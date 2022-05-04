오류, 버그, 질문 - 페이지 516 1...509510511512513514515516517518519520521522523...3184 새 코멘트 Валерий 2011.09.15 01:31 #5151 Dima_S : 위치 ID 사용을 제안하시겠습니까? 글쎄, 나는 당신이 무엇을 얻거나 구현하기를 원하는지 모르겠습니다. 그건 그렇고, 중지가 트리거되는 트랜잭션도 0의 마법을 갖습니다. masharov 2011.09.15 06:54 #5152 오늘 MetaTrader 5(64)의 자동 업데이트 가 있었습니다. 그 후, 터미널 시작을 중지, 시작하려고 할 때 발행 가능한 빨리 문제를 해결하십시오. MetaEditor가 정상적으로 시작됩니다. 터미널의 최신 로그를 첨부합니다. 내 시스템에 대한 설명: Windows 7 64 Ultimate, 서비스 팩 1. 프로세서: Intel i5 750 @ 2.67GHz. 램: 4GB Errors, bugs, questions 빌드 600+ 및 CPU MT4로 인해 컴퓨터 충돌이 [삭제] 2011.09.15 08:20 #5153 masharov : MetaTrader 5가 오늘 자동으로 업데이트 되었습니다. 그 후, 터미널 시작을 중지, 시작하려고 할 때 발행 가능한 빨리 문제를 해결하십시오. MetaEditor가 정상적으로 시작됩니다. 그래서 SD + 어떤 종류의 하드웨어에 대한 설명 + 어떤 종류의 OS 표시 + 터미널 로그(파일) + 추가 정보에 응용 프로그램과 함께 가능한 한 빨리 필요합니다. XP SP3, KIS 2011, Intel P4 3.0GHz, RAM 3Gb와 같이 항상 지연되었지만 정상적으로 시작했습니다. rlx 2011.09.15 10:18 #5154 MetaEditor가 파일을 지운 것은 이번이 두 번째입니다. 윈도우 7 SP1 32비트. 메타 에디터 5.0 507 프로그램을 시작한 후. 그 전에 세 개의 프로젝트 --- 고문, 클래스 1, 클래스 2가 열렸습니다. 1등급에 초점을 맞췄다. 이전 마감시. 오늘 시작합니다. 프로그램이 시작됩니다. 포커스를 Class1 프로젝트 탭으로 설정합니다. 그리고 내가 보는 것은 ---- 빈 프로젝트입니다. 좋아요, 이번이 처음이 아닙니다. 저는 15분마다 아카이브 버전을 만듭니다. 따라서 데이터가 손실되지 않습니다. 메타에디터는 관리자로 실행했습니다 . 여전히 폴더에 프로젝트를 저장하는 이유는 무엇입니까? C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\ C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5에 파일을 저장하도록 MetaEditor를 구성할 위치 MetaEditor 4 의 경우 관리자로 실행하기에 충분하고 C:\Program Files\MetaTrader 에 파일을 저장하기 때문입니다. 아마도 이것은 관련이 있습니다. Windows 1은 샌드박스에서 프로그램을 시작합니다. 2. 프로그램은 샌드박스에 프로젝트를 생성합니다 . 아마도 너무 강력한 파일 보호입니다. XP는 제공되지 않습니다. PS/// 또는 MetaEditor를 닫기 전에 모든 탭을 닫을 수 있습니다. 그런 다음 초기화 시 ---- Metaeditor는 파일로 트릭을 재생하지 않습니다. 아마도 여기 어딘가에 파일의 존재에 대한 일종의 검사가 있을 것입니다. 파일을 찾을 수 없는 경우(Windows에 샌드박스를 로드할 시간이 없는 경우) 편집기는 동일한 이름의 깨끗한 파일을 생성합니다. 그리고 Windows는 이를 동일한 샌드박스에 넣습니다(이전 파일을 빈 파일로 교체). Errors, bugs, questions 서비스 데스크. 불만, 제안. 기고글 토론 "MetaTrader 5에서 Renat Fatkhullin 2011.09.15 10:34 #5155 디스크 여유 공간이 충분했습니까? Test Account 2011.09.15 10:38 #5156 rlx : MetaEditor가 파일을 지운 것은 이번이 두 번째입니다. 윈도우 7 SP1 32비트. 메타 에디터 5.0 507 프로그램을 시작한 후. 