MQL을 사용하여 프로그램 실행 시간을 알 수 있습니까? uint start= GetTickCount (); // тут код, время выполнения которого нужно замерить uint end= GetTickCount (); Print ( "Время выполнения=" ,(end-start)/ 1000 ., " сек." ); Vladimir Gomonov 2011.08.24 20:13 #4942 MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 495 많은 수의 트랜잭션으로 테스터는 여전히 차트의 끝 부분을 부수고 있습니다 . 다음 빌드에서 수정해주세요. 오 제발 ! 차트의 끝은 가까운 장래에 동일한 전략의 거래를 평가하는 데 특히 중요합니다. 우승이 위기다. ;) -- 예고편에서 활성 거래 전문가 고문의 예. 그의 차트는 그림에 있습니다. 파일: inmm-3.ex5 14 kb Olegs Kucerenko 2011.08.24 21:57 #4943 안녕하세요! 이러한 코드, 특히 지정된 TF의 순서를 사용하면 M5에서 실행하면 표시기가 표시되지 않지만 그 반대가 됩니다. ma1_handle = iMA ( NULL , PERIOD_M5 , MA_1, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); ma2_handle = iMA ( NULL , PERIOD_H4 , MA_2, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); Anatoli Kazharski 2011.08.25 04:45 #4944 최신 빌드로 업데이트한 후 비트맵 레이블 을 사용하여 빌드된 모든 패널이 잘못 표시되거나 전혀 표시되지 않습니다. 변경 목록은 다음과 같이 명시되어 있습니다. ... 8. MQL5: Bitmap Label 용 이미지 작업이 수정되었습니다. ... 정확히 무엇이 바뀌었나요? 즉, 모든 것이 복원되도록 수정해야 하는 것은 무엇입니까? Andrey Sharov 2011.08.25 08:24 #4945 포럼 오류: 방금 추가한 게시물(IE8)을 편집하려고 합니다. 어떤 이유로 편집하려는 텍스트 없이 "새 댓글"이 나타납니다. 결과 - 수정된 메시지의 텍스트가 지워집니다. 예전에는 그렇지 않았습니다. Andrey Sharov 2011.08.25 08:46 #4946 495 테스터의 문제 1. 489에서 495로 업데이트한 후 설정에 MQL5.Community 매개변수를 다시 입력할 때까지 클라우드 에이전트를 연결할 수 없었습니다("사용" 플래그가 설정되지 않음). 2. 최적화 중 실행 디스패치 오류(내 생각에는): 최적화 시작됨(변경 가능한 매개변수 2개, 실행 525개), 로컬 코어 1개 및 클라우드 네트워크 3개 사용 가능 . 그 결과, 클라우드 에이전트는 4번의 실행을 완료한 후 클라우드가 완료 상태로 전환되었습니다. 나머지는 아마도 (최적화를 중지해야 할 것입니다) 로컬 커널로 갔을 것입니다... 3. 포인트 2부터 최적화할 때 테스터의 로그가 더 이상 화면과 MetaTrader 5\tester\logs\20110825.log 파일에 표시되지 않았습니다. 추신. 최적화 프로세스가 중지된 후 로그 출력이 재개되었습니다. 로그 스니펫: 2011.08.25 09:05:26 테스터가 사용자에 의해 중지됨 2011.08.25 09:05:26 테스터 파일 캐시 S:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_2011_multi.GBPUSD.M1.0.xml 작성 2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud USA 연결 종료 2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud 유럽 연결 종료 2011.08.25 09:05:26 MQL5 Cloud Cyprus 연결 종료 2011.08.25 09:05:26 1코어 접속종료 2011.08.25 09:05:26 테스터 최적화 5시간 52분 14초만에 통과 2011.08.25 09:05:26 테스터 최적화 완료, 총 16회 통과 2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: 기록 동기화 완료 [7 Kb] 2011.08.25 03:16:48 MQL5 Cloud Europe USDJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:16:46 MQL5 Cloud USA USDCHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud Cyprus USDJPY: 기록 동기화 완료 [7 Kb] 2011.08.25 03:16:45 MQL5 Cloud Cyprus USDJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: 기록 동기화 완료 [7 Kb] 2011.08.25 03:16:41 MQL5 Cloud USA USDCAD: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:16:32 MQL5 Cloud Europe GBPJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPHF: 기록 동기화 완료 [9 Kb] 2011.08.25 03:16:31 MQL5 Cloud Europe GBPHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:16:29 MQL5 Cloud Cyprus USDCHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:16:22 MQL5 Cloud USA GBPJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD: 