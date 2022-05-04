오류, 버그, 질문 - 페이지 517 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3184 새 코멘트 rlx 2011.09.15 11:20 #5161 alexvd : 이것은 도움말에 설명되어 있습니다. 이제 공용 폴더도 쉽게 찾을 수 있습니다. 고맙습니다! 방금 도움말을 읽었지만 일반적으로 프로그램 사용 방법에 대한 섹션을 건너뜁니다. 그리고 기능 등에 대한 설명만 읽었습니다. 이 폴더의 위치를 변경할 수 있습니까? 결국 논리적으로 생각하면 스크립트, 표시기 등이 있습니다. 이것은 내 문서입니다. 그리고 내 문서 폴더에 저장하는 것이 편리할 것입니다. 또한 하나의 디스크에 Windows가 있습니다. 내 문서는 다른 드라이브에 있습니다. 그리고 Windows 충돌의 경우. 또는 다시 설치합니다. 내 모든 작업을 다른 디스크에 복사했는지 여부를 기억할 필요가 없습니다. Anatoli Kazharski 2011.09.15 12:40 #5162 OBJPROP_ZORDER 속성이 항상 작동하는 것은 아닙니다. 즉, OBJ_LABEL 개체를 클릭하고 이 개체 뒤에 다른 개체가 있으면 뒤로 개체의 기능이 트리거됩니다. 이것은 클릭이 빈 문자 영역에 닿을 때 발생하는 것 같습니다. 현재 OBJPROP_XOFFSET 및 OBJPROP_YOFFSET 같은 속성이 있습니다. 그것들을 사용할 때 물체의 하나 또는 다른 영역을 보이지 않게 할 수 있습니다. 개체의 지정된 영역을 클릭할 수 없도록 하는 속성을 만드는 것이 유용할 것입니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Типы объектов - Документация по MQL5 gumgum 2011.09.15 13:11 #5163 내 프로필에 다음이 있습니다. 그리고 그것을 이해하는 방법!? Anatoli Kazharski 2011.09.15 13:36 #5164 gumgum : 내 프로필에 다음이 있습니다. 그리고 그것을 이해하는 방법!? 다음과 같이 : 레나트 2011.09.15 03:26 # 챔피언십은 정시에 시작됩니다. 그리고 신호 모니터링 및 배포는 복잡한 프로젝트이며 빠르게 해결되지 않습니다. 다른 날 우리는 에이전트를 위한 유료 클라우드를 출시할 예정 입니다. Rashid Umarov 2011.09.15 13:42 #5165 gumgum : 내 프로필에 다음이 있습니다. 그리고 그것을 이해하는 방법!? 이것은 실제 상쇄가 아니므로 걱정하지 마십시오. 지금까지는 MQL5 클라우드 네트워크의 에이전트 사용에 대한 가상 발생/요금에 대한 정보 메시지일 뿐입니다. x572intraday 2011.09.15 14:47 #5166 아마도 지식의 일부 격차가 그러한 질문을 일으키지만 나는 스스로 비슷한 것을 찾을 수 없었고 알고리즘 트릭의 도움으로 구현하는 것은 나에게 추악한 목발 변태에 불과한 것 같습니다. 그래픽 개체에 가중치가 있습니까? 그것이 가시성 우선 순위입니다. 가격 차트(객체 속성의 확인란 "객체를 배경으로 그리기" - 이것이 바로 이것이임)와 관련이 아니라 구성된 그래픽 객체 자체 사이에서만 발생합니다. 물론 여러 레이어가 없으며 예상해서는 안됩니다. 그러나 다음과 같은 순서가 있습니다. 여러 개의 동일한 그래픽 개체가 동일한 시간 위치에 있는 경우 마지막에 적용된 개체가 표시됩니다. 말 그대로 전경에서 나머지를 차단합니다. 객체 목록(ctrl + b)을 통하는 것 외에는 보장 없이 나머지 항목에 도달할 수 있는 다른 방법이 없습니다. 프로그래밍 방식으로 시각화 가중치를 개체에 할당/배포하는 방법이 있다면 방법을 알려주세요. 그렇지 않은 경우 속성/기능으로 추가하는 것이 중요합니다. 메시지의 시작 부분으로 돌아가서 지금은 알고리즘만 있다고 말할 수 있습니다. 우선 순위가 가장 높은 개체는 마지막에 다시 빌드해야 합니다. 그러면 동일한 위치에 있는 다른 모든 개체와 분명히 겹칠 것입니다. 