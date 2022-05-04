오류, 버그, 질문 - 페이지 515 1...508509510511512513514515516517518519520521522...3184 새 코멘트 Andrei01 2011.09.14 14:19 #5141 스프레드를 고려하여 한 방향 주문에 대한 총 평균 위치를 계산하는 공식에 관심이 있습니다. 안타깝게도 검색으로 찾지 못했습니다. 미리 감사드립니다. Rashid Umarov 2011.09.14 14:21 #5142 Konstantin83 : 질문: chm 또는 pdf 파일 의 MQL5 참조 를 어느 섹션에서 다운로드할 수 있습니까? https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm 링크가 작동하지만 어떤 섹션에서 다운로드해야 합니까? 이전에는 "문서" 섹션에 있었지만 지금은 온라인 문서만 있습니다. 사이트의 문서 섹션( https://www.mql5.com/en/docs )에서 링크를 사용할 수 없습니까? Документация по MQL5 - языку автоматического трейдинга и тестированию торговых стратегий www.mql5.com Справочник MetaQuotes Language 5 (MQL5) - Документация на MQL5.com Dmitriy Skub 2011.09.14 14:23 #5143 Rosh : 거래는 거래 시점에만 유효하므로 아무것도 변경/재설정할 수 없습니다. 포지션 을 청산하는 주문 의 마법을 말하는 것일까요? 수동으로 거래할 때 마법은 주문과 수행되는 거래에 할당되지 않습니다. 순서는 다음과 같습니다. 지정된 0이 아닌 마법을 사용하여 EA가 보류 중인 주문 을 했습니다. 주문이 발동되었고, 포지션이 열렸습니다. 이 위치는 수동으로 마감되었습니다 질문: 이 닫힌 거래가 0이 아닌 마법을 가질 것인가 아니면 0이 될 것인가? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Rashid Umarov 2011.09.14 14:26 #5144 Dima_S : 순서는 다음과 같습니다. 지정된 0이 아닌 마법을 사용하여 EA가 보류 중인 주문 을 했습니다. 주문이 발동되었고, 포지션이 열렸습니다. 이 위치는 수동으로 마감되었습니다 질문: 이 닫힌 거래가 0이 아닌 마법을 가질 것인가 아니면 0이 될 것인가? 답변: 거래의 속성 거래는 거래 요청이 포함된 주문 을 기반으로 거래 작업 이 수행되었다는 사실을 반영합니다. 각 트랜잭션은 해당 정보를 얻을 수 있는 속성으로 설명됩니다. 속성 값을 읽기 위해 HistoryDealGet...() 유형의 함수가 사용 되며 해당 열거형에서 값을 반환합니다. HistoryDealGetInteger() 함수의 경우 ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER 식별자 설명 유형 DEAL_ORDER주문 , 거래가 실행된 기준 긴 DEAL_TIME 거래 시간 날짜 시간 DEAL_TYPE 거래 유형 ENUM_DEAL_TYPE DEAL_ENTRY 거래 방향 – 시장 진입, 시장 퇴출 또는 반전 ENUM_DEAL_ENTRY DEAL_MAGIC 거래에 대한 매직 넘버( ORDER_MAGIC 참조 )긴 DEAL_POSITION_ID 이 거래에 의해 개설, 수정 또는 마감된 직위 ID 입니다. 각 포지션에는 포지션의 전체 수명 동안 금융 상품에서 이루어진 모든 거래에 할당되는 고유 식별자가 있습니다. 긴 Dmitriy Skub 2011.09.14 14:33 #5145 이것은 또한 시도되었습니다: deal_order = ( long ) HistoryDealGetInteger ( deal_ticket, DEAL_ORDER ); deal_magic = ( ulong ) HistoryOrderGetInteger ( deal_order, ORDER_MAGIC ); 결과도 null로 반환됩니다. Dmitriy Skub 2011.09.14 14:40 #5146 Interesting : 내가 알기로는 특정 거래의 속성을 가져오기 전에 HistoryDealSelect 를 사용하여 선택해야 합니다. HistoryDealSelect 적절한 기능을 통해 추가 액세스를 위해 기록에서 거래를 선택합니다. 