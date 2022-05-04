오류, 버그, 질문 - 페이지 521 1...514515516517518519520521522523524525526527528...3184 새 코멘트 Alexander Puzikov 2011.09.17 23:50 #5201 stringo : 서비스 데스크에 자세한 요청을 작성하는 것이 좋습니다. 테스터 에이전트 로그에도 관심 또한 매개변수 없이 MetaTester.exe를 수동으로 실행해 보십시오. Windows를 다시 설치하면 문제가 완전히 해결되고 테스터는 쾅, 인증 오류로 인해 매번 다시 시작을 눌러야 하지만, 일반적으로 터미널 속도와 관련 하여 프로그램 코드를 개선해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다! gumgum 2011.09.17 23:56 #5202 다음은 그래프의 화면 4입니다. 전체 화면(F11) 및 모자이크에서 추적: 다시 F11. 자동으로 조정되지 않는 이유는 무엇입니까?: 다시 F11을 누르고....내 모자이크는 어디에 있습니까?: Ilya Belyaev 2011.09.18 07:59 #5203 tol64 : TimeTradeServer() 함수를 사용합니다 . 그리고 토요일이 될 것입니다. 네 감사합니다! 정말 기분이 나아졌습니다 ... 부주의하게 문서를 읽으십시오 ( masharov 2011.09.18 08:32 #5204 Im_hungry : Windows를 다시 설치하면 문제가 완전히 해결되고 테스터는 쾅, 인증 오류로 인해 매번 다시 시작을 눌러야 하지만, 일반적으로 터미널 속도와 관련하여 프로그램 코드를 개선해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다! 이 버그가 있습니다. 테스터가 시작되지 않습니다. 나는 서비스 데스크에 편지를 썼다. Windows를 다시 설치하는 것은 허용되지 않습니다. Anatoly Kotlov 2011.09.19 13:03 #5205 MQL5 참조에는 POSITION_PRICE_OPEN 및 POSITION_PRICE_CURRENT 속성에 대한 설명이 완전히 모호합니다. 그들의 논리는 테스터를 운전해야만 이해할 수 있습니다. 값은 같을 수도 있고 같지 않을 수도 있습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства позиций - Документация по MQL5 Alexander Puzikov 2011.09.19 17:17 #5206 masharov : 이 버그가 있습니다. 테스터가 시작되지 않습니다. 나는 서비스 데스크에 편지를 썼다. Windows를 다시 설치하는 것은 허용되지 않습니다. 예, 오늘 모든 일이 다시 발생했습니다. 테스터에서 10번 실행하려고 합니다. 모든 고문 - 아무것도 없었지만 파일 로그를 살펴보고 거기에서 무언가를 찾았습니다. 오른쪽 하단에 있지만 Alpari 서버에 연결하지 못했습니다. 터미널(MT5 507build)에 녹색 체크 표시가 있지만 따옴표는 로드되지 않습니다. 그래서 데모 계정을 변경하고 컴퓨터의 모든 보호 기능을 끄고 Windows를 재부팅했습니다. 터미널을 실행하고 어드바이저 테스트를 시작했는데 이렇게 되었습니다. 개발자를 위한 질문: 인터넷이나 DC에 연결되어 있지 않으면 이제 테스터를 실행할 수 없습니까? 고맙습니다. Yedelkin 2011.09.19 19:41 #5207 Im_hungry : 인터넷이나 DC에 연결되어 있지 않으면 이제 테스터를 실행할 수 없습니까? 내 테스터는 네트워크 연결 없이 계속 오프라인으로 작동합니다. 테스트를 시작하기 전에 원하는 스토리를 업로드하기만 하면 됩니다. 