이것은 좋지 않은 생각입니다. 불편합니다. 또는 이미 존재하는 숨겨진 개체를 삭제하고 빌드 대기열에서 마지막으로 다시 그립니다. 이 아이디어는 더 좋지 않습니다. 전문 고문 - 기타 정말 놀라운 결과입니다! 내 접근 방식. 코어 Anatoli Kazharski 2011.09.15 16:48 #5167 x100intraday : 아마도 지식의 일부 격차가 그러한 질문을 일으키지만 나는 스스로 비슷한 것을 찾을 수 없었고 알고리즘 트릭의 도움으로 구현하는 것은 나에게 추악한 목발 변태에 불과한 것 같습니다. 그래픽 개체에 가중치가 있습니까? 그것이 가시성 우선순위입니다. 가격 차트(객체 속성의 확인란 "객체를 배경으로 그리기" - 이것이 바로 이것이임)와 관련이 아니라 구성된 그래픽 객체 자체 사이에서만 발생합니다. 물론 여러 레이어가 없으며 기대해서는 안됩니다. 그러나 다음과 같은 순서가 있습니다. 여러 개의 동일한 그래픽 개체가 동일한 시간 위치에 있는 경우 마지막에 적용된 개체가 표시됩니다. 말 그대로 전경에서 나머지를 차단합니다. 객체 목록(ctrl + b)을 통하는 것 외에는 보장 없이 나머지 항목에 도달할 수 있는 다른 방법이 없습니다. 프로그래밍 방식으로 시각화 가중치를 개체에 할당/배포하는 방법이 있다면 방법을 알려주세요. 그렇지 않은 경우 속성/기능으로 추가하는 것이 중요합니다. 메시지의 시작 부분으로 돌아가서 지금은 알고리즘만 있다고 말할 수 있습니다. 우선 순위가 가장 높은 개체는 마지막에 다시 빌드해야 합니다. 그러면 동일한 위치에 있는 다른 모든 개체와 분명히 겹칠 것입니다. 이것은 좋지 않은 생각입니다. 불편합니다. 또는 이미 존재하는 숨겨진 개체를 삭제하고 빌드 대기열에서 마지막으로 다시 그립니다. 이 아이디어는 더 좋지 않습니다. 나는 이미 이것에 대해 썼기 때문에 지원합니다.)) 어떻게 되어야 하는지에 대한 예: bool ObjectSetInteger ( long chart_id, // идентификатор графика string name, // имя int prop_id, // свойство. Вот здесь должно быть свойство OBJPROP_LAYER long prop_value // значение. А здесь номер слоя ); 물론 이 옵션은 수동 구성을 위한 대화 상자에서 필요합니다. x572intraday 2011.09.15 16:57 #5168 tol64 : 나는 이미 이것에 대해 썼기 때문에 지원합니다.)) 어떻게 되어야 하는지에 대한 예: 물론 이 옵션은 수동 구성을 위한 대화 상자에서 필요합니다. 네, 레이어 문제가 아니라 순서만 다를 뿐 레이어가 조금 다릅니다. 따라서 OBJPROP_LAYER가 아니라 OBJPROP_WEIGHT 또는 OBJPROP_PRIORITY와 같은 것입니다. Stanislav Korotky 2011.09.15 17:18 #5169 x100intraday : 네, 레이어 문제가 아니라 순서만 다를 뿐 레이어가 조금 다릅니다. 따라서 OBJPROP_LAYER가 아니라 OBJPROP_WEIGHT 또는 OBJPROP_PRIORITY와 같은 것입니다. OBJPROP_ZORDER가 적합하지 않은 이유는 무엇입니까? x572intraday 2011.09.15 17:26 #5170 marketeer : OBJPROP_ZORDER가 적합하지 않은 이유는 무엇입니까? 따라서 이 속성이 렌더링되는 순서가 아니라 마우스로 그래픽 개체를 선택하는 측면을 참조하는 것은 적절하지 않습니다. 그리고 사실 여기에서 정수 우선순위를 작은 범위(여전히 차트에 많은 개체를 담을 수 없음)를 분산한다고 가정하는 OBJPROP_ZORDER 속성이 갑자기 긴 유형을 갖게 된 이유를 완전히 이해할 수 없습니다. 그는 무엇을 위해 8바이트가 필요합니까? 짧으면 정말 충분하지 않습니까? 댓글을 달 사람이 있습니까? 1...510511512513514515516517518519520521522523524...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이것은 도움말에 설명되어 있습니다.