함수가 성공적으로 완료되면 true를 반환합니다. 함수가 실패하면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다. boolHistoryDealSelect ( _ 울롱 티켓 // 거래 티켓 ); 옵션 티켓 [in] 거래 티켓 반환 값 성공하면 true, 그렇지 않으면 false를 반환합니다. 제대로 이해하지 못하고 있습니다. HistoryDealGetTicket도 거래를 선택합니다. Валерий 2011.09.14 15:45 #5147 Dima_S : 제대로 이해하지 못하고 있습니다. HistoryDealGetTicket은 또한 거래를 선택합니다. 아니요, 당신은 모든 것을 올바르게하고 있습니다. 수동으로 주문(거래)할 때만 매직이 설정되지 않습니다(기본값 = 0). 그렇기 때문에 고문이 자신의 작업을 다른 모든 작업과 구별할 수 있도록 고안되었습니다. 모든 작업을 위치, 전문가 및 수동으로 연결하려면 POSITION_IDENTIFIER 를 사용하십시오. 모든 거래에 대해 동일합니다. Dmitriy Skub 2011.09.14 16:04 #5148 Valmars : 즉, 이러한 일련의 작업으로 다음과 같이 말하고 싶습니다. 지정된 0이 아닌 마법을 사용하여 EA 가 보류 중인 주문 을 했습니다. 주문이 발동되었고, 포지션이 열렸습니다. 이 위치는 수동으로 마감되었습니다 기록의 결과 트랜잭션은 마법이 전혀 없으며 얻을 방법이 없습니까? Валерий 2011.09.14 17:16 #5149 Dima_S : 즉, 이러한 일련의 작업으로 다음과 같이 말하고 싶습니다. 지정된 0이 아닌 마법을 사용하여 EA 가 보류 중인 주문 을 했습니다. 주문이 발동되었고, 포지션이 열렸습니다. 이 위치는 수동으로 마감되었습니다 기록의 결과 트랜잭션은 마법이 전혀 없으며 얻을 방법이 없습니까? 거래의 마법은 주문의 마법에 의해 결정되며 그 결과 주문이 실행됩니다. 그리고 거래(주문) 요청을 수동으로 전송하여 마법을 설정할 수 있습니까? 예, 역사의 결과 무역은 제로 마법과 함께 할 것입니다. 얻을 수 있으며 0과 같을 것입니다(마법이 설치되지 않았음을 의미함). 아마도 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니까? 당신이 제공한 순서에는 두 가지 거래가 있을 것입니다. 첫 번째 주문은 효과가 있었고, 주문에 설정된 마법과의 거래, 두 번째는 위치가 수동으로 닫힐 때 마법이 0입니다. Dmitriy Skub 2011.09.14 18:03 #5150 Valmars : 거래의 마법은 주문의 마법에 의해 결정되며 그 결과 주문이 실행됩니다. 그리고 거래(주문) 요청을 수동으로 전송하여 마법을 설정할 수 있습니까? 예, 역사의 결과 무역은 제로 마법과 함께 할 것입니다. 얻을 수 있으며 0과 같을 것입니다(마법이 설치되지 않았음을 의미함). 아마도 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니까? 당신이 제공한 순서에는 두 가지 거래가 있을 것입니다. 첫 번째 주문은 효과가 있었고, 주문에 설정된 마법과의 거래, 두 번째 는 위치를 수동으로 닫을 때 해당 마법은 0입니다. 위치 ID 사용을 제안하시겠습니까? 1...508509510511512513514515516517518519520521522...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
질문: chm 또는 pdf 파일 의 MQL5 참조 를 어느 섹션에서 다운로드할 수 있습니까? https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm 링크가 작동하지만 어떤 섹션에서 다운로드해야 합니까? 이전에는 "문서" 섹션에 있었지만 지금은 온라인 문서만 있습니다.
사이트의 문서 섹션( https://www.mql5.com/en/docs )에서 링크를 사용할 수 없습니까?
