Dima_S :
위치 ID 사용을 제안하시겠습니까?
글쎄, 나는 당신이 무엇을 얻거나 구현하기를 원하는지 모르겠습니다. 그건 그렇고, 중지가 트리거되는 트랜잭션도 0의 마법을 갖습니다.
 

오늘 MetaTrader 5(64)의 자동 업데이트 가 있었습니다.

그 후, 터미널 시작을 중지, 시작하려고 할 때 발행

가능한 빨리 문제를 해결하십시오.

MetaEditor가 정상적으로 시작됩니다.

터미널의 최신 로그를 첨부합니다.

내 시스템에 대한 설명: Windows 7 64 Ultimate, 서비스 팩 1. 프로세서: Intel i5 750 @ 2.67GHz. 램: 4GB
[삭제]  
MetaEditor가 파일을 지운 것은 이번이 두 번째입니다.

윈도우 7 SP1 32비트.

메타 에디터 5.0 507

프로그램을 시작한 후. 그 전에 세 개의 프로젝트 --- 고문, 클래스 1, 클래스 2가 열렸습니다.

1등급에 초점을 맞췄다. 이전 마감시.

오늘 시작합니다. 프로그램이 시작됩니다. 포커스를 Class1 프로젝트 탭으로 설정합니다. 그리고 내가 보는 것은 ---- 빈 프로젝트입니다.

좋아요, 이번이 처음이 아닙니다. 저는 15분마다 아카이브 버전을 만듭니다. 따라서 데이터가 손실되지 않습니다.

메타에디터는 관리자로 실행했습니다 .

여전히 폴더에 프로젝트를 저장하는 이유는 무엇입니까? C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\

C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5에 파일을 저장하도록 MetaEditor를 구성할 위치

MetaEditor 4 의 경우 관리자로 실행하기에 충분하고 C:\Program Files\MetaTrader 에 파일을 저장하기 때문입니다.

아마도 이것은 관련이 있습니다. Windows 1은 샌드박스에서 프로그램을 시작합니다. 2. 프로그램은 샌드박스에 프로젝트를 생성합니다 .

아마도 너무 강력한 파일 보호입니다.

XP는 제공되지 않습니다.

PS/// 또는 MetaEditor를 닫기 전에 모든 탭을 닫을 수 있습니다. 그런 다음 초기화 시 ---- Metaeditor는 파일로 트릭을 재생하지 않습니다. 아마도 여기 어딘가에 파일의 존재에 대한 일종의 검사가 있을 것입니다. 파일을 찾을 수 없는 경우(Windows에 샌드박스를 로드할 시간이 없는 경우) 편집기는 동일한 이름의 깨끗한 파일을 생성합니다. 그리고 Windows는 이를 동일한 샌드박스에 넣습니다(이전 파일을 빈 파일로 교체).

 
디스크 여유 공간이 충분했습니까?
 
프로젝트 정리와 관련하여 - 서비스 데스크에서 세부 정보가 필요합니다. 열려 있는 파일의 예를 첨부할 수 있습니다.

작업 디렉토리와 관련하여 - /portable 명령줄 스위치로 메타에디터를 실행해 보십시오.

 
샘플 파일?? 이러한 프로젝트입니까? 또는 일종의 로그?

메타에디터를 통해 만든 평범한 프로젝트들. 메소드 편집기가 지운 것은 이제 비어 있습니다. Windows는 파일 크기를 0바이트로 표시합니다.

보관된 버전에서 이미 교체했습니다.

 
Renat :
디스크 여유 공간이 충분했습니까?
틀림없이.
 
XP SP3의 호환 모드에서 실행

생성된 어드바이저가 저장되었습니다. C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5 폴더에 저장된 프로그램

조언 해주셔서 감사합니다.

C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\............\MQL5\ 프로젝트를 저장하는 아이디어를 누가 생각해 냈는지 모르겠습니다.

결국, 어딘가에서 파일을 복사하려면 ---- 이 폴더를 열어야 하지만 먼저 찾아야 합니다. ....

더 많은 Windows가 파일에 대해 현명하지 않기를 바랍니다.

 
rlx :


결국, 어딘가에서 파일을 복사하려면 ---- 이 폴더를 열어야 하지만 먼저 찾아야 합니다. ....


이것은 도움말에 설명되어 있습니다.

이제 공용 폴더도 쉽게 찾을 수 있습니다.