이제 공용 폴더도 쉽게 찾을 수 있습니다.
고맙습니다!
방금 도움말을 읽었지만 일반적으로 프로그램 사용 방법에 대한 섹션을 건너뜁니다.
그리고 기능 등에 대한 설명만 읽었습니다.
이 폴더의 위치를 변경할 수 있습니까?
결국 논리적으로 생각하면 스크립트, 표시기 등이 있습니다. 이것은 내 문서입니다. 그리고 내 문서 폴더에 저장하는 것이 편리할 것입니다.
또한 하나의 디스크에 Windows가 있습니다. 내 문서는 다른 드라이브에 있습니다.
그리고 Windows 충돌의 경우. 또는 다시 설치합니다. 내 모든 작업을 다른 디스크에 복사했는지 여부를 기억할 필요가 없습니다.
OBJPROP_ZORDER 속성이 항상 작동하는 것은 아닙니다. 즉, OBJ_LABEL 개체를 클릭하고 이 개체 뒤에 다른 개체가 있으면 뒤로 개체의 기능이 트리거됩니다. 이것은 클릭이 빈 문자 영역에 닿을 때 발생하는 것 같습니다.
현재 OBJPROP_XOFFSET 및 OBJPROP_YOFFSET 같은 속성이 있습니다. 그것들을 사용할 때 물체의 하나 또는 다른 영역을 보이지 않게 할 수 있습니다. 개체의 지정된 영역을 클릭할 수 없도록 하는 속성을 만드는 것이 유용할 것입니다.
다음과 같이 :
레나트 2011.09.15 03:26 #
챔피언십은 정시에 시작됩니다.
그리고 신호 모니터링 및 배포는 복잡한 프로젝트이며 빠르게 해결되지 않습니다. 다른 날 우리는 에이전트를 위한 유료 클라우드를 출시할 예정 입니다.
그래픽 개체에 가중치가 있습니까? 그것이 가시성 우선 순위입니다. 가격 차트(객체 속성의 확인란 "객체를 배경으로 그리기" - 이것이 바로 이것이임)와 관련이 아니라 구성된 그래픽 객체 자체 사이에서만 발생합니다. 물론 여러 레이어가 없으며 예상해서는 안됩니다. 그러나 다음과 같은 순서가 있습니다. 여러 개의 동일한 그래픽 개체가 동일한 시간 위치에 있는 경우 마지막에 적용된 개체가 표시됩니다. 말 그대로 전경에서 나머지를 차단합니다. 객체 목록(ctrl + b)을 통하는 것 외에는 보장 없이 나머지 항목에 도달할 수 있는 다른 방법이 없습니다.
프로그래밍 방식으로 시각화 가중치를 개체에 할당/배포하는 방법이 있다면 방법을 알려주세요. 그렇지 않은 경우 속성/기능으로 추가하는 것이 중요합니다.
메시지의 시작 부분으로 돌아가서 지금은 알고리즘만 있다고 말할 수 있습니다. 우선 순위가 가장 높은 개체는 마지막에 다시 빌드해야 합니다. 그러면 동일한 위치에 있는 다른 모든 개체와 분명히 겹칠 것입니다. 이것은 좋지 않은 생각입니다. 불편합니다. 또는 이미 존재하는 숨겨진 개체를 삭제하고 빌드 대기열에서 마지막으로 다시 그립니다. 이 아이디어는 더 좋지 않습니다.
어떻게 되어야 하는지에 대한 예:
물론 이 옵션은 수동 구성을 위한 대화 상자에서 필요합니다.
네, 레이어 문제가 아니라 순서만 다를 뿐 레이어가 조금 다릅니다. 따라서 OBJPROP_LAYER가 아니라 OBJPROP_WEIGHT 또는 OBJPROP_PRIORITY와 같은 것입니다.
OBJPROP_ZORDER가 적합하지 않은 이유는 무엇입니까?
따라서 이 속성이 렌더링되는 순서가 아니라 마우스로 그래픽 개체를 선택하는 측면을 참조하는 것은 적절하지 않습니다.
그리고 사실 여기에서 정수 우선순위를 작은 범위(여전히 차트에 많은 개체를 담을 수 없음)를 분산한다고 가정하는 OBJPROP_ZORDER 속성이 갑자기 긴 유형을 갖게 된 이유를 완전히 이해할 수 없습니다. 그는 무엇을 위해 8바이트가 필요합니까? 짧으면 정말 충분하지 않습니까? 댓글을 달 사람이 있습니까?