거래는 거래 시점에만 유효하므로 아무것도 변경/재설정할 수 없습니다. 포지션 을 청산하는 주문 의 마법을 말하는 것일까요? 수동으로 거래할 때 마법은 주문과 수행되는 거래에 할당되지 않습니다.
순서는 다음과 같습니다.
질문: 이 닫힌 거래가 0이 아닌 마법을 가질 것인가 아니면 0이 될 것인가?
- 지정된 0이 아닌 마법을 사용하여 EA가 보류 중인 주문 을 했습니다.
- 주문이 발동되었고, 포지션이 열렸습니다.
- 이 위치는 수동으로 마감되었습니다
답변: 거래의 속성
거래는 거래 요청이 포함된 주문 을 기반으로 거래 작업 이 수행되었다는 사실을 반영합니다. 각 트랜잭션은 해당 정보를 얻을 수 있는 속성으로 설명됩니다. 속성 값을 읽기 위해 HistoryDealGet...() 유형의 함수가 사용 되며 해당 열거형에서 값을 반환합니다.
HistoryDealGetInteger() 함수의 경우
ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER
식별자
설명
유형
DEAL_ORDER
주문 , 거래가 실행된 기준
긴
DEAL_TIME
거래 시간
날짜 시간
DEAL_TYPE
거래 유형
ENUM_DEAL_TYPE
DEAL_ENTRY
거래 방향 – 시장 진입, 시장 퇴출 또는 반전
ENUM_DEAL_ENTRY
DEAL_MAGIC
거래에 대한 매직 넘버( ORDER_MAGIC 참조 )
긴
DEAL_POSITION_ID
이 거래에 의해 개설, 수정 또는 마감된 직위 ID 입니다. 각 포지션에는 포지션의 전체 수명 동안 금융 상품에서 이루어진 모든 거래에 할당되는 고유 식별자가 있습니다.
긴
이것은 또한 시도되었습니다:결과도 null로 반환됩니다.
내가 알기로는 특정 거래의 속성을 가져오기 전에 HistoryDealSelect 를 사용하여 선택해야 합니다.
HistoryDealSelect
적절한 기능을 통해 추가 액세스를 위해 기록에서 거래를 선택합니다. 함수가 성공적으로 완료되면 true를 반환합니다. 함수가 실패하면 false를 반환합니다. 오류에 대한 정보를 얻으려면 GetLastError() 함수를 호출해야 합니다.
boolHistoryDealSelect ( _
울롱 티켓 // 거래 티켓
);
옵션
티켓
[in] 거래 티켓
반환 값
성공하면 true, 그렇지 않으면 false를 반환합니다.
제대로 이해하지 못하고 있습니다.
HistoryDealGetTicket도 거래를 선택합니다.
제대로 이해하지 못하고 있습니다.
HistoryDealGetTicket은 또한 거래를 선택합니다.
아니요, 당신은 모든 것을 올바르게하고 있습니다. 수동으로 주문(거래)할 때만 매직이 설정되지 않습니다(기본값 = 0). 그렇기 때문에 고문이 자신의 작업을 다른 모든 작업과 구별할 수 있도록 고안되었습니다. 모든 작업을 위치, 전문가 및 수동으로 연결하려면 POSITION_IDENTIFIER 를 사용하십시오. 모든 거래에 대해 동일합니다.
기록의 결과 트랜잭션은 마법이 전혀 없으며 얻을 방법이 없습니까?
거래의 마법은 주문의 마법에 의해 결정되며 그 결과 주문이 실행됩니다. 그리고 거래(주문) 요청을 수동으로 전송하여 마법을 설정할 수 있습니까? 예, 역사의 결과 무역은 제로 마법과 함께 할 것입니다. 얻을 수 있으며 0과 같을 것입니다(마법이 설치되지 않았음을 의미함).아마도 우리는 다른 것에 대해 이야기하고 있습니까? 당신이 제공한 순서에는 두 가지 거래가 있을 것입니다. 첫 번째 주문은 효과가 있었고, 주문에 설정된 마법과의 거래, 두 번째는 위치가 수동으로 닫힐 때 마법이 0입니다.