기록 동기화 완료 [7 Kb] 2011.08.25 03:16:21 MQL5 Cloud Cyprus USDCAD: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:16:16 MQL5 Cloud Europe EURJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Cyprus GBPJPY: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:16:12 MQL5 Cloud Cyprus GBPJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPCHF: 기록 동기화 완료 [9 Kb] 2011.08.25 03:16:03 MQL5 Cloud USA GBPHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: 기록 동기화 완료 [7 Kb] 2011.08.25 03:16:02 MQL5 Cloud Europe EURGBP: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: 기록 동기화 완료 [18 Kb] 2011.08.25 03:16:01 MQL5 Cloud Cyprus GBPCHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:15:57 MQL5 Cloud USA EURJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud Cyprus EURJPY: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:15:53 MQL5 Cloud Cyprus EURJPY: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP: 기록 동기화 완료 [7 Kb] 2011.08.25 03:15:43 MQL5 Cloud Cyprus EURGBP: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:15:38 MQL5 Cloud Cyprus EURCHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:15:37 MQL5 Cloud Europe EURCHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: 기록 동기화 완료 [7 Kb] 2011.08.25 03:14:51 MQL5 Cloud USA EURGBP: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: 기록 동기화 완료 [8 Kb] 2011.08.25 03:14:49 MQL5 Cloud USA EURCHF: 2011년 기록 동기화 2011.08.25 03:13:16 Core 1 공통 동기화 완료 2011.08.25 03:13:16 Core 1 인증(에이전트 빌드 495) 2011.08.25 03:13:15 MQL5 Cloud USA 공통 동기화 완료 2011.08.25 03:13:15 코어 1 연결됨 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe 공통 동기화 완료 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Europe 인증(서버 빌드 495) 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud Cyprus 공통 동기화 완료 2011.08.25 03:13:14 MQL5 Cloud USA 인증(서버 빌드 495) 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud USA 연결 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus 승인(서버 빌드 495) 2011.08.25 03:13:13 MQL5 클라우드 유럽 연결 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus 연결 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud USA가 2.agents.mql5.com:443에 연결 중입니다. 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Europe이 1.agents.mql5.com:443에 연결됨 2011.08.25 03:13:13 MQL5 Cloud Cyprus가 3.agents.mql5.com:443에 연결 중입니다. 2011.08.25 03:13:13 127.0.0.1:3000에 연결하는 코어 1 2011.08.25 03:13:13 Core 1 에이전트 프로세스 시작 2011.08.25 03:13:12 초기 태스크팩 테스터 사이즈는 131 2011.08.25 03:13:12 테스터 완전최적화 시작 2011.08.25 03:13:10 Tester Experts\fourth_2011_multi.ex5 on GBPUSD,M1 2010.10.04 00:00 ~ 2010.12.24 00:00 Errors, bugs, questions MetaTrader 5 Strategy Tester static array ? Opera에서도 가끔 이런 일이 발생합니다. 혹시라도 메모장에 먼저 쓰거나 적어두실 경우를 대비해서 복사해 주셔야 합니다.))

MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 495 많은 수의 트랜잭션 으로 인해 테스터는 여전히 차트의 끝 부분을 압도합니다 . 다음 빌드에서 수정해주세요. 오 제발 ! 차트의 끝은 가까운 장래에 동일한 전략의 거래를 평가하는 데 특히 중요합니다. 우승이 위기다. ;) -- 예고편에서 활성 거래 전문가 고문의 예. 그의 차트는 그림에 있습니다.

