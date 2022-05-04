오류, 버그, 질문 - 페이지 501 1...494495496497498499500501502503504505506507508...3184 새 코멘트 Anatoli Kazharski 2011.08.28 21:59 #5001 220Volt : 작은 시간(일일 미만)의 기호 이력을 차트에 표시할 수 없다는 사실에 대한 이유는 무엇입니까(대략 2009년 이후)??? 이것은 버그입니까 아니면 고의적인 결정입니까??? 설정에 무제한 이 있습니까? [삭제] 2011.08.28 22:02 #5002 이 설정이 어디있나요??? Anatoli Kazharski 2011.08.28 22:07 #5003 220Volt : 이 설정이 어디있나요??? 도구 => 설정 => 차트 => 무제한 [삭제] 2011.08.28 22:09 #5004 그게 아니라 2009년 이후에 일봉 아래로 내려가려고 하면 그 다음 반으로 가고, 2009년 이전에는 일봉이 있다는 것입니다. Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:32 #5005 220Volt : 작은 시간(일일 미만)의 기기 이력을 차트에 표시할 수 없다는 사실(대략 2009년 이후)에 대한 이유는 무엇입니까? 이것은 버그입니까 아니면 고의적인 결정입니까??? 모든 브로커가 깊은 기록을 다운로드한 것은 아닙니다. 서버 필드에 MetaQuotes를 입력하고 Enter 키를 눌러 데모 서버에 연결합니다. 그런 다음 나타난 MetaQuotes-Demo 서버에서 데모 계정을 엽니다. Arkadiy 2011.08.28 22:39 #5006 안녕하세요 주님. 오랜 친구 사이의 분쟁을 해결하는 데 도움이 됩니다. MT5 터미널에서 사용되는 시간, 개발자, 브로커로부터 이미 있는 것 같습니다. 그리고 우리는 메타따옴표에 대해 논쟁하고 있습니다. 그러면 우리 중 한 명은 일요일을 살아남지 못할 것입니다. 고맙습니다. 금요일 - 시장 리뷰의 시간은 GMT였고 GMT 양초가 만들어졌습니다. 나는 이것을 확실히 기억하고 있습니다. 나는 그것을 직접 보았습니다. [삭제] 2011.08.28 22:40 #5007 전체 스토리가 분 형식으로 되어 있어서 그래픽이 서로 다른 시간에 일치하지 않을 수 있다고 생각했습니다. Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:44 #5008 220Volt : 전체 스토리가 분 형식으로 되어 있어서 그래픽이 서로 다른 시간에 일치하지 않을 수 있다고 생각했습니다. 전체 기록은 분 형식이며 나머지 시간 프레임은 분 단위로만 구성됩니다. [삭제] 2011.08.28 22:45 #5009 고맙습니다 Renat Fatkhullin 2011.08.28 22:45 #5010 Arkadiy : 안녕하세요 주님. 오랜 친구 사이의 분쟁을 해결하는 데 도움이 됩니다. MT5 터미널에서 사용되는 시간, 개발자, 브로커로부터 이미 있는 것 같습니다. 그리고 우리는 메타따옴표에 대해 논쟁하고 있습니다. 그러면 우리 중 한 명은 일요일을 살아남지 못할 것입니다. 고맙습니다. 금요일 - 시장 리뷰의 시간은 GMT였고 GMT 양초가 만들어졌습니다. 나는 이것을 확실히 기억하고 있습니다. 나는 그것을 직접 보았습니다. 데모 서버에서 MetaQuotes-Demo 비용 은 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1입니다. 대다수의 외환 중개인은 일광 절약 시간이 해제된 GMT + 1(여름철) 또는 GMT + 2를 사용합니다. 1...494495496497498499500501502503504505506507508...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
작은 시간(일일 미만)의 기호 이력을 차트에 표시할 수 없다는 사실에 대한 이유는 무엇입니까(대략 2009년 이후)??? 이것은 버그입니까 아니면 고의적인 결정입니까???
이 설정이 어디있나요???
이 설정이 어디있나요???
그게 아니라 2009년 이후에 일봉 아래로 내려가려고 하면 그 다음 반으로 가고, 2009년 이전에는 일봉이 있다는 것입니다.
작은 시간(일일 미만)의 기기 이력을 차트에 표시할 수 없다는 사실(대략 2009년 이후)에 대한 이유는 무엇입니까? 이것은 버그입니까 아니면 고의적인 결정입니까???
모든 브로커가 깊은 기록을 다운로드한 것은 아닙니다.
서버 필드에 MetaQuotes를 입력하고 Enter 키를 눌러 데모 서버에 연결합니다.
그런 다음 나타난 MetaQuotes-Demo 서버에서 데모 계정을 엽니다.
안녕하세요 주님. 오랜 친구 사이의 분쟁을 해결하는 데 도움이 됩니다. MT5 터미널에서 사용되는 시간, 개발자, 브로커로부터 이미 있는 것 같습니다. 그리고 우리는 메타따옴표에 대해 논쟁하고 있습니다. 그러면 우리 중 한 명은 일요일을 살아남지 못할 것입니다. 고맙습니다. 금요일 - 시장 리뷰의 시간은 GMT였고 GMT 양초가 만들어졌습니다. 나는 이것을 확실히 기억하고 있습니다. 나는 그것을 직접 보았습니다.
전체 스토리가 분 형식으로 되어 있어서 그래픽이 서로 다른 시간에 일치하지 않을 수 있다고 생각했습니다.
전체 스토리가 분 형식으로 되어 있어서 그래픽이 서로 다른 시간에 일치하지 않을 수 있다고 생각했습니다.
고맙습니다
안녕하세요 주님. 오랜 친구 사이의 분쟁을 해결하는 데 도움이 됩니다. MT5 터미널에서 사용되는 시간, 개발자, 브로커로부터 이미 있는 것 같습니다. 그리고 우리는 메타따옴표에 대해 논쟁하고 있습니다. 그러면 우리 중 한 명은 일요일을 살아남지 못할 것입니다. 고맙습니다. 금요일 - 시장 리뷰의 시간은 GMT였고 GMT 양초가 만들어졌습니다. 나는 이것을 확실히 기억하고 있습니다. 나는 그것을 직접 보았습니다.
데모 서버에서 MetaQuotes-Demo 비용 은 일광 절약 시간제로의 전환을 고려하여 GMT+1입니다.
대다수의 외환 중개인은 일광 절약 시간이 해제된 GMT + 1(여름철) 또는 GMT + 2를 사용합니다.