그 전에는 3개의 프로젝트 --- Advisor, class1, class2가 열렸습니다. 1등급에 초점을 맞췄다. 이전 마감시. 오늘 시작합니다. 프로그램이 시작됩니다. 포커스를 Class1 프로젝트 탭으로 설정합니다. 그리고 내가 보는 것은 ---- 빈 프로젝트입니다. 좋아요, 이번이 처음이 아닙니다. 저는 15분마다 아카이브 버전을 만듭니다. 따라서 데이터가 손실되지 않습니다. 메타에디터는 관리자로 실행했습니다 . 여전히 폴더에 프로젝트를 저장하는 이유는 무엇입니까? C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\ C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5에 파일을 저장하도록 MetaEditor를 구성할 위치 MetaEditor 4 의 경우 관리자로 실행하기에 충분하고 C:\Program Files\MetaTrader 에 파일을 저장하기 때문입니다. 아마도 이것은 관련이 있습니다. Windows 1은 샌드박스에서 프로그램을 시작합니다. 2. 프로그램은 샌드박스에 프로젝트를 생성합니다. 아마도 너무 강력한 파일 보호 기능일 것입니다. XP는 제공되지 않습니다. PS/// 또는 MetaEditor를 닫기 전에 모든 탭을 닫을 수 있습니다. 그런 다음 초기화 시 ---- Metaeditor는 파일로 트릭을 재생하지 않습니다. 아마도 여기 어딘가에 파일의 존재에 대한 일종의 검사가 있을 것입니다. 파일을 찾을 수 없는 경우(Windows에 샌드박스를 로드할 시간이 없는 경우) 편집기는 동일한 이름의 깨끗한 파일을 생성합니다. 그리고 Windows는 이를 동일한 샌드박스에 넣습니다(이전 파일을 빈 파일로 교체). 프로젝트 정리와 관련하여 - 서비스 데스크에서 세부 정보가 필요합니다. 열려 있는 파일의 예를 첨부할 수 있습니다. 작업 디렉토리와 관련하여 - /portable 명령줄 스위치로 메타에디터를 실행해 보십시오. rlx 2011.09.15 10:46 #5157 alexvd : 프로젝트 정리와 관련하여 - 서비스 데스크에서 세부 정보가 필요합니다. 열려 있는 파일의 예를 첨부할 수 있습니다. 작업 디렉토리와 관련하여 - /portable 명령줄 스위치로 메타에디터를 실행해 보십시오. 샘플 파일?? 이러한 프로젝트입니까? 또는 일종의 로그? 메타에디터를 통해 만든 평범한 프로젝트들. 메소드 편집기가 지운 것은 이제 비어 있습니다. Windows는 파일 크기를 0바이트로 표시합니다. 보관된 버전에서 이미 교체했습니다. rlx 2011.09.15 10:47 #5158 Renat : 디스크 여유 공간이 충분했습니까? 틀림없이. rlx 2011.09.15 10:53 #5159 alexvd : 프로젝트 정리와 관련하여 - 서비스 데스크에서 세부 정보가 필요합니다. 열려 있는 파일의 예를 첨부할 수 있습니다. 작업 디렉토리와 관련하여 - /portable 명령줄 스위치로 메타에디터를 실행해 보십시오. XP SP3의 호환 모드에서 실행 생성된 어드바이저가 저장되었습니다. C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5 폴더에 저장된 프로그램 조언 해주셔서 감사합니다. C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\............\MQL5\ 프로젝트를 저장하는 아이디어를 누가 생각해 냈는지 모르겠습니다. 결국, 어딘가에서 파일을 복사하려면 ---- 이 폴더를 열어야 하지만 먼저 찾아야 합니다. .... 더 많은 Windows가 파일에 대해 현명하지 않기를 바랍니다. Test Account 2011.09.15 11:12 #5160 rlx : 결국, 어딘가에서 파일을 복사하려면 ---- 이 폴더를 열어야 하지만 먼저 찾아야 합니다. .... 이것은 도움말에 설명되어 있습니다. 이제 공용 폴더도 쉽게 찾을 수 있습니다. 1...509510511512513514515516517518519520521522523...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
위치 ID 사용을 제안하시겠습니까?
오늘 MetaTrader 5(64)의 자동 업데이트 가 있었습니다.
