요?
나는 겉보기에 간단한 지표를 만들었습니다. 왜 작동하지 않으려고 하는지 - 이해가 되지 않습니다.(
닫기[i]는 대체할 때 출력하고 SmoothSpreadBuffer[i]는 대체할 때 출력합니다. 왜 그는 서로를 나누어 결과를 보여주고 싶지 않습니까?
그러나 결과는 때때로 제공되지만 현실과 일치하지 않습니다. 예를 들어 시계의 EURUSD 쌍 에는 300-400 범위의 값이 있어야 합니다...
나는 겉보기에 간단한 지표를 만들었습니다. 왜 작동하지 않으려고 하는지 - 이해가 되지 않습니다.(
닫기[i]는 대체할 때 출력하고 SmoothSpreadBuffer[i]는 대체할 때 출력합니다. 왜 그는 서로를 나누어 결과를 보여주고 싶지 않습니까?
그러나 결과는 때때로 제공되지만 현실과 일치하지 않습니다. 예를 들어 시계의 EURUSD 쌍에는 300-400 범위의 값이 있어야 합니다...
현재를 EURUSD 값으로 대체하십시오. 시간과 당신은 얻을 것이다:
Ma 예를 들어 종가 에서 평균 16
사용하는 것이 더 좋지 않습니다
handle= iMA (name,period,ma_period,ma_shift,ma_method,applied_price); и т.д
마지막 빌드 후 로드할 때 터미널이 멈춥니다. Steam Advisor의 창에서 그는 작업을 시작할 시간이 없습니다. 메뉴 또는 컨텍스트 메뉴 에 액세스할 수 없습니다. 윈7. 기호 개요 창이 비어 있습니다. 연결 아이콘은 빨간색입니다. 프로세서 부하가 없습니다. 무엇을 해야 하며 언제 안정이 될까요?
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Имя приложения: terminal.exe
Версия приложения: 5.0.0.514
Отметка времени приложения: 00343800
Сигнатура зависания: 86b5
Тип зависания: 1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: 86b56845a796dcc49c1ed94bca152915
Доп. сигнатура зависания 2: 4dea
Доп. сигнатура зависания 3: 4dea45bbcdd37e9fd7bef8af1f8c0d94
Доп. сигнатура зависания 4: 1df5
Доп. сигнатура зависания 5: 1df5990b738955081f33bb6a466caece
Доп. сигнатура зависания 6: b4e6
Доп. сигнатура зависания 7: b4e6e85bfba9e3852328760498392cb4