응. 나도 같은 문제가있어. 조금 더 많은 거래와 차트의 일부가 압축되어 결과 분석이 불가능합니다. 이것은 이미 어딘가에서 논의되었습니까? 그것은 무엇과 연결되어 있습니까? 그리고 언제 제거되나요? 그리고 또 다른 질문, 예를 들어 이 상황:
시간별 차트의 High 시계열에서 100개의 막대가 필요합니다. Expert Advisor에서 100개의 막대를 복사하거나 지표에 전달된 배열에서 가져오는 것이 더 생산적입니까? 저것들. 질문의 본질은 차트에 지표를 첨부하면 내가 사용하지 않을 막대를 복사하는 비용이 수반된다는 것입니다. (모든 시간대, 항상). MQL을 사용하여 프로그램 실행 시간을 알 수 있습니까?
MetaTrader 5 클라이언트 터미널 빌드 495
많은 수의 트랜잭션으로 테스터는 여전히 차트의 끝 부분을 부수고 있습니다 .
다음 빌드에서 수정해주세요. 오 제발 !
차트의 끝은 가까운 장래에 동일한 전략의 거래를 평가하는 데 특히 중요합니다. 우승이 위기다. ;)
--예고편에서 활성 거래 전문가 고문의 예. 그의 차트는 그림에 있습니다.
안녕하세요! 이러한 코드, 특히 지정된 TF의 순서를 사용하면 M5에서 실행하면 표시기가 표시되지 않지만 그 반대가 됩니다.
최신 빌드로 업데이트한 후 비트맵 레이블 을 사용하여 빌드된 모든 패널이 잘못 표시되거나 전혀 표시되지 않습니다. 변경 목록은 다음과 같이 명시되어 있습니다.
8. MQL5: Bitmap Label 용 이미지 작업이 수정되었습니다.
정확히 무엇이 바뀌었나요? 즉, 모든 것이 복원되도록 수정해야 하는 것은 무엇입니까?
방금 추가한 게시물(IE8)을 편집하려고 합니다. 어떤 이유로 편집하려는 텍스트 없이 "새 댓글"이 나타납니다.
결과 - 수정된 메시지의 텍스트가 지워집니다. 예전에는 그렇지 않았습니다.
1. 489에서 495로 업데이트한 후 설정에 MQL5.Community 매개변수를 다시 입력할 때까지 클라우드 에이전트를 연결할 수 없었습니다("사용" 플래그가 설정되지 않음).
2. 최적화 중 실행 디스패치 오류(내 생각에는):
최적화 시작됨(변경 가능한 매개변수 2개, 실행 525개), 로컬 코어 1개 및 클라우드 네트워크 3개 사용 가능 . 그 결과, 클라우드 에이전트는 4번의 실행을 완료한 후 클라우드가 완료 상태로 전환되었습니다. 나머지는 아마도 (최적화를 중지해야 할 것입니다) 로컬 커널로 갔을 것입니다...
3. 포인트 2부터 최적화할 때 테스터의 로그가 더 이상 화면과 MetaTrader 5\tester\logs\20110825.log 파일에 표시되지 않았습니다.
최적화 프로세스가 중지된 후 로그 출력이 재개되었습니다. 로그 스니펫:
응. 나도 같은 문제가있어. 조금 더 많은 거래와 차트의 일부가 압축되어 결과 분석이 불가능합니다.
이것은 이미 어딘가에서 논의되었습니까? 그것은 무엇과 연결되어 있습니까? 그리고 언제 제거되나요?
새 빌드에서는 간헐적으로 전환할 때 차트의 임의의 지점에서 전환이 시작되는 문제가 있습니다. 결과적으로 차트의 일부에는 이전 막대가 있고 일부에는 새 막대가 있습니다. 빌드 495 - 뒤로 물러나!!!!!