그 후, 터미널 시작을 중지, 시작하려고 할 때 발행
가능한 빨리 문제를 해결하십시오.
MetaEditor가 정상적으로 시작됩니다.
터미널의 최신 로그를 첨부합니다.내 시스템에 대한 설명: Windows 7 64 Ultimate, 서비스 팩 1. 프로세서: Intel i5 750 @ 2.67GHz. 램: 4GB
MetaTrader 5가 오늘 자동으로 업데이트 되었습니다.
그 후, 터미널 시작을 중지, 시작하려고 할 때 발행가능한 빨리 문제를 해결하십시오.
MetaEditor가 정상적으로 시작됩니다.
그래서 SD + 어떤 종류의 하드웨어에 대한 설명 + 어떤 종류의 OS 표시 + 터미널 로그(파일) + 추가 정보에 응용 프로그램과 함께 가능한 한 빨리 필요합니다.
XP SP3, KIS 2011, Intel P4 3.0GHz, RAM 3Gb와 같이 항상 지연되었지만 정상적으로 시작했습니다.
MetaEditor가 파일을 지운 것은 이번이 두 번째입니다.
윈도우 7 SP1 32비트.
메타 에디터 5.0 507
프로그램을 시작한 후. 그 전에 세 개의 프로젝트 --- 고문, 클래스 1, 클래스 2가 열렸습니다.
1등급에 초점을 맞췄다. 이전 마감시.
오늘 시작합니다. 프로그램이 시작됩니다. 포커스를 Class1 프로젝트 탭으로 설정합니다. 그리고 내가 보는 것은 ---- 빈 프로젝트입니다.
좋아요, 이번이 처음이 아닙니다. 저는 15분마다 아카이브 버전을 만듭니다. 따라서 데이터가 손실되지 않습니다.
메타에디터는 관리자로 실행했습니다 .
여전히 폴더에 프로젝트를 저장하는 이유는 무엇입니까? C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\
C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5에 파일을 저장하도록 MetaEditor를 구성할 위치
MetaEditor 4 의 경우 관리자로 실행하기에 충분하고 C:\Program Files\MetaTrader 에 파일을 저장하기 때문입니다.
아마도 이것은 관련이 있습니다. Windows 1은 샌드박스에서 프로그램을 시작합니다. 2. 프로그램은 샌드박스에 프로젝트를 생성합니다 .
아마도 너무 강력한 파일 보호입니다.
XP는 제공되지 않습니다.
PS/// 또는 MetaEditor를 닫기 전에 모든 탭을 닫을 수 있습니다. 그런 다음 초기화 시 ---- Metaeditor는 파일로 트릭을 재생하지 않습니다. 아마도 여기 어딘가에 파일의 존재에 대한 일종의 검사가 있을 것입니다. 파일을 찾을 수 없는 경우(Windows에 샌드박스를 로드할 시간이 없는 경우) 편집기는 동일한 이름의 깨끗한 파일을 생성합니다. 그리고 Windows는 이를 동일한 샌드박스에 넣습니다(이전 파일을 빈 파일로 교체).
프로젝트 정리와 관련하여 - 서비스 데스크에서 세부 정보가 필요합니다. 열려 있는 파일의 예를 첨부할 수 있습니다.
작업 디렉토리와 관련하여 - /portable 명령줄 스위치로 메타에디터를 실행해 보십시오.
샘플 파일?? 이러한 프로젝트입니까? 또는 일종의 로그?
메타에디터를 통해 만든 평범한 프로젝트들. 메소드 편집기가 지운 것은 이제 비어 있습니다. Windows는 파일 크기를 0바이트로 표시합니다.
보관된 버전에서 이미 교체했습니다.
디스크 여유 공간이 충분했습니까?
XP SP3의 호환 모드에서 실행
생성된 어드바이저가 저장되었습니다. C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5 폴더에 저장된 프로그램
조언 해주셔서 감사합니다.
C:\Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\............\MQL5\ 프로젝트를 저장하는 아이디어를 누가 생각해 냈는지 모르겠습니다.
결국, 어딘가에서 파일을 복사하려면 ---- 이 폴더를 열어야 하지만 먼저 찾아야 합니다. ....
더 많은 Windows가 파일에 대해 현명하지 않기를 바랍니다.
이것은 도움말에 설명되어 있습니다.
이제 공용 폴더도 쉽게 찾을 수 있습니다.