물론 테스터가 없으면 테스터가 할 일이 없습니다. masharov 2011.09.19 20:08 #5208 Yedelkin : 내 테스터는 네트워크 연결 없이 계속 오프라인으로 작동합니다. 테스트를 시작하기 전에 원하는 스토리를 업로드하기만 하면 됩니다. 물론 테스터가 없으면 테스터가 할 일이 없습니다. 아마도 이 오류에 관한 것입니다. 그것은 인터넷과 아무 관련이 없습니다. 여기가 뭔가 다르네요 :) Валерий 2011.09.20 00:05 #5209 masharov : 아마도 이 오류에 관한 것입니다. 그것은 인터넷과 아무 관련이 없습니다. 이곳은 뭔가 다릅니다 :) 예, 이 오류는 항상 존재합니다. 다시 시작하면 테스터가 정상적으로 시작됩니다. 마지막 업데이트 이후에 나온 것 같아요. Olegs Kucerenko 2011.09.20 00:29 #5210 안녕하세요! 제 3개월 경험상 업데이트도 하기 전인데 2회차에도 안뜨는 경우가 있습니다. 또한 " 최적화 결과 " 탭에서 마우스로 단일 테스트를 시작하고 선택한 매개변수에 따라 매개변수를 설정하지만 동일한 오류에 대해 테스트가 진행되지 않습니다. 1...514515516517518519520521522523524525526527528...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
서비스 데스크에 자세한 요청을 작성하는 것이 좋습니다. 테스터 에이전트 로그에도 관심
또한 매개변수 없이 MetaTester.exe를 수동으로 실행해 보십시오.
Windows를 다시 설치하면 문제가 완전히 해결되고 테스터는 쾅,
인증 오류로 인해 매번 다시 시작을 눌러야 하지만,
일반적으로 터미널 속도와 관련 하여 프로그램 코드를 개선해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다!
다음은 그래프의 화면 4입니다.
전체 화면(F11) 및 모자이크에서 추적:
다시 F11. 자동으로 조정되지 않는 이유는 무엇입니까?:
다시 F11을 누르고....내 모자이크는 어디에 있습니까?:
TimeTradeServer() 함수를 사용합니다 . 그리고 토요일이 될 것입니다.
이 버그가 있습니다. 테스터가 시작되지 않습니다. 나는 서비스 데스크에 편지를 썼다.
Windows를 다시 설치하는 것은 허용되지 않습니다.
MQL5 참조에는 POSITION_PRICE_OPEN 및 POSITION_PRICE_CURRENT 속성에 대한 설명이 완전히 모호합니다.
그들의 논리는 테스터를 운전해야만 이해할 수 있습니다. 값은 같을 수도 있고 같지 않을 수도 있습니다.
예, 오늘 모든 일이 다시 발생했습니다. 테스터에서 10번 실행하려고 합니다.
모든 고문 - 아무것도 없었지만 파일 로그를 살펴보고 거기에서 무언가를 찾았습니다.
오른쪽 하단에 있지만 Alpari 서버에 연결하지 못했습니다.
터미널(MT5 507build)에 녹색 체크 표시가 있지만 따옴표는 로드되지 않습니다.
그래서 데모 계정을 변경하고 컴퓨터의 모든 보호 기능을 끄고 Windows를 재부팅했습니다.
터미널을 실행하고 어드바이저 테스트를 시작했는데 이렇게 되었습니다.
개발자를 위한 질문:
인터넷이나 DC에 연결되어 있지 않으면 이제 테스터를 실행할 수 없습니까?
고맙습니다.
내 테스터는 네트워크 연결 없이 계속 오프라인으로 작동합니다. 테스트를 시작하기 전에 원하는 스토리를 업로드하기만 하면 됩니다. 물론 테스터가 없으면 테스터가 할 일이 없습니다.
그것은 인터넷과 아무 관련이 없습니다. 여기가 뭔가 다르네요 :)
안녕하세요! 제 3개월 경험상 업데이트도 하기 전인데 2회차에도 안뜨는 경우가 있습니다.
또한 " 최적화 결과 " 탭에서 마우스로 단일 테스트를 시작하고 선택한 매개변수에 따라 매개변수를 설정하지만 동일한 오류에 대해 테스트가 진행되지